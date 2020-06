O NOSSO COMPROMISSO COM VOCÊ

No Tinder, a sua privacidade é a prioridade principal. A sua privacidade é a essência da forma como concebemos e criamos os serviços e produtos que você conhece e adora, para que possa confiar plenamente neles e concentrar-se em criar relações significativas.

Compreendemos que você deposita a sua confiança em nós ao nos fornecer as suas informações e não encaramos essa situação levianamente.

Não realizamos concessões com a sua privacidade. Concebemos todos os nossos produtos e serviços com a sua privacidade em mente. Envolvemos peritos de vários campos, incluindo jurídico, segurança, engenharia, design de produtos e outros para nos certificarmos de que não é tomada nenhuma decisão que não respeite a sua privacidade.

Esforçamo-nos para sermos transparentes na forma como processamos os seus dados. Visto que usamos muitos dos serviços online que você também utiliza, sabemos que informações insuficientes e linguagem excessivamente complicada são problemas comuns em políticas de privacidade. Nós adotamos a abordagem exatamente oposta: escrevemos a nossa Política de Privacidade e documentos associados em linguagem simples. Queremos que você leia as nossas políticas e compreenda as nossas práticas de privacidade!

Trabalhamos arduamente para manter as suas informações seguras. Dispomos de equipes dedicadas a manter as suas informações seguras e protegidas. Atualizamos constantemente as nossas práticas de segurança e investimos em nossos esforços de segurança para melhorar a proteção de suas informações.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Bem-vindo à Política de Privacidade do Tinder. Obrigado por reservar um tempo para lê-la.

Compreendemos que você nos confia as suas informações e é nosso objetivo manter sempre essa confiança. Este processo tem início com a explicação das informações que coletamos, o motivo pelo qual as coletamos, como são usadas e as suas escolhas em relação às suas informações. Esta Política descreve as práticas de privacidade em linguagem simples, mantendo a terminologia técnica e legal a um mínimo.

Esta Política de Privacidade entra em vigor em 25 de maio de 2018. A versão anterior desta Política de Privacidade, disponível aqui, estará em vigor até essa data.

DATA DE ENTRADA EM VIGOR: 25 de maio de 2018

1. QUEM SOMOS

Se você vive na União Europeia, a empresa responsável pelas suas informações ao abrigo desta Política de Privacidade (o "controlador de dados") é:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlanda

Se você vive fora da União Europeia, a empresa responsável pelas suas informações é:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos

2. APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade aplica-se a websites, aplicativos, eventos e outros serviços operados pelo Tinder. Por uma questão de simplicidade, referimo-nos a todos como "serviços" nesta Política de Privacidade. Para um esclarecimento adicional, foram adicionados links para esta Política de Privacidade em todos os serviços aplicáveis.

Alguns serviços podem exigir a sua própria política de privacidade. Se um serviço específico tiver a sua própria política de privacidade, então essa política -- e não esta Política de Privacidade -- será a aplicável.

3. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS

É evidente, mas não conseguimos ajudá-lo a criar relações significativas sem ter alguma informação pessoal, como dados do perfil básico e tipos de pessoas que você gostaria de conhecer. Também coletamos informações geradas através da sua utilização dos nossos serviços, por exemplo, registros de acesso, bem como informações de terceiros, por exemplo, quando você acessa os nossos serviços usando a conta de uma rede social. Se quiser obter mais informações, entraremos em mais detalhes a seguir.

Informações que você nos fornece

É você que escolhe fornecer-nos determinadas informações ao usar os nossos serviços. Isto inclui:

Ao criar uma conta, você nos fornece pelo menos os seus dados de login, bem como alguns dados básicos necessários para que o serviço possa funcionar, como o seu sexo e data de nascimento.

Ao completar o seu perfil, você pode compartilhar informações adicionais conosco, como dados sobre a sua personalidade, estilo de vida, interesses e outros dados a seu respeito, bem como conteúdo, como fotografias e vídeos. Para adicionar determinado conteúdo, por exemplo, imagens ou vídeos, você pode permitir o acesso à sua câmera ou álbum de fotografias. Algumas das informações que você optar por nos fornecer podem ser consideradas "especiais" ou "confidenciais" em determinadas jurisdições, como as suas origens étnicas ou raciais, orientação sexual e crenças religiosas. Ao optar por nos fornecer essas informações, você autoriza o nosso processamento dessas informações.

Quando você assina um serviço pago ou realiza uma compra diretamente conosco (em vez de usar uma plataforma, como iOS ou Android), você fornece informações a nós ou ao nosso fornecedor de serviços de pagamento, como o número do seu cartão de débito ou de crédito ou outras informações financeiras.

Quando você participa de pesquisas ou discussões em grupo, você nos fornece as suas opiniões sobre os nossos produtos e serviços, respostas às nossas perguntas e depoimentos.

Quando você opta por participar de nossas promoções, eventos ou concursos, coletamos as informações utilizadas para realizar o seu cadastro ou para participar.

Se você entra em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente, coletamos as informações fornecidas durante a interação. Às vezes, monitoramos ou gravamos essas interações para efeitos de formação e para garantirmos uma qualidade elevada do serviço.

Se você nos pede para comunicarmos com ou para processarmos as informações de outras pessoas (por exemplo, se você nos pede para enviar um e-mail a um de seus amigos em seu nome), coletamos informações sobre outras pessoas para podermos concluir o seu pedido.

É claro, também processamos as suas conversas com outros usuários, bem como o conteúdo que publica, como parte da operação dos serviços.

Informações que recebemos de terceiros

Além das informações que você nos fornece diretamente, recebemos informações a seu respeito a partir de terceiros, incluindo:

Outros usuários

Outros usuários podem fornecer informações sobre você ao usarem os nossos serviços. Por exemplo, podemos coletar informações a seu respeito a partir de outros usuários se eles entrarem em contato conosco para falar sobre você.

Outros usuários podem fornecer informações sobre você ao usarem os nossos serviços. Por exemplo, podemos coletar informações a seu respeito a partir de outros usuários se eles entrarem em contato conosco para falar sobre você. Redes sociais

Você pode usar os seus dados de login em redes sociais (como o Facebook) para criar e iniciar a sessão na sua conta do Tinder. Isto faz com que você não tenha que se lembrar do seu nome de usuário e senha e lhe permite compartilhar algumas informações da sua conta de rede social conosco.

Você pode usar os seus dados de login em redes sociais (como o Facebook) para criar e iniciar a sessão na sua conta do Tinder. Isto faz com que você não tenha que se lembrar do seu nome de usuário e senha e lhe permite compartilhar algumas informações da sua conta de rede social conosco. Outros parceiros

Podemos receber informações a seu respeito por parte de nossos parceiros, por exemplo, quando anúncios do Tinder são publicados nos sites ou plataformas de parceiros (em cujo caso estes podem nos fornecer detalhes sobre o êxito de uma campanha).

Informações coletadas ao usar os nossos serviços

Quando você usa os nossos serviços, coletamos informações sobre quais recursos usou, como os usou e os dispositivos usados para acessar os nossos serviços. Consulte as informações a seguir para obter mais detalhes:

Informações sobre utilização

Coletamos informações sobre a sua atividade em nossos serviços, por exemplo, quando você os usa (por ex., data e hora em que iniciou a sessão, recursos que usou, pesquisas, cliques e páginas que lhe foram apresentadas, endereço de páginas Web de referência, anúncios nos quais você clica) e como interage com outros usuários (por ex., usuários com os quais se conecta e interage, hora e data das interações, número de mensagens que envia e recebe).

Coletamos informações sobre a sua atividade em nossos serviços, por exemplo, quando você os usa (por ex., data e hora em que iniciou a sessão, recursos que usou, pesquisas, cliques e páginas que lhe foram apresentadas, endereço de páginas Web de referência, anúncios nos quais você clica) e como interage com outros usuários (por ex., usuários com os quais se conecta e interage, hora e data das interações, número de mensagens que envia e recebe). Informações sobre o dispositivo

Coletamos informações de e sobre o(s) dispositivo(s) que você usa para acessar os nossos serviços, incluindo: informações sobre hardware e software, como endereço IP, identidade e tipo de dispositivo, configurações e características de aplicativos e específicas do dispositivo, erros do aplicativo, ID de publicidade (como AAID do Google e IDFA da Apple, sendo ambos números gerados de forma aleatória que podem ser repostos nas configurações do seu dispositivo), tipo de navegador, versão e idioma, sistema operacional, fusos horários, identificadores associados a cookies ou outras tecnologias que podem identificar de forma única o seu dispositivo ou navegador (por ex., IMEI/UDID e endereço MAC); informações sobre a sua conexão de rede móvel ou sem fios, como fornecedor de serviço e força do sinal; informações sobre sensores do dispositivo, tais como acelerômetros, giroscópios e bússolas.

Outras informações com a sua autorização

Se você nos autorizar, podemos coletar a sua geolocalização exata (latitude e longitude) através de várias formas, de acordo com o serviço e o dispositivo que você utiliza, incluindo GPS, Bluetooth ou conexões via Wi-Fi. A coleta da sua geolocalização pode ocorrer em segundo plano mesmo quando você não está usando os serviços se a autorização que nos conceder expressamente permitir essa coleta. Se recusar autorizar a coleta de sua geolocalização, não coletaremos esses dados.

Do mesmo modo, se você nos autorizar, podemos coletar as suas fotografias e vídeos (por exemplo, se você publicar uma foto, vídeo ou streaming em nossos serviços).

4. COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS DE COLETA DE DADOS SEMELHANTES

Utilizamos e podemos permitir que outros utilizem cookies e tecnologias semelhantes (por ex., web beacons, pixels) para reconhecer o usuário e/ou o(s) seu(s) dispositivo(s). Você pode ler a nossa Política de Cookies para obter mais informações sobre o motivo pelo qual os usamos (por ex., para autenticação, para lembrar as suas preferências e definições, analisar tráfego do site e tendências, fornecer e medir a eficácia de campanhas publicitárias, para permitir que você use recursos de redes sociais) e sobre como você pode melhor controlar o seu uso através das configurações do seu navegador e de outras ferramentas.

Alguns navegadores web (incluindo Safari, Internet Explorer, Firefox e Chrome) têm um recurso denominado "não rastrear" (“DNT”) que informa ao site que o usuário não deseja que a sua atividade online seja rastreada. Se um site que responde a um sinal DNT recebe um sinal DNT, o navegador pode impedir que esse site colete determinada informação sobre o usuário. Nem todos os navegadores disponibilizam uma opção DNT e os sinais DNT ainda não são uniformes. Por esse motivo, muitas empresas, incluindo o Tinder, não respondem atualmente a sinais DNT.

5. COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES

O principal motivo pelo qual usamos as suas informações é o de fornecer e melhorar os nossos serviços. Além disso, usamos as suas informações para ajudar a manter a sua segurança e para lhe fornecer anúncios que possam ser do seu interesse. Continue lendo para obter uma explicação mais pormenorizada dos vários motivos pelos quais usamos as suas informações, em conjunto com exemplos práticos.

Para gerir a sua conta e lhe fornecer os nossos serviços

Criar e gerir a sua conta

Fornecer-lhe serviço de atendimento ao cliente e responder aos seus pedidos

Concluir as suas transações

Comunicar sobre os nossos serviços, incluindo gestão de pedidos e faturamento

Para ajudá-lo a criar relações com outros usuários

Analisamos o seu perfil, sua atividade no serviço e suas preferências para recomendar conexões significativas e recomendar o seu perfil aos outros. Para mais informações sobre as nossas decisões automatizadas e sobre a análise de perfil, consulte o nosso FAQ.

Mostrar os perfis de usuários a outros usuários

Assegurar uma experiência consistente em todos os seus dispositivos

Vincular os vários dispositivos que você usa para que possa desfrutar de uma experiência consistente de nossos serviços em todos eles. Fazemos isto associando dispositivos e dados de navegadores, por exemplo, quando você inicia a sessão na sua conta a partir de diferentes dispositivos ou usando dados totais ou parciais de endereço IP, versão do navegador e dados idênticos sobre os seus dispositivos para ajudar a identificá-los e associá-los.

Para lhe fornecer novos serviços do Tinder

Registrá-lo e exibir o seu perfil em novos recursos e aplicativos do Tinder

Administrar a sua conta com relação a esses novos recursos e aplicativos

Para lhe apresentar anúncios e ofertas relevantes

Gerir sorteios, concursos, descontos e outras ofertas

Desenvolver, apresentar e rastrear conteúdo e anúncios adaptados aos seus interesses em nossos serviços e outros sites

Comunicar com você por e-mail, telefone, redes sociais ou dispositivo móvel sobre produtos ou serviços que possam ser do seu interesse

Para melhorar os nossos serviços e desenvolver serviços novos

Administrar discussões em grupo e pesquisas

Realizar pesquisa e análise do comportamento dos usuários para melhorar os nossos serviços e o nosso conteúdo (por ex., podemos decidir mudar a aparência e a experiência ou até mesmo modificar de forma significativa um determinado recurso com base no comportamento do usuário)

Desenvolver novos recursos e serviços (por ex., podemos decidir criar um novo recurso de acordo com as solicitações dos usuários)

Para impedir, detectar e combater fraude ou outras atividades ilegais e não autorizadas

Tratar de comportamentos incorretos alegados ou contínuos dentro e fora da plataforma

Realizar análise de dados para melhor compreender e desenvolver medidas de combate a essas atividades

Conservar dados relacionados a atividades fraudulentas para impedir reincidências

Para assegurar conformidade legal

Cumprimento de requisitos legais

Contribuir para o cumprimento da lei

Aplicação ou implementação de nossos direitos, por exemplo, de nossos Termos

Para processar as suas informações conforme descrito anteriormente, dependemos das seguintes bases legais:

Fornecer-lhe o nosso serviço: na maioria das vezes, o motivo pelo qual processamos as suas informações é para executar o contrato que você tem conosco. Por exemplo, à medida que você utiliza o nosso serviço para criar relações significativas, utilizamos as suas informações para gerir a sua conta e o seu perfil, tornando-os visíveis a outros usuários e também para lhe recomendar outros usuários.

Interesses legítimos: podemos usar as suas informações nos casos em que temos interesses legítimos para o fazer. Por exemplo, analisamos o comportamento de usuários em nossos serviços para melhorar de forma contínua a nossa oferta, sugerimos ofertas que consideramos serem do seu interesse, e processamos informações para fins administrativos, detecção de fraudes e outros efeitos legais.

Consentimento: ocasionalmente, podemos pedir o seu consentimento para utilizar as suas informações para motivos específicos. Você pode recusar o seu consentimento a qualquer momento entrando em contato conosco por meio do endereço fornecido no final desta Política de Privacidade.

6. COMO COMPARTILHAMOS AS INFORMAÇÕES

Uma vez que o nosso objetivo é ajudá-lo a criar relações significativas, o principal compartilhamento de informações dos usuários é, evidentemente, com outros usuários. Também compartilhamos algumas informações dos usuários com fornecedores de serviços e parceiros que nos auxiliam na operação dos serviços, com outras empresas do Match Group e, em alguns casos, com as autoridades legais. Continue lendo para obter mais detalhes sobre como as suas informações são compartilhadas com terceiros.

Com outros usuários Você compartilha informações com outros usuários quando divulga voluntariamente informações no serviço (incluindo o seu perfil público). Tenha cuidado com as suas informações e certifique-se de que o conteúdo compartilhado se refere a coisas que se sente confortável em divulgar publicamente, uma vez que nem você nem nós podemos controlar o que outras pessoas fazem com as suas informações depois que você as compartilha. Se você escolher limitar o público com acesso a todo ou parte do seu perfil ou em relação a determinado conteúdo ou informações sobre você, então este ficará visível de acordo com as suas configurações.

Com os nossos fornecedores de serviços e parceiros Utilizamos terceiros para nos ajudar a operar e a melhorar os nossos serviços. Estes terceiros auxiliam-nos com diversas tarefas, incluindo hospedagem e manutenção de dados, análise, atendimento ao cliente, marketing, publicidade, processamento de pagamentos e operações de segurança. Também compartilhamos informações com parceiros que distribuem e nos auxiliam com a publicidade de nossos serviços. Por exemplo, podemos compartilhar informações limitadas sobre você em formato não lido por seres humanos sob a forma de hashes a parceiros de publicidade. Seguimos um processo de aprovação rigoroso para contratar qualquer tipo de fornecedor de serviços ou para trabalhar com qualquer tipo de parceiro. Todos os nossos parceiros e fornecedores de serviços têm que aceitar cumprir obrigações de confidencialidade rigorosas.

Com outras empresas do Match Group O Tinder faz parte da família de empresas do Match Group, que, à data desta Política de Privacidade, inclui sites e aplicativos, como Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito e Twoo (para obter mais informações, clique aqui). Compartilhamos os seus dados com outras empresas do Match Group para que estas nos ajudem a processar os seus dados, na qualidade de Fornecedores de Serviços, segundo as nossas instruções e em nosso nome. O apoio prestado por outras empresas do Match Group pode incluir operações de processamento técnico, como hospedagem e manutenção de dados, atendimento ao cliente, marketing e publicidade direcionada, apoio financeiro e de contabilidade, melhor compreensão de como é utilizado o nosso serviço e o comportamento dos usuários, a fim de melhorarmos o nosso serviço, protegermos os nossos dados e sistemas, além de combatermos spam, fraudes, eventuais infrações e outros procedimentos ilícitos. Podemos também compartilhar informações com outras empresas do Match Group para fins comerciais legítimos, como auditorias das empresas, análises e balanços consolidados e ainda de acordo com o previsto na lei. Além disso, podemos compartilhar dados do usuário com outras empresas do Match Group para remover usuários que violem os nossos termos de serviço ou tenham sido alegadamente acusados de atividade criminosa e/ou mau comportamento. Em alguns casos, poderemos remover tal usuário de todas as plataformas.

Para transações empresariais Podemos transferir as suas informações se estivermos envolvidos parcial ou plenamente, numa fusão, venda, aquisição, alienação, reestruturação, reorganização, dissolução, processo de falência ou outra alteração de propriedade ou controle.

Quando exigido por lei Podemos divulgar as suas informações se for razoavelmente necessário: (i) para cumprir um procedimento legal, como uma ordem do tribunal, intimação ou mandado de busca, investigação governamental/de forças policiais ou outros requisitos legais; (ii) para auxiliar na prevenção ou detecção de crimes (sujeito em cada caso à lei aplicável); ou (iii) para proteger a segurança de qualquer pessoa.

Para impor direitos legais Podemos também compartilhar informações: (i) se a divulgação puder mitigar a nossa responsabilidade numa ação judicial efetiva ou ameaçada; (ii) conforme necessário para proteger os nossos direitos legais e os direitos legais dos nossos usuários, parceiros comerciais ou outras partes interessadas; (iii) para implementar os nossos acordos com você; e (iv) para investigar, impedir, ou realizar outras ações em relação a atividade ilegal, suspeita de fraudes ou outras transgressões.

Com o seu consentimento ou mediante a sua solicitação Podemos pedir o seu consentimento para compartilhar as suas informações com terceiros. Nestes casos, tornaremos claro o motivo pelo qual pretendemos compartilhar as informações. Podemos usar e compartilhar informações não pessoais (informações que, por si só, não identificam o usuário, como informações sobre dispositivos, demografia geral, dados de comportamento, geolocalização em formato não identificado), bem como informações pessoais em formato não lido por seres humanos sob a forma de hashes, em qualquer uma das circunstâncias anteriores. Poderemos também compartilhar essas informações com outras empresas do Match Group e terceiros (especialmente anunciantes) para desenvolver e fornecer publicidade orientada sobre os nossos serviços e sites e sobre aplicativos de terceiros e para analisar e criar relatórios em relação à publicidade que você vê. Podemos combinar essas informações com informações não pessoais adicionais ou com informações pessoais em formato não lido por seres humanos sob a forma de hashes, coletadas a partir de outras fontes. Saiba mais sobre a nossa utilização de cookies e de tecnologias semelhantes em nossa Política de Cookies.

7. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS TRANSFRONTEIRIÇAS

O compartilhamento de informações definido na Seção 6 , muitas vezes envolve a transferência de dados transfronteiriça, por exemplo, para os Estados Unidos da América e para outras jurisdições. Como exemplo, nos casos em que o serviço permite que os usuários estejam localizados no Espaço Econômico Europeu ("EEE"), e que as suas informações pessoais sejam transferidas para países fora do EEE. Usamos contratos padrão aprovados pela Comissão Europeia ou outra salvaguarda apropriada para permitir transferências de dados do EEE para outros países. As cláusulas contratuais padrão são compromissos entre empresas que transferem dados pessoais, vinculando-as à proteção da privacidade e segurança dos seus dados.

8. OS SEUS DIREITOS

Queremos que você tenha o controle de suas informações, por esse motivo, fornecemos a você as seguintes ferramentas:

Ferramentas de atualização/acesso no serviço.Configurações da conta e ferramentas que ajudam você a acessar, corrigir ou eliminar informações fornecidas a nós e que estão associadas à sua conta diretamente neste serviço. Se você tiver alguma pergunta sobre essas ferramentas e configurações, entre em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente aqui para obter ajuda.

Autorizações de dispositivos. As plataformas móveis têm sistemas de autorização para tipos específicos de notificações e de dados de dispositivos, como listas telefônicas e serviços de localização, bem como notificações push. Você pode alterar as suas configurações no seu dispositivo de forma a autorizar ou rejeitar a coleta das informações correspondentes ou a visualização das notificações correspondentes. Vale ressaltar que, se você o fizer, determinados serviços poderão não funcionar plenamente.

Exclusão. Você pode excluir a sua conta usando o recurso correspondente diretamente no dispositivo.

Queremos que você tenha conhecimento de seus direitos de privacidade. Veja abaixo alguns dos principais pontos para recordar:

Rever as suas informações. As leis de privacidade aplicáveis podem lhe conceder o direito de rever as informações pessoais que temos sobre você (de acordo com a jurisdição, isso pode ser considerado como direito de acesso, direito de portabilidade ou variações desses termos). Você pode solicitar uma cópia de suas informações pessoais enviando uma solicitação aqui.

Atualização de suas informações. Se você acreditar que as informações que temos sobre você estão erradas ou que não temos mais direito de utilizá-las e que você pretende solicitar a sua retificação ou eliminação, ou se você for contra o seu processamento, entre em contato conosco aqui.

Para sua proteção e para proteção de todos os nossos usuários, podemos pedir prova de identidade antes de podermos responder às solicitações anteriores.

Lembre-se que podemos rejeitar solicitações por determinados motivos, incluindo se a solicitação for ilegal ou violar segredos comerciais ou a propriedade intelectual ou a privacidade de outro usuário. Se você quiser receber informações referentes a outro usuário, como uma cópia de quaisquer mensagens que tenha recebido desse usuário, o usuário em questão terá que entrar em contato como o nosso Diretor de Privacidade e fornecer autorização por escrito antes das informações poderem ser divulgadas.

Além disso, podemos não conseguir acomodar determinados pedidos de objeção de processamento de informações pessoais, especialmente em casos em que esses pedidos não nos permitam continuar a lhe fornecer o nosso serviço. Por exemplo, não podemos fornecer o nosso serviço se não tivermos a sua data de nascimento.

Desinstalação. Você pode interromper toda a coleta de informações por meio de um aplicativo ao desinstalá-lo usando o processo de desinstalação do seu dispositivo. Se você desinstalar o aplicativo do seu dispositivo móvel, o identificador móvel associado ao seu dispositivo continuará sendo armazenado. Se você voltar a instalar o aplicativo no mesmo dispositivo móvel, poderemos voltar a associar esse identificador às suas transações e atividades anteriores.

Responsabilidade. Em determinados países, incluindo na União Europeia, você tem o direito de fazer uma reclamação para a autoridade de proteção de dados apropriada caso tenha preocupações sobre a forma como processamos as suas informações pessoais. A autoridade de proteção de dados para a qual você pode fazer a sua reclamação pode ser a da sua residência habitual, do local onde trabalha ou do local onde estamos estabelecidos.

9. RESIDENTES DA CALIFÓRNIA

Caso seja residente do Estado da Califórnia, você pode solicitar uma notificação com divulgação das categorias de suas informações pessoais que compartilhamos com terceiros para efeitos de marketing direto durante o ano de exercício anterior. Para solicitar esta notificação, envie o seu pedido aqui. Permita um período de até 30 dias para receber uma resposta. Para a sua proteção e para proteção de todos os nossos usuários, podemos pedir prova de identidade antes de respondermos a um pedido deste tipo.

10. COMO PROTEGEMOS AS SUAS INFORMAÇÕES

Trabalhamos arduamente para proteger as suas informações pessoais contra acesso não autorizado ou alteração, divulgação ou destruição. Como acontece com todas as empresas de tecnologia, apesar de tomarmos medidas para proteger as suas informações, não prometemos, e você não deve esperar que, as suas informações pessoais sejam sempre mantidas em segurança.

Monitoramos regularmente os nossos sistemas em relação a possíveis vulnerabilidades e ataques e revemos regularmente as nossas práticas de coleta, armazenamento e processamento de informações para atualizar as nossas medidas de segurança físicas, técnicas e organizacionais.

Podemos suspender a sua utilização de forma parcial ou total dos serviços sem aviso prévio se suspeitarmos ou detectarmos qualquer violação de segurança. Se você acreditar que a sua conta ou informações não estão mais seguras, notifique-nos imediatamente aqui.

Para assegurar que os nossos sistemas e as suas informações estejam protegidos contra o acesso não autorizado, roubo ou perda, implementamos um programa de recompensas para bugs. Para obter mais informações sobre o nosso programa de recompensas para bugs, clique aqui.

11. DURANTE QUANTO TEMPO RETEMOS AS SUAS INFORMAÇÕES

Retemos as suas informações pessoais apenas o tempo necessário para efeitos comerciais legítimos (conforme definido na Seção 5) e conforme permitido pela lei aplicável. Para proteger a segurança de nossos usuários dentro e fora de nossos serviços, implementamos uma janela de retenção de segurança de três meses após a exclusão da conta. Durante esse período, as informações da conta serão retidas apesar da conta já não estar mais visível nos serviços.

Na prática, excluímos ou anonimizamos as suas informações após a exclusão da sua conta (após a janela de retenção de segurança) ou após dois anos de inatividade contínua, a menos que:

tenhamos que cumprir lei aplicável (por exemplo, alguns "dados de tráfego" são mantidos durante um ano para cumprimento de obrigações de retenção de dados regulamentares); tenhamos que retê-las para evidenciar o nosso cumprimento da lei aplicável (por exemplo, registros de suas autorizações de nossos Termos, Política de Privacidade e outras autorizações semelhantes são mantidos por cinco anos); haja um problema, reclamação ou disputa pendente que nos exija reter as informações relevantes até que estes sejam resolvidos; ou as informações tenha que ser retidas para os nossos interesses comerciais legítimos, tais como prevenção de fraudes e melhoria da proteção e segurança dos usuários. Por exemplo, talvez seja necessário reter as informações para impedir um usuário que tenha sido banido por comportamento inseguro ou por incidentes de segurança de abrir uma nova conta.

Tenha em mente que apesar de nossos sistemas serem desenvolvidos para realizar processos de eliminação de dados de acordo com as diretrizes anteriores, não podemos prometer que todos os dados serão eliminados num período de tempo específico devido a limitações técnicas.

12. PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS

Os nossos serviços estão limitados a usuários de idade igual ou superior a 18 anos. Não permitimos a utilização da nossa plataforma por usuários menores de 18 anos e não coletamos de forma consciente informações pessoais de pessoas menores de 18 anos. Se você suspeitar que um usuário tenha menos de 18 anos, utilize o mecanismo de comunicação disponível no serviço.

13. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Uma vez que estamos sempre em busca de formas novas e inovadoras de ajudá-lo a criar relações significativas, esta política pode mudar ocasionalmente. Enviaremos uma notificação antes de implementar quaisquer alterações materiais para que você tenha tempo de rever as alterações.

14. COMO ENTRAR EM CONTATO

Se você tiver perguntas sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco:

Se você vive na União Europeia:

Online: aqui

Pelo correio:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlanda

Se você vive fora da União Europeia:

Online: aqui

Por correio:

Privacy Officer (Diretor de Privacidade)

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos