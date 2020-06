ONZE VERPLICHTING AAN U

Bij Tinder heeft uw privacy topprioriteit. Uw privacy vormt de kern van de manier waarop wij de diensten en producten ontwerpen en bouwen die u kent en waar u van houd, zodat u ze volledig kunt vertrouwen en kunt focussen op het ontwikkelen van zinvolle relaties.

We stellen het op prijs dat u op ons vertrouwt wanneer u ons uw informatie verstrekt en wij nemen dit niet lichtvaardig op.

We doen geen concessies aan uw privacy. We ontwerpen al onze producten en diensten met uw privacy in gedachten. We betrekken experts uit verschillende vakgebieden, waaronder juridische zaken, beveiliging, engineering, productontwerp en anderen om ervoor te zorgen dat er geen besluit wordt genomen zonder uw privacy te respecteren.

We streven ernaar transparant te zijn in de manier waarop we uw gegevens verwerken. Omdat we veel van dezelfde online diensten gebruiken die u ook gebruikt, weten we dat onvoldoende informatie en overdreven ingewikkelde taal veelvoorkomende problemen zijn in privacy beleidslijnen. We benaderen het precies in de tegenovergestelde richting: we hebben ons privacybeleid en gerelateerde documenten in duidelijke taal geschreven. We willen dat u ons beleid leest en onze privacy procedures begrijpt!

We werken er hard aan om uw informatie veilig te houden. We hebben teams die zijn gewijd aan het veilig houden van uw gegevens. We werken onze beveiligingsprocedures voortdurend bij en investeren in onze beveiligingsinspanningen om de veiligheid van uw gegevens te verbeteren.

PRIVACYBELEID

Welkom bij het privacybeleid van Tinder. Bedankt dat u de tijd neemt om het te lezen.

We stellen het op prijs dat u ons vertrouwt met uw informatie en we willen dat vertrouwen altijd behouden. Dit begint met het ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en wat uw mogelijke keuzes zijn met betrekking tot uw informatie. Dit beleid beschrijft onze privacy procedures in duidelijke taal, waarbij juridische en technische vaktaal tot een minimum wordt beperkt.

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 25 mei 2018. De vorige versie van dit privacybeleid, die hier beschikbaar is, is tot die tijd van toepassing.

INGANGSDATUM: 25 mei 2018

1. WIE ZIJN WIJ

Als u in de Europese Unie woont, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit privacybeleid (de "gegevensbeheerder"):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ierland

Als u buiten de Europese Unie woont, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw informatie:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. WAAR DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING IS

Dit privacybeleid is van toepassing op websites, apps, evenementen en overige diensten die door Tinder worden geëxploiteerd. Voor de eenvoud, verwijzen we naar al deze als onze 'diensten’ in dit privacybeleid. Om het extra duidelijk te maken, hebben we aan alle diensten die van toepassing zijn, links naar dit privacybeleid toegevoegd.

Sommige diensten vereisen mogelijk hun eigen unieke privacybeleid. Als een bepaalde dienst zijn eigen privacybeleid heeft, is dat beleid van toepassing, niet dit privacybeleid.

3. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Vanzelfsprekend kunnen we u niet helpen bij het ontwikkelen van zinvolle relaties zonder enige informatie over u, zoals basis profielgegevens en de soorten mensen die u graag zou willen ontmoeten. We verzamelen ook informatie die wordt gegenereerd terwijl u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld toegangslogboeken, evenals informatie van derde partijen, bijvoorbeeld wanneer u onze diensten opent via een sociale media account. Als u meer informatie wilt, we gaan hieronder verder in detail.

Informatie die u aan ons verstrekt

U kiest ervoor om ons bepaalde informatie te geven bij het gebruik van onze diensten. Dit omvat:

Wanneer u een account aanmaakt, geeft u ons ten minste uw aanmeldgegevens en enkele basisgegevens die nodig zijn om de dienst te laten werken, zoals uw geslacht en geboortedatum.

Wanneer u uw profiel hebt ingevuld, kunt u aanvullende informatie met ons delen, zoals details over uw persoonlijkheid, levensstijl, interesses en andere details over u, evenals inhoud zoals foto's en video's. Als u bepaalde inhoud, zoals afbeeldingen of video's, wilt toevoegen, geeft u ons mogelijk toegang tot uw camera of fotoalbum. Sommige informatie die u ons geeft, kan in bepaalde rechtsgebieden als 'speciaal’ of 'gevoelig’ worden beschouwd, bijvoorbeeld uw raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid en religieuze overtuigingen. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stemt u in met onze verwerking van die informatie.

Wanneer u zich abonneert op een betaalde dienst of rechtstreeks bij ons iets koopt (in plaats van via een platform zoals iOS of Android), verstrekt u ons of onze betalingsdienstaanbieder informatie, zoals uw debet- of creditcardnummer of andere financiële informatie.

Wanneer u deelneemt aan enquêtes of focusgroepen, geeft u ons uw inzichten in onze producten en diensten, antwoorden op onze vragen en getuigenissen.

Wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan onze promoties, evenementen of prijsvragen, verzamelen wij de informatie die u gebruikt voor de registratie of deelname

Als u contact opneemt met ons klantenservice team, verzamelen we de informatie die u ons tijdens de communicatie geeft. Soms monitoren of registreren we deze interacties voor trainingsdoeleinden en om een hoge kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

Als u ons vraagt om te communiceren met of op een andere manier informatie van andere mensen te verwerken (bijvoorbeeld als u ons vraagt om namens u een e-mail te sturen naar een van uw vrienden), verzamelen we de informatie over anderen die u ons geeft om uw verzoek te voltooien.

Natuurlijk verwerken we ook uw chats met andere gebruikers, evenals de inhoud die u publiceert, als onderdeel van de werking van de diensten.

Informatie die we van anderen ontvangen

Naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, ontvangen we informatie over u van anderen, waaronder:

Andere gebruikers

Andere gebruikers kunnen informatie over u verstrekken wanneer zij onze diensten gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld informatie over u van andere gebruikers verzamelen als zij contact met ons opnemen over u.

Andere gebruikers kunnen informatie over u verstrekken wanneer zij onze diensten gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld informatie over u van andere gebruikers verzamelen als zij contact met ons opnemen over u. Sociale media

U kunt uw aanmeldgegevens voor sociale media (zoals Facebook Login) mogelijk gebruiken om uw Tinder-account te maken en u hierbij aan te melden. Dit voorkomt dat u nog een gebruikersnaam en wachtwoord moet onthouden en geeft u de mogelijkheid om wat informatie van uw sociale media-account met ons te delen.

U kunt uw aanmeldgegevens voor sociale media (zoals Facebook Login) mogelijk gebruiken om uw Tinder-account te maken en u hierbij aan te melden. Dit voorkomt dat u nog een gebruikersnaam en wachtwoord moet onthouden en geeft u de mogelijkheid om wat informatie van uw sociale media-account met ons te delen. Overige partners

We kunnen informatie over u ontvangen van onze partners, bijvoorbeeld waar advertenties van TInder worden gepubliceerd op een pagina van de website en platforms van een partner (in dit geval kunnen ze gegevens over het succes van een campagne doorgeven).

Informatie die wordt verzameld wanneer u onze diensten gebruikt

Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie over welke functies u heeft gebruikt, hoe u deze hebt gebruikt en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Zie hieronder voor meer details:

Gebruiksinformatie

We verzamelen informatie over uw activiteiten in onze diensten, bijvoorbeeld hoe u ze gebruikt (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u bent ingelogd, functies die u gebruikt, zoekopdrachten, klikken en pagina's die aan u zijn getoond, verwijzende websitepagina-adres, advertenties waarop u klikt) en de manier waarop u communiceert met andere gebruikers (bijvoorbeeld gebruikers waarmee u verbinding maakt en communiceert, tijd en datum van uw uitwisselingen, aantal berichten dat u verzendt en ontvangt).

We verzamelen informatie over uw activiteiten in onze diensten, bijvoorbeeld hoe u ze gebruikt (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u bent ingelogd, functies die u gebruikt, zoekopdrachten, klikken en pagina's die aan u zijn getoond, verwijzende websitepagina-adres, advertenties waarop u klikt) en de manier waarop u communiceert met andere gebruikers (bijvoorbeeld gebruikers waarmee u verbinding maakt en communiceert, tijd en datum van uw uitwisselingen, aantal berichten dat u verzendt en ontvangt). Informatie van het apparaat

We verzamelen informatie van en over het apparaat dat (de apparaten die) u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, waaronder: hardware- en software-informatie zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaat specifieke instellingen en kenmerken, instellingen en kenmerken van apps, app-crashes, advertentie-ID's (zoals AAID van Google en IDFA van Apple; beide zijn willekeurig gegenereerde nummers die u opnieuw kunt instellen door naar de instellingen van uw apparaat te gaan), browsertype, versie en taal, besturingssysteem, tijdzones, identificaties die horen bij cookies of andere technologieën die specifiek uw apparaat of browser kunnen identificeren (bijvoorbeeld IMEI/UDID en MAC-adres); informatie over uw draadloze en mobiele netwerkverbinding, zoals uw serviceprovider en signaalsterkte; informatie over sensoren van het apparaat zoals versnellingsmeters, gyroscopen en kompassen.

Overige informatie met uw toestemming

Als u ons toestemming geeft, kunnen we uw precieze geografische locatie (breedte- en lengtegraad) op verschillende manieren verzamelen, afhankelijk van de dienst en het apparaat dat u gebruikt, inclusief GPS-, Bluetooth- of wifi-verbindingen. De verzameling van uw geografische locatie kan op de achtergrond worden uitgevoerd, zelfs als u de diensten niet gebruikt, als de toestemming die u ons hebt gegeven deze verzameling uitdrukkelijk toestaat. Als u de toestemming weigert om uw geografische locatie te verzamelen, zullen we deze niet verzamelen.

Ook kunnen we als u toestemming geeft, uw foto's en video's verzamelen (bijvoorbeeld als u een foto, video of streaming op de diensten wilt publiceren).

4. COOKIES EN ANDERE VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

We gebruiken en kunnen anderen toestaan cookies en soortgelijke technologieën (zoals webbakens, pixels) te gebruiken om u en/of uw apparaat/apparaten te herkennen. U kunt ons Cookiebeleid lezen voor meer informatie over waarom we ze gebruiken (zoals voor authenticatie van u, uw voorkeuren en instellingen onthouden, websiteverkeer en -trends analyseren, het leveren en meten van de effectiviteit van advertentiecampagnes, zodat u sociale functies kunt gebruiken) en hoe u het gebruik hiervan beter kunt beheren via uw browserinstellingen en andere hulpmiddelen.

Sommige webbrowsers (waaronder Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome) hebben de functie "Niet volgen" (Do Not Track, "DNT") die een website laat weten dat een gebruiker zijn of haar online activiteit niet wil laten volgen. Als een website die op een DNT-signaal reageert een DNT-signaal ontvangt, kan de browser die website blokkeren voor het verzamelen van bepaalde informatie over de gebruiker van de browser. Niet alle browsers bieden een DNT-optie en DNT-signalen zijn nog niet uniform. Om deze reden reageren veel bedrijven, waaronder Tinder, momenteel niet op DNT-signalen.

5. HOE WE DE INFORMATIE GEBRUIKEN

De belangrijkste reden dat we uw informatie gebruiken, is om onze diensten te leveren en te verbeteren Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u te beschermen en u advertenties te tonen die mogelijk interessant voor u zijn. Lees verder voor een gedetailleerdere uitleg, samen met praktische voorbeelden, van de verschillende redenen waarom we uw informatie gebruiken.

Om uw account te beheren en onze diensten aan u te leveren

Uw account aanmaken en beheren

U voorzien van klantenondersteuning en uw vragen beantwoorden

Uw transacties voltooien

Met u communiceren over onze diensten, waaronder het beheren van bestellingen en facturering

Om u te helpen verbinding te maken met andere gebruikers

Uw profiel, uw activiteit op de service en uw voorkeuren analyseren om verbindingen aan te bevelen die zinvol voor u zijn en om u aan anderen aan te bevelen; Raadpleeg onze Veelgestelde vragen voor meer informatie over onze profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Gebruikersprofielen aan elkaar te laten zien

Om een consistente ervaring op al uw apparaten te garanderen

De verschillende apparaten die u gebruikt te koppelen zodat u kunt genieten van een consistente ervaring van onze diensten op al deze apparaten. We doen dit door apparaten en browsergegevens te koppelen, bijvoorbeeld wanneer u zich op verschillende apparaten aanmeldt bij uw account of door een gedeeltelijk of volledig IP-adres, een browserversie en vergelijkbare gegevens over uw apparaten te gebruiken om ze te identificeren en te koppelen.

Om je nieuwe Tinder-diensten te bieden

Meld je aan en toon je profiel met behulp van de nieuwe Tinder-functies en -apps

Beheer je account via deze nieuwe functies en apps

Om u relevante aanbiedingen en advertenties aan te bieden

Sweepstakes, wedstrijden, kortingen of andere aanbiedingen beheren

Ontwikkelen, weergeven en volgen van inhoud en reclame die is afgestemd op uw interesses op onze diensten en andere websites

Met u via e-mail, telefoon, sociale media of mobiele apparaten communiceren over producten of diensten waarvan we denken dat ze u mogelijk interesseren

Om onze diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen

Focusgroepen en enquêtes beheren

Onderzoek en analyse uitvoeren van het gedrag van gebruikers om onze diensten en inhoud te verbeteren (we kunnen bijvoorbeeld besluiten het uiterlijk te veranderen of een bepaalde functie aanzienlijk te veranderen op basis van het gedrag van gebruikers)

Nieuwe functies en diensten ontwikkelen (we kunnen bijvoorbeeld besluiten om een nieuwe, op interesses gebaseerde functie te bouwen naar aanleiding van verzoeken die we van gebruikers hebben ontvangen).

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, detecteren en bestrijden

Aanpakken van aanhoudend of vermeend wangedrag op en buiten het platform

Gegevensanalyse uitvoeren om deze activiteiten beter te begrijpen en tegenmaatregelen hiertegen te ontwerpen

Gegevens bewaren met betrekking tot frauduleuze activiteiten om herhaling te voorkomen

Om wettelijke naleving te garanderen

Voldoen aan wettelijke vereisten

Wetshandhaving te dienen

Onze rechten afdwingen of uitoefenen, bijvoorbeeld onze voorwaarden

Om uw informatie te verwerken zoals hierboven beschreven, beroepen we ons op de volgende wettelijke grondslagen:

Onze diensten aan u aanbieden: Meestal is de reden dat we uw gegevens verwerken om het contract dat u bij ons heeft uit te kunnen voeren. Als u bijvoorbeeld onze dienst gebruikt om zinvolle relaties tot stand te brengen, gebruiken we uw gegevens om uw account en profiel bij te houden, zodat deze zichtbaar zijn voor andere gebruikers en andere gebruikers aan u aan te bevelen.

Legitieme belangen: We kunnen uw informatie gebruiken wanneer we rechtmatige belangen hebben om dit te doen. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers van onze diensten om ons aanbod voortdurend te verbeteren, we stellen aanbiedingen voor waarvan we denken dat ze u mogelijk interesseren, en we verwerken informatie voor administratieve, fraudedetectie en andere juridische doeleinden.

Toestemming: Van tijd tot tijd kunnen we om uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde specifieke redenen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het adres dat aan het einde van dit privacybeleid staat aangegeven.

6. HOE WE DE INFORMATIE DELEN

Omdat het ons doel is om u te helpen zinvolle relaties tot stand te brengen, wordt gebruikersinformatie natuurlijk hoofdzakelijk gedeeld met andere gebruikers. Van sommige gebruikers delen we ook informatie met dienstverleners en partners die ons helpen bij het gebruik van de diensten, met andere bedrijven van de Match Group en, in sommige gevallen, met gerechtelijke autoriteiten. Lees verder voor meer informatie over hoe uw informatie met anderen wordt gedeeld.

Met andere gebruikers U deelt informatie met andere gebruikers wanneer u vrijwillig informatie op de dienst openbaar maakt (inclusief uw openbare profiel). Wees alstublieft voorzichtig met uw informatie en zorg ervoor dat de inhoud die u deelt dingen zijn waarvan het geen probleem is dat deze openbaar zichtbaar zijn, aangezien u noch wij kunnen bepalen wat anderen doen met uw informatie als u het eenmaal deelt. Als u ervoor kiest om de doelgroep te beperken voor het gehele of een gedeelte van uw profiel of voor bepaalde inhoud of informatie over u, dan zal deze zichtbaar zijn volgens uw instellingen.

Met onze dienstverleners en partners We gebruiken derde partijen om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze diensten. Deze derde partijen helpen ons met verschillende taken, waaronder hosting en onderhoud van gegevens, analyses, klantenservice, marketing, advertenties, betalingsverwerking en beveiligingsactiviteiten. We kunnen ook informatie delen met partners die advertenties verspreiden en ons helpen bij het adverteren voor onze diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld beperkte informatie over u delen in afgebroken, niet-menselijke leesbare vorm aan reclamepartners. We volgen een strikte screening voordat we een dienstverlener inschakelen of met een partner gaan samenwerken Al onze dienstverleners en partners moeten instemmen met strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Met andere Match Group-bedrijven Tinder maakt deel uit van de Match Group-familie van bedrijven die, vanaf de datum van dit Privacybeleid, websites en apps omvatten zoals Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito en Twoo (klik hier voor meer informatie). We delen je informatie met andere Match Group-bedrijven zodat zij ons, als dienstverleners en op onze aanwijzingen en namens ons, kunnen helpen bij het verwerken van je informatie. De bijstand die geleverd wordt door andere Match Group-bedrijven kan technische verwerkingshandelingen bevatten, zoals data hosting en onderhoud, klantenservice, marketing en gerichte reclame, financiële en boekhoudkundige hulp, beter inzicht hoe onze service gebruikt wordt en het gedrag van gebruikers om onze service te verbeteren, het beveiligen van onze gegevens en systemen, en bestrijden van spam, misbruik, fraude, inbreuk en andere wandaden. We kunnen ook informatie met anderen Match Group-bedrijven delen voor legitieme zakelijke doeleinden zoals bedrijfsaudits, analyse en geconsolideerde rapportage evenals voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. We kunnen ook gebruikersinformatie delen met andere Match Group-bedrijven om gebruikers te verwijderen die onze servicevoorwaarden hebben geschonden, of die gerapporteerd zijn voor criminele activiteiten en/of slecht gedrag. In sommige gevallen kunnen we die gebruikers van alle platforms verwijderen.

Voor zakelijke transacties We kunnen uw informatie overdragen indien we, geheel of gedeeltelijk, betrokken zijn bij een fusie, verkoop, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of andere verandering van eigendom of zeggenschap.

Wanneer dit wordt vereist door de wet We kunnen uw informatie openbaar maken indien redelijkerwijs noodzakelijk: (i) om te voldoen aan een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, onderzoek door de overheid/wetshandhaving of andere wettelijke vereisten; (ii) om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit (in beide gevallen afhankelijk van het toepasselijke recht); of (iii) om de veiligheid van een persoon te beschermen.

Om wettelijke rechten af te dwingen We kunnen ook informatie delen: (i) als openbaarmaking onze aansprakelijkheid zou beperken in een feitelijke of dreigende rechtszaak; (ii) indien nodig om onze wettelijke rechten en die van onze gebruikers, zakelijke partners of andere geïnteresseerde partijen te beschermen; (iii) om onze overeenkomsten met u af te dwingen; en (iv) om onderzoek te doen naar, te voorkomen van of andere maatregelen te nemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of andere wandaden.

Met uw toestemming of op uw verzoek We kunnen om uw toestemming vragen om uw informatie met derden te delen. In een dergelijk geval zullen we duidelijk maken waarom we de informatie willen delen. We kunnen persoonlijke informatie die niet persoonlijk is gebruiken en delen (dit betekent informatie die op zichzelf niet identificeert wie u bent, zoals informatie over het apparaat, algemene demografie, algemene gedragsgegevens, geografische locatie in een niet identificeerbare vorm), evenals persoonlijke informatie in een gebroken niet door mensen leesbare vorm, onder een van de bovenstaande omstandigheden. Wij kunnen deze informatie ook delen met andere bedrijven van de Match Group en derde partijen (met name adverteerders) om gerichte reclame te ontwikkelen en leveren op onze diensten en op websites of applicaties van derde partijen, en om de reclame die u ziet te analyseren en rapporteren. We kunnen deze informatie samenvoegen met aanvullende informatie die niet persoonlijk is of persoonlijke informatie in afgebroken, niet door mensen leesbare vorm verzameld uit andere bronnen. Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën is te vinden in ons Cookiebeleid

7. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Het delen van informatie zoals uiteengezet in paragraaf 6 omvat soms grensoverschrijdende gegevensoverdrachten, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Als de dienst bijvoorbeeld toestaat dat gebruikers zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden, wordt hun persoonlijke informatie overgedragen naar landen buiten de EER. We gebruiken standaard contractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere geschikte beveiliging om gegevensoverdrachten van de EER naar andere landen mogelijk te maken. Standaard contractuele clausules zijn verbintenissen tussen bedrijven die persoonsgegevens overdragen, waarmee ze worden gebonden om de privacy en de veiligheid van uw gegevens te beschermen

8. UW RECHTEN

e willen dat u de controle houdt over uw informatie, daarom bieden we u de volgende hulpprogramma's:

Toegangs-/updateprogramma’s in de dienst. Hulpprogramma's en accountinstellingen die u helpen bij het openen, corrigeren of verwijderen van informatie die u aan ons hebt verstrekt en die rechtstreeks is gekoppeld aan uw account binnen de dienst. Als u vragen hebt over deze hulpprogramma’s en instellingen, kunt u hier contact opnemen met onze klantenservice voor hulp.

Machtigingen op het apparaat. Mobiele platforms hebben machtigingssystemen voor specifieke soorten gegevens en meldingen van apparaten, zoals telefoonboek- en locatiediensten, evenals pushmeldingen. U kunt uw instellingen op uw apparaat wijzigen in toestaan of weigeren voor de verzameling van de corresponderende informatie of de weergave van de bijbehorende meldingen. Natuurlijk kunnen bepaalde diensten de volledige functionaliteit verliezen als u dat doet.

Verwijdering.U kunt uw account verwijderen door de overeenkomstige functionaliteit op de dienst rechtstreeks te gebruiken.

We willen dat u op de hoogte bent van uw privacy rechten. Hier zijn een paar belangrijke punten om te onthouden:

Uw informatie inzien. Toepasselijke privacywetten kunnen u het recht geven om de persoonlijke informatie die wij over u bewaren in te zien (afhankelijk van het rechtsgebied, dit kan het recht van toegang worden genoemd, het recht op overdraagbaarheid of variaties op die voorwaarden). U kunt een kopie van uw persoonsgegevens opvragen door hier een verzoek in te dienen.

Uw informatie bijwerken.Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onjuist is of dat we niet langer het recht hebben om deze te gebruiken en u wilt verzoeken om rectificatie, verwijdering of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, neem dan hier contact met ons op.

Ter bescherming van u en de bescherming van al onze gebruikers kunnen we u vragen een identiteitsbewijs te verstrekken voordat we de bovenstaande verzoeken kunnen beantwoorden.

Houd er rekening mee dat we verzoeken om bepaalde redenen kunnen weigeren, bijvoorbeeld als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op handelsgeheimen of intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker. Als u informatie wilt ontvangen over een andere gebruiker, zoals een kopie van alle berichten die u van hem of haar hebt ontvangen via onze dienst, moet de andere gebruiker contact opnemen met onze Privacy Officer om schriftelijke toestemming te geven voordat de informatie wordt vrijgegeven.

Ook kunnen we mogelijk bepaalde verzoeken niet inwilligen om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie, met name wanneer dergelijke verzoeken ons niet langer toestaan onze dienst aan u te leveren. We kunnen onze dienst bijvoorbeeld niet verlenen als we uw geboortedatum niet hebben.

Deïnstalleren. U kunt het verzamelen van informatie door een app stoppen door het te verwijderen met behulp van het standaard deïnstallatieproces voor uw apparaat. Als u de app van uw mobiele apparaat verwijdert, blijft de unieke ID die aan uw apparaat is gekoppeld, opgeslagen. Als u de toepassing opnieuw op hetzelfde mobiele apparaat installeert, kunnen we deze ID opnieuw koppelen aan eerdere transacties en activiteiten.

Verantwoordelijkheid.In bepaalde landen, waaronder in de Europese Unie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. De autoriteit voor gegevensbescherming waar u een klacht kunt indienen, kan die zijn van uw gewone verblijfplaats, waar u werkt of waar wij gevestigd zijn.

9. INWONERS VAN CALIFORNIË

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u een kennisgeving aanvragen waarin de categorieën persoonsgegevens over u worden vermeld die we met derden hebben gedeeld voor hun direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Vul uw verzoek hier in om deze kennisgeving aan te vragen. Houd rekening met 30 dagen voor een reactie. Ter bescherming van u en de bescherming van al onze gebruikers kunnen we u vragen een identiteitsbewijs te verstrekken voordat we een dergelijk verzoek kunnen beantwoorden.

10. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN

We werken er hard aan om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie. Zoals met alle technologiebedrijven, hoewel we maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, kunnen we echter niet beloven, en dient u niet te verwachten, dat uw persoonlijke informatie, chats en andere communicaties altijd beveiligd blijven.

We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en evalueren regelmatig onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie om onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij te werken.

We kunnen uw gebruik van alle of een deel van de diensten zonder kennisgeving opschorten als we een inbreuk op de beveiliging vermoeden of vaststellen. Als u van mening bent dat uw account of informatie niet langer veilig is, kunt u ons er hier onmiddellijk over informeren

Om ervoor te zorgen dat onze systemen en uw informatie beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies, hebben we een bug-beloning-programma geïmplementeerd. Klik hier voor meer informatie over ons bug-beloning-programma.

11. HOELANG WE UW INFORMATIE BEWAREN

Wij bewaren persoonlijke informatie uitsluitend zolang wij deze nodig hebben voor legitieme zakelijke doeleinden (zoals uiteengezet in paragraaf 5) en zoals is toegestaan door de toepasselijke wettelijke vereisten. Om de veiligheid van onze gebruikers binnen en buiten onze diensten te beschermen, hanteren we een veilig venster van drie maanden na het verwijderen van het account. Tijdens deze periode wordt accountinformatie bewaard, hoewel het account natuurlijk niet meer zichtbaar is in de diensten.

In de praktijk verwijderen of anonimiseren we uw gegevens bij het verwijderen van uw account (na het venster met de bewaarplicht) of na twee jaar onafgebroken inactiviteit, tenzij:

we ze moeten behouden om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen (sommige 'verkeersgegevens' worden bijvoorbeeld een jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht voor gegevens); we ze moeten bewaren om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zo worden bijvoorbeeld registraties van toestemmingen tot onze voorwaarden, privacybeleid en andere soortgelijke toestemmingen gedurende vijf jaar bewaard); er een openstaande kwestie, claim of geschil is dat vereist dat wij de relevante informatie bewaren totdat deze is opgelost; of de informatie moet worden bewaard voor onze rechtmatige zakelijke belangen, zoals fraudepreventie en het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Mogelijk moet er bijvoorbeeld informatie worden bewaard om te voorkomen dat een gebruiker die werd verbannen wegens onveilig gedrag of beveiligingsincidenten een nieuw account opent.

Houd er rekening mee dat hoewel onze systemen zijn ontworpen om verwijderingsprocessen van gegevens uit te voeren volgens de bovenstaande richtlijnen, we niet kunnen beloven dat alle gegevens binnen een bepaald tijdsbestek worden verwijderd vanwege technische beperkingen.

12. PRIVACY VAN KINDEREN

Onze diensten zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder. We staan geen gebruikers jonger dan 18 jaar toe op ons platform en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar. Als u vermoedt dat een gebruiker jonger dan 18 is, gebruikt u het meldingsmechanisme dat via de dienst beschikbaar is.

13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om u te helpen zinvolle relaties op te bouwen, kan dit beleid in de loop van de tijd veranderen. We zullen u op de hoogte brengen voordat essentiële veranderingen van kracht worden, zodat u de tijd hebt om de wijzigingen te bekijken.

14. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u ons als volgt bereiken:

Als u in de Europese Unie woont:

Online: hier

Per post:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ierland

Als u buiten de Europese Unie woont:

Online: hier

Per post:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States