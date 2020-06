NÁŠ ZÁVÄZOK VOČI VÁM

V službe Tinder je vaše súkromie najvyššou prioritou. Vaše súkromie je stredobodom spôsobu, akým navrhujeme a budujeme služby a produkty, ktoré poznáte a milujete, aby ste im mohli plne dôverovať a zamerať sa na budovanie zmysluplných spojení.

Ceníme si, že nám dôverujete, keď nám poskytnete svoje údaje, a my to neberieme na ľahkú váhu.

Neohrozujeme vaše súkromie. Navrhujeme všetky naše produkty a služby s ohľadom na vaše súkromie. Zapájame expertov z rôznych oblastí vrátane právnych, bezpečnostných, inžinierskych, dizajnu výrobkov a ďalších, aby sme sa uistili, že žiadne rozhodnutie nebude prijaté bez rešpektovania vášho súkromia.

Usilujeme sa o transparentnosť v spôsobe spracovania vašich údajov. Pretože využívame mnoho rovnakých online služieb, aké používate vy, vieme, že nedostatočné informácie a príliš komplikovaný jazyk sú častými problémami v zásadách ochrany osobných údajov. Používame presne opačný prístup: napísali sme naše zásady ochrany osobných údajov a súvisiace dokumenty v jasnom jazyku. Skutočne chceme, aby ste si prečítali naše pravidlá a porozumeli našim postupom ochrany osobných údajov!

Usilovne pracujeme na zabezpečení vašich údajov Máme tímy určené na to, aby vaše údaje boli bezpečné a chránené. Neustále aktualizujeme naše bezpečnostné postupy a investujeme do nášho úsilia o zvýšenie bezpečnosti vašich informácií.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vitajte v Zásadách ochrany osobných údajov služby Tinder. Ďakujeme, že ste si našli čas na ich prečítanie.

Ceníme si, že nám zdôverujete svoje údaje a túto dôveru máme v úmysle vždy zachovávať. Začína sa to tým, že pochopíte, ktoré údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako sa používajú a aké sú vaše voľby týkajúce sa vašich údajov. Tieto pravidlá popisujú naše postupy ochrany osobných údajov v jasnom jazyku, pričom právnický a technický žargón je obmedzený na minimum.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú od 25. mája 2018. Predchádzajúca verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu , sa bude dovtedy uplatňovať.

DÁTUM ÚČINNOSTI: 25. mája 2018

1. KTO SME

Ak žijete v Európskej únii, spoločnosť, ktorá je zodpovedná za vaše údaje podľa týchto zásad ochrany osobných údajov („správca údajov“), je:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Írsko

Ak žijete mimo Európskej únie, spoločnosť zodpovedná za vaše informácie je:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Spojené štáty

2. NA ČO SA TIETO ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA VZŤAHUJÚ

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky, aplikácie, udalosti a ďalšie služby prevádzkované službou Tinder. Na zjednodušenie uvádzame všetky tieto produkty ako naše „služby“ v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Aby sme to vyjasnili, pridali sme odkazy na tieto Zásady ochrany osobných údajov vo všetkých príslušných službách.

Niektoré služby môžu vyžadovať svoje vlastné jedinečné Zásady ochrany osobných údajov. Ak konkrétna služba má svoje vlastné Zásady ochrany osobných údajov, potom platia tie zásady – nie tieto Zásady ochrany osobných údajov.

3. ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Je samozrejmé, že vám nemôžeme pomôcť vytvoriť zmysluplné spojenia bez informácií o vás, ako sú základné informácie o profile a typoch ľudí, s ktorými by ste sa chceli stretnúť. Zhromažďujeme tiež informácie získané pri používaní našich služieb, napríklad prístupové záznamy, ako aj informácie od tretích strán, napríklad pri prístupe k našim službám prostredníctvom účtu sociálnych médií. Ak chcete ďalšie informácie, upresníme vám ich podrobnejšie nižšie.

Informácie, ktoré nám poskytujete

Pri poskytovaní našich služieb nám sprostredkujete určité informácie. Toto zahŕňa:

Pri vytvorení účtu nám poskytnete aspoň svoje prihlasovacie údaje a niektoré základné údaje potrebné na fungovanie služby, ako sú napríklad pohlavie a dátum narodenia.

Keď dokončíte svoj profil, môžete sa s nami podeliť o ďalšie informácie, ako napríklad podrobnosti o svojej osobnosti, životnom štýle, záujmoch a ďalšie podrobnosti o vás, ako aj obsah, ako sú fotografie a videá. Ak chcete pridať určitý obsah, napríklad obrázky alebo videá, môžete nám povoliť prístup k fotoaparátu alebo k fotoalbumu. Niektoré údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, môžu byť v určitých jurisdikciách považované za „špeciálne“ alebo „citlivé“, napríklad váš rasový alebo etnický pôvod, sexuálna orientácia a náboženské presvedčenie. Rozhodnutím o poskytnutí týchto údajov súhlasíte s naším spracovaním týchto údajov.

Ak sa prihlásite na odber platenej služby alebo uskutočníte nákup priamo od nás (a nie prostredníctvom platformy, ako je iOS alebo Android), poskytnete nám alebo nášmu poskytovateľovi platobných služieb údaje, ako je číslo vašej debetnej alebo kreditnej karty alebo iné finančné údaje.

Ak sa zúčastníte prieskumov alebo cieľových skupín, poskytnete nám informácie o našich produktoch a službách, odpovede na naše otázky a posudky.

Ak sa rozhodnete zúčastniť našich propagačných akcií, udalostí alebo súťaží, zhromažďujeme údaje, ktoré používate na registráciu alebo zapojenie.

Ak kontaktujete náš tím zákazníckej podpory, zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete počas interakcie. Niekedy tieto interakcie monitorujeme alebo zaznamenávame na účely školenia a na zabezpečenie vysokej kvality služieb.

Ak nás požiadate, aby sme komunikovali alebo inak spracúvali informácie iných ľudí (napríklad, ak nás požiadate o zaslanie e-mailu vo vašom mene niektorému z vašich priateľov), zhromažďujeme informácie o ostatných, ktoré nám poskytnete, aby sme mohli vyhovieť vašej žiadosti.

V rámci prevádzky služieb, samozrejme, spracúvame aj vaše chaty s ostatnými používateľmi, ako aj obsah, ktorý publikujete.

Informácie, ktoré dostávame od ostatných

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete priamo, dostávame informácie o vás od ostatných vrátane:

Ostatní používatelia

Ostatní používatelia môžu poskytovať informácie o vás pri používaní našich služieb. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie o vás od iných používateľov, ak nás ohľadom vás kontaktujú.

Ostatní používatelia môžu poskytovať informácie o vás pri používaní našich služieb. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie o vás od iných používateľov, ak nás ohľadom vás kontaktujú. Sociálne médiá

Pravdepodobne budete môcť používať svoje prihlasovacie údaje do sociálnych médií (napríklad prihlásenie cez Facebook) na vytváranie a prihlasovanie do svojho účtu Tinder. To vás zbaví nutnosti pamätať si ešte ďalšie meno používateľa a heslo a umožní vám zdieľať niektoré informácie z vášho účtu sociálnych médií s nami.

Pravdepodobne budete môcť používať svoje prihlasovacie údaje do sociálnych médií (napríklad prihlásenie cez Facebook) na vytváranie a prihlasovanie do svojho účtu Tinder. To vás zbaví nutnosti pamätať si ešte ďalšie meno používateľa a heslo a umožní vám zdieľať niektoré informácie z vášho účtu sociálnych médií s nami. Ostatní partneri

Môžeme o vás získať informácie od našich partnerov, napríklad tam, kde sú reklamy Tinder zverejňované na webových stránkach a platformách partnera (v takom prípade môžu poskytnúť podrobnosti o úspechu kampane).

Informácie získané pri využívaní našich služieb

Pri používaní našich služieb zhromažďujeme informácie o tom, ktoré funkcie ste použili, ako ste ich použili a aké zariadenia používate na prístup k našim službám. Viac informácií nájdete nižšie:

Informácie o používaní

Zhromažďujeme informácie o vašej aktivite v našich službách, napríklad o tom, ako ich používate (napr. dátum a čas prihlásenia; funkcie, ktoré ste používali; vyhľadávanie; kliknutia a stránky, ktoré sa vám zobrazili; adresa sprostredkovanej webovej stránky; reklama, na ktorú kliknete) a spôsob interakcie s ostatnými používateľmi (napr. s používateľmi, s ktorými sa spájate a komunikujete; čas a dátum vašich výmen; počet správ, ktoré odosielate a prijímate).

Zhromažďujeme informácie o vašej aktivite v našich službách, napríklad o tom, ako ich používate (napr. dátum a čas prihlásenia; funkcie, ktoré ste používali; vyhľadávanie; kliknutia a stránky, ktoré sa vám zobrazili; adresa sprostredkovanej webovej stránky; reklama, na ktorú kliknete) a spôsob interakcie s ostatnými používateľmi (napr. s používateľmi, s ktorými sa spájate a komunikujete; čas a dátum vašich výmen; počet správ, ktoré odosielate a prijímate). Informácie o zariadení

Zhromažďujeme informácie z a o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim službám, vrátane: informácií o hardvéri a softvéri, ako sú adresa IP, ID a typ zariadenia, nastavenia a charakteristiky konkrétnych aplikácií a zariadení, zlyhania aplikácií, reklamné identifikátory (napríklad AAID spoločnosti Google a IDFA spoločnosti Apple, ktoré sú obe náhodne generované čísla, ktoré môžete obnoviť v nastaveniach vášho zariadenia), typ prehliadača, verzia a jazyk, operačný systém, časové pásma, identifikátory spojené s cookies alebo inými technológiami, ktoré môžu jedinečne identifikovať vaše zariadenie alebo prehliadač (napr. IMEI/UDID a MAC adresa); informácie o pripojení k bezdrôtovej a mobilnej sieti, ako napríklad poskytovateľ služieb a sila signálu; informácie o senzoroch zariadenia, ako sú akcelerometre, gyroskopy a kompasy.

Ďalšie informácie s vašim súhlasom

Ak nám dáte súhlas, môžeme vašu presnú geolokáciu (zemepisnú šírku a dĺžku) získať rôznymi spôsobmi v závislosti od služby a zariadenia, ktoré používate, vrátane spojení GPS, Bluetooth alebo Wi-Fi. Zhromažďovanie vašej geolokácie sa môže robiť na pozadí, aj keď služby nevyužívate, ak nám to povolenie, ktoré ste nám dali, výslovne povoľuje. Ak odmietnete povolenie zhromažďovať vašu geolokáciu, nebudeme ju zhromažďovať.

Podobne, ak s tým súhlasíte, môžeme zhromažďovať vaše fotografie a videá (napríklad, ak chcete zverejniť fotografiu, video alebo streaming v službe).

4. SÚBORY COOKIES A OSTATNÉ PODOBNÉ TECHNOLÓGIE ZBERU ÚDAJOV

Používame a môžeme ostatným povoliť používanie súborov cookie a podobných technológií (napr. webových majákov, pixelov) na rozpoznanie vás a/alebo vašich zariadení. Môžete si prečítať naše Zásady používania súborov cookie, kde nájdete ďalšie informácie o tom, prečo ich používame (napríklad overenie totožnosti, zapamätanie si vašich preferencií a nastavení, analýza návštevnosti a trendov na webe, poskytovanie a meranie efektívnosti reklamných kampaní, ktoré vám umožňujú používať sociálne funkcie) a ako môžete lepšie kontrolovať ich použitie prostredníctvom nastavení prehliadača a ďalších nástrojov.

Niektoré webové prehliadače (vrátane prehliadačov Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) majú funkciu „Nesledovať“ („DNT“ z anglického Do Not Track), ktorá webovým stránkam hovorí, že používateľ nechce, aby jeho online aktivita bola sledovaná. Ak webová stránka, ktorá reaguje na signál DNT, prijme signál DNT, prehliadač môže blokovať túto webovú stránku od zhromažďovania určitých informácií o prehliadači používateľa. Nie všetky prehliadače ponúkajú možnosť DNT a signály DNT ešte nie sú jednotné. Z tohto dôvodu mnoho firiem vrátane spoločnosti Tinder v súčasnosti nereaguje na signály DNT.

5. AKO POUŽÍVAME ÚDAJE

Hlavným dôvodom, prečo používame vaše informácie, je poskytovanie a zdokonaľovanie našich služieb. Vaše informácie navyše používame na to, aby sme vás ochránili a poskytli vám reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať. Prečítajte si podrobnejšie vysvetlenie rôznych dôvodov, prečo používame vaše informácie, spolu s praktickými príkladmi.

Spravovať svoj účet a poskytovať vám naše služby

Vytvoriť a spravovať svoj účet

Poskytneme vám zákaznícku podporu a odpovieme na vaše požiadavky

Dokončiť vaše transakcie

Komunikovať s vami o našich službách vrátane správy objednávok a fakturácie

Pomôcť vám spojiť sa s ostatnými používateľmi

Analyzovať váš profil, aktivitu v službe a preferencie, aby sme mohli odporučiť zmysluplné kontakty a odporučiť vás ostatným. Viac informácií o našom profilovaní a automatizovanom rozhodovaní nájdete v našej sekcií FAQ.

Zobraziť si navzájom profily používateľov

Zabezpečiť rovnakú skúsenosť u vašich zariadení

Prepojte rôzne zariadenia, ktoré používate, aby ste si mohli vychutnať stály zážitok z našich služieb na všetkých z nich. Robíme to prepojením zariadení a údajov prehliadača, napríklad keď sa prihlásite do svojho účtu na rôznych zariadeniach alebo pomocou čiastočnej alebo úplnej adresy IP, verzie prehliadača a podobných údajov o vašich zariadeniach, aby sme ich mohli identifikovať a prepojiť.

Poskytnúť vám nové služby Tinder

Zaregistrovať a zobraziť váš profil v nových funkciách a aplikáciách Tinder

Spravovať váš účet v prípade týchto nových funkcií a aplikácií

Aby sme vám mohli poskytovať relevantné ponuky a reklamy

Spravovať stávky, súťaže, zľavy alebo iné ponuky

Vyvíjať, zobrazovať a sledovať obsah a reklamu prispôsobenú vašim záujmom na našich službách a iných stránkach

Komunikovať s vami prostredníctvom e-mailu, telefónu, sociálnych médií alebo mobilného zariadenia o produktoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať

Zlepšovať naše služby a vyvíjať nové

Spravovať cieľové skupiny a prieskumy

Vykonať prieskum a analýzu správania používateľov s cieľom zlepšiť naše služby a obsah (napríklad sa môžeme rozhodnúť zmeniť vzhľad a dojem alebo dokonca podstatne zmeniť danú funkciu na základe správania používateľov)

Vyvíjať nové funkcie a služby (napríklad sa môžeme na základe žiadostí od používateľov rozhodnúť pre vytvorenie novej funkcie založenej na záujmoch).

Prevencia, odhalenie a boj proti podvodom alebo iným nezákonným alebo neoprávneným činnostiam

Riešiť pretrvávajúce alebo údajne nesprávne správanie na platforme aj mimo platformy

Vykonať analýzu údajov, aby sme lepšie porozumeli a navrhli protiopatrenia proti týmto činnostiam

Uchovávať údaje týkajúce sa podvodných aktivít, aby sa zabránilo ich opakovaniu

Zabezpečiť súlad s právnymi predpismi

Dodržiavať zákonné požiadavky

Pomoc pri vymáhaní práva

Presadzovať alebo uplatňovať naše práva, napríklad naše Zmluvné podmienky

Pri spracovaní vašich informácií, ako je opísané vyššie, vychádzame z týchto právnych základov:

Poskytovanie služieb pre vás: Dôvodom, prečo spracúvame vaše informácie, je väčšinou plnenie zmluvy, ktorú s nami máte. Napríklad pri používaní našej služby na vytváranie zmysluplných spojení používame vaše informácie na udržiavanie vášho účtu a vášho profilu, aby sme ich mohli zobraziť ostatným používateľom a odporučiť vám ostatných používateľov.

Oprávnené záujmy: Vaše informácie môžeme použiť tam, kde máme oprávnené záujmy. Napríklad analyzujeme správanie používateľov v našich službách, aby sme neustále zlepšovali naše ponuky, navrhujeme vám ponuky, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, a spracúvame informácie na administratívne účely, zisťovanie podvodov a iné právne účely.

Súhlas: Z času na čas môžeme z určitých konkrétnych dôvodov požiadať o súhlas s použitím vašich informácií. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať na adrese uvedenej na konci týchto Zásad o ochrane osobných údajov.

6. AKO ZDIEĽAME ÚDAJE

Keďže naším cieľom je pomôcť vám zmysluplne sa spojiť, hlavným druhom zdieľania informácií používateľov je, samozrejme, s ostatnými používateľmi. Informácie o niektorých používateľoch zdieľame aj s poskytovateľmi služieb a partnermi, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb, s inými spoločnosťami zo skupiny Match Group a v niektorých prípadoch so zákonnými orgánmi. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako sa vaše informácie zdieľajú s ostatnými.

S ostatnými používateľmi Keď dobrovoľne zverejníte informácie o službe (vrátane vášsvojho verejného profilu), zdieľate informácie s ostatnými používateľmi. Dávajte pozor na svoje informácie a uistite sa, že obsah, ktorý zdieľate, je taký obsah, ktorý vám vyhovuje, pretože ho môžete zdieľať verejne a pretože vy ani my nemôžeme kontrolovať, čo s vašimi informáciami robia ostatní, keď ich zdieľate. Ak sa rozhodnete obmedziť obecenstvo pre celý svoj profil alebo jeho časť alebo pre určitý obsah alebo informácie o vás, bude viditeľný podľa vašich nastavení.

S našimi poskytovateľmi služieb a partnermi Používame tretie strany, aby sme pomohli prevádzkovať a zlepšovať naše služby. Tieto tretie strany nám pomáhajú pri rôznych úlohách vrátane hostingu a údržby údajov, analýzy, starostlivosti o zákazníka, marketingu, reklamy, spracovania platieb a bezpečnostných operácií. Môžeme tiež zdieľať informácie s partnermi, ktorí distribuujú a pomáhajú nám pri inzerovaní našich služieb. Napríklad môžeme zdieľať obmedzené informácie o vás v šifrovanej, pre človeka nečitateľnej forme reklamným partnerom. Pred zapojením akéhokoľvek poskytovateľa služieb alebo spoluprácou s akýmkoľvek partnerom dodržiavame prísny postup jeho preskúmania. Všetci naši poskytovatelia služieb a partneri musia súhlasiť s prísnymi povinnosťami mlčanlivosti.

S ostatnými firmami Match Group Tinder je súčasťou skupiny Match Group, ktorá ku dňu platnosti týchto Zásad ochrany osobných údajov zahŕňa webové stránky a aplikácie, ako sú Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito a Twoo (ďalšie informácie získate kliknutím sem). Vaše informácie zdieľame s ostatnými spoločnosťami zo skupiny Match Group, aby nám pomohli pri spracovaní vašich informácií ako poskytovatelia služieb podľa našich pokynov a v našom mene. Pomoc poskytovaná inými firmami z Match Group môže zahŕňať technické operácie spracovania, ako sú hosting a údržba údajov, starostlivosť o zákazníka, marketing a cielená reklama, finančná a účtovná pomoc, lepšie porozumenie spôsobu využívania našej služby a správanie používateľov na zlepšenie našich služieb, zabezpečenie našich údajov a systémov a boj proti spamu, zneužívaniu, podvodom, porušovaniu predpisov a iným podvodom. Môžeme tiež zdieľať informácie s inými spoločnosťami z Match Group na legitímne obchodné účely, ako je podnikový audit, analýza a konsolidované vykazovanie, ako aj na dodržiavanie platných zákonov. Informácie o používateľoch môžeme zdieľať aj s inými firmami z Match Group, aby sme odstránili používateľov, ktorí porušujú naše podmienky poskytovania služby alebo boli nahlásení za trestnú činnosť alebo zlé správanie. V niektorých prípadoch môžeme daného používateľa odstrániť zo všetkých platforiem.

Pre firemné transakcie Vaše informácie môžeme preniesť, ak sa podieľame, či už úplne, alebo čiastočne, na zlúčení, predaji, kúpe, zbavení, reštrukturalizácii, reorganizácii, zrušení, bankrote alebo inej zmene vlastníctva alebo kontroly.

Ak to vyžaduje zákon Vaše informácie môžeme zverejniť, ak je to potrebné: (i) v súlade s právnym procesom, ako je súdny príkaz, predvolanie na súd alebo príkaz na vyhľadávanie, vyšetrovanie zo strany vlády/orgánov činných v trestnom konaní alebo iné právne požiadavky; (ii) pri predchádzaní trestným činom alebo ich odhaľovaní (v každom prípade s ohľadom na príslušné právne predpisy); alebo (iii) na ochranu bezpečnosti akejkoľvek osoby.

Na presadzovanie zákonných práv Môžeme tiež zdieľať informácie: (i) ak by zverejnenie zmiernilo našu zodpovednosť v skutočnom alebo hroziacom súdnom spore; (ii) ak je potreba chrániť naše zákonné práva a zákonné práva našich používateľov, obchodných partnerov alebo iných zainteresovaných strán; (iii) pri presadzovaní našej dohody s vami; a (iv) ak treba vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť ďalšie kroky týkajúce sa nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu alebo iného protiprávneho konania.

S vaším súhlasom alebo na vašu žiadosť Môžeme požiadať o váš súhlas so zdieľaním vašich informácií s tretími stranami. V každom prípade objasníme, prečo chceme informácie zdieľať. Môžeme používať a zdieľať iné ako osobné informácie (čo znamená, že samo o sebe neidentifikujú, kto ste, ako sú informácie o zariadeniach, všeobecné demografické údaje, všeobecné údaje o správaní, geolokácia v neidentifikovateľnej podobe), ako aj osobné informácie v šifrovanej, pre ľudí nečitateľnej forme, za akýchkoľvek vyššie uvedených okolností. Tieto informácie môžeme zdieľať aj s inými spoločnosťami zo skupiny Match Group a tretími stranami (najmä s inzerentmi), aby sme mohli vyvíjať a poskytovať cielenú reklamu na naše služby a na webových stránkach alebo aplikáciách tretích strán a analyzovať a reportovať reklamy, ktoré vidíte. Tieto informácie môžeme kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré nie sú osobnými údajmi, alebo osobnými údajmi v šifrovanej, ľudmi nezrozumiteľnej forme z iných zdrojov. Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie a podobných technológiách nájdete v našich Zásadách používania cookies

7. CEZHRANIČNÉ PRENOSY ÚDAJOV

Zdieľanie informácií stanovenými v Oddiele 6 niekedy zahŕňa prevody dát cez hranice, napríklad do Spojených štátov amerických a ďalších jurisdikcií. Napríklad, ak služba umožňuje používateľom byť lokalizovanými v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), ich osobné informácie sa prenášajú do krajín mimo EHP. Na prenos údajov z EHP do iných krajín používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo inú vhodnú záruku. Štandardné zmluvné doložky sú záväzky medzi spoločnosťami transferujúcimi osobné údaje, ktoré ich zaväzujú chrániť súkromie a bezpečnosť vašich údajov.

8. VAŠE PRÁVA

Chceme, aby ste mali kontrolu nad svojimi informáciami, a preto sme vám poskytli nasledujúce nástroje:

Nástroje na prístup/aktualizáciu v službe. Nástroje a nastavenia účtov, ktoré vám pomôžu získať prístup, môžu opraviť alebo odstrániť informácie, ktoré ste nám poskytli, a ktoré sú spojené s vaším účtom priamo v službe. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto nástrojov a nastavení, kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a požiadajte ich o pomoc tu.

Povolenia zariadenia. Mobilné platformy majú systémy povolení pre konkrétne typy údajov a upozornení zariadenia, ako sú telefónne zoznamy a lokalizačné služby, ako aj oznámenia typu push. Svoje nastavenia na svojom zariadení môžete zmeniť tak, aby ste súhlasili alebo nesúhlasili so zhromažďovaním príslušných informácií alebo so zobrazením príslušných upozornení. Ak tak urobíte, niektoré služby môžu stratiť plnú funkčnosť.

Vymazanie.Svoj účet môžete vymazať pomocou príslušnej funkcie priamo v službe.

Chceme, aby ste poznali svoje práva na súkromie. Tu je niekoľko dôležitých bodov na zapamätanie:

Prezeranie vašich informácií. Platné zákony o ochrane osobných údajov vám môžu dať právo na kontrolu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame (v závislosti od jurisdikcie sa to môže nazývať právo na prístup, právo na prenosnosť alebo variácie týchto názvov). O kópiu svojich osobných údajov môžete požiadať tak, že takúto žiadosť podáte tu.

Aktualizácia vašich údajov. Ak si myslíte, že údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné alebo že už nemáme oprávnenie ich používať a chcete požiadať o ich opravu, vymazanie alebo namietať proti ich spracovaniu, kontaktujte nás, prosím, tu.

Kvôli vašej ochrane a ochrane všetkých našich používateľov vás môžeme požiadať, aby ste poskytli dôkaz totožnosti predtým, ako odpovieme na vyššie uvedené žiadosti.

Nezabúdajte, že žiadosti môžeme zamietnuť z určitých dôvodov vrátane prípadov, keď je žiadosť nezákonná alebo ak môže porušovať obchodné tajomstvo alebo duševné vlastníctvo alebo súkromie iného používateľa. Ak si želáte dostávať informácie týkajúce sa iného používateľa, napríklad kópiu akýchkoľvek správ, ktoré ste od neho dostali prostredníctvom našej služby, druhý používateľ sa bude musieť pred zverejnením informácií obrátiť na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov, aby poskytol svoj písomný súhlas.

Možno nebudeme schopní vybaviť určité žiadosti o námietky proti spracovaniu osobných údajov, najmä ak nám takéto žiadosti už neumožnia poskytovať naše služby pre vás. Napríklad nemôžeme poskytovať naše služby, ak nemáme váš dátum narodenia.

Odinštalovanie. Zhromažďovanie všetkých informácií pomocou aplikácie môžete zastaviť pomocou štandardného procesu odinštalovania pre svoje zariadenie. Ak odinštalujete aplikáciu z mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor priradený k vášmu zariadeniu bude naďalej uložený. Ak aplikáciu preinštalujete do toho istého mobilného zariadenia, budeme môcť znova priradiť tento identifikátor k vašim predchádzajúcim transakciám a činnostiam.

Zodpovednosť. V niektorých krajinách vrátane Európskej únie máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak máte pochybnosti o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Orgánom pre ochranu údajov, na ktorý môžete podať sťažnosť, môže byť najmä ten v mieste vášho obvyklého pobytu, kde pracujete alebo kde máme sídlo.

9. OBYVATELIA KALIFORNIE

Ak máte bydlisko v Kalifornii, môžete požiadať o oznámenie obsahujúce kategórie osobných údajov o vás, ktoré sme zdieľali s tretími stranami na účely ich priameho marketingu počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak chcete požiadať o toto oznámenie, odošlite svoju žiadosť tu . Prosím, nechajte nám 30 dní na odpoveď. Kvôli vašej ochrane a ochrane všetkých našich používateľov vás žiadame, aby ste poskytli doklad totožnosti predtým, ako môžeme odpovedať na takúto žiadosť.

10. AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Usilovne pracujeme na tom, aby sme vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo pozmenením, zverejnením alebo zničením vašich osobných údajov. Rovnako ako u všetkých technologických spoločností, aj keď robíme kroky na zabezpečenie vašich informácií, nesľubujeme a nemali by ste očakávať, že vaše osobné informácie zostanú vždy v bezpečí.

Naše systémy pravidelne monitorujeme pre možné zraniteľné miesta a útoky, a pravidelne preverujeme naše postupy zhromažďovania, ukladania a spracovania informácií, aby sme aktualizovali naše fyzické, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Ak máme podozrenie alebo zistíme akékoľvek narušenie bezpečnosti, môžeme vaše používanie všetkých služieb alebo ich častí bez upozornenia pozastaviť. Ak sa domnievate, že váš účet alebo informácie už nie sú zabezpečené, oznámte nám to okamžite tu.

Aby sme zabezpečili ochranu našich systémov a vašich informácií pred neoprávneným prístupom, odcudzením a stratou, zaviedli sme program odmien za chyby. Ďalšie informácií o našom programe odmien za chyby získate kliknutím sem.

11. AKO DLHO USCHOVÁVAME ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame iba dovtedy, kým ich potrebujeme na legitímne obchodné účely (ako je stanovené v Oddiele 5) a ak to umožňujú príslušné právne predpisy. Aby sme chránili bezpečnosť a istotu našich používateľov v našich službách aj mimo nich, implementujeme bezpečnostné retenčné okno v trvaní troch mesiacov po vymazaní účtu. Počas tohto obdobia sa informácie o účte uchovajú, aj keď tento účet už samozrejme nebude v službe viditeľný.

V praxi vaše informácie vymažeme alebo anonymizujeme po vymazaní vášho účtu (po bezpečnostnom okne na retenciu) alebo po dvoch rokoch nepretržitej nečinnosti, s výnimkou:

ak si ich musíme ponechať, aby to vyhovovalo platným právnym predpisom (napríklad niektoré „prevádzkové údaje“ sa uchovávajú jeden rok, aby sa dodržali zákonné povinnosti uchovávania údajov); ak si ich musíme uchovávať, aby sme dokázali, že dodržiavame príslušné právne predpisy (napríklad, záznamy o súhlase s našimi Zmluvnými podmienkami, Zásadami ochrany osobných údajov a inými podobnými súhlasmi sa uchovávajú päť rokov); ak existuje nevyriešený problém, nárok alebo spor, ktorý si vyžaduje, aby sme príslušné informácie uchovali až do ich vyriešenia; alebo informácie sa musia uchovávať pre naše legitímne obchodné záujmy, ako napríklad predchádzanie podvodom a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov. Môže byť napríklad potrebné uchovávať informácie, aby používateľ, ktorému bolo zakázané nebezpečné správanie alebo bezpečnostné incidenty, nemohol otvoriť nový účet.

Majte na pamäti, že aj keď sú naše systémy navrhnuté tak, aby vykonávali procesy vymazania údajov podľa vyššie uvedených pokynov, nemôžeme sľúbiť, že všetky údaje sa odstránia v konkrétnom časovom rámci z dôvodu technických obmedzení.

12. OCHRANA DETÍ

Naše služby sú obmedzené na používateľov vo veku 18 a viac rokov. Na našej platforme nepovoľujeme používateľov mladších ako 18 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak máte podozrenie, že používateľ má menej ako 18 rokov, použite mechanizmus podávania správ dostupný prostredníctvom našej služby.

13. ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pretože neustále hľadáme nové a inovatívne spôsoby, ktoré vám pomôžu vytvoriť zmysluplné prepojenia, táto zásada sa môže postupom času meniť. Predtým ako sa prejavia akékoľvek významné zmeny, vám to oznámime, aby ste mali čas tieto zmeny skontrolovať.

14. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať nasledujúcim spôsobom:

Ak žijete v Európskej únii:

Online: tu

Poštou:

Úradník pre ochranu osobných údajov

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Írsko

Ak žijete mimo Európskej únie:

Online: tu

Poštou:

Úradník pre ochranu osobných údajov

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

Spojené štáty