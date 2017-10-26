НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД ВАМИ

В Tinder ваша конфіденційність є головним пріоритетом. Ваша конфіденційність лежить в основі того, як ми розробляємо та створюємо сервіси та продукти, які ви знаєте і любите. Все задля того, щоб ви могли абсолютно їм довіряти і зосередитися на створенні значущих зв'язків.

Ми цінуємо те, що ви довіряєте нам, коли надаєте свою інформацію, і ми серйозно до цього ставимося.

Ми захищаємо вашу конфіденційність. Ми розробляємо всі продукти та сервіси з урахуванням вашої конфіденційності. Ми залучаємо експертів з різних галузей, включаючи право, безпеку, розробку, проектування продуктів та інші, щоб жодне рішення не приймалося без урахування вашої конфіденційності.

Ми прагнемо прозорості стосовно того, що ми робимо з вашими даними. Оскільки ми користуємося тими ж онлайн-сервісами, що і ви, ми знаємо, що брак інформації та надто складна мова є поширеними проблемами в політиках конфіденційності. Наш підхід прямо протилежний: ми написали нашу Політику конфіденційності та пов'язані з нею документи простою мовою. Ми насправді хочемо, щоб ви прочитали наші політики та зрозуміли, як ми діємо!

Ми наполегливо працюємо над захистом вашої інформації У нас є команди, які займаються виключно безпекою ваших даних. Ми постійно оновлюємо наші процедури та інвестуємо в безпеку задля покращення захисту вашої інформації.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Запрошуємо до політики конфіденційності Tinder. Дякуємо, що знайшли час, щоб прочитати її.

Ми цінуємо те, що ви довіряєте нам, коли надаєте свою інформацію, і ми збережемо вашу довіру. По-перше, ми хочемо, щоб ви розуміли, яку інформацію ми збираємо, чому ми її збираємо, як вона використовується та який ви маєте вибір щодо своєї інформації. В цій політиці способи забезпечення конфіденційності описуються простою мовою з мінімальним використанням юридичної та технічної термінології.

Ця Політика конфіденційності застосовується з 25 травня 2018 р. До цього моменту застосовувалася попередня версія цієї Політики конфіденційності, доступна тут.

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 25 травня 2018 р.

1. ХТО МИ

Якщо ви мешкаєте у Європейському Союзі, компанією, яка відповідає за вашу інформацію згідно з цією Політикою конфіденційності («контролер даних»), є :

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Якщо ви мешкаєте за межами Європейського Союзу, компанією, яка відповідає за вашу інформацію, є:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності поширюється на веб-сайти, додатки, події та інші сервіси, якими керує Tinder. Для простоти в цій Політиці конфіденційності все це ми називаємо нашими «сервісами». Для більшої ясності ми додали до цієї Політики конфіденційності посилання на всі відповідні сервіси.

Деякі сервіси можуть потребувати власної унікальної політики конфіденційності. Якщо певний сервіс має власну політику конфіденційності, то застосовується та політика (а не дана Політика конфіденційності).

3. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО

Звичайно, ми не можемо допомогти вам налагодити важливі зв’язки без певної інформації про вас, наприклад основних даних профілю та типажу людей, з якими ви хочете познайомитись. Ми також збираємо інформацію, що генерується під час використання наших сервісів, наприклад журнали доступу, а також інформацію від третіх сторін, наприклад, коли ви отримуєте доступ до наших сервісів через обліковий запис соціальних мереж. Якщо вам потрібна додаткова інформація, нижче наведені подробиці.

Інформація, яку ви нам надаєте

Використовуючи наші сервіси, ви погоджуєтесь надавати нам певну інформацію. В тому числі:

Створюючи обліковий запис, ви надаєте нам свої облікові дані, а також деякі базові дані, необхідні для роботи служби, наприклад вашу стать і дату народження.

Заповнюючи свій профіль, ви можете надати нам додаткову інформацію, наприклад дані про вашу особистість, спосіб життя, інтереси та іншу інформацію, а також такі матеріали, як фотографії та відео. Щоб додати певні матеріали, наприклад фотографії чи відео, ви можете надати нам доступ до вашої камери чи фотоальбому. Деяка інформація, яку ви вирішили надати нам, може вважатися «особливою» та «чутливою» в певних юрисдикціях, наприклад ваша раса або етнічне походження, сексуальна орієнтація та релігійні переконання. Вирішивши надати цю інформацію, ви погоджуєтесь на обробку нами цієї інформації.

Підписуючись на платну послугу або купуючи безпосередньо у нас (а не через таку платформу, як iOS або Android), ви надаєте нам або нашому постачальнику платіжних послуг таку інформацію, як номер вашої дебетової або кредитної картки, чи іншу фінансову інформацію.

Беручи участь в опитуваннях або фокус-групах, ви надаєте нам свою думку щодо продуктів та сервісів, відповіді на наші запитання та відгуки.

Вирішивши взяти участь у наших рекламних акціях, заходах або конкурсах, ви дозволяєте нам збирати інформацію, яку ви використовуєте для реєстрації чи входу.

Якщо ви звертаєтесь до нашої служби підтримки клієнтів, ми збираємо інформацію, яку ви надаєте нам під час взаємодії. Іноді ми відстежуємо або записуємо такі взаємодії для навчальних цілей та для забезпечення високої якості обслуговування.

Якщо ви попросите нас, щоб ми спілкувалися з іншими людьми або іншим чином обробляли їхню інформацію (наприклад, якщо ви просите надіслати електронний лист від вашого імені одному з ваших друзів), ми збиратимемо інформацію про інших осіб, яку ви надаєте нам для виконання вашого запиту.

Звичайно, ми також обробляємо ваші спілкування з іншими користувачами, а також матеріали, які ви публікуєте, в межах роботи служби.

Інформація, яку ми отримуємо від інших

Окрім інформації, яку ви надаєте нам безпосередньо, ми отримуємо інформацію про вас від інших, в тому числі:

Інші користувачі

Інші користувачі можуть надавати інформацію про вас під час користування нашими сервісами. Наприклад, ми можемо збирати інформацію про вас від інших користувачів, якщо вони звертаються до нас стосовно вас.

Інші користувачі можуть надавати інформацію про вас під час користування нашими сервісами. Наприклад, ми можемо збирати інформацію про вас від інших користувачів, якщо вони звертаються до нас стосовно вас. Соціальні мережі

Ви можете скористатися входом через соціальні мережі (наприклад, через Facebook) для створення облікового запису Tinder та входу до нього. Таким чином, вам не треба буде запам'ятовувати ще одне ім'я користувача та пароль, а певну інформацію буде передано нам з соціальних мереж.

Ви можете скористатися входом через соціальні мережі (наприклад, через Facebook) для створення облікового запису Tinder та входу до нього. Таким чином, вам не треба буде запам'ятовувати ще одне ім'я користувача та пароль, а певну інформацію буде передано нам з соціальних мереж. Інші партнери

Ми можемо отримувати інформацію про вас від наших партнерів, наприклад, якщо реклама Tinder публікується на веб-сайтах та платформах партнера (у цьому випадку вони можуть передавати детальну інформацію про результати кампанії).

Інформація, зібрана при вашому користуванні нашими сервісами

Коли ви користуєтесь нашими сервісами, ми збираємо інформацію про те, які функції ви використовували, як ви їх використовували та якими пристроями користувались для доступу до наших сервісів. Нижче наведені подробиці:

Інформація про використання

Ми збираємо інформацію про вашу діяльність у наших сервісах, наприклад, як ви їх використовуєте (дата та час входу, функції, які ви використовували, пошуки, натискання та сторінки, які ви бачили, адреса веб-сторінки переходу, реклама, яку ви переглядаєте) і як ви взаємодієте з іншими користувачами (користувачі, з якими ви та взаємодієте, час та дата обміну повідомленнями, кількість повідомлень, які ви надсилаєте та отримуєте).

Ми збираємо інформацію про вашу діяльність у наших сервісах, наприклад, як ви їх використовуєте (дата та час входу, функції, які ви використовували, пошуки, натискання та сторінки, які ви бачили, адреса веб-сторінки переходу, реклама, яку ви переглядаєте) і як ви взаємодієте з іншими користувачами (користувачі, з якими ви та взаємодієте, час та дата обміну повідомленнями, кількість повідомлень, які ви надсилаєте та отримуєте). Інформація про пристрій

Ми збираємо інформацію з пристроїв та про пристрої, які ви використовуєте для доступу до наших сервісів, в тому числі: інформація про апаратне та програмне забезпечення, наприклад IP-адреса, ідентифікатор та тип пристрою, налаштування та характеристики пристрою та додатків, проблеми з додатками, ідентифікатори реклами (наприклад, Google AAID та Apple IDFA, які є випадковими номерами, які можна скинути в налаштуваннях вашого пристрою), тип браузера, версія та мова, операційна система, часові пояси, ідентифікатори, пов’язані з файлами cookie чи іншими технологіями, які можуть однозначно ідентифікувати ваш пристрій чи браузер (наприклад, IMEI/UDID та MAC-адреса); інформація про ваше бездротове та мобільне мережеве з'єднання, наприклад про постачальника послуг та потужність сигналу; інформація про датчики пристрою, такі як акселерометри, гіроскопи та компаси.

Інша інформація за вашою згодою

Якщо ви надаєте нам дозвіл, ми можемо отримувати ваше точне місцезнаходження (широту та довготу) різними способами, залежно від сервісу та пристрою, яким ви користуєтесь, в тому числі GPS, Bluetooth або Wi-Fi. Отримання вашого місцезнаходження може відбуватися у фоновому режимі, навіть коли ви не використовуєте сервіс, якщо ви надали явний дозвіл на отримання таких даних. Якщо ви відмовите нам у дозволі на отримання вашого місцезнаходження, ми не будемо його отримувати.

Таким же чином за умови вашої згоди ми можемо отримувати ваші фотографії та відео (наприклад, якщо ви хочете опублікувати фото, відео чи потокову трансляцію в сервісах).

4. ФАЙЛИ COOKIE ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ДАНИХ

Ми використовуємо та можемо дозволити іншим використовувати файли cookie та подібні технології (наприклад, веб-маяки, пікселі) для розпізнавання вас та/або вашого пристрою. Ви можете прочитати нашу Політику щодо файлів cookie для отримання додаткової інформації про те, чому ми їх використовуємо (наприклад, для автентифікації, запам'ятовування ваших параметрів і налаштувань, аналізу трафіку сайту і тенденцій, вимірювання ефективності рекламних кампаній, використання вами соціальних функцій) і як можна краще контролювати їх використання за допомогою налаштувань браузера та інших засобів.

Деякі браузери (включаючи Safari, Internet Explorer, Firefox та Chrome) мають функцію «Не відстежувати» («DNT»), яка повідомляє веб-сайту, що користувач не хоче, щоб його онлайн-активність відстежувалася. Якщо сайт, який відповідає на сигнал DNT, отримує сигнал DNT, браузер може заблокувати збирання цим сайтом певної інформації про користувача браузера. Не всі браузери підтримують функцію DNT, і сигнали DNT ще не уніфіковані. Тому багато компаній, включно з Tinder, наразі не відповідають на сигнали DNT.

5. ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ

Основна причина використання нами вашої інформації — надання та покращення сервісів. Крім того, ми використовуємо вашу інформацію, щоб захистити вас і надавати рекламу, яка може вас зацікавити. Читайте далі, щоб дізнатися більше про різні причини використання нами вашої інформації з практичними прикладами.

Для адміністрування вашого облікового запису та надання вам сервісів

Створення облікового запису та управління ним

Надання вам підтримки та відповідей на ваші запити

Виконання ваших транзакцій

Спілкування з вами щодо наших сервісів, в тому числі керування замовленнями та оплатами

Для допомоги вам у знайомстві з іншими користувачами

Аналіз вашого профілю, активності в службі та налаштувань, щоб рекомендувати вам важливі зв’язки з вами та рекомендувати вас іншим. Для отримання додаткової інформації про наше профілювання та автоматизоване прийняття рішень ознайомтеся з нашими Частими питаннями

Демонстрація профілів користувачів одне одному

Послідовна робота на різних пристроях, які ви використовуєте

Об'єднання різних пристроїв, якими ви користуєтесь, щоб ви могли послідовно користуватися нашими послугами на всіх пристроях. Ми об'єднуємо пристрої та дані браузерів, наприклад час входу до вашого облікового запису на різних пристроях, та використовуємо часткову або повну IP-адресу, версію браузера та подібну інформацію про ваші пристрої, щоб ідентифікувати та об'єднати їх.

Для надання вам нових сервісів Tinder

Реєстрація та відображення вашого профілю в нових функціях та додатках Tinder

Управління вашим обліковим записом у цих нових функціях та додатках

Для надання вам відповідних пропозицій та реклами

Управління розіграшами, конкурсами, знижками та іншими пропозиціями

Розробка, відображення та відстежування матеріалів і реклами з урахуванням ваших інтересів у наших сервісах та на інших сайтах

Зв'язок з вами електронною поштою, телефоном, в соціальних мережах або через мобільний пристрій стосовно продуктів або послуг, які, на нашу думку, можуть вас зацікавити

Для покращення наявних сервісів та розробки нових

Адміністрування фокус-груп та опитувань

Проведення досліджень та аналізу поведінки користувачів задля покращення наших сервісів та матеріалів (наприклад, ми можемо вирішити змінити зовнішній вигляд або навіть значно змінити певну функцію, базуючись на поведінці користувачів)

Розробка нових функцій та сервісів (наприклад, ми можемо вирішити створити нову функцію на основі інтересів за запитами користувачів).

Для запобігання, виявлення та боротьби з шахрайством або іншою незаконною чи несанкціонованою діяльністю

Запобігання наявним або передбачуваним порушенням на платформі та за її межами

Проведення аналізу даних для кращого розуміння та розробки контрзаходів проти такої діяльності

Зберігання даних, пов'язаних з шахрайською діяльністю задля запобігання повторним випадкам

Для забезпечення дотримання законодавства

Відповідність юридичним вимогам

Допомога правоохоронним органам

Забезпечення реалізації наших прав, наприклад наших Умов

Для обробки вашої інформації, як описано вище, ми покладаємось на такі правові основи:

Надання наших послуг. Зазвичай причина, з якої ми обробляємо вашу інформацію, полягає у виконанні укладеного між нами контракту. Наприклад, коли ви використовуєте наш сервіс для створення важливих зв’язків, ми використовуємо вашу інформацію для підтримки вашого облікового запису та вашого профілю, щоб його бачили інші користувачі та щоб рекомендувати вам інших користувачів.

Законні інтереси. Ми можемо використовувати вашу інформацію, якщо у нас є на це законне право. Наприклад, ми аналізуємо поведінку користувачів в наших сервісах для постійного вдосконалення наших пропозицій, надаємо пропозиції, які, на нашу думку, можуть вас зацікавити, і обробляємо інформацію для адміністрування, виявлення шахрайства та інших юридичних цілей.

Згода. Час від часу ми можемо просити вашої згоди на використання вашої інформації з певних причин. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, звернувшись до нас за адресою, наданою в кінці цієї Політики конфіденційності.

6. ЯК МИ ДІЛИМОСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ

Оскільки наша мета — допомогти вам налагодити важливі зв’язки, головним є обмін інформацією користувачів з іншими користувачами. Ми також надаємо певну інформацію про користувачів постачальникам послуг та партнерам, які допомагають нам в роботі сервісів, іншим компаніям Match Group та, в деяких випадках, юридичним органам. Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, як ми надаємо вашу інформацію іншим.

З іншими користувачами Ви надаєте інформацію іншим користувачам, коли добровільно розкриваєте інформацію, користуючись сервісом (в тому числі інформацію, що міститься у загальнодоступному профілі). Будьте обережні зі своєю інформацією та не забувайте, що матеріали, якими ви ділитесь, можуть переглядати інші, оскільки ані ви, ані ми не можемо контролювати, що інші роблять із наданою вами інформацією. Якщо ви вирішили обмежити доступ аудиторії до частини або всього профілю чи до певних матеріалів або інформації про вас, їх буде видно відповідно до ваших налаштувань.

З нашими постачальниками послуг та партнерами Ми користуємося послугами третіх сторін, які допомагають нам працювати та вдосконалювати наші сервіси. Ці треті сторони допомагають нам у вирішенні різних завдань, включаючи розміщення та обслуговування даних, аналітику, обслуговування клієнтів, маркетинг, рекламу, обробку платежів та операції з безпеки. Ми також можемо надавати інформацію партнерам, які розповсюджують наші сервіси та допомагають нам їх рекламувати. Наприклад, ми можемо надавати обмежену інформацію про вас рекламним партнерам у гешованому вигляді, який не може прочитати людина. Ми дотримуємося суворого процесу перевірки, перш ніж залучати будь-якого постачальника послуг або працювати з будь-яким партнером. Всі наші постачальники послуг та партнери мають погодитися на суворі зобов'язання щодо конфіденційності.

З іншими компаніями Match Group Tinder є частиною групи компаній The Match Group, до якої на момент дії цієї Політики конфіденційності входять такі сайти та додатки, як Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito та Twoo (щоб дізнатися більше, натисніть тут). Ми надаємо вашу інформацію іншим компаніям Match Group, щоб вони як постачальники послуг допомагали нам обробляти цю інформацію за нашими інструкціями та від нашого імені. Допомога, надана іншими компаніями Match Group, може охоплювати технічні операції з обробки даних, такі як розміщення та обслуговування даних, обслуговування клієнтів, маркетингову та цільову реклама, фінансову та бухгалтерську допомогу, краще розуміння того, як використовується наш сервіс та як поводяться користувачі, для покращення сервісів, захисту наших даних та систем і боротьби зі спамом, зловживанням, шахрайством, порушеннями та іншими злочинами. Ми також можемо надавати інформацію іншим компаніям Match Group для законних цілей бізнесу, таких як корпоративний аудит, аналіз та консолідована звітність, а також дотримання чинного законодавства. Ми також можемо надавати інформацію користувачів іншим компаніям Match Group задля видалення користувачів, які порушують наші умови надання послуг або які, за повідомленнями, помічені в незаконній діяльності та/або неприйнятній поведінці. У деяких випадках ми можемо видалити цього користувача з усіх платформ.

Для корпоративних транзакцій Ми можемо передавати вашу інформацію, якщо ми беремо участь повністю чи частково у злитті, продажу, придбанні, позбавленні прав, реструктуризації, реорганізації, розпуску, банкрутстві чи іншій зміні власності чи контролю.

Коли цього вимагає закон Ми можемо розкрити вашу інформацію, якщо це обґрунтовано необхідно: (i) на вимогу судового процесу, наприклад, згідно з судовим наказом, повісткою до суду або ордером на обшук, розслідуванням уряду чи правоохоронних органів або з інших юридичні вимог; (ii) для сприяння запобіганню чи виявленню злочинів (у кожному випадку залежить від законодавства); або (iii) для захисту безпеки якоїсь особи.

Для забезпечення законних прав Ми також можемо надавати інформацію: (i) якщо розголошення пом'якшить нашу відповідальність у фактичному або можливому позові; (ii) в якості необхідного заходу для захисту наших законних прав та законних прав наших користувачів, ділових партнерів чи інших зацікавлених сторін; (iii) на виконання наших домовленостей з вами; та (iv) для розслідування, запобігання чи вживання інших заходів щодо незаконної діяльності, можливого шахрайства чи інших правопорушень.

За вашою згодою чи за вашим запитом Ми можемо попросити вашої згоди на передачу вашої інформації третім сторонам. В таких випадках ми чітко пояснимо, чому ми хочемо передати інформацію. Ми можемо використовувати та передавати неособисту інформацію (тобто інформацію, яка сама по собі не ідентифікує вас, зокрема інформацію про пристрої, загальну демографічну інформацію, загальні дані про поведінку, місцеположення без визначення особи), а також особисту інформацію в гешованому вигляді, в якому її не може прочитати людина, за будь-яких вищезазначених обставин. Ми також можемо надати цю інформацію іншим компаніям Match Group та третім сторонам (зокрема рекламодавцям) для розробки та надання таргетованої реклами в наших сервісах та на веб-сайтах чи в додатках третіх сторін, а також для аналізу та звітності про рекламу, яку ви бачите. Ми можемо поєднувати цю інформацію з додатковою неособистою або особистою інформацією у гешованому вигляді, в якому її не може прочитати людина, зібраною з інших джерел. Додаткову інформацію про використання нами файлів cookie та подібні технології можна знайти в нашій Політиці щодо файлів cookie

7. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Надання інформації, викладеній в Розділі 6, іноді включає транскордонну передачу даних, зокрема до Сполучених Штатів Америки та інших юрисдикцій. Наприклад, якщо сервіс дозволяє користувачам розташовуватися в Європейському економічному просторі («ЄЕП»), їхня особиста інформація передається до країн, що не входять до ЄЕП. Ми використовуємо стандартні пункти угод, затверджені Європейською комісією, або інші відповідні гарантії для дозволу передачі даних з ЄЕП до інших країн. Стандартні пункти угод — це зобов’язання між компаніями, що передають особисті дані, щодо захисту конфіденційності та безпеки ваших даних

8. ВАШІ ПРАВА

Ми хочемо, щоб ви контролювали свою інформацію, тому ми надали вам такі засоби:

Засоби доступу/оновлення в сервісі. Засоби та налаштування облікового запису, які допомагають вам отримувати доступ, виправляти чи видаляти інформацію, яку ви нам надали та яка пов’язана з вашим обліковим записом безпосередньо в сервісі. Якщо у вас виникли запитання щодо цих засобів та налаштувань, зверніться до нашої служби підтримки за допомогою тут.

Дозволи пристроїв. Мобільні платформи мають системи дозволів для певних типів даних та сповіщень пристроїв, як-то телефонна книга та служби розташування, а також push-сповіщення. Ви можете змінити налаштування на своєму пристрої, щоб прийняти або відхилити збирання відповідної інформації або відображення відповідних сповіщень. Звичайно, якщо ви це зробите, певні сервіси можуть втратити повну функціональність.

Видалення. Ви можете видалити свій обліковий запис за допомогою відповідної функції просто в сервісі.

Ми хочемо, щоб ви знали про свої права на конфіденційність. Ось кілька важливих моментів, які слід пам’ятати:

Перегляд вашої інформації. Відповідні закони про конфіденційність можуть дозволяти вам переглядати власну особисту інформацію, яку ми зберігаємо (у різних юрисдикціях це може називатися правом доступу, правом перенесення або різними варіантами цих назв). Ви можете запросити копію своєї особистої інформації, надіславши такий запит сюди.

Оновлення вашої інформації. Якщо ви вважаєте, що наявна у нас інформація про вас є неточною або ми більше не маємо права використовувати її, і бажаєте її виправлення, видалення чи заперечуєте проти її обробки, зверніться до нас тут.

Задля вашого захисту та захисту всіх наших користувачів ми можемо попросити надати підтвердження особи, перш ніж відповідати на вищезазначені запити.

Майте на увазі, що ми можемо відхиляти запити з певних причин, в тому числі якщо цей запит є незаконним або якщо він може порушувати комерційну таємницю, інтелектуальну власність чи конфіденційність іншого користувача. Якщо ви бажаєте отримати інформацію стосовно іншого користувача, наприклад копію будь-яких повідомлень, які ви отримали від нього або через нашу службу, іншому користувачеві доведеться зв’язатися з нашим спеціалістом з конфіденційності, щоб надати письмову згоду перед оприлюдненням інформації.

Крім того, ми можемо бути не в змозі виконати певні запити на заборону обробки особистої інформації, особливо якщо такі запити більше не дозволять нам надавати вам наші послуги. Наприклад, ми не зможемо надавати наші послуги, якщо у нас немає вашої дати народження.

Видалення. Ви можете зупинити збирання будь-якої інформації додатком, видаливши його за допомогою стандартного процесу видалення для вашого пристрою. Якщо ви видалите додаток зі свого мобільного пристрою, унікальний ідентифікатор, пов’язаний з вашим пристроєм, й надалі зберігатиметься. Якщо ви перевстановите додаток на той самий мобільний пристрій, ми зможемо повторно пов’язати цей ідентифікатор з вашими попередніми операціями та діями.

Підзвітність. У деяких країнах, включно з Європейським Союзом, ви маєте право подати скаргу до відповідного органу з захисту даних, якщо у вас є сумніви щодо того, як ми обробляємо вашу особисту інформацію. Органом з захисту даних, до якого можна подати скаргу, може бути орган у місці вашого проживання, вашої роботи або нашої офіційної реєстрації.

9. РЕЗИДЕНТИ КАЛІФОРНІЇ

Якщо ви є резидентом Каліфорнії, ви можете запросити розкриття категорій вашої особистої інформації, яку ми надали третім сторонам з метою їх прямого маркетингу протягом попереднього календарного року. Щоб отримати цю інформацію, надішліть свій запит тут . Відповідь буде надано впродовж 30 днів. Задля вашого захисту та захисту всіх наших користувачів ми можемо попросити надати підтвердження особи, перш ніж відповідати на такий запит.

10. ЯК МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШУ ІНФОРМАЦІЮ

Ми докладаємо зусиль, щоб захистити вас від несанкціонованого доступу до вашої особистої інформації або її зміни, розкриття чи знищення. Як і всі syis технологічні компанії, ми вживаємо заходів щодо захисту вашої інформації, але не гарантуємо — а вам не слід очікувати — що ваші персональні дані завжди будуть захищені.

Ми регулярно перевіряємо системи на предмет можливих уразливостей та атак і регулярно переглядаємо принципи збирання, зберігання та обробки інформації для оновлення фізичних, технічних і організаційних заходів безпеки.

Ми можемо призупинити ваше використання всіх або частини сервісів без попереднього повідомлення, якщо ми запідозримо або виявимо будь-яке порушення безпеки. Якщо ви вважаєте, що ваш обліковий запис або інформація більше не захищені, повідомте нас негайно тут

Щоб наші системи та ваша інформація були захищені від несанкціонованого доступу, крадіжок та втрат, ми запровадили програму винагороди за виявлення помилок. Щоб дізнатися більше про нашу програму винагороди за виявлення помилок, натисніть тут.

11. СКІЛЬКИ МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШУ ІНФОРМАЦІЮ

Ми зберігаємо вашу особисту інформацію доти, доки вона нам потрібна для законних ділових цілей (як це викладено у Розділі 5), та відповідно до закону, що застосовується. Задля захисту безпеки наших користувачів у сервісі та поза її межами ми впроваджуємо термін обов'язкового збереження, який становить три місяці після видалення облікового запису. Впродовж цього періоду інформація облікового запису буде зберігатися, хоча обліковий запис, звичайно, не буде відображатися в сервісах.

На практиці ми видаляємо або анонімізуємо інформацію після видалення облікового запису (коли спливе термін обов'язкового зберігання) або після двох років бездіяльності, якщо:

нам не треба зберігати її відповідно до закону (наприклад деякі дані про трафік зберігаються протягом одного року на виконання встановлених законом вимог щодо збереження даних); нам не треба зберігати її в якості доказу дотримання нами чинного законодавства (наприклад, записи про згоду з нашими Умовами, Політикою конфіденційності та інші подібні згоди зберігаються протягом п'яти років); немає невирішеного питання, позову або суперечки, що вимагає від нас зберігати відповідну інформацію до вирішення; або нам не треба зберігати інформацію задля наших законних ділових інтересів, таких як запобігання шахрайству та підвищення безпеки та захищеності користувачів. Наприклад, інформацію треба зберігати, щоб не допустити відкриття нового облікового запису користувачем, якого було заблоковано через небезпечну поведінку або проблеми з безпекою.

Майте на увазі, попри те, що наші системи розроблено для видалення даних відповідно до вказаних рекомендацій, через технічні обмеження ми не можемо обіцяти, що всі дані буде видалено протягом певного часу.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ СТОСОВНО ДІТЕЙ

Наші сервіси доступні лише користувачам, яким вже виповнилося 18 років. Ми не допускаємо користувачів, які не досягли 18 років, на нашу платформу і свідомо не збираємо особисту інформацію про осіб, які не досягли 18 років. Якщо ви підозрюєте, що користувачу ще не виповнилося 18 років, скористайтеся доступною в сервісі функцією повідомлення.

13. ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Оскільки ми завжди шукаємо нові та інноваційні способи створення значущих зв’язків, ця політика з часом може змінитися. Ми повідомимо вас до того, як суттєві зміни набудуть чинності, щоби ви мали час їх переглянути.

14. ЯК З НАМИ ЗВ'ЯЗАТИСЯ

Якщо у вас виникнуть питання стосовно цієї Політики конфіденційності, ви можете зв'язатися з нами такими способами:

Якщо ви мешкаєте в Європейському Союзі:

Онлайн: тут

Поштою:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Якщо ти живеш за межами Європейського союзу:

Онлайн: тут

Поштою:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States