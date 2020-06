ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE TINE

La Tinder, confidențialitatea ta este o prioritate de vârf. Confidențialitatea se află la baza modului în care proiectăm și dezvoltăm serviciile și produsele pe care le cunoști și le apreciezi atât de mult, pentru ca tu să poți avea încredere deplină în ele și să te concentrezi pe stabilirea unor conexiuni semnificative.

Apreciem că ne acorzi încredere atunci când ne furnizezi informațiile tale cu caracter personal și luăm acest lucru în serios.

Nu facem compromisuri cu confidențialitatea ta. Toate produsele și serviciile noastre sunt concepute ținând cont de confidențialitatea ta. Implicăm experți din diverse domenii, inclusiv juridic, de securitate, inginerie, proiectare de produse și altele, pentru a ne asigura că nu se ia nicio decizie fără respectarea vieții tale private.

Ne străduim să fim transparenți în modul în care prelucrăm datele tale. Deoarece utilizăm multe dintre aceleași servicii online ca și tine, știm că informațiile insuficiente și limbajul prea complicat sunt probleme comune în politicile de confidențialitate. Abordăm problema exact invers: am scris Politica noastră de confidențialitate și documentele aferente într-un limbaj simplu. De fapt, vrem ca tu să ne citești politicile și să înțelegi practicile noastre de confidențialitate!

Depunem eforturi pentru a-ți păstra informațiile în siguranță Avem echipe dedicate păstrării datelor tale în condiții de siguranță și securitate. Ne actualizăm constant practicile de securitate și investim în eforturile noastre de securitate pentru a îmbunătăți siguranța informațiilor tale.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Bine ai venit la Politica de confidențialitate Tinder! Îți mulțumim că îți aloci timp să o citești!

Apreciem că ne încredințezi informațiile tale și intenționăm să păstrăm întotdeauna această încredere. Aceasta începe prin a ne asigura că înțelegi informațiile pe care le colectăm, de ce le colectăm, cum sunt utilizate și alegerile pe care le faci cu privire la informațiile tale. Această Politică descrie practicile noastre de confidențialitate într-un limbaj simplu, păstrând jargonul juridic și tehnic la minimum.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică începând cu 25 mai 2018. Versiunea anterioară a acestei Politici de confidențialitate, disponibilă aici, se va aplica până atunci.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE: 25 mai 2018

1. CINE SUNTEM

Dacă locuiești în Uniunea Europeană, compania care răspunde pentru informațiile tale persoanele conform acestei Politici de confidențialitate („operatorul de date”) este:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlanda

Dacă locuiești în afara Uniunii Europene, compania responsabilă pentru informațiile tale este:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Statele Unite

2. UNDE SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidențialitate se aplică site-urilor web, aplicațiilor, evenimentelor și altor servicii operate de Tinder. Pentru simplitate, în această Politică de confidențialitate ne referim la toate acestea prin cuvântul „servicii”. Pentru mai multă claritate, am adăugat linkuri către această Politică de confidențialitate în cadrul tuturor serviciilor aplicabile.

Unele servicii pot necesita propria politică de confidențialitate unică. Dacă un anumit serviciu are propria politică de confidențialitate, atunci se aplică politica respectivă, nu această Politică de confidențialitate.

3. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

Este evident că nu te putem ajuta să dezvolți conexiuni semnificative fără informații despre tine, cum ar fi detaliile de bază ale profilului și tipurile de persoane pe care dorești să le întâlnești. De asemenea, colectăm informații generate pe măsură ce utilizezi serviciile noastre, de exemplu, jurnalele de acces, precum și informații de la terțe părți, cum ar fi atunci când accesezi serviciile noastre printr-un cont de pe rețelele de socializare. Dacă dorești informații suplimentare, prezentăm mai multe detalii mai jos.

Informații pe care ni le oferi

Alegi să ne oferi anumite informații atunci când utilizezi serviciile noastre. Acestea includ:

Când creezi un cont, ne furnizezi cel puțin datele de autentificare pentru conectare, precum și câteva detalii de bază necesare pentru ca serviciul să funcționeze, cum ar fi genul și data nașterii.

Când îți completezi profilul, poți partaja cu noi informații suplimentare, cum ar fi detalii despre personalitatea ta, stilul de viață, interesele și alte detalii despre tine, precum și conținut cum ar fi fotografii și videoclipuri. Pentru a adăuga un anumit conținut, precum fotografii sau videoclipuri, ne poți permite să-ți accesăm camera foto sau albumul foto. Unele dintre informațiile pe care alegi să ni le furnizezi pot fi considerate „speciale” sau „sensibile” în anumite jurisdicții, de exemplu, cele despre originile tale rasiale sau etnice, orientarea sexuală și credințele religioase. Alegând să furnizezi aceste informații, îți dai acordul pentru prelucrarea de către noi a informațiilor respective.

Atunci când te abonezi la un serviciu plătit sau faci o achiziție direct de la noi (și nu printr-o platformă precum iOS sau Android), ne oferi nouă sau furnizorului nostru de servicii de plată informații cum ar fi numărul cardului tău de debit sau de credit sau alte informații financiare.

Când participi la sondaje sau grupuri de discuții, ne oferi informații despre produsele și serviciile noastre, răspunsuri la întrebările noastre și mărturii.

Când alegi să participi la promoțiile, evenimentele sau concursurile noastre, colectăm informațiile pe care le utilizezi pentru a te înregistra sau a participa.

În cazul în care contactezi echipa noastră de asistență pentru clienți, colectăm informațiile pe care ni le oferi în timpul interacțiunii. Uneori, monitorizăm sau înregistrăm aceste interacțiuni în scopuri de instruire și pentru a asigura un serviciu de înaltă calitate.

Dacă ne soliciți să comunicăm cu alte persoane sau să prelucrăm în alt fel informații ale acestora (de exemplu, dacă ne soliciți să trimitem un e-mail în numele tău unuia dintre prietenii tăi), colectăm informațiile despre alte persoane pe care ni le oferi pentru a-ți îndeplini solicitarea.

Desigur, prelucrăm și chaturile tale cu alți utilizatori, precum și conținutul pe care îl publici, ca parte a funcționării serviciilor.

Informații pe care le primim de la alte persoane

Pe lângă informațiile pe care ni le furnizezi în mod direct, primim informații despre tine de la alte persoane, inclusiv:

Alți utilizatori

Alți utilizatori pot furniza informații despre tine în timp ce folosesc serviciile noastre. De exemplu, putem colecta informații despre tine de la alți utilizatori dacă aceștia ne contactează în legătură cu tine.

Alți utilizatori pot furniza informații despre tine în timp ce folosesc serviciile noastre. De exemplu, putem colecta informații despre tine de la alți utilizatori dacă aceștia ne contactează în legătură cu tine. Rețele de socializare

Este posibil să poți utiliza datele tale de conectare pe rețelele de socializare (cum ar fi conectarea pe Facebook) pentru a crea și a te conecta la contul tău Tinder. Acest lucru te scutește de la a mai reține încă un nume de utilizator și o parolă și îți permite să partajezi cu noi unele informații din contul tău de pe rețelele de socializare.

Este posibil să poți utiliza datele tale de conectare pe rețelele de socializare (cum ar fi conectarea pe Facebook) pentru a crea și a te conecta la contul tău Tinder. Acest lucru te scutește de la a mai reține încă un nume de utilizator și o parolă și îți permite să partajezi cu noi unele informații din contul tău de pe rețelele de socializare. Alți parteneri

Putem primi informații despre tine de la partenerii noștri, de exemplu, în cazul în care anunțurile Tinder sunt publicate pe site-urile web și pe platformele unui partener (caz în care acestea pot transmite detalii despre succesul unei campanii).

Informațiile colectate atunci când utilizezi serviciile noastre

Când utilizezi serviciile noastre, colectăm informații despre caracteristicile pe care le-ai utilizat, despre modul în care le-ai folosit și despre dispozitivele pe care le utilizezi pentru a accesa serviciile noastre. Consultă mai jos mai multe detalii:

Informațiile despre utilizare

Colectăm informații despre activitatea ta în cadrul serviciilor noastre, cum ar fi modul în care le utilizezi (de exemplu, data și ora la care te-ai autentificat, funcțiile pe care le-ai utilizat, căutări, click-uri și paginile care ți s-au afișat, adresa paginii web de recomandare, reclamele pe care faci clic), precum și modul în care interacționezi cu alți utilizatori (de exemplu, utilizatorii cu care te conectezi și interacționezi, ora și data schimburilor, numărul de mesaje pe care le trimiți și primești).

Colectăm informații despre activitatea ta în cadrul serviciilor noastre, cum ar fi modul în care le utilizezi (de exemplu, data și ora la care te-ai autentificat, funcțiile pe care le-ai utilizat, căutări, click-uri și paginile care ți s-au afișat, adresa paginii web de recomandare, reclamele pe care faci clic), precum și modul în care interacționezi cu alți utilizatori (de exemplu, utilizatorii cu care te conectezi și interacționezi, ora și data schimburilor, numărul de mesaje pe care le trimiți și primești). Informațiile despre dispozitiv

Colectăm informații de la și despre dispozitivul(-ele) pe care le utilizezi pentru a ne accesa serviciile, inclusiv: informații despre hardware și software, cum ar fi adresa IP, ID-ul și tipul dispozitivului, setările și caracteristicile specifice dispozitivelor și aplicațiilor, căderile aplicațiilor, ID-urile de publicitate (cum ar fi AAID-ul Google și IDFA-ul Apple, ambele fiind numere generate aleatoriu pe care le poți reseta accesând setările dispozitivului), tipul browserului, versiunea și limba, sistemul de operare, zonele de fus orar, identificatorii asociați cu cookie-urile sau alte tehnologii care pot identifica în mod unic dispozitivul sau browserul tău (de exemplu, IMEI/UDID și adresa MAC); informații despre conexiunea de rețea wireless și mobilă, cum ar fi furnizorul de servicii și intensitatea semnalului; informații despre senzorii dispozitivului, cum ar fi accelerometre, giroscoape și busole.

Alte informații cu acordul tău

Dacă ne acorzi permisiunea, îți putem colecta geolocalizarea exactă (latitudinea și longitudinea) prin diferite mijloace, în funcție de serviciul și de dispozitivul pe care îl utilizezi, inclusiv conexiunile GPS, Bluetooth sau Wi-Fi. Colectarea geolocalizării tale poate apărea în fundal, chiar și atunci când nu utilizezi serviciile, dacă permisiunea pe care ne-ai acordat-o autorizează în mod expres o astfel de colectare. Dacă refuzi să ne acorzi permisiunea de a-ți colecta geolocalizarea, nu o vom colecta.

În mod similar, dacă ești de acord, este posibil să îți colectăm fotografiile și videoclipurile (de exemplu, dacă dorești să publici o fotografie, un videoclip sau o redare în flux pe servicii).

4. COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE DE COLECTARE A DATELOR

Folosim și putem permite altor persoane să folosească cookie-uri și tehnologii similare (de exemplu, balize web, pixeli) pentru a te recunoaște pe tine și/sau dispozitivul(ele) tale. Poți citi Politica privind cookie-urile pentru mai multe informații cu privire la motivul pentru care le folosim (cum ar fi pentru a te autentifica, a ne aminti preferințele și setările tale, a analiza traficul site-ului și tendințele, a realiza campanii publicitare și a măsura eficiența acestora, a-ți permite să utilizezi funcționalitățile sociale) și cum poți controla mai bine utilizarea acestora prin setările browserului și alte instrumente.

Unele browsere web (inclusiv Safari, Internet Explorer, Firefox și Chrome) au o caracteristică „Nu urmăriți” („DNT”) care spune unui site web că un utilizator nu dorește să i se urmărească activitatea online. Dacă un site web care răspunde la un semnal DNT primește un semnal DNT, browserul poate bloca acel site web pentru a-l împiedica să colecteze anumite informații despre utilizatorul browserului. Nu toate browserele oferă o opțiune DNT, iar semnalele DNT nu sunt încă uniforme. Din acest motiv, multe companii, inclusiv Tinder, nu răspund în prezent la semnalele DNT.

5. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE

Principalul motiv pentru care folosim informațiile tale este de a furniza și de a îmbunătăți serviciile noastre. În plus, folosim informațiile tale pentru a te proteja și a-ți oferi reclame care te-ar putea interesa. Continuă să citești pentru o explicație mai detaliată a diferitelor motive pentru care folosim informațiile tale, împreună cu exemple practice.

Pentru a-ți administra contul și a-ți oferi serviciile noastre

Crearea și gestionarea contului tău

Furnizarea de asistență pentru clienți și răspunsuri la solicitările tale

Finalizarea tranzacțiilor

Comunicarea cu tine despre serviciile noastre, inclusiv despre gestionarea comenzilor și facturare

Pentru a te ajuta să te conectezi cu alți utilizatori

Analizarea profilului tău, activitatea în cadrul serviciului și preferințele pentru a-ți recomanda conexiuni pertinente și a te recomanda altor persoane; Pentru mai multe informații despre stabilirea profilurilor și luarea automată a deciziilor, consultă secțiunea Întrebări frecvente

Afișarea reciprocă a profilurilor utilizatorilor

Pentru a asigura o experiență consecventă pe toate dispozitivele tale

Conectarea diferitelor dispozitive pe care le utilizezi astfel încât să te poți bucura de o experiență consecventă a serviciilor noastre pe toate acestea. Facem acest lucru prin conectarea dispozitivelor și a datelor browserului, cum ar fi atunci când te conectezi la cont pe diferite dispozitive sau folosind o adresă IP parțială sau completă, versiunea browserului și date similare despre dispozitivele tale pentru a te ajuta să le identifici și să le conectezi.

Pentru a-ți oferi noi servicii Tinder

Înregistrarea și afișarea profilului tău în funcții și aplicații Tinder noi

Administrarea contului tău în aceste funcții și aplicații noi

Pentru a-ți prezenta oferte și reclame relevante

Administrarea tragerilor la sorți, a concursurilor, a reducerilor și a altor oferte

Dezvoltarea, afișarea și urmărirea conținutului și a publicității adaptate intereselor tale cu privire la serviciile noastre și alte site-uri

Comunicarea cu tine prin e-mail, telefon, rețelele sociale sau dispozitivul mobil despre produse sau servicii care credem că te-ar putea interesa

Pentru a ne îmbunătăți serviciile și a dezvolta altele noi

Administrarea grupurilor de discuție și a sondajelor

Desfășurarea cercetărilor și analizarea comportamentului utilizatorilor pentru îmbunătățirea serviciilor și a conținutului nostru (de exemplu, am putea decide să schimbăm aspectul sau chiar să modificăm substanțial o anumită caracteristică pe baza comportamentului utilizatorilor)

Dezvoltarea de noi funcții și servicii (de exemplu, am putea decide să creăm o nouă caracteristică bazată pe interese, în urma solicitărilor primite de la utilizatori).

Pentru a preveni, detecta și combate frauda sau alte activități ilegale sau neautorizate

Gestionarea comportamentelor inadecvate actuale sau presupuse în cadrul și în afara platformei

Efectuarea unei analize a datelor pentru a înțelege și a proiecta mai bine contramăsurile împotriva acestor activități

Păstrarea datelor referitoare la activitățile frauduloase pentru a preveni recurențele

Pentru a asigura respectarea legii

Respectarea cerințelor legale

Susținerea aplicării legii

Aplicarea sau exercitarea drepturilor noastre, de exemplu, a Termenilor noștri

Pentru a prelucra informațiile tale așa cum se descrie mai sus, ne sprijinim pe următoarele baze legale:

Furnizarea serviciilor noastre: de cele mai multe ori, motivul pentru care prelucrăm informațiile tale este de a executa contractul pe care îl ai cu noi. De exemplu, pe măsură ce utilizezi serviciul nostru pentru a crea conexiuni semnificative, folosim informațiile tale pentru a-ți menține contul și profilul, pentru a-l face vizibil și altor utilizatori și pentru a-ți recomanda alți utilizatori.

Interese legitime: Putem folosi informațiile tale în situațiile în care avem interese legitime pentru a face acest lucru. De exemplu, analizăm comportamentul utilizatorilor cu privire la serviciile noastre pentru a ne îmbunătăți continuu ofertele, sugerăm oferte care credem că te-ar putea interesa și prelucrăm informații în scopuri administrative, pentru detectarea fraudelor și pentru alte scopuri legale.

Consimțământul: Din când în când, îți putem cere consimțământul pentru a-ți utiliza informațiile din anumite motive specifice. Îți poți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne la adresa furnizată la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

6. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

Întrucât scopul nostru este de a te ajuta să faci conexiuni semnificative, informațiile utilizatorilor sunt, desigur, partajate în principal cu alți utilizatori. De asemenea, partajăm informații ale unor utilizatori cu furnizorii de servicii și partenerii care ne ajută la operarea serviciilor, cu alte companii ale Match Group și, în unele cazuri, cu autoritățile legale. Continuă să citești pentru mai multe detalii despre modul în care informațiile tale sunt partajate cu alte persoane.

Cu alți utilizatori Partajezi informații cu alți utilizatori atunci când dezvălui voluntar informații despre serviciu (inclusiv profilul tău public). Îți recomandăm să ai grijă de informațiile tale și să te asiguri că ceea ce partajezi sunt lucruri pe care te simți confortabil să le faci vizibile public, deoarece nici noi, nici tu nu putem controla ceea ce fac alții cu informațiile tale odată ce le partajezi. Dacă alegi să limitezi publicul pentru tot profilul tău, pentru o parte din acesta sau pentru anumite conținuturi ori informații despre tine, atunci profilul va fi vizibil în funcție de setările tale.

Cu furnizorii de servicii și cu partenerii noștri Folosim terțe părți pentru a ne ajuta să operăm și să ne îmbunătățim serviciile. Aceste terțe părți ne ajută la diverse sarcini, inclusiv găzduirea și întreținerea datelor, analizele, asistența acordată clienților, marketingul, publicitatea, procesarea plăților și operațiunile de securitate. De asemenea, putem partaja informații cu partenerii care distribuie și ne ajută la promovarea serviciilor noastre. De exemplu, putem partaja cu partenerii de publicitate informații limitate despre tine, într-o formă codificată, imposibil de citit de către oameni. Respectăm un proces de verificare riguros înainte de a angaja vreun furnizor de servicii sau de a lucra cu vreun partener. Toți furnizorii de servicii și toți partenerii noștri trebuie să respecte obligații stricte de confidențialitate.

Cu alte companii ale Match Group Tinder face parte din familia întreprinderilor Match Group care, la data acestei Politici de confidențialitate, include site-uri web și aplicații precum Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito și Twoo (pentru mai multe detalii, apasă aici). Împărtășim informațiile tale cu alte companii ale Match Group pentru ca acestea să ne ajute la prelucrarea informațiilor tale, ca furnizori de servicii, urmând instrucțiunile noastre și în numele nostru. Asistența oferită de alte companii ale Match Group poate include operațiuni de prelucrare tehnică, precum găzduirea și întreținerea datelor, asistarea clienților, marketingul și publicitatea direcționată, asistența financiară și contabilă, înțelegerea mai bună a modului de utilizare a serviciului nostru și comportamentul utilizatorilor, pentru îmbunătățirea serviciului nostru, asigurarea datelor și a sistemelor noastre și combaterea mesajelor spam, a abuzului, a fraudei, a nerespectării și a altor infracțiuni. De asemenea, putem partaja informații cu alte companii ale Match Group în scopuri legitime de afaceri, cum ar fi auditul corporativ, analiza și raportarea consolidată, precum și respectarea legilor aplicabile. De asemenea, este posibil să partajăm informații despre utilizatori cu alte companii ale Match Group, pentru a elimina utilizatorii care nu respectă termenii noștri de utilizare a serviciului sau care au fost raportați pentru activitate infracțională și/sau comportament necorespunzător. În unele cazuri, este posibil să eliminăm utilizatorul respectiv de pe toate platformele.

Pentru tranzacții corporative Putem transfera informațiile tale dacă suntem implicați, fie în totalitate, fie parțial, într-o fuziune, vânzare, achiziție, cesiune, restructurare, reorganizare, dizolvare, faliment sau altă schimbare de proprietate sau control.

Când se impune prin lege Putem dezvălui informațiile tale dacă este necesar în mod rezonabil pentru: (i) a respecta o procedură legală, cum ar fi o hotărâre judecătorească, o citație sau un mandat de percheziție, o investigație guvernamentală/de aplicare a legii sau alte cerințe legale; (ii) a ajuta la prevenirea sau depistarea infracțiunii (sub rezerva legislației aplicabile în fiecare caz); sau (iii) a proteja siguranța oricărei persoane.

Pentru exercitarea drepturilor legale De asemenea, putem partaja informații: (i) dacă divulgarea ne-ar atenua răspunderea în cadrul unui proces în curs sau posibil; (ii) după cum este necesar pentru a ne proteja drepturile legale și drepturile legale ale utilizatorilor, partenerilor de afaceri sau ale altor părți interesate; (iii) pentru a pune în aplicare acordurile noastre cu tine și (iv) pentru a investiga, preveni sau adopta alte măsuri cu privire la activități ilegale, fraude suspectate sau alte infracțiuni.

Cu acordul tău sau la cererea ta Îți putem cere acordul pentru a partaja informațiile tale cu terțe părți. În orice astfel de caz, vom menționa clar de ce dorim să partajăm informațiile. Putem utiliza și partaja informații cu caracter nepersonal (adică informații care, în sine, nu identifică cine ești, cum ar fi informațiile despre dispozitiv, de demografie generală, date comportamentale generale, de geolocalizare în formă codificată), precum și informații cu caracter personal într-o formă codificată, imposibil de citit de către oameni, în oricare dintre circumstanțele de mai sus. De asemenea, putem partaja aceste informații cu alte companii ale Match Group și terțe părți (în special agenții de publicitate) pentru a dezvolta și a furniza publicitate direcționată în cadrul serviciilor noastre și pe site-uri web sau aplicații ale terților și pentru a analiza și raporta publicitatea pe care o vedeți. Putem combina aceste informații cu alte informații cu caracter personal sau nepersonal într-o formă codificată, imposibil de citit de către oameni, colectate din alte surse. Mai multe informații despre cum utilizăm cookie-urile și tehnologii similare pot fi găsite în Politica privind cookie-urile

7. TRANSFERURILE TRANSFRONTALIERE DE DATE

Partajarea informațiilor din secțiunea 6 implică uneori transferuri transfrontaliere de date, de exemplu către Statele Unite ale Americii și alte jurisdicții. De exemplu, în cazul în care serviciul permite localizarea utilizatorilor în Spațiul Economic European („SEE”), informațiile cu caracter personal ale acestora sunt transferate către țări din afara SEE. Folosim clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau alte garanții adecvate pentru a permite transferul de date din SEE către alte țări. Clauzele contractuale standard sunt angajamente între companiile care transferă datele cu caracter personal, obligându-le să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor tale

8. DREPTURILE TALE

Vrem ca tu să deții controlul asupra informațiilor tale, drept pentru care îți oferim următoarele instrumente:

Instrumente de acces/actualizare din serviciu. Instrumentele și setările de cont care te ajută să accesezi, să modifici sau să ștergi informațiile pe care ni le-ai furnizat și care sunt asociate contului tău direct în cadrul serviciului. Dacă ai întrebări cu privire la aceste instrumente și setări, contactează echipa noastră de asistență clienți pentru ajutor aici.

Permisiunile dispozitivului. Platformele mobile dispun de sisteme de autorizare pentru anumite tipuri de date și de notificări ale dispozitivelor, cum ar fi agenda telefonică și serviciile de localizare, precum și notificările push. Poți schimba setările de pe dispozitivul personal fie pentru a consimți, fie pentru a te opune colectării informațiilor corespunzătoare sau afișării notificărilor corespunzătoare. Desigur, dacă faci acest lucru, este posibil ca anumite servicii să nu mai funcționeze complet.

Ștergerea. Îți poți șterge contul utilizând funcționalitatea corespunzătoare direct din serviciu.

Dorim să fii la curent cu drepturile tale privind confidențialitatea. Iată câteva puncte-cheie de reținut:

Revizuirea informațiilor tale. Legile de confidențialitate aplicabile îți pot oferi dreptul de a-ți revizui informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre tine (în funcție de jurisdicție, acest lucru poate fi numit drept de acces, drept de portabilitate sau variații ale acestor termeni). Poți solicita o copie a informațiilor tale cu caracter personal introducând o astfel de solicitare aici.

Actualizarea informațiilor tale. În cazul în care consideri că informațiile pe care le deținem despre tine sunt inexacte sau că nu mai avem dreptul de a le utiliza și dorești să soliciți rectificarea sau ștergerea acestora sau să te opui prelucrării acestora, contactează-ne aici.

Pentru protecția ta și a tuturor utilizatorilor noștri, îți putem solicita să furnizezi un act de identitate înainte ca noi să putem răspunde solicitărilor de mai sus.

Reține că putem respinge cererile din anumite motive, inclusiv dacă solicitarea este ilegală sau dacă poate încălca secretele comerciale, proprietatea intelectuală sau confidențialitatea unui alt utilizator. Dacă dorești să primești informații referitoare la un alt utilizator, cum ar fi o copie a oricăror mesaje pe care le-ai primit de la acesta prin serviciul nostru, celălalt utilizator va trebui să se adreseze responsabilului nostru de confidențialitate pentru a-și oferi consimțământul scris înainte ca informațiile să fie difuzate.

De asemenea, este posibil să nu putem accepta anumite solicitări de a refuza prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în special dacă astfel de solicitări nu ne-ar mai permite să îți oferim serviciul. De exemplu, nu putem oferi serviciul nostru dacă nu avem data ta de naștere.

Dezinstalarea. Poți opri colectarea tuturor informațiilor de către o aplicație prin dezinstalarea acesteia folosind procesul de dezinstalare standard pentru dispozitivul tău. Dacă dezinstalezi aplicația de pe dispozitivul tău mobil, identificatorul unic asociat dispozitivului va continua să fie memorat. Dacă reinstalezi aplicația pe același dispozitiv mobil, vom putea reasocia acest identificator cu tranzacțiile și activitățile tale anterioare.

Responsabilitatea. În anumite țări, inclusiv în Uniunea Europeană, ai dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de protecție a datelor corespunzătoare, dacă îți faci griji cu privire la modul în care prelucrăm informațiile tale cu caracter personal. Autoritatea de protecție a datelor la care poți depune o reclamație poate fi cea din zona de reședință obișnuită, de unde lucrezi sau unde suntem înregistrați.

9. REZIDENȚII DIN CALIFORNIA

Dacă ești rezident în California, poți solicita o notificare care să dezvăluie categoriile de informații cu caracter personal care te privesc și pe care le-am partajat cu terți pentru scopurile de marketing direct ale acestora în anul calendaristic precedent. Pentru a solicita această notificare, transmite cererea aici. Te rugăm să ne acorzi 30 de zile pentru un răspuns. Pentru protecția ta și a tuturor utilizatorilor noștri, îți putem solicita să furnizezi un act de identitate înainte ca noi să putem răspunde unei astfel de solicitări.

10. CUM ÎȚI PROTEJĂM INFORMAȚIILE

Depunem eforturi pentru a te proteja de accesul neautorizat la informațiile tale cu caracter personal sau de alterarea, dezvăluirea ori distrugerea acestora. La fel ca în cazul tuturor companiilor tehnologice, deși luăm măsuri pentru securizarea informațiilor tale, nu promitem și trebuie să nu te aștepți că informațiile tale cu caracter personal vor rămâne întotdeauna sigure.

Ne monitorizăm în mod regulat sistemele pentru posibile vulnerabilități și atacuri și examinăm în mod regulat practicile noastre de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor pentru a ne actualiza măsurile de securitate fizică, tehnică și organizațională.

Putem suspenda utilizarea tuturor serviciilor sau a unei părți a acestora fără o notificare prealabilă dacă suspectăm sau detectăm vreo încălcare a securității. Dacă ai îndoieli privind siguranța contului sau a informațiilor tale, te rugăm să ne anunți imediat aici

Pentru a ne asigura că sistemele noastre și informațiile tale sunt protejate împotriva accesului neautorizat, a furtului și a pierderilor, am implementat un program de recompensare a erorilor. Pentru mai multe informații despre programul nostru de recompensare a erorilor, apasă aici.

11. CÂT PĂSTRĂM INFORMAȚIILE

Păstrăm informațiile tale numai atâta timp cât ne sunt necesare pentru scopuri legitime de afaceri (așa cum este prevăzut în secțiunea 5) și conform legislației în vigoare. Pentru a proteja siguranța și securitatea utilizatorilor noștri în cadrul și în afara serviciilor noastre, implementăm o perioadă de păstrare pentru siguranță de trei luni după ștergerea contului. În această perioadă, informațiile despre cont vor fi păstrate, deși contul, desigur, nu va mai fi vizibil în cadrul serviciilor.

În practică, ștergem sau anonimizăm informațiile tale la ștergerea contului (după perioada de păstrare pentru siguranță) sau după doi ani de inactivitate continuă, cu excepția cazului în care:

trebuie să le păstrăm pentru a respecta legislația aplicabilă (de exemplu, unele „date despre trafic” sunt păstrate timp de un an pentru a respecta obligațiile legale privind păstrarea datelor); trebuie să le păstrăm pentru a dovedi conformitatea cu legea aplicabilă (de exemplu, înregistrările consimțămintelor la Termenii noștri, Politica de confidențialitate și alte consimțăminte similare sunt păstrate timp de cinci ani); există o problemă, o reclamație sau o dispută nesoluționată care ne impune să păstrăm informațiile relevante până la rezolvarea acesteia; sau informațiile trebuie păstrate pentru interesele noastre legitime de afaceri, cum ar fi prevenirea fraudei și îmbunătățirea siguranței și a securității utilizatorilor. De exemplu, păstrarea informațiilor poate fi necesară pentru a împiedica deschiderea unui cont nou de către un utilizator care a fost exclus din cauza comportamentului periculos sau a incidentelor de securitate.

Reține că, deși sistemele noastre sunt concepute pentru a efectua procese de ștergere a datelor conform liniilor directoare de mai sus, nu putem promite că toate datele vor fi șterse într-un interval de timp specific, din cauza constrângerilor tehnice.

12. CONFIDENȚIALITATEA COPIILOR

Serviciile noastre sunt limitate la utilizatorii cu vârsta de 18 ani sau mai mult. Nu permitem utilizatori cu vârsta sub 18 ani pe platforma noastră și nu colectăm în cunoștință de cauză informații cu caracter personal de la nicio persoană cu vârsta sub 18 ani. Dacă suspectezi că un utilizator are vârsta sub 18 ani, utilizează secțiunea de raportare disponibilă prin intermediul serviciului.

13. MODIFICĂRILE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Deoarece căutăm întotdeauna modalități noi și inovatoare de a te ajuta să creezi conexiuni semnificative, această politică se poate schimba în timp. Te vom anunța înainte ca orice modificări materiale să intre în vigoare, astfel încât să ai timp să le examinezi.

14. CUM SĂ NE CONTACTEZI

Dacă ai întrebări despre Politica de confidențialitate, iată cum ne poți contacta:

Dacă locuiești în Uniunea Europeană:

Online: aici

Prin poștă:

Privacy Officer (Responsabil de confidențialitate)

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Irlanda

Dacă locuiți în afara Uniunii Europene:

Online: aici

Prin poștă:

Privacy Officer (Responsabil de confidențialitate)

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Statele Unite