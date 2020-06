NASZE ZOBOWIĄZANIE WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW

W firmie Tinder traktujemy ochronę prywatności jako absolutny priorytet. Twoja prywatność leży u podstaw projektowania i opracowywania usług oraz produktów, które znasz i lubisz, dlatego możesz mieć do nich pełne zaufanie i skoncentrować się na zawieraniu wartościowych znajomości.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i powierzenie nam informacji. Podchodzimy do tego bardzo poważnie.

Nie pozwalamy sobie na żadne kompromisy w odniesieniu do prywatności użytkowników.Projektujemy wszystkie nasze produkty i usługi mając na uwadze prywatność. Angażujemy ekspertów z różnych dziedzin, w tym prawnej, bezpieczeństwa, inżynierii, projektowania produktów i innych, aby być pewnym, że wszystkie decyzje są podejmowane biorąc pod uwagę prywatność.

Staramy się zachować transparentność co do sposobu przetwarzania danych.Ponieważ korzystamy z wielu tych samych usług internetowych co Ty zdajemy sobie sprawę, że częstymi problemami napotykanymi w politykach prywatności są niewystarczające informacje i zbyt skomplikowany język. Nasze podejście jest zupełnie inne: napisaliśmy naszą Politykę prywatności i powiązane dokumenty zrozumiałym językiem. Zależy nam na tym, aby użytkownicy przeczytali nasze polityki i zrozumieli stosowane przez nas praktyki prywatności!

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje informacje były bezpiecznePosiadamy zespoły zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną danych. Stale aktualizujemy nasze praktyki związane z bezpieczeństwem i inwestujemy w nasze starania z zakresu bezpieczeństwa, aby zwiększyć bezpieczeństwo informacji użytkowników.

***

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Polityki prywatności Tinder Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie jej.

Jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie i powierzenie nam informacji. Nie zamierzamy Cię zawieść. Chcielibyśmy zacząć od upewnienia się, że rozumiesz jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie masz wybory dotyczące własnych informacji. W Polityce opisano nasze praktyki dotyczące prywatności zrozumiałym językiem ograniczając do minimum prawny i techniczny żargon.

Polityka prywatności zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Do tego czasu będzie obowiązywała poprzednia wersja Polityki prywatności dostępna tutaj.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 25 maja 2018 r.

1. KIM JESTEŚMY

Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, firmą odpowiedzialną za Twoje informacje na mocy Polityki prywatności („administrator danych”) jest:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlandia

Jeśli mieszkasz poza ternem Unii Europejskiej, firma odpowiedzialna za Twoje informacje to:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Stany Zjednoczone

2. GDZIE MA ZASTOSOWANIE POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności ma zastosowanie do serwisów internetowych, aplikacji, wydarzeń oraz innych usług zapewnianych przez Tinder. W celu uproszczenia w Polityce prywatności nazywamy je wspólnie naszymi „usługami”. Aby uniknąć wątpliwości dodaliśmy linki do Polityki prywatności pod wszystkimi usługami, do których się odnosi.

Dla niektórych usług może obowiązywać ich własna polityka prywatności. Jeśli dla danej usługi obowiązuje jej własna polityka prywatności, w takiej sytuacji ma zastosowanie ta polityka, a nie niniejsza Polityka prywatności.

3. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Nie podlega wątpliwości, że nie jesteśmy w stanie pomóc z nawiązywaniem wartościowych znajomości bez posiadania niektórych informacji na Twój temat, takich jak podstawowe dane profilu i jakie osoby chcesz poznać. Zbieramy również informacje generowane w trakcie korzystania z naszych usług, na przykład logi dostępu, jak również informacje od stron trzecich, na przykład w przypadku uzyskiwania dostępu do naszych usług za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Informacje, które nam przekazujesz

Korzystając z naszych usług decydujesz się zapewnić nam pewne informacje. Obejmuje to:

Tworząc konto zapewniasz nam co najmniej dane logowania, a także podstawowe informacje niezbędne do działania usługi, takie jak płeć i data urodzenia.

Po wypełnieniu profilu możesz udostępnić nam dodatkowe informacje, takie jak szczegóły dotyczące osobowości, stylu życia, zainteresowań i inne szczegóły dotyczące Twojej osoby, a także treści, takie jak zdjęcia i filmiki. Możesz również zezwolić nam na dostęp do aparatu lub albumu ze zdjęciami, aby dodać określone treści, takie jak zdjęcia lub filmiki. Pewne przekazywane nam informacje mogą być uważane za „specjalne” lub „wrażliwe” w niektórych jurysdykcjach, na przykład pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacja seksualna i przekonania religijne. Przekazując nam te informacje wyrażasz zgodę, abyśmy je przetwarzali.

Subskrybując płatną usługę lub dokonując zakupu bezpośrednio od nas (a nie za pośrednictwem platformy takiej jak iOS lub Android), przekazujesz nam lub naszemu dostawcy usług płatniczych informacje, takie jak numer karty debetowej lub kredytowej, lub inne informacje finansowe.

Uczestnicząc w ankietach lub grupach fokusowych zapewniasz nam swoje spostrzeżenia na temat naszych produktów i usług, udzielasz odpowiedzi na nasze pytania i wyrażasz opinie.

Decydując się na udział w naszych promocjach, wydarzeniach lub konkursach zbieramy informacje, których używasz do rejestracji lub uczestnictwa.

Kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta, zbieramy informacje, które nam przekazujesz podczas rozmowy. Czasem monitorujemy lub nagrywamy te rozmowy w celach szkoleniowych i aby zapewnić wysokiej jakości usługi.

Jeśli poprosisz nas o skontaktowanie się lub przetwarzanie w jakiś inny sposób danych innych osób (np. jeśli poprosisz nas o wysłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu do jednego ze znajomych), będziemy zbierali informacje o innych osobach, które nam przekażesz, w celu zrealizowania takiej prośby.

Oczywiście w ramach działania usług przetwarzamy również czaty z innymi użytkownikami, jak również publikowane treści.

Informacje, które otrzymujemy od innych

Oprócz informacji, które przekazujesz nam bezpośrednio, otrzymujemy informacje na Twój temat od innych, w tym:

Inni użytkownicy

Inni użytkownicy mogą przekazywać nam informacje na Twój temat podczas korzystania z naszych usług. Na przykład, możemy gromadzić informacje o Tobie uzyskiwane od innych użytkowników, jeśli skontaktują się z nami w związku z Tobą.

Inni użytkownicy mogą przekazywać nam informacje na Twój temat podczas korzystania z naszych usług. Na przykład, możemy gromadzić informacje o Tobie uzyskiwane od innych użytkowników, jeśli skontaktują się z nami w związku z Tobą. Media społecznościowe

Możesz użyć swoich danych logowania w mediach społecznościowych (na przykład dane logowania w serwisie Facebook), aby założyć i zalogować się na konto Tinder. Dzięki temu nie musisz pamiętać kolejnej nazwy użytkownika i hasła. Prowadzi to również do udostępnienie nam pewnych informacji z konta w mediach społecznościowych.

Możesz użyć swoich danych logowania w mediach społecznościowych (na przykład dane logowania w serwisie Facebook), aby założyć i zalogować się na konto Tinder. Dzięki temu nie musisz pamiętać kolejnej nazwy użytkownika i hasła. Prowadzi to również do udostępnienie nam pewnych informacji z konta w mediach społecznościowych. Inni partnerzy

Możemy otrzymywać informacje na Twój temat od naszych partnerów, na przykład, gdy reklamy Tinder są publikowane na stronach internetowych lub platformach partnerów (w takim przypadku mogą przekazać nam informacje dotyczące powodzenia kampanii).

Informacje zbierane podczas korzystania z naszych usług

Gdy korzystasz z naszych usług, zbieramy informacje o tym, z których funkcji korzystano, w jaki sposób z nich korzystano i z jakich urządzeń uzyskano dostępu do naszych usług. Poniżej znajduje się więcej informacji:

Informacje dotyczące korzystania

Zbieramy informacje na temat aktywności w naszych usługach, na przykład sposobu korzystania z nich (np. data i godzina logowania, funkcje, których używano, wyszukiwania, kliknięcia oraz wyświetlone strony, adres odsyłającego serwisu internetowego, kliknięcia reklam) oraz sposobu interakcji z innymi użytkownikami (np. użytkownicy z którymi zawierasz znajomość i kontaktujesz się, godzina i data rozmowy, liczba wysłanych i otrzymanych wiadomości).

Zbieramy informacje na temat aktywności w naszych usługach, na przykład sposobu korzystania z nich (np. data i godzina logowania, funkcje, których używano, wyszukiwania, kliknięcia oraz wyświetlone strony, adres odsyłającego serwisu internetowego, kliknięcia reklam) oraz sposobu interakcji z innymi użytkownikami (np. użytkownicy z którymi zawierasz znajomość i kontaktujesz się, godzina i data rozmowy, liczba wysłanych i otrzymanych wiadomości). Informacje dotyczące urządzenia

Zbieramy informacje z i na temat urządzenia(urządzeń), których używasz do uzyskania dostępu do naszych usług, w tym: informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, identyfikator i rodzaj urządzenia, ustawienia i specyfikacje urządzenia, i aplikacji, awarie aplikacji, identyfikatory reklamowe (takie jak AAID Google i IDFA Apple, które są losowo generowanymi numerami, które możesz zresetować przechodząc do ustawień urządzenia), rodzaj przeglądarki, wersja i język, system operacyjny, strefy czasowe, identyfikatory związane z plikami cookie lub innymi technologiami, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację urządzenia lub wyszukiwarki (np. IMEI/UDID i adres MAC); informacje na temat połączenia z siecią bezprzewodową i komórkową, takie jak usługodawca i siła sygnału; informacje o czujnikach sprzętu, takich jak akcelerometry, żyroskopy i kompasy.

Inne informacje za zgodą użytkownika

Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy zbierać informacje na temat Twojej dokładnej geolokalizacji (szerokość i długość geograficzna) za pomocą różnych środków w zależności od usługi i urządzenia, w tym GPS, połączenia Bluetooth lub Wi-Fi. Zbieranie informacji na temat geolokalizacji może odbywać się w tle, nawet kiedy nie korzystasz z usług, jeśli wyrażona zgoda jednoznacznie dopuszcza zbieranie tego typu informacji. Jeśli nie wyrazisz zgody na zbieranie informacji dotyczących geolokalizacji nie będziemy ich gromadzić.

Podobnie, jeśli wyrazisz zgodę, możemy gromadzić Twoje zdjęcia i filmy (na przykład, jeśli chcesz opublikować zdjęcie, film lub prowadzić transmisję strumieniową w usługach).

4. PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE ZBIERANIA DANYCH

Używamy i możemy zezwolić innym na używanie plików cookie i podobnych technologii (np. sygnałów nawigacyjnych, pikseli) w celu rozpoznania użytkownika i/lub jego urządzenia (urządzeń). Możesz przeczytać naszą Politykę plików cookie, aby uzyskać więcej informacji o tym, w jakich celach ich używamy (takich jak uwierzytelnianie, zapamiętywanie preferencji i ustawień, analizowanie ruchu w witrynie i trendów, przeprowadzanie i mierzenie efektywności kampanii reklamowych, co umożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji społecznościowych) oraz w jaki sposób można lepiej kontrolować ich wykorzystywanie za pomocą ustawień przeglądarki i innych narzędzi.

Niektóre przeglądarki internetowe (w tym Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) mają funkcję „Nie śledź” (ang. Do Not Track „DNT”), która informuje witrynę, że użytkownik nie chce, aby śledzono jego aktywność online. Jeśli witryna, która reaguje na sygnał DNT, odbierze sygnał DNT, przeglądarka może zablokować możliwość zbierania pewnych informacji o użytkowniku przeglądarki. Nie wszystkie przeglądarki oferują opcję DNT, a sygnały DNT nie są jeszcze jednolite. Z tego powodu wiele biznesów, w tym Tinder, obecnie nie reaguje na sygnały DNT.

5. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

Głównym powodem wykorzystywania Twoich informacji, jest zapewnianie i ulepszanie naszych usług. Ponadto wykorzystujemy informacje, aby zapewnić bezpieczeństwo i wyświetlać reklamy, które mogą Cię zainteresować. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie różnych powodów dla których wykorzystujemy Twoje informacje wraz z praktycznymi przykładami.

Aby zarządzać kontem i świadczyć nasze usługi

Tworzenie konta i zarządzanie nim

Zapewnianie obsługi klienta i odpowiadanie na prośby użytkownika.

Realizowanie transakcji użytkownika

Kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z naszymi usługami, w tym zarządzanie zamówieniem i fakturowanie

Aby pomóc w zawieraniu znajomości z innymi użytkownikami

Analizowanie profilu, aktywność w serwisie i preferencje, aby polecić użytkownikowi zawieranie wartościowych znajomości i polecić go innym; Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przejrzyj nasze Najczęściej zadawane pytania

Wyświetlanie profilów użytkowników innym użytkownikom

Aby zapewnić jednolite doświadczenie korzystania z usług na różnych urządzeniach

Połącz różne urządzenia, których używasz, aby cieszyć się spójnymi wrażeniami korzystania z naszych usług na wszystkich urządzeniach. Jest to możliwe dzięki połączeniu danych urządzeń i przeglądarki, na przykład gdy logujesz się na swoje konto na różnych urządzeniach lub używając częściowego lub pełnego adresu IP, wersji przeglądarki i podobnych danych o urządzeniach, aby pomóc w ich identyfikacji i połączeniu.

Aby zapewnić nowe usługi Tinder

Rejestrowanie i wyświetlanie profilu użytkownika w nowych funkcjach i aplikacjach Tinder

Zarządzanie kontem w tego typu nowych funkcjach i aplikacjach

Aby wyświetlać stosowne reklamy i oferty

Zarządzenie loteriami, konkursami, zniżkami i innymi ofertami

Opracowywanie, wyświetlanie i śledzenie treści oraz reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika w naszych usługach i w innych witrynach

Komunikowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem e-maila, telefonu, mediów społecznościowych lub urządzenia mobilnego w związku z naszymi produktami lub usługami, które naszym zdaniem mogą go zainteresować

Aby udoskonalić nasze usługi i opracować nowe

Zarządzanie grupami fokusowymi i ankietami

Przeprowadzanie badań i analiz zachowań użytkowników, aby udoskonalić nasze usługi i zawartość (na przykład możemy zmienić wygląd lub działanie, a nawet istotnie zmodyfikować daną funkcję w oparciu o zachowanie użytkowników)

Opracowywanie nowych funkcji i usług (na przykład możemy opracować nową funkcję opartą na zainteresowaniach w odpowiedzi na prośby otrzymane od użytkowników)

Aby zapobiegać oszustwom, innym nielegalnym lub nieautoryzowanym działaniom oraz wykrywać je i zwalczać

Wszczęcie postępowania w związku z powtarzającym się lub domniemanym niewłaściwym zachowaniem na platformie i poza nią.

Przeprowadzanie analizy danych, aby lepiej zrozumieć i opracować środki zaradcze przeciwko takim działaniom

Zachowywanie danych dotyczących nieuczciwych działań, aby zapobiegać ich ponownemu wystąpieniu

Aby zapewnić zgodność z prawem

Przestrzeganie wymogów prawnych

Współpracowanie z organami ścigania

Egzekwowanie lub korzystanie z naszych praw, na przykład na mocy naszych Warunków

Opieramy się na następujących podstawach prawnych, aby przetwarzać informacje jak opisano powyżej:

Zapewnianie naszych usług użytkownikowi: Przez większość czasu powodem przetwarzania przez nas informacji jest wykonanie zawartej z Tobą umowy. Na przykład, korzystając z naszych usług w celu zawarcia wartościowych znajomości, wykorzystujemy Twoje informacje, aby zarządzać kontem i profilem, aby był widoczny dla innych użytkowników oraz aby polecać Ci nowych użytkowników.

Prawnie uzasadnione interesy: Możemy wykorzystywać informacje, jeśli istnieją prawnie uzasadnione interesy do takiego wykorzystania. Na przykład, analizujemy zachowanie użytkowników w naszych usługach, aby stale ulepszać nasze oferty, sugerujemy oferty, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować oraz przetwarzamy informacje dla celów administracyjnych, wykrywania oszustw i innych celów prawnych.

Zgoda: Od czasu do czasu możemy zwrócić się o zgodę na wykorzystanie informacji z określonych powodów. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres podany na końcu Polityki prywatności.

6. JAK UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Ponieważ naszym celem jest pomoc w nawiązywaniu wartościowych znajomości, udostępnianie informacji opiera się głównie na przekazywaniu ich innym użytkownikom. Udostępniamy również niektóre informacje na temat użytkowników usługodawcom i partnerom, którzy pomagają nam w świadczeniu usług, innym firmom z Match Group i w niektórych przypadkach, organom prawnym. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące danych, które udostępniamy innym.

Udostępniane innym użytkownikom Udostępniasz informacje innym użytkownikom, gdy dobrowolnie ujawniasz informacje w serwisie (w tym swój profil publiczny). Zachowaj ostrożność podając informacje i upewnij się, że nie masz nic przeciwko, aby udostępniane treści były dostępne do publicznego wyświetlania, ponieważ ani Ty, ani my nie jesteśmy w stanie kontrolować, co inni zrobią z informacjami po ich udostępnieniu. Jeśli zdecydujesz się ograniczyć odbiorcom całości lub części swojego profilu lub określone treści lub informacji o Tobie, będzie on widoczny zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Udostępniane naszym usługodawcom i partnerom Korzystamy z pomocy stron trzecich w zakresie zapewniania i udoskonalania naszych usług. Tego typu strony trzecie pomagają nam w realizacji różnych zadań, w tym hosting danych i zarządzanie danymi, analizy, obsługa klienta, marketing, reklama, przetwarzanie płatności i działania z zakresu bezpieczeństwa. Możemy również udostępniać informacje partnerom, którzy rozpowszechniają i pomagają nam w reklamowaniu naszych usług. Na przykład możemy udostępniać ograniczone informacje o użytkowniku w zakodowanej, nieczytelnej dla człowieka postaci partnerom reklamowym. Przed rozpoczęciem współpracy z jakimkolwiek usługodawcą lub partnerem przeprowadzamy surowy proces weryfikacji. Wszyscy nasi usługodawcy i partnerzy muszą zgodzić się na ścisłe przestrzeganie zobowiązań dotyczących poufności.

Udostępniane innym firmom z Match Group Tinder jest częścią Match Group, która na dzień opublikowania niniejszej Polityki prywatności obejmuje witryny i aplikacje, takie jak Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito i Twoo (aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj). Udostępniamy informacje innym firmom z Match Group, aby uzyskać pomoc w przetwarzaniu informacji, jako usługodawcy, zgodnie z naszymi instrukcjami i w naszym imieniu. Pomoc zapewniana przez inne firmy z Match Group może obejmować techniczne operacje przetwarzania, takie jak hosting danych i zarządzanie danymi, obsługa klienta, marketing i reklama ukierunkowana, pomoc z zakresu finansów i rachunkowości, lepsze zrozumienie w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług oraz zachowania użytkowników w celu udoskonalania naszych usług, zabezpieczanie naszych danych i systemów oraz zwalczanie spamu, nadużyć, oszustw, naruszeń i innych wykroczeń. Możemy również udostępnić informacje innym firmom z Match Group dla prawnie uzasadnionych celów biznesowych, takich jak audyt korporacyjny, analizy i skonsolidowane raportowanie, jak również zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Możemy również udostępniać informacje użytkownika innym firmom z Match Group, aby usunąć użytkowników, którzy naruszają nasze warunki usługi lub którzy zostali zgłoszeni za działalność przestępczą i/lub niewłaściwe zachowanie. W niektórych przypadkach możemy usunąć użytkowników ze wszystkich platform.

Do transakcji korporacyjnych Możemy przekazać informacje, jeśli jesteśmy zaangażowani, w całości lub w części, w fuzję, sprzedaż, przejęcie, zbycie, restrukturyzację, reorganizację, rozwiązanie, upadłość lub inną zmianę własności lub przejęcie kontroli.

Gdy jest to wymagane na mocy prawa Możemy ujawnić informacje w uzasadnionych przypadkach: (i) w celu zastosowania się do postępowania prawnego, na przykład nakaz sądowy, wezwanie do sądu lub nakaz przeszukania, dochodzenie organów rządowych lub organów ścigania lub inne wymogi prawne; (ii) w celu udzielenia pomoc z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstw (w każdym przypadku z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa); lub (iii) w celu ochrony bezpieczeństwa jakieś osoby.

Aby egzekwować prawa Możemy również udostępnić informacje: (i) jeśli ujawnienie zmniejszy naszą odpowiedzialność w toczącym się lub potencjalnym pozwie; (ii) w razie potrzeby, w celu ochrony naszych praw i praw naszych użytkowników, partnerów biznesowych lub innych zainteresowanych stron; (iii) w celu wyegzekwowania naszych umów z użytkownikiem; oraz (iv) w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia innych działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa lub innych wykroczeń.

Za zgodą lub na prośbę użytkownika Możemy poprosić o zgodę na udostępnienie informacji stronom trzecim. W każdym takim przypadku wyjaśnimy dlaczego chcemy udostępnić informacje. Możemy wykorzystywać i udostępniać dane nieosobowe (tj. informacje, które same w sobie nie identyfikują użytkownika, takie jak informacje o urządzeniu, ogólne dane demograficzne, ogólne dane dotyczące zachowań, nieidentyfikująca geolokalizacja), a także zakodowane informacje osobowe w formie nieczytelnej dla człowiek, w każdej z powyższych sytuacji. Możemy również udostępniać te informacje innym firmom z Match Group i stronom trzecim (zwłaszcza reklamodawcom) w celu opracowywania i dostarczania ukierunkowanych reklam w naszych usługach oraz witrynach internetowych lub aplikacjach stron trzecich, a także w celu analizowania i sporządzania raportów dotyczących wyświetlanych reklam. Możemy łączyć te informacje z dodatkowymi danymi nieosobowymi lub osobowymi w zakodowanej, nieczytelnej dla człowieka formie zebranymi z innych źródeł. Więcej informacji na temat wykorzystywania naszych plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w naszej Polityce plików cookie

7. TRANSGRANICZNY TRANSFER DANYCH

Udostępnianie informacji określonych w punkcie 6 obejmuje czasem transgraniczne przekazywanie danych na przykład do Stanów Zjednoczonych z innych jurysdykcji. Na przykład, gdy usługa dopuszcza, aby użytkownicy znajdowali się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), ich dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie zabezpieczenia, aby umożliwić transfer danych z EOG do innych krajów. Standardowe klauzule umowne to zobowiązania między firmami przekazującymi dane osobowe, które są wiążące i mają na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwa danych

8. TWOJE PRAWA

Chcemy, aby użytkownicy kontrolowali swoje informacje, dlatego zapewniamy in następujące narzędzia:

Narzędzia dostępu/aktualizacji w usłudze.Narzędzia i ustawienia konta umożliwiające dostęp, korektę lub usunięcie zapewnionych nam informacji, a które są powiązane z kontem bezpośrednio w ramach usługi. W razie pytań dotyczących tych narzędzi i ustawień, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc tutaj.

Uprawnienia urządzenia.Platformy mobilne posiadają systemy pozwoleń dla określonych typów danych urządzeń i powiadomień, takich jak książka telefoniczna i usługi lokalizacyjne, a także wyskakujące powiadomienia. Można zmienić ustawienia urządzenia, aby wyrazić zgodę lub sprzeciwić się gromadzeniu poszczególnych informacji lub wyświetlaniu poszczególnych powiadomień. Oczywiście, jeśli to zrobisz, niektóre usługi mogą utracić pełną funkcjonalność.

Usunięcie. Możesz usunąć swoje konto, korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej bezpośrednio w usłudze.

Chcemy, aby użytkownicy byli świadomi swoich praw z zakresu prywatności. Poniżej znajduje się kilka najważniejszych punktów wartych zapamiętania:

Wgląd w informacje.Na mocy obowiązujących przepisów prawa możesz mieć prawo wglądu do danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat (w zależności od jurysdykcji, może to być nazywane prawem do dostępu, przeniesienia lub podobnymi terminami). Możesz zwrócić się o uzyskanie kopii swoich danych osobowych składając taką prośbę tutaj.

Aktualizowanie informacji. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas informacje na Twój temat są niedokładne lub że nie jesteśmy już uprawnieni do ich wykorzystania i chcesz zwrócić się o ich sprostowanie, usunięcie lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, skontaktuj się z nami tutaj.

Aby zapewnić ochronę Tobie i wszystkim naszym użytkownikom możemy poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości, zanim będziemy w stanie odpowiedzieć na powyższe żądania.

Należy pamiętać, że możemy odrzucić żądania z określonych powodów, w tym jeśli żądanie jest niezgodne z prawem lub jeśli narusza nasze tajemnice handlowe lub własność intelektualną lub prywatność innego użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące innego użytkownika, takie jak kopia wiadomości otrzymanych od niego lub od niej za pośrednictwem naszego serwisu, taki inny użytkownik będzie musiał skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych i zapewnić pisemną zgodę przed udostępnieniem informacji.

Ponadto możemy nie mieć możliwości uwzględnienia niektórych sprzeciwów względem przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza jeśli tego typu sprzeciw uniemożliwiałyby nam dalsze świadczenie usług na rzecz użytkownika. Na przykład, nie możemy świadczyć naszych usług, jeśli nie mamy daty urodzenia użytkownika.

Odinstalowanie.Możesz przerwać gromadzenie wszystkich informacji przez aplikację odinstalowując ją przy użyciu standardowego procesu odinstalowywania na urządzeniu. Jeśli odinstalujesz aplikację z urządzenia przenośnego nadal będzie przechowywany unikalny identyfikator powiązanych z urządzeniem. Jeśli ponownie zainstalujesz aplikację na tym samym urządzeniu będziemy mogli ponownie powiązać ten identyfikator z wcześniejszymi transakcjami i działaniami.

Odpowiedzialność. W niektórych krajach, w tym w Unii Europejskiej, użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli ma obawy dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe. Organem ochrony danych, do którego można wnieść skargę, zwykle będzie organ w miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu naszej siedziby.

9. MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz poprosić o uzyskanie powiadomienia na temat kategorii danych osobowych, które udostępniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Aby zwrócić się o otrzymanie powiadomienia prześlij prośbę tutaj. Udzielenie odpowiedzi może zająć do 30 dni. Aby zapewnić ochronę Tobie i wszystkim naszym użytkownikom możemy poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości, zanim będziemy w stanie odpowiedzieć na powyższą prośbę.

10. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wprowadzeniem zmian, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich firm technologicznych, pomimo podejmowanych przez nas kroków w celu ochrony informacji, nie obiecujemy i użytkownik nie powinien oczekiwać, że jego informacje osobiste zawsze pozostaną bezpieczne.

Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych podatności na ataki oraz regularnie sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w celu aktualizacji naszych fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Możemy zawiesić korzystanie z całości lub części usług bez powiadomienia, jeśli podejrzewamy lub wykryjemy jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że Twoje konto lub informacje nie są już bezpieczne, niezwłocznie powiadom nas tutaj

Aby zapewnić ochronę naszych systemów i danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą i utratą, wdrożyliśmy program rekompensaty za wykrywanie błędów. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego programu rekompensaty za wykrywanie błędów.

11. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE

Zachowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak są one niezbędne do realizacji zgodnych z prawem celów biznesowych (jak określono w punkcie 5) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby chronić bezpieczeństwo naszych użytkowników w naszych usługach i poza nimi, wprowadzamy okres zachowywania danych ze względów bezpieczeństwa wynoszący trzy miesiące od usunięcia konta. W tym okresie informacje o koncie zostaną zachowane, chociaż konto oczywiście nie będzie już widoczne w usługach.

W praktyce oznacza to, że usuwamy lub poddajemy anonimizacji informacje po usunięciu konta (po upływie okresu przechowywania ze względów bezpieczeństwa) lub po upływie dwóch lat ciągłej nieaktywności, chyba że:

musimy je zachować w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład, niektóre „dane dotyczące ruchu” są przechowywane przez okres jednego roku w celu wywiązywania się z ustawowych obowiązków przechowywania danych); musimy je zachować, aby potwierdzić naszą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład, zgody na nasze Warunki, Politykę prywatności i inne podobne zgody są przechowywane przez okres pięciu lat); istnieje nierozstrzygnięta kwestia, roszczenie lub spór wymagające przechowywania odnośnych informacji do czasu ich rozstrzygnięcia; lub informacje muszą być przechowywane dla naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom i zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników. Na przykład konieczne może być przechowywanie informacji, aby uniemożliwić użytkownikowi, który został zablokowany za niebezpieczne zachowanie lub incydenty związane z bezpieczeństwem, otwarcie nowego konta.

Należy pamiętać, że chociaż nasze systemy są zaprojektowane do przeprowadzania procesów usuwania danych zgodnie z powyższymi wytycznymi, ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy obiecać, że wszystkie dane zostaną usunięte w określonym czasie.

12. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze usługi są ograniczone do użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Nie zezwalamy na korzystanie z naszej platformy użytkownikom poniżej 18 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W przypadku podejrzenia, że użytkownik nie ukończył 18 lat, skorzystaj z mechanizmu zgłaszania dostępnego za pośrednictwem usługi.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ponieważ stale szukamy nowych i innowacyjnych sposobów, które pomogą w zawieraniu wartościowych znajomości, zasady te mogą podlegać zmianom wraz z upływem czasu. Powiadomimy użytkowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian, aby mieli czas na zapoznanie się z nimi.

14. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie pytań dotyczących Polityki prywatności, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej:

Przez internet: tutaj

Za pośrednictwem poczty:

Inspektor ochrony danych

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlandia

Jeśli mieszkasz poza Unią Europejską:

Przez internet: tutaj

Za pośrednictwem poczty:

Inspektor ochrony danych

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Stany Zjednoczone