O NOSSO COMPROMISSO PARA CONSIGO

No Tinder, a sua privacidade é uma prioridade absoluta. A sua privacidade é um elemento-chave na forma como concebemos e desenvolvemos os serviços e produtos que conhece e adora, para que possa confiar neles plenamente e concentrar-se na criação de ligações importantes.

Agradecemos a confiança depositada em nós ao fornecer-nos as suas informações e não encaramos isso de ânimo leve.

Não comprometemos a sua privacidade. Concebemos todos os nossos produtos e serviços com a sua privacidade em mente. Incluímos especialistas das mais diversas áreas, incluindo jurídica, segurança, engenharia, design de produto e outras, de modo a garantir que nenhuma decisão é tomada sem respeitar a sua privacidade.

Esforçamo-nos para ser acessíveis no modo como processamos os seus dados. Como utilizamos muitos dos mesmos serviços online que você, sabemos que as informações insuficientes e a linguagem excessivamente complexa são problemas comuns nas políticas de privacidade. A nossa abordagem é precisamente a inversa: criámos a nossa Política de Privacidade e documentos relacionados utilizando linguagem acessível. Queremos mesmo que leia as nossas políticas e compreenda as nossas práticas de privacidade!

Trabalhamos arduamente para manter a salvo a sua informação Temos equipas dedicadas a manter os seus dados seguros. Atualizamos constantemente as nossas práticas de segurança e investimos nas nossas ações de segurança para reforçar a proteção das suas informações.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Bem-vindo à Política de Privacidade do Tinder. Obrigado pelo tempo despendido a lê-la.

Agradecemos a confiança depositada em nós ao fornecer-nos as suas informações. Tencionamos manter sempre essa confiança. Isto começa com a garantia de que os utilizadores compreendem as informações que recolhemos, porque é que as recolhemos, como são utilizadas e as suas escolhas relativamente a essas informações. Esta Política descreve as nossas práticas de privacidade utilizando linguagem acessível, mantendo o mínimo de terminologia técnica e jurídica.

Esta Política de Privacidade entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2018. A versão anterior desta Política de Privacidade, disponível aqui, vai aplicar-se até então.

DATA EFETIVA: 25 de maio de 2018

1. QUEM SOMOS

Se reside na União Europeia, a empresa responsável pelas suas informações no âmbito desta Política de Privacidade (a "controladora de dados") é a:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlanda

Se reside fora da União Europeia, a empresa responsável pelas suas informações é a:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Estados Unidos

2. A QUE SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade aplica-se a websites, aplicações, eventos e a outros serviços operados pelo Tinder. Para simplificar, nesta Política de Privacidade, referimo-nos a todos eles como os nossos "serviços". Para que tudo fique ainda mais claro, adicionámos ligações para esta Política de Privacidade em todos os serviços aplicáveis.

Alguns serviços podem exigir a sua própria Política de Privacidade exclusiva. Se um serviço específico tiver a sua própria política de privacidade, então é essa política -- e não esta Política de Privacidade -- que se aplica.

3. INFORMAÇÕES QUE RECOLHEMOS

É evidente que não podemos ajudar os utilizadores a criarem ligações significativas sem termos acesso a algumas informações sobre eles, tais como detalhes básicos de perfil e o tipo de pessoas que gostariam de conhecer. Também recolhemos informações geradas pelos utilizadores à medida que estes utilizam os nossos serviços, por exemplo: registos de acesso e informações de terceiros, como quando os utilizadores acedem aos nossos serviços com uma conta de uma rede social. Se desejar obter informações adicionais, em baixo abordamos a questão com mais pormenor.

Informações que nos fornece

Ao utilizar os nossos serviços, há certas informações que o utilizador decide fornecer-nos. Estas incluem:

Ao criar uma conta, o utilizador fornece-nos pelo menos as suas credenciais de início de sessão, assim como alguns detalhes básicos que são necessários ao funcionamento do serviço, tal como o seu sexo e data de nascimento.

Ao concluir o seu perfil, o utilizador poderá partilhar connosco informações adicionais, tais como detalhes sobre a sua personalidade, estilo de vida, interesses e outros, bem como conteúdos como fotografias e vídeos. Para adicionar certos conteúdos como as fotografias e os vídeos, o utilizador poderá permitir-nos o acesso à sua câmara ou álbum de fotografias. Algumas das informações que o utilizador decidir fornecer-nos podem ser consideradas "especiais" ou "confidenciais" em certas jurisdições. Alguns exemplos disso são: as suas origens raciais ou étnicas, a sua orientação sexual e as suas crenças religiosas. Ao decidir fornecer-nos estas informações, o utilizador consente o nosso processamento destas.

Ao subscrever um serviço pago ou ao comprar-nos algo diretamente (e não através de uma plataforma, como a iOS ou Android), o utilizador fornece-nos, ou ao nosso prestador de serviços de pagamento, informações como o número do seu cartão de débito ou crédito ou outras informações financeiras.

Ao participar em pesquisas ou em grupos de foco, o utilizador fornece-nos as suas ideias sobre os nossos produtos e serviços, respostas às nossas questões e testemunhos.

Quando o utilizador decidir participar nas nossas promoções, eventos ou concursos, nós recolhemos as informações utilizadas para se registar ou entrar.

Se entrar em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente, nós recolhemos a informação que nos fornece durante a interação. Por vezes, monitorizamos ou gravamos estas interações para efeitos de treino e para garantir a alta qualidade do serviço.

Se o utilizador nos pedir para comunicar com, ou processar informações de outras pessoas (por exemplo, se nos pedir para enviar um email em seu nome a um dos seus amigos), nós recolhemos as informações sobre outros que nos fornecer, de modo a concluirmos o seu pedido.

Obviamente, também processamos as suas conversas com outros utilizadores e também o conteúdo que publicar, como parte da operação dos serviços.

Informações que recebemos de outras pessoas

Adicionalmente às informações que nos fornece diretamente, recebemos informações sobre si oriundas de outras pessoas, incluindo:

Outros Utilizadores

Outros utilizadores podem fornecer informações sobre si enquanto utilizam os nossos serviços. Por exemplo: podemos recolher informações sobre si, oriundas de outros utilizadores, caso eles nos contactem sobre si.

Outros utilizadores podem fornecer informações sobre si enquanto utilizam os nossos serviços. Por exemplo: podemos recolher informações sobre si, oriundas de outros utilizadores, caso eles nos contactem sobre si. Redes Sociais

O utilizador pode utilizar os seus dados de início de sessão nas redes sociais (tais como os dados de início de sessão no Facebook) para criar e iniciar sessão na sua conta Tinder. Isto evita que tenha de se lembrar de mais um nome de utilizador e palavra-passe e permite-lhe partilhar connosco algumas informações da sua conta numa rede social.

O utilizador pode utilizar os seus dados de início de sessão nas redes sociais (tais como os dados de início de sessão no Facebook) para criar e iniciar sessão na sua conta Tinder. Isto evita que tenha de se lembrar de mais um nome de utilizador e palavra-passe e permite-lhe partilhar connosco algumas informações da sua conta numa rede social. Outros Parceiros

Podemos receber informações sobre si dos nossos parceiros, por exemplo, em anúncios do Tinder que são publicados em sites e plataformas de um parceiro (nesse caso, eles podem transmitir informações sobre o sucesso de uma campanha).

Informações recolhidas ao utilizar os nossos serviços

Quando alguém utiliza os nossos serviços, nós recolhemos informações sobre as funcionalidades que foram utilizadas, como foram utilizadas e quais foram os dispositivos utilizados para aceder aos nossos serviços. Para mais informações, veja abaixo:

Informações de Utilização

Recolhemos informações relativas à sua atividade nos nossos serviços e como os utiliza (por exemplo: a data e hora em que iniciou sessão, as funcionalidades que tem utilizado, as pesquisas, cliques e páginas que lhe foram mostradas, endereços de páginas de referência, anúncios em que clica) e ao modo como interage com outros utilizadores (por exemplo: utilizadores com quem se liga e interage, hora e data dos seus contactos, número de mensagens que envia e recebe).

Recolhemos informações relativas à sua atividade nos nossos serviços e como os utiliza (por exemplo: a data e hora em que iniciou sessão, as funcionalidades que tem utilizado, as pesquisas, cliques e páginas que lhe foram mostradas, endereços de páginas de referência, anúncios em que clica) e ao modo como interage com outros utilizadores (por exemplo: utilizadores com quem se liga e interage, hora e data dos seus contactos, número de mensagens que envia e recebe). Informações sobre o dispositivo

Recolhemos informações de e sobre o(s) dispositivo(s) que utiliza para aceder aos nossos serviços, incluindo: informações de hardware e software, como o endereço IP, ID e tipo de dispositivo, definições e características específicas de dispositivos e aplicações, falhas nas aplicações, IDs de publicidade (como o AAID do Google e o IDFA da Apple, ambos os quais são números gerados aleatoriamente, que poderá reiniciar nas definições do seu dispositivo) tipo de navegador, versão e idioma, sistema operativo, fusos horários, identificadores associados a cookies ou a outras tecnologias que podem identificar exclusivamente o seu dispositivo ou navegador (por exemplo: o IMEI/UDID e o endereço MAC); informações sobre a sua ligação de rede sem fios e móvel, como o seu fornecedor de serviços e a força do sinal; informações sobre os sensores dos dispositivos, como acelerómetros, giroscópios e bússolas.

Outras informações com o seu consentimento

Se o utilizador nos der permissão, podemos recolher a sua geolocalização precisa (latitude e longitude) através de vários meios, dependendo do serviço e do dispositivo que estiver a utilizar, incluindo ligações de GPS, Bluetooth ou Wi-Fi. A recolha da sua geolocalização pode ocorrer em segundo plano, mesmo quando o utilizador não estiver a utilizar os serviços, caso a permissão dada por ele permita expressamente essa recolha. Caso o utilizador nos negue a permissão para recolha da sua geolocalização, não iremos recolhê-la.

Igualmente, se o utilizador conceder, podemos recolher as suas fotografias e vídeos (por exemplo, se desejar publicar uma foto, um vídeo ou fazer um streaming nos serviços).

4. COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS SEMELHANTES DE RECOLHA DE DADOS

Utilizamos e podemos permitir que outros utilizem cookies e tecnologias semelhantes (por exemplo, web beacons, pixeis) para reconhecer o utilizador e/ou o(s) seu(s) dispositivo(s). O utilizador pode ler a nossa Política de Cookies para obter mais informações sobre o motivo de os utilizarmos (como autenticar os utilizadores, lembrar as suas preferências e definições, analisar o tráfego do site e as tendências, apresentar e determinar a eficácia de campanhas publicitárias, permitir a utilização de funcionalidades sociais pelo utilizador) e para saber como pode controlar melhor a sua utilização, através das definições do seu navegador e de outras ferramentas.

Alguns navegadores da web (incluindo o Safari, o Internet Explorer, o Firefox e o Chrome) possuem uma funcionalidade "Não Autorizo a ser Seguido" ("DNT"), que informa um website de que um utilizador não deseja ter a sua atividade online seguida. Se um site que responde a um sinal DNT receber um sinal DNT, o navegador pode bloquear esse site de recolher certas informações sobre o utilizador do navegador. Nem todos os navegadores oferecem uma opção DNT e os sinais DNT ainda não são uniformes. Por este motivo, muitas empresas, incluindo o Tinder, não respondem atualmente aos sinais DNT.

5. COMO UTILIZAMOS AS INFORMAÇÕES

O motivo principal de utilizarmos as suas informações é fornecer e melhorar os nossos serviços. Além disso, utilizamos as suas informações para ajudar a manter a sua segurança e para lhe fornecer publicidade que poderá ser do seu interesse. Continue a ler para obter uma explicação mais pormenorizada dos vários motivos pelos quais utilizamos as suas informações, juntamente com exemplos práticos.

Para administrar a sua conta e para lhe fornecer os nossos serviços

Criar e gerir a sua conta

Fornecer-lhe apoio ao cliente e responder aos seus pedidos

Concluir as suas transações

Comunicar consigo sobre os nossos serviços, incluindo gestão de pedidos e faturação

Para ajudá-lo a ligar-se a outros utilizadores

Analisar o seu perfil, a sua atividade no serviço e as suas preferências, de modo a recomendar-lhe ligações significativas e recomendá-lo a outros; Para mais informações sobre a nossa determinação de perfis e tomada de decisões automatizada, consulte as nossas Perguntas Frequentes

Mostrar perfis de utilizadores uns aos outros

Para garantir uma experiência consistente nos seus dispositivos

Ligue os vários dispositivos que utiliza para poder desfrutar de uma experiência consistente dos nossos serviços em todos eles. Fazemos isto ligando dispositivos e dados do navegador, como quando inicia sessão na sua conta em dispositivos distintos, ou utilizando um endereço IP parcial ou total, versão do navegador e dados semelhantes sobre os seus dispositivos, para ajudar a identificá-los e a ligá-los.

Para lhe fornecer novos serviços Tinder

Registe-se e mostre o seu perfil em novas funcionalidades e aplicações Tinder

Administre a sua conta nestas novas funcionalidades e aplicações

Para lhe oferecer ofertas e anúncios relevantes

Gerir sorteios, concursos, descontos ou outras ofertas

Desenvolver, exibir e seguir conteúdo e publicidade compatíveis com os seus interesses nos nossos serviços e outros sites

Comunicar consigo por email, telefone, redes sociais ou dispositivo móvel sobre produtos ou serviços que poderão ser do seu interesse

Para melhorar os nossos serviços e desenvolver novos

Administrar grupos de foco e pesquisas

Realizar pesquisas e análises ao comportamento dos utilizadores, de modo a melhorarmos os nossos serviços e conteúdos (por exemplo: podemos decidir alterar a aparência ou até modificar substancialmente uma certa funcionalidade, com base no comportamento dos utilizadores)

Desenvolver novas funcionalidades e serviços (por exemplo, podemos decidir criar uma nova funcionalidade baseada em interesses, para além dos pedidos recebidos dos utilizadores).

Para prevenir, detetar e combater fraudes ou outras atividades ilegais ou não autorizadas

Abordar mau comportamento contínuo ou alegado, dentro e fora da plataforma

Executar análises de dados para melhor compreender e conceber contramedidas contra estas atividades

Reter dados relacionados com atividades fraudulentas, para impedir repetições

Assegurar a conformidade legal

Cumprir os requisitos legais

Prestar assistência às autoridades

Aplicar ou exercer os nossos direitos, por exemplo, os nossos Termos e Condições

Para processar as suas informações conforme descrito acima, contamos com as seguintes bases jurídicas:

Fornecer-lhe o nosso serviço: Na maioria dos casos, o motivo pelo qual processamos as suas informações é para executar o contrato que o utilizador tem connosco. Por exemplo: enquanto você utiliza o nosso serviço para criar ligações significativas, nós utilizamos as suas informações para manter a sua conta e o seu perfil, para torná-lo visível aos outros utilizadores e para lhe recomendar outros utilizadores.

Interesses legítimos: Podemos utilizar as suas informações onde tivermos interesses legítimos para fazê-lo. Por exemplo: analisamos o comportamento dos utilizadores nos nossos serviços, de modo a melhorar continuamente as nossas ofertas. Sugerimos ofertas que julgamos serem do seu interesse e processamos a informação para deteção de fraude administrativa e outras questões legais.

Consentimento: De tempos a tempos, podemos pedir o seu consentimento para utilizarmos as suas informações para certos motivos específicos. O utilizador pode retirar o seu consentimento em qualquer altura, entrando em contacto connosco através do endereço fornecido no final desta Política de Privacidade.

6. COMO PARTILHAMOS AS INFORMAÇÕES

Como o nosso objetivo é ajudar o utilizador a fazer ligações significativas, obviamente, a principal partilha das informações dos utilizadores é efetuada com outros utilizadores. Também partilhamos algumas informações dos utilizadores com prestadores de serviços e parceiros que nos ajudam a operar os serviços, com outras empresas da Match Group e, em alguns casos, com as autoridades legais. Para mais pormenores sobre como as suas informações são partilhadas com outros, continue a ler.

Com outros utilizadores O utilizador partilha informações com outros utilizadores, ao divulgar voluntariamente informações no serviço (incluindo o seu perfil público). Por favor, tenha cuidado com as suas informações. Assegure-se de que está confortável com o facto de aquilo que partilhar ser visível publicamente, pois nem você nem nós conseguimos controlar o que outras pessoas podem fazer com as suas informações, uma vez partilhadas. Se você decidir limitar o público que visualiza a totalidade ou parte do seu perfil, ou para certos conteúdos e informações sobre si, então o seu perfil ficará visível de acordo com as suas definições.

Com os nossos prestadores de serviços e parceiros Utilizamos terceiros para nos ajudarem a operar e a melhorar os nossos serviços. Estes terceiros ajudam-nos em várias tarefas, incluindo o alojamento e a manutenção de dados, a parte analítica, o apoio ao cliente, o marketing, a publicidade, o processamento de pagamentos e as operações de segurança. Podemos também partilhar informações com parceiros que distribuem e nos ajudam a fazer publicidade aos nossos serviços. Por exemplo: podemos partilhar informações limitadas sobre si, de forma criptografada e ilegível, a parceiros de publicitários. Seguimos um rigoroso processo de verificação antes de envolver qualquer prestador de serviços ou de trabalhar com qualquer parceiro. Todos os nossos prestadores de serviços e parceiros devem concordar com estritas obrigações de confidencialidade.

Com outros ramos da Match Group O Tinder faz parte da família de empresas Match Group que, à data desta Política de Privacidade, inclui sites e aplicações como o Tinder, o OkCupid, o Plenty of Fish, o Match, o Meetic, o BlackPeopleMeet, o LoveScout24, o OurTime, o Pairs, o ParPerfeito e o Twoo (para mais detalhes, clique aqui). Partilhamos as suas informações com outras empresas da Match Group, para que nos ajudem a processar as suas informações, como prestadoras de serviços, mediante as nossas instruções e em nosso nome. A assistência prestada por outras empresas da Match Group poderá incluir operações de processamento técnico, tais como o alojamento e manutenção de dados, apoio ao cliente, marketing e publicidade direcionada, assistência em finanças e contabilidade, melhor compreensão a respeito de como o nosso serviço é utilizado e comportamento dos utilizadores para melhorar o nosso serviço, proteção dos nossos dados e sistemas e combate ao spam, abuso, fraude, infrações e outras transgressões. Podemos também partilhar informações com outras empresas da Match Group para fins comerciais legítimos, tais como auditoria corporativa, análise e relatórios consolidados, assim como cumprimento da legislação aplicável. Também podemos partilhar informações de utilizadores com outras empresas da Match Group, para eliminar utilizadores que violem os nossos Termos e Condições do Serviço, ou que tenham sido denunciados por atividade criminosa e/ou mau comportamento. Em alguns casos, podemos remover esse utilizador de todas as plataformas.

Para transações corporativas Podemos transferir as suas informações se estivermos envolvidos, quer total ou parcialmente, numa fusão, venda, aquisição, alienação, reestruturação, reorganização, dissolução, falência ou outra mudança de propriedade ou controlo.

Quando exigido por lei Podemos divulgar as suas informações se for razoavelmente necessário: (i) para cumprir um processo legal, como uma ordem judicial, intimação ou mandado de busca, investigação governamental / policial ou outros requisitos legais; (ii) para auxiliar na prevenção ou deteção de crimes (sujeito, em cada caso, à lei aplicável); ou (iii) para proteger a segurança de qualquer pessoa.

Para fazer cumprir os direitos legais Podemos também partilhar informações: (i) se a divulgação destas atenuar a nossa responsabilidade num processo real ou numa ameaça de processo; (ii) conforme seja necessário para proteger os nossos direitos legais e os direitos legais dos nossos utilizadores, parceiros de negócios ou outras partes interessadas; (iii) para fazer cumprir os nossos contratos com o utilizador; e (iv) para investigar, prevenir ou tomar outras medidas relacionadas com atividades ilegais, suspeita de fraude ou outras transgressões.

Com o seu consentimento ou a seu pedido Podemos pedir o seu consentimento para partilhar as suas informações com terceiros. Nesse caso, esclareceremos o motivo pelo qual desejamos partilhar as informações. Podemos utilizar e partilhar informações não pessoais (ou seja, informações que só por si não o identificam, como informações do dispositivo, dados demográficos gerais, dados comportamentais gerais, geolocalização na forma não identificada), assim como informações pessoais de forma criptografada e ilegível, em qualquer das circunstâncias acima referidas. Podemos também partilhar estas informações com outras empresas da Match Group e terceiros, (sobretudo publicitários), de modo a desenvolver e fornecer publicidade direcionada nos nossos serviços e em sites ou aplicações de terceiros, e para analisar e prestar informações sobre a publicidade vista pelo utilizador. Podemos conjugar estas informações com informações adicionais não pessoais ou pessoais, de forma criptografada e ilegível, recolhida de outras fontes. Pode encontrar mais informações sobre a nossa utilização de cookies e tecnologias semelhantes na nossa Política de Cookies

7. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS INTERNACIONAIS

Por vezes, a partilha de informações dispostas na Secção 6 implica transferências de dados internacionais, por exemplo, para os Estados Unidos da América e outras jurisdições. Como exemplo, onde o serviço permite que os utilizadores estejam localizados no Espaço Económico Europeu (EEE), as suas informações pessoais são transferidas para países fora do EEE. Utilizamos cláusulas de contrato padrão, aprovadas pela Comissão Europeia, ou outra salvaguarda apropriada, para autorizar as transferências de dados do EEE para outros países. As cláusulas de contrato padrão são compromissos entre empresas que transferem dados pessoais, vinculando-as para proteger a privacidade e a segurança dos seus dados

8. OS SEUS DIREITOS

Desejamos que o utilizador possa controlar as suas informações. Por isso, fornecemos-lhe as seguintes ferramentas:

Ferramentas de acesso / atualização no serviço. Ferramentas e definições de conta que ajudam o utilizador a aceder, retificar ou eliminar informações que nos tenha fornecido e que estejam associadas à sua conta diretamente no serviço. Se tiver alguma questão sobre estas ferramentas e definições, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente para obter ajuda aqui.

Permissões de dispositivos. As plataformas móveis possuem sistemas de permissão para tipos específicos de dados e notificações de dispositivos, como a lista de contactos telefónicos e os serviços de localização, bem como as notificações push. O utilizador pode alterar as suas definições no seu dispositivo, para consentir ou para se opor à recolha das informações correspondentes ou à exibição das notificações correspondentes. Naturalmente, se fizer isso, certos serviços poderão perder a funcionalidade total.

Eliminação. O utilizador pode eliminar a sua conta, utilizando a funcionalidade correspondente, diretamente no serviço.

Desejamos que o utilizador esteja ciente dos seus direitos de privacidade. Eis alguns pontos essenciais para recordar:

Rever as suas informações. As leis de privacidade aplicáveis podem conceder-lhe o direito de rever as informações pessoais que guardamos sobre si (dependendo da jurisdição, isto pode ser denominado direito de acesso, direito à portabilidade ou variações desses termos). O utilizador pode solicitar uma cópia das suas informações pessoais, fazendo uma solicitação nesse sentido aqui.

Atualizar as suas informações. Se crê que as informações que mantemos sobre si são inexatas ou que já não temos o direito de utilizá-las e deseja solicitar a sua retificação, eliminação ou opor-se ao seu processamento, contacte-nos aqui.

Para sua proteção e para a proteção de todos os nossos utilizadores, podemos pedir-lhe que forneça uma prova de identidade antes de podermos responder aos pedidos acima.

Lembre-se de que podemos rejeitar pedidos por certos motivos, incluindo se o pedido for ilegal, se violar segredos comerciais, a propriedade intelectual ou a privacidade de outro utilizador. Se desejar receber informações relacionadas com outro utilizador, como uma cópia de quaisquer mensagens que recebeu dele(a) através do nosso serviço, o outro utilizador terá de contactar o nosso Diretor de Privacidade para dar o seu consentimento por escrito, antes de as informações serem divulgadas.

Além disso, podemos não ser capazes de admitir determinados pedidos de contestação ao processamento de informações pessoais, principalmente por esses pedidos não nos permitirem mais fornecer o nosso serviço ao utilizador. Por exemplo: não podemos fornecer-lhe o nosso serviço, se não tivermos a sua data de nascimento.

Desinstalar. O utilizador pode interromper toda a recolha de informações por uma aplicação, desinstalando-a através do processo de desinstalação padrão do seu dispositivo. Se desinstalar a aplicação do seu dispositivo móvel, o identificador único associado ao seu dispositivo permanecerá armazenado nele. Se o utilizador reinstalar a aplicação no mesmo dispositivo móvel, vamos poder associar novamente este identificador às suas transações e atividades anteriores.

Responsabilização. Em certos países, incluindo na União Europeia, o utilizador tem o direito de apresentar uma queixa junto da autoridade de proteção de dados competente, caso tenha questões sobre como processamos as suas informações pessoais. A autoridade de proteção de dados junto da qual pode apresentar uma queixa pode ser a da sua residência habitual, do seu local de trabalho ou do local onde estamos estabelecidos.

9. RESIDENTES NA CALIFÓRNIA

Se reside na Califórnia, pode solicitar um aviso que divulgue as categorias de informações pessoais sobre si que partilhámos com terceiros para fins de marketing direto durante o ano civil anterior. Para solicitar este aviso, envie o seu pedido aqui. Aguarde 30 dias por uma resposta. Para sua proteção e para a proteção de todos os nossos utilizadores, podemos pedir-lhe que forneça uma prova de identidade antes de podermos responder a tal pedido.

10. COMO PROTEGEMOS AS SUAS INFORMAÇÕES

Trabalhamos arduamente para proteger o utilizador do acesso não autorizado ou da alteração, divulgação ou destruição das suas informações pessoais. Como acontece em todas as empresas de tecnologia, apesar de tomarmos medidas para proteger as suas informações, não prometemos (e você não deverá supor) que as suas informações pessoais permaneçam sempre em segurança.

Monitorizamos regularmente os nossos sistemas em busca de possíveis vulnerabilidades e ataques e revemos regularmente a nossa recolha, armazenamento e práticas de processamento de informações, de modo a atualizarmos as nossas medidas de segurança físicas, técnicas e organizacionais.

Podemos suspender a sua utilização total ou parcial dos serviços sem aviso prévio, caso suspeitemos ou detetemos alguma violação de segurança. Se acredita que a segurança da sua conta ou das suas informações foi comprometida, notifique-nos de imediato aqui

Para garantir que os nossos sistemas e as suas informações estão protegidos contra o acesso não autorizado, roubo e perda, implementámos um programa de recompensas de bugs. Para mais informações sobre o nosso programa de recompensas de bugs, faça clique aqui.

11. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS AS SUAS INFORMAÇÕES

Mantemos as suas informações pessoais apenas durante o tempo necessário para fins comerciais legítimos (como figura na Secção 5) e conforme permitido pela lei aplicável. Para proteger a segurança dos nossos utilizadores dentro e fora dos nossos serviços, implementamos uma janela de retenção de segurança de três meses após a eliminação da conta. Durante este período, as informações da conta serão mantidas, apesar de a conta não ser mais visível nos serviços.

Na prática, eliminamos ou anonimizamos as suas informações ao eliminarmos a sua conta (seguindo a janela de retenção de segurança) ou após dois anos de inatividade contínua, a menos que:

devamos mantê-la em conformidade com a lei aplicável (por exemplo, alguns "dados de tráfego" são mantidos durante um ano, de modo a cumprir as obrigações legais de conservação de dados); devamos mantê-la para comprovar o nosso cumprimento da lei aplicável (por exemplo, registos de consentimento dos nossos Termos e Condições, Política de Privacidade e outros consentimentos semelhantes são mantidos por cinco anos); exista um problema, uma reivindicação ou disputa pendente, que exija que mantenhamos as informações relevantes até que sejam resolvidos; ou as informações devam ser conservadas para os nossos interesses comerciais legítimos, como a prevenção de fraudes e o reforço da segurança dos utilizadores. Por exemplo, pode ser necessário conservar informações para impedir que um utilizador abra uma nova conta, caso ele tenha sido banido devido a comportamento inseguro ou incidentes de segurança.

Tenha em conta que, apesar de os nossos sistemas serem concebidos para executar processos de eliminação de dados segundo as regras mencionadas acima, não podemos prometer que todos os dados sejam eliminados dentro de um prazo específico, devido a restrições técnicas.

12. PRIVACIDADE INFANTIL

Os nossos serviços estão limitados a utilizadores que tenham 18 ou mais anos de idade. Não permitimos a utilização da nossa plataforma a menores de 18 anos e não recolhemos deliberadamente informações pessoais de menores de 18 anos. Se suspeitar que um utilizador é menor de 18 anos, utilize o mecanismo de denúncia que se encontra disponível através do serviço.

13. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Como estamos sempre em busca de novas e inovadoras maneiras de ajudar os nossos utilizadores a criarem ligações significativas, esta política poderá sofrer alterações ao longo do tempo. Enviar-lhe-emos uma notificação antes da entrada em vigor de quaisquer alterações materiais, para que tenha tempo de revê-las.

14. COMO ENTRAR EM CONTACTO CONNOSCO

Se tiver dúvidas sobre esta Política de Privacidade, saiba como pode entrar em contacto connosco:

Se reside na União Europeia:

Online: aqui

Por correio:

Privacy Officer

Se reside fora da União Europeia:

Online: aqui

Por correio:

Privacy Officer

