CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN

Tại Tinder, quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu. Quyền riêng tư của bạn là cốt lõi của cách chúng tôi thiết kế và xây dựng những dịch vụ và sản phẩm mà bạn biết và yêu thích, để bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những dịch vụ và sản phẩm đó và tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa.

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn và chúng tôi không xem nhẹ điều này.

Chúng tôi kiên quyết không vi phạm quyền riêng tư của bạn.Chúng tôi thiết kế tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với quyền riêng tư của bạn trong tâm trí. Chúng tôi gồm những chuyên gia từ nhiều lãnh vực khác nhau, bao gồm pháp lý, an ninh, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm và những người khác để đảm bảo rằng không có quyết định nào được đưa ra mà không tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi cố gắng minh bạch trong cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Do chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến giống nhau mà bạn thực hiện, chúng tôi biết rằng thông tin không đầy đủ và ngôn ngữ quá phức tạp là những vấn đề phổ biến trong những chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi áp dụng phương pháp hoàn toàn ngược lại: chúng tôi đã viết Chính sách Quyền riêng tư và những tài liệu liên quan bằng ngôn ngữ đơn giản. Chúng tôi thực sự muốn bạn đọc những chính sách của chúng tôi và hiểu những thực hành quyền riêng tư của chúng tôi!

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để giữ bảo mật cho thông tin của bạn. Chúng tôi có những đội chuyên duy trì an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi liên tục cập nhật quy trình bảo mật và đầu tư vào nỗ lực bảo mật để tăng cường sự an toàn thông tin của bạn.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đến với Chính sách Quyền riêng tư của Tinder. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc.

Chúng tôi đánh giá cao rằng bạn tin tưởng chúng tôi đối với thông tin của bạn và chúng tôi dự định luôn giữ sự tin tưởng đó. Điều này bắt đầu bằng việc đảm bảo bạn hiểu được thông tin mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin, cách sử dụng thông tin đó và những lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin của bạn. Chính sách này mô tả những quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi bằng ngôn ngữ đơn giản, giữ cho thuật ngữ pháp lý và kỹ thuật tối thiểu.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng từ ngày 25/05/2018. Phiên bản trước của Chính sách Quyền riêng tư này, có sẵn tại đây, sẽ áp dụng cho đến khi đó.

NGÀY HIỆU LỰC: 25/05/2018

1. CHÚNG TÔI LÀ AI

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu, công ty chịu trách nhiệm về thông tin của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này (“đơn vị quản lý dự liệu”) là:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Nếu bạn sống ở ngoài Liên minh Châu Âu, công ty chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY ÁP DỤNG Ở ĐÂU

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web, ứng dụng, sự kiện và những dịch vụ khác do Tinder điều hành. Để đơn giản, chúng tôi đề cập đến tất cả những vấn đề này như là những “dịch vụ” của chúng tôi trong Chính sách Quyền riêng tư này. Để làm cho nó rõ ràng hơn, chúng tôi đã thêm những liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư này trên tất cả những dịch vụ hiện hành.

Một số dịch vụ có thể yêu cầu chính sách quyền riêng tư riêng duy nhất của chúng. Nếu một dịch vụ cụ thể có chính sách quyền riêng tư riêng thì chính sách đó -- không phải là Chính sách Quyền riêng tư này -- sẽ áp dụng.

3. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Không cần phải nói, chúng tôi không thể giúp bạn phát triển những mối quan hệ có ý nghĩa mà không có một số thông tin về bạn, chẳng hạn như những chi tiết hồ sơ cơ bản và loại người mà bạn muốn gặp. Chúng tôi cũng thu thập thông tin được tạo khi bạn sử dụng những dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như những bản ghi truy cập, cũng như thông tin từ những bên thứ ba, chẳng hạn như khi bạn truy cập những dịch vụ của chúng tôi thông qua tài khoản truyền thông xã hội. Nếu bạn muốn thêm thông tin, chúng ta đi vào chi tiết hơn dưới đây.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm:

Khi bạn tạo tài khoản, bạn cung cấp cho chúng tôi ít nhất những thông tin đăng nhập của bạn, cũng như một số thông tin cơ bản cần thiết cho dịch vụ làm việc, chẳng hạn như giới tính và ngày sinh của bạn.

Khi bạn hoàn tất hồ sơ, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi thông tin bổ sung, chẳng hạn như chi tiết về cá tính, lối sống, sở thích và những chi tiết khác về bạn, cũng như nội dung chẳng hạn như ảnh và video. Để thêm nội dung nhất định, như những hình ảnh hoặc video, bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập máy ảnh hoặc album ảnh của bạn. Một số thông tin mà bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi có thể được xem là “đặc biệt” hoặc “nhạy cảm” trong những khu vực pháp lý nhất định, ví dụ như nguồn gốc chủng tộc hay dân tộc, khuynh hướng tình dục và niềm tin tôn giáo. Bằng cách quyết định cung cấp thông tin này, bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin đó.

Khi bạn đăng ký dịch vụ trả phí hoặc mua hàng trực tiếp từ chúng tôi (thay vì thông qua một nền tảng như iOS hoặc Android), bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi những thông tin, chẳng hạn như số thẻ ghi nợ hoặc số thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin tài chính khác.

Khi bạn tham gia những cuộc khảo sát hoặc những nhóm trọng tâm, bạn cung cấp cho chúng tôi những hiểu biết sâu sắc của bạn về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, trả lời cho những câu hỏi và lời chứng thực của chúng tôi.

Khi bạn quyết định tham gia những chương trình quảng cáo, sự kiện hoặc cuộc thi, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn sử dụng để đăng ký hoặc nhập.

Nếu bạn liên lạc với đội chăm sóc khách hàng của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tương tác. Đôi khi, chúng tôi theo dõi hoặc ghi lại những tương tác này cho mục đích đào tạo và để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao.

Nếu bạn yêu cầu chúng tôi liên lạc hoặc xử lý thông tin của người khác (ví dụ, nếu bạn yêu cầu chúng tôi gửi email thay mặt bạn cho một trong những bạn bè của bạn), chúng tôi thu thập thông tin về những người khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để hoàn thành yêu cầu của bạn.

Tất nhiên, chúng tôi cũng xử lý những cuộc trò chuyện của bạn với những người dùng khác cũng như nội dung bạn công bố, như là một phần của sự hoạt động của dịch vụ.

Thông tin chúng tôi nhận được từ những người khác

Ngoài thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ những người khác, bao gồm:

Người dùng khác

Những người dùng khác có thể cung cấp thông tin về bạn khi họ sử dụng những dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ những người dùng khác nếu họ liên lạc với chúng tôi về bạn.

Những người dùng khác có thể cung cấp thông tin về bạn khi họ sử dụng những dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ những người dùng khác nếu họ liên lạc với chúng tôi về bạn. Truyền thông Xã hội

Bạn có thể sử dụng đăng nhập truyền thông xã hội (chẳng hạn như Đăng nhập Facebook) để tạo và đăng nhập vào tài khoản Tinder của bạn. Điều này giúp bạn khỏi phải nhớ tên người dùng và mật khẩu khác và cho phép bạn chia sẻ một số thông tin từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn với chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng đăng nhập truyền thông xã hội (chẳng hạn như Đăng nhập Facebook) để tạo và đăng nhập vào tài khoản Tinder của bạn. Điều này giúp bạn khỏi phải nhớ tên người dùng và mật khẩu khác và cho phép bạn chia sẻ một số thông tin từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn với chúng tôi. Các đối tác khác

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ những đối tác của chúng tôi, ví dụ được công bố trên những trang web và nền tảng của đối tác (trong trường hợp nào họ có thể chuyển những chi tiết về sự thành công của chiến dịch).

Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về những tính năng bạn đã sử dụng, cách bạn đã sử dụng chúng và những thiết bị bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi. Xem dưới đây để biết thêm chi tiết:

Thông tin Sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên những dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như cách bạn sử dụng chúng (ví dụ, ngày và giờ bạn đăng nhập, những tính năng bạn đã và đang sử dụng, những tìm kiếm, nhấp chuột và những trang đã được hiển thị cho bạn, tham khảo địa chỉ trang web, quảng cáo mà bạn nhấp vào) và cách bạn tương tác với những người dùng khác (ví dụ, người dùng mà bạn kết nối và tương tác, giờ và ngày trao đổi của bạn, số lượng tin nhắn bạn gửi và nhận).

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên những dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như cách bạn sử dụng chúng (ví dụ, ngày và giờ bạn đăng nhập, những tính năng bạn đã và đang sử dụng, những tìm kiếm, nhấp chuột và những trang đã được hiển thị cho bạn, tham khảo địa chỉ trang web, quảng cáo mà bạn nhấp vào) và cách bạn tương tác với những người dùng khác (ví dụ, người dùng mà bạn kết nối và tương tác, giờ và ngày trao đổi của bạn, số lượng tin nhắn bạn gửi và nhận). Thông tin thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin từ và về (những) thiết bị bạn sử dụng để truy cập vào những dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: thông tin phần cứng và phần mềm như địa chỉ IP, loại và ID thiết bị, cài đặt và đặc điểm của thiết bị cụ thể và ứng dụng, lỗi ứng dụng, ID quảng cáo (chẳng hạn như AAID của Google và IDFA của Apple, cả hai đều là số được tạo ngẫu nhiên mà bạn có thể đặt lại bằng cách vào thiết đặt của thiết bị), loại trình duyệt, phiên bản và ngôn ngữ, hệ điều hành, múi giờ, số nhận dạng liên quan đến cookie hoặc những công nghệ khác mà có thể nhận dạng duy nhất thiết bị hoặc trình duyệt của bạn (ví dụ IMEI/UDID và địa chỉ MAC); thông tin về kết nối mạng không dây và di động của bạn, như nhà cung cấp dịch vụ và cường độ tín hiệu; thông tin về những cảm biến thiết bị như gia tốc kế, con quay hồi chuyển và la bàn.

Các thông tin khác với sự đồng ý của bạn

Nếu bạn cho phép chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập vị trí địa lý chính xác của bạn (vĩ độ và kinh độ) thông qua nhiều phương tiện khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ và thiết bị bạn đang sử dụng, bao gồm những kết nối GPS, Bluetooth hoặc Wi-Fi. Việc thu thập vị trí địa lý của bạn có thể xảy ra trong nền ngay cả khi bạn không sử dụng những dịch vụ nếu sự cho phép của bạn cho chúng tôi rõ ràng cho phép việc thu thập đó. Nếu bạn từ chối cho phép chúng tôi thu thập vị trí địa lý của bạn, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin đó.Tương tự, nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể thu thập ảnh và video của bạn (ví dụ, nếu bạn muốn công bố ảnh, video hoặc streaming trên những dịch vụ).

4. COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THU THẬP DỮ LIỆU TƯƠNG TỰ KHÁC

Chúng tôi sử dụng và có thể cho phép những người khác sử dụng cookie và những công nghệ tương tự (ví dụ: web beacon, điểm ảnh) để nhận ra bạn và/hoặc (những) thiết bị của bạn. Bạn có thể đọc Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về lý do chúng tôi sử dụng cookie (chẳng hạn như xác thực bạn, ghi nhớ những tùy chọn và cài đặt của bạn, phân tích lưu lượng và xu hướng trang web, phân phối và đo lường tính hiệu quả của những chiến dịch quảng cáo, cho phép bạn sử dụng những tính năng xã hội) và cách bạn có thể kiểm soát tốt hơn việc sử dụng của họ, thông qua cài đặt trình duyệt và những công cụ khác của bạn.

Một số trình duyệt web (bao gồm cả Safari, Internet Explorer, Firefox và Chrome) có tính năng “Do Not Track” (“DNT”, Không Theo dõi) cho trang web biết rằng người dùng không muốn bị theo dõi hoạt động trực tuyến của họ. Nếu một trang web đáp ứng tín hiệu DNT nhận được tín hiệu DNT, trình duyệt có thể chặn trang web đó thu thập thông tin nhất định về người dùng của trình duyệt. Không phải tất cả những trình duyệt đều cung cấp tùy chọn DNT và những tín hiệu DNT vẫn chưa thống nhất. Vì lý do này, nhiều doanh nghiệp, bao gồm Tinder, hiện không đáp ứng tín hiệu DNT.

5. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Lý do chính mà chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là để cung cấp và cải tiến những dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp bạn giữ an toàn và để cung cấp cho bạn quảng cáo mà có thể bạn quan tâm. Đọc tiếp để biết sự giải thích chi tiết hơn về nhiều lý do khác nhau chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, cùng với những ví dụ thực tế.

Để quản lý tài khoản của bạn và cung cấp những dịch vụ của chúng tôi cho bạn

Tạo và quản lý tài khoản của bạn

Cung cấp cho bạn sự hỗ trợ khách hàng và đáp ứng những yêu cầu của bạn

Hoàn thành những giao dịch của bạn

Liên lạc với bạn về những dịch vụ của chúng tôi, bao gồm quản lý và thanh toán đơn đặt hàng

Để giúp bạn kết nối với những người dùng khác

Phân tích hồ sơ, hoạt động của bạn trên dịch vụ và các tùy chọn để gợi ý các kết nối có ý nghĩa cho bạn và gợi ý cho bạn các mục khác; Để biết thông tin chi tiết về các lập hồ sơ của chúng tôi và cách đưa ra quyết định tự động, vui lòng xem mục HỎI ĐÁP của chúng tôi

Hiển thị hồ sơ của người dùng với nhau

Để đảm bảo trải nghiệm nhất quán trên những thiết bị của bạn

Liên kết nhiều thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm nhất quán về những dịch vụ của chúng tôi trên tất cả những thiết bị đó. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách liên kết những thiết bị và dữ liệu trình duyệt, chẳng hạn như khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên những thiết bị khác nhau hoặc bằng cách sử dụng địa chỉ IP một phần hoặc toàn bộ, phiên bản trình duyệt và dữ liệu tương tự về những thiết bị của bạn để giúp xác định và liên kết chúng.

Để cung cấp các dịch vụ Tinder mới cho bạn

Đăng ký cho bạn và hiển thị hồ sơ của bạn trên các tính năng và ứng dụng của Tinder mới

Quản lý tài khoản của bạn trên các tính năng và ứng dụng mới này

Để cung cấp cho bạn những khuyến mãi và quảng cáo có liên quan

Quản lý những cuộc rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, giảm giá hoặc những khuyến mãi khác

Phát triển, hiển thị và theo dõi nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn về những dịch vụ của chúng tôi và những trang web khác

Giao tiếp với bạn bằng email, điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội hoặc thiết bị di động về những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ có thể làm bạn quan tâm

Để cải thiện những dịch vụ của chúng tôi và phát triển những dịch vụ mới

Quản lý những nhóm trọng tâm và những cuộc khảo sát

Tiến hành nghiên cứu và phân tích hành vi của người dùng để cải thiện những dịch vụ và nội dung của chúng tôi (ví dụ, chúng tôi có thể quyết định thay đổi giao diện hoặc thậm chí thay đổi đáng kể một tính năng nhất định dựa trên hành vi của người dùng)

Phát triển những tính năng và dịch vụ mới (ví dụ, chúng tôi có thể quyết định xây dựng một tính năng dựa trên sở thích mới cho những yêu cầu nhận được từ người dùng).

Để ngăn ngừa, phát hiện và chống gian lận hoặc những hoạt động bất hợp pháp hay trái phép khác

Giải quyết hành vi sai trái đang diễn ra hoặc bị cáo buộc trên và ngoài nền tảng

Thực hiện phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn và thiết kế những biện pháp đối phó chống lại những hoạt động này

Lưu giữ dữ liệu liên quan đến hoạt động gian lận để ngăn ngừa tái phát

Để đảm bảo sự tuân hành luật pháp

Tuân hành những yêu cầu pháp lý

Hỗ trợ thực thi luật pháp

Thực thi hoặc thực hiện những quyền của chúng tôi, ví dụ như những Điều khoản của chúng tôi

Để xử lý thông tin của bạn như mô tả ở trên, chúng tôi dựa vào những cơ sở pháp lý sau đây:

Cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn: Hầu hết thời gian, lý do chúng tôi xử lý thông tin của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn có với chúng tôi. Ví dụ, khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để duy trì tài khoản và hồ sơ của bạn, để giúp những người dùng khác có thể xem được và giới thiệu những người dùng khác cho bạn.

Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn ở đâu chúng tôi có lợi ích hợp pháp để thực hiện việc đó. Ví dụ, chúng tôi phân tích hành vi của người dùng trên những dịch vụ của chúng tôi để không ngừng nâng cao chất lượng những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đưa ra những khuyến mãi mà chúng tôi nghĩ có thể làm bạn quan tâm, và chúng tôi xử lý thông tin cho việc phát hiện gian lận, hành chính và những mục đích pháp lý khác.

Sự chấp thuận: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận của bạn để sử dụng thông tin của bạn vì một số lý do cụ thể. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp ở cuối Chính sách Quyền riêng tư này.

6. CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN

Vì mục đích của chúng tôi là giúp bạn tạo những mối quan hệ có ý nghĩa, việc chia sẻ chính về thông tin của người dùng là tất nhiên với những người dùng khác. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của một số người dùng với những nhà cung cấp dịch vụ và những đối tác hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành những dịch vụ, với những công ty khác của Match Group và, trong một số trường hợp, những cơ quan luật pháp. Đọc tiếp để biết thêm chi tiết về cách thông tin của bạn được chia sẻ với những người khác.

Với những người dùng khác Bạn chia sẻ thông tin với những người dùng khác khi tự nguyện tiết lộ thông tin về dịch vụ (bao gồm cả hồ sơ công khai của bạn). Vui lòng cẩn thận với thông tin của bạn và đảm bảo rằng nội dung bạn chia sẻ là nội dung mà bạn cảm thấy thoải mái khi được xem công khai vì cả bạn và chúng tôi đều không thể kiểm soát được những gì người khác làm với thông tin của bạn một khi bạn chia sẻ nó. Nếu bạn quyết định giới hạn đối tượng cho tất cả hoặc một phần hồ sơ của bạn hoặc cho một số nội dung hoặc thông tin nhất định về bạn, thì nó sẽ hiển thị theo cài đặt của bạn.

Với những nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi Chúng tôi sử dụng những bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành và cải tiến những dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba này hỗ trợ chúng tôi nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm những hoạt động lưu trữ và bảo trì, phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng, tiếp thị, quảng cáo, xử lý thanh toán và bảo mật. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với những đối tác phân phối và hỗ trợ chúng tôi trong việc quảng cáo những dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hạn chế về bạn theo hình thức băm, con người không thể đọc được cho những đối tác quảng cáo. Chúng tôi tuân theo quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi thuê bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào hoặc làm việc với bất cứ đối tác nào. Tất cả những nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi phải đồng ý về những nghĩa vụ bảo mật chặt chẽ.

Với các doanh nghiệp khác của Match Group Tinder là một phần của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Match Group, kể từ ngày của Chính sách Quyền riêng tư này, bao gồm các trang web và ứng dụng như Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, và Twoo (để biết thêm chi tiết, nhấp tại đây). Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác của Match Group để họ giúp chúng tôi xử lý thông tin của bạn, với tư cách là các nhà cung cấp dịch vụ, theo hướng dẫn của chúng tôi và thay mặt cho chúng tôi. Sự trợ giúp của các công ty khác trong Match Group có thể bao gồm các hoạt động xử lý kỹ thuật, chẳng hạn như lưu trữ và bảo trì dữ liệu, chăm sóc khách hàng, tiếp thị và quảng cáo có mục tiêu, hỗ trợ tài chính và kế toán, hiểu rõ hơn cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và hành vi của người dùng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bảo mật dữ liệu và các hệ thống của chúng tôi và chống lại thư rác, lạm dụng, gian lận, vi phạm và các hành vi sai trái khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các công ty khác của Match Group cho các mục đích kinh doanh hợp pháp như kiểm toán, phân tích và báo cáo tổng hợp của công ty cũng như tuân thủ các luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin người dùng với các công ty khác của Match Group để loại bỏ những người dùng vi phạm các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, hoặc đã bị báo cáo về hoạt động phạm tội và/hoặc hành vi xấu. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể loại bỏ người dùng đó khỏi tất cả các nền tảng.

Đối với những giao dịch của công ty Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin của bạn nếu chúng tôi tham gia, dù là toàn bộ hay một phần, vào việc sáp nhập, bán, mua lại, nhượng quyền, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể, phá sản hoặc thay đổi khác về quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát.

Khi được luật pháp yêu cầu Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu cần thiết: (i) để tuân theo thủ tục pháp lý, chẳng hạn như lệnh tòa, trát tòa hoặc lệnh khám xét, điều tra thi hành luật pháp / chính phủ hoặc những yêu cầu pháp lý khác; (ii) để giúp đỡ trong việc ngăn ngừa hoặc phát hiện tội phạm (theo từng trường hợp đối với luật pháp hiện hành); hoặc (iii) để bảo vệ sự an toàn của bất cứ người nào.

Để thực thi những quyền hợp pháp Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin: (i) nếu việc tiết lộ sẽ giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một vụ kiện thực tế hoặc mang tính đe dọa; (ii) khi cần thiết để bảo vệ những quyền hợp pháp của chúng tôi và những quyền hợp pháp của người sử dụng, đối tác kinh doanh hoặc những bên liên quan khác; (iii) để thực thi những thỏa thuận của chúng tôi với bạn; và (iv) để điều tra, ngăn ngừa hoặc thực hiện hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc hành vi sai trái khác.

Với sự chấp thuận của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn Chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận của bạn để chia sẻ thông tin của bạn với những bên thứ ba. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ giải thích tại sao chúng tôi muốn chia sẻ thông tin. Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân (có nghĩa là thông tin mà tự nó không xác định được bạn là ai, chẳng hạn như thông tin thiết bị, nhân khẩu học chung chung, dữ liệu về hành vi thông thường, vị trí địa lý theo hình thức không xác định), cũng như thông tin cá nhân theo hình thức chia nhỏ, con người không thể đọc được, dưới bất cứ trường hợp nào ở trên. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với những công ty khác của Match Group và các bên thứ ba (đặc biệt là những nhà quảng cáo) để phát triển và cung cấp quảng cáo có mục tiêu trên những dịch vụ của chúng tôi và trên những trang web hoặc những ứng dụng của bên thứ ba, cũng như để phân tích và báo cáo về quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin phi cá nhân hoặc thông tin cá nhân bổ sung theo hình thức chia nhỏ, con người không thể đọc được, được thu thập từ những nguồn khác. Có thể tìm thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie và những công nghệ tương tự trong Chính sách Cookie

7. CHUYỂN DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI

Việc chia sẻ thông tin được trình bày trong Mục 6 đôi khi liên quan đến việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, ví dụ như tới Hoa Kỳ và những khu vực pháp lý khác. Ví dụ, nơi nào dịch vụ cho phép người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area hay “EEA”), thông tin cá nhân của họ được chuyển đến những nước ngoài EEA. Chúng tôi sử dụng những điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt hoặc biện pháp bảo vệ phù hợp khác để cho phép chuyển dữ liệu từ EEA sang những quốc gia khác. Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn là cam kết giữa những công ty chuyển dữ liệu cá nhân, ràng buộc họ để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn.

8. CÁC QUYỀN CỦA BẠN

Chúng tôi muốn bạn kiểm soát thông tin của bạn, vì vậy chúng tôi đã cung cấp cho bạn những công cụ sau:

Các công cụ Truy cập / Cập nhật trong dịch vụ. Các công cụ và cài đặt tài khoản giúp bạn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và thông tin đó liên quan trực tiếp đến tài khoản của bạn trong dịch vụ. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về những công cụ và cài đặt đó, vui lòng liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp tại đây.

Sự cho phép thiết bị. Các nền tảng di động có hệ thống cho phép đối với những loại dữ liệu và thông báo cụ thể của thiết bị, chẳng hạn như những dịch vụ danh bạ điện thoại và vị trí cũng như những thông báo đẩy. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình trên thiết bị để đồng ý hoặc phản đối việc thu thập thông tin tương ứng hoặc hiển thị những thông báo tương ứng. Tất nhiên, nếu bạn thực hiện điều đó, một số dịch vụ nhất định có thể mất chức năng đầy đủ.

Xoá. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bằng cách sử dụng trực tiếp chức năng tương ứng trên dịch vụ.

Chúng tôi muốn bạn biết về những quyền riêng tư của bạn. Dưới đây là một vài điểm chính cần ghi nhớ:

Xem lại thông tin của bạn. Các luật hiện hành về quyền riêng tư có thể cho phép bạn xem lại thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn (tùy theo khu vực pháp lý, điều này có thể được gọi là quyền truy cập, quyền di chuyển hoặc thay đổi những điều khoản đó). Bạn có thể yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của bạn bằng cách đưa vào một yêu cầu như vậy tại đây.

Cập nhật thông tin của bạn. Nếu bạn tin rằng thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc chúng tôi không còn có quyền sử dụng thông tin đó nữa và muốn yêu cầu sửa chữa, xóa hoặc phản đối việc xử lý thông tin đó, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại đây.

Để bảo vệ bạn và bảo vệ tất cả những người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng trước khi chúng tôi có thể trả lời những yêu cầu trên.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối những yêu cầu vì một số lý do nhất định, bao gồm cả việc yêu cầu là bất hợp pháp hoặc việc yêu cầu có thể vi phạm những bí mật thương mại hoặc sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của người dùng khác. Nếu bạn muốn nhận thông tin liên quan đến người dùng khác, chẳng hạn như bản sao của bất cứ tin nhắn nào bạn nhận được từ người đó thông qua dịch vụ của chúng tôi, những người dùng khác sẽ phải liên lạc với Viên chức Phụ trách Quyền riêng tư (Privacy Officer) của chúng tôi để cung cấp sự chấp thuận bằng văn bản của họ trước khi thông tin được công bố.

Ngoài ra, chúng tôi không thể đáp ứng một số yêu cầu nhất định phản đối việc xử lý thông tin cá nhân, đáng chú ý là những yêu cầu như vậy sẽ không cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn nữa. Ví dụ, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi nếu chúng tôi không có ngày sinh của bạn.

Gỡ cài đặt. Bạn có thể ngừng tất cả việc thu thập thông tin qua ứng dụng bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng bằng quá trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn cho thiết bị của bạn. Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị di động của mình, số nhận dạng duy nhất liên kết với thiết bị của bạn sẽ tiếp tục được lưu trữ. Nếu bạn cài đặt lại ứng dụng trên cùng một thiết bị di động, chúng tôi sẽ có thể liên kết lại số nhận dạng này với những giao dịch và hoạt động trước đây của bạn.

Trách nhiệm giải trình. Tại một số nước, kể cả ở Liên minh Châu Âu, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp nếu bạn có những quan ngại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Cơ quan bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể nộp đơn khiếu nại đáng chú ý có thể là cơ quan của nơi thường trú của bạn, nơi bạn làm việc hoặc nơi chúng tôi được thành lập.

9. CƯ DÂN CALIFORNIA

Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể yêu cầu một thông báo tiết lộ những loại thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã chia sẻ với những bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trong năm dương lịch trước đó. Để yêu cầu thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tại đây. Vui lòng chờ 30 ngày để có phản hồi. Để bảo vệ bạn và bảo vệ tất cả những người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng trước khi chúng tôi có thể trả lời một yêu cầu như vậy.

10. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc sự thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn. Cũng như tất cả những công ty công nghệ, mặc dù chúng tôi thực hiện những bước để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi không hứa và bạn không nên kỳ vọng rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn luôn được bảo mật.

Chúng tôi thường xuyên giám sát những hệ thống của chúng tôi về những lỗ hổng và những cuộc tấn công có thể và thường xuyên rà soát những hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của chúng tôi để cập nhật những biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tạm ngừng việc bạn sử dụng tất cả hoặc một phần của dịch vụ mà không cần thông báo nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện bất cứ sự vi phạm nào về bảo mật. Nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc thông tin của bạn không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức tại đây

Để đảm bảo rằng những hệ thống của chúng tôi và thông tin của bạn được bảo vệ chống lại truy cập trái phép, trộm cắp và mất mát, chúng tôi đã triển khai một chương trình tìm lỗi (bug bounty program). Để biết thêm thông tin về chương trình tìm lỗi của chúng tôi, vui lòng nhấp vào tại đây.

11. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào mà chúng tôi cần thông tin đó cho những mục đích kinh doanh hợp pháp (như được nêu trong Mục 5) và theo luật pháp hiện hành cho phép. Để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của người dùng trong và ngoài những dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi triển khai một cửa sổ duy trì an toàn trong vòng ba tháng sau khi xóa tài khoản. Trong khoảng thời gian này, thông tin tài khoản sẽ được lưu giữ mặc dù tài khoản sẽ không hiển thị trên những dịch vụ này nữa.

Trong thực tế, chúng tôi xóa hoặc ẩn danh thông tin của bạn khi xóa tài khoản của bạn (theo cửa sổ duy trì an toàn) hoặc sau hai năm không hoạt động liên tục, trừ khi:

chúng tôi phải lưu giữ thông tin đó để tuân hành luật pháp hiện hành (ví dụ, một số “dữ liệu lưu lượng truy cập” được lưu giữ trong một năm để tuân hành những nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu theo luật định); chúng tôi phải lưu giữ thông tin đó để chứng minh sự tuân hành của chúng tôi với luật pháp hiện hành (ví dụ, hồ sơ chấp thuận với Điều khoản, Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và những chấp thuận tương tự khác được lưu giữ trong 5 năm); có một vấn đề nổi bật, khiếu nại hoặc tranh chấp yêu cầu chúng tôi lưu giữ những thông tin liên quan cho đến khi được giải quyết; hoặc thông tin phải được lưu giữ vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như ngăn ngừa gian lận và tăng cường an toàn và bảo mật của người dùng. Ví dụ, thông tin có thể cần phải được lưu giữ để ngăn chặn người dùng bị cấm vì hành vi không an toàn hoặc những sự cố bảo mật từ việc mở một tài khoản mới.

Lưu ý rằng ngay cả khi những hệ thống của chúng tôi được thiết kế để thực hiện quá trình xóa dữ liệu theo hướng dẫn ở trên, chúng tôi không thể hứa rằng tất cả dữ liệu sẽ được xóa trong một khoảng thời gian cụ thể do những hạn chế kỹ thuật.

12. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Các dịch vụ của chúng tôi chỉ giới hạn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không cho phép người dùng dưới 18 tuổi lên nền tảng của chúng tôi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn nghi ngờ rằng người dùng dưới 18 tuổi, vui lòng sử dụng cơ chế báo cáo có sẵn thông qua dịch vụ.

13. CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Bởi vì chúng tôi luôn tìm kiếm những phương pháp mới và sáng tạo để giúp bạn xây dựng những những mối quan hệ có ý nghĩa, nên chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi bất cứ thay đổi quan trọng nào có hiệu lực để bạn có thời gian xem xét những thay đổi đó.

14. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI?

Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách Quyền riêng tư này, đây là cách bạn có thể liên lạc với chúng tôi:

Nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu:

Trực tuyến: tại đây

Theo đường bưu điện:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Nếu bạn sống ở ngoài Liên minh châu Âu:

Trực tuyến: tại đây

Bằng bưu điện:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States