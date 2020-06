POLITIKA ZASEBNOSTI

Informacije lahko delimo tudi s partnerji, ki razpošiljajo in nam pomagajo oglaševati naše storitve. Npr. z oglaševalskimi partnerji lahko delimo omejene podatke o vas v zgoščeni in človeku neberljivi obliki.

Za upravljanje in izboljšanje naših storitev sodelujemo s tretjimi osebami. Te tretje osebe nam pomagajo pri različnih nalogah, vključno z gostovanjem in vzdrževanjem podatkov, analitiko, skrbjo za stranke, trženjem, oglaševanjem, obdelavo plačil in varnostnimi operacijami.

Z drugimi podjetji skupine Match

Tinder je del družine podjetij skupine Match, ki na dan te politike zasebnosti vključuje spletna mesta in aplikacije, kot so Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito in Twoo (za več podrobnosti kliknite tukaj).

Vaše podatke delimo z drugimi podjetji skupine Match, da nam po naših navodilih in v našem imenu pomagajo pri obdelavi vaših podatkov kot ponudniki storitev. Pomoč, ki nam jo zagotavljajo druge družbe v skupini Match, lahko vključuje postopke tehnične obdelave, kot so gostovanje in vzdrževanje podatkov, skrb za stranke, trženje in ciljno oglaševanje, finančna in računovodska pomoč, boljše razumevanje uporabe naše storitve in vedenje uporabnikov za izboljšanje naše storitve, zaščita naših podatkov in sistemov ter boj proti neželeni elektronski pošti, zlorabi, goljufijam, kršitvam in drugim zločinom.

Informacije lahko delimo tudi z drugimi družbami v skupini Match za zakonite poslovne namene, kot so revizija podjetij, analiza in konsolidirano poročanje ter skladnost z veljavno zakonodajo. Podatke o uporabnikih lahko delimo tudi z drugimi družbami v skupini Match zato, da odstranimo uporabnike, ki kršijo naše pogoje storitve ali so bili prijavljeni zaradi kriminalnih dejavnosti in/ali slabega vedenja. V nekaterih primerih lahko uporabnika odstranimo iz vseh platform.