我們對您的承諾

在 Tinder，您的隱私是最重要的事。我們以您的隱私為核心，設計和打造您了解並喜愛的服務和產品，因此您可以完全信任這些服務和產品，並專注於建立有意義的人際關係。

我們感謝您信任我們，將您的個人資訊交給我們，我們會謹慎處理。

我們不會讓您的隱私受到傷害。我們設計所有產品和服務時，時時將您的隱私銘記在心。我們的專家來自各個領域，包括法律、安全、工程、產品設計等，以確保不會做出任何不尊重您隱私的決定。

我們致力以透明的方式處理您的資料。我們與您一樣使用許多相同的線上服務，所以我們知道資訊不足和過於複雜的語言是隱私政策常見的問題。我們採取完全相反的做法：我們使用通俗易懂的語言撰寫我們的隱私政策和相關文件。我們真的希望您閱讀我們的政策，並瞭解我們針對隱私的做法！

我們致力維持您的資訊安全。我們有專門團隊致力維持您的資料安全。我們不斷更新我們的安全性做法，並針對安全性措施進行投資，以提升您的資訊安全。

隱私政策

歡迎閱讀 Tinder 隱私政策。感謝您抽空閱讀本隱私政策。

我們感謝您信任我們，將您的個人資訊交給我們。我們時時致力維持這樣的信任。本隱私政策首先要確保您瞭解我們收集哪些資訊、收集資訊的原因、如何使用收集到的資訊，以及您對自己的資訊可做出的選擇。這項政策以通俗易懂的語言說明我們的隱私做法，並使用最低限度的法律和技術術語。

本隱私權政策自 2018 年 5 月 25 日生效。前一版隱私權政策可在這裡取得，最後有效日為同一天。

生效日期： 2018 年 5 月 25 日

1. 我們是誰

如果您住在歐盟，根據本隱私政策，負責您資訊的公司（「資料控制者」）是：

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

如果您住在歐盟以外地區，負責您資訊的公司是：

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. 本隱私政策的適用

本隱私政策適用由 Tinder 經營的網站、App、事件和其他服務。為了簡便起見，在本隱私政策中，我們將所有這些統稱為「服務」。為了明確說明，我們將本隱私政策的連結加在所有適用的服務中。

某些服務可能需要屬於自己獨有的隱私政策。如果某項特定服務具有自己的隱私政策，該政策（而非本隱私政策）適用該服務。

3. 我們收集的資料

當然，如果我們沒有您的資訊，例如詳細個人資料，以及您想與哪種類型的人見面等資訊，我們就無法為您發展有意義的人際關係。您使用我們的服務時，我們會收集資訊（例如造訪記錄），以及第三方廠商資訊（例如當您透過社群媒體帳號取得我們的服務）。如果您想瞭解更多資訊，我們將在以下詳細說明。

您提供給我們的資訊

您使用我們的服務時，會提供我們特定資訊。這些資訊包括：

您建立帳號時，至少會提供我們您的登入資料，以及為了使服務能夠運作的一些基本詳細資料，例如您的性別和出生日期。

當您填妥個人資料時，您可與我們分享更多資訊，例如您的個性、生活方式、興趣和其他細節，並提供照片和影片等內容。若要新增特定內容（例如圖片或影片），您可允許我們存取您的攝影機或相簿。在某些司法管轄區內，您提供我們的部分資訊可能會被認為「特殊」或「敏感」，例如您的種族或民族、性取向和宗教信仰。透過選擇提供這類資訊，您同意我們處理該資訊。

當您訂閱或直接（而非透過 iOS 或 Android 平台）向我們購買付費服務時，您可向我們或我們的付款服務供應商提供資訊，例如您的簽帳卡或信用卡號碼，或其他金融資訊。

當您參加問卷調查或焦點團體時，您可提供關於我們產品和服務的深入看法、回答我們的問題並推薦我們。

當您選擇參加我們的促銷活動、事件或競賽時，我們會收集您註冊或輸入的資訊。

如果您與我們的客戶服務團隊聯繫，我們會收集您與該團隊互動時提供給我們的資訊。有時候為了訓練和確保提供高品質服務的目的，我們會監視或記錄這些互動資訊。

如果您要求我們與其他人溝通，或處理其他人的資訊（例如，如果您要求我們代表您向您的一位朋友傳送電子郵件），我們會收集您提供給我們關於其他人的資訊，以完成您的要求。

當然，我們還會處理您與其他使用者的聊天和發布的內容，這是服務運作的一部分。

我們從其他人取得的資訊

除了您直接提供給我們的資訊外，我們還會從其他人那裡獲得有關您的資訊，包括：

其他使用者

其他使用者可能在使用我們的服務時提供有關您的資訊。例如，如果其他使用者就您的事情與我們聯繫，我們可能會從他們那裡收集有關您的資訊。

其他使用者可能在使用我們的服務時提供有關您的資訊。例如，如果其他使用者就您的事情與我們聯繫，我們可能會從他們那裡收集有關您的資訊。 社群媒體

您可能會使用自己的社群媒體登入資訊（例如 Facebook 登入資訊）來建立和登入您的 Tinder 帳號。因此您無須再記住另一組使用者名稱和密碼，並可透過您的社群媒體帳號與我們分享一些資訊。

您可能會使用自己的社群媒體登入資訊（例如 Facebook 登入資訊）來建立和登入您的 Tinder 帳號。因此您無須再記住另一組使用者名稱和密碼，並可透過您的社群媒體帳號與我們分享一些資訊。 其他合作夥伴

我們可能會從合作夥伴那裡取得有關您的資訊，例如，Tinder 廣告刊登在合作夥伴的網站和平台上（這種情況下，他們可能會將活動成功的詳細資訊傳遞給我們）。

當您使用我們的服務時，我們收集到的資訊

當您使用我們的服務時，我們會收集以下資訊：您用過哪些功能、如何使用這些功能，以及您用來取得我們服務的裝置。詳細資訊，請參閱以下內容：

使用資訊

我們收集有關您在我們的服務中採取動作的資訊，例如您如何使用這些服務（例如，您登入的日期和時間、您使用過的功能、已向您顯示的搜尋、點擊和頁面、引用網頁位址、您點擊的廣告），以及您與其他使用者互動的方式（例如，您聯繫並互動的使用者、互動的時間和日期、傳送和接收的訊息數量）。

我們收集有關您在我們的服務中採取動作的資訊，例如您如何使用這些服務（例如，您登入的日期和時間、您使用過的功能、已向您顯示的搜尋、點擊和頁面、引用網頁位址、您點擊的廣告），以及您與其他使用者互動的方式（例如，您聯繫並互動的使用者、互動的時間和日期、傳送和接收的訊息數量）。 裝置資訊

我們收集有關您用來取得我們服務的裝置資訊，包括： 硬體和軟體資訊，例如 IP 位址、裝置識別碼和類型、裝置和 App 的設定和特性、App 當機、廣告識別碼（例如 Google 的 AAID 和 Apple 的 IDFA，這兩者都是隨機產生，而且您可進入裝置設定來重新設定）、瀏覽器類型、版本和語言、作業系統、時區、與 Cookie 或其他可唯一識別您裝置或瀏覽器的技術（例如 IMEI/UDID 和 MAC 位址）相關的識別碼； 有關您無線和行動網路連接的資訊，例如您的服務供應商和訊號強度； 有關如加速度計、陀螺儀和羅盤等裝置感應器的資訊。

您同意我們收集的其他資訊

在您的同意下，我們可透過各種方式精確收集您所在的地理位置（經度和緯度）資訊，這取決於您使用的服務和裝置，包括 GPS、藍牙或 Wi-Fi 連接。在您明確同意下，無論您是否使用服務，收集您所在地理位置資訊的動作可能會在後台進行。如果您拒絕我們收集您所在的地理位置資訊，我們將不會收集這項資訊。

同樣地，在您的同意下，我們會收集您的照片和影片（例如，如果您想在我們的服務中發布照片、影片或串流）。

4. Cookie 和其他類似的資料收集技術

我們會使用並允許其他人使用 Cookie 和類似技術（例如 Web 指標、像素）來識別您和／或您的裝置。您可以閱讀我們的 Cookie 政策，以更加瞭解我們為什麼要使用 Cookie（例如驗證您的身份、記住您的喜好和設定、分析網站流量和趨勢、產生和衡量廣告活動的有效性、讓您使用社群媒體功能），以及您可如何透過您的瀏覽器設定和其他工具加以控制 Cookie 的使用。

部分 Web 瀏覽器（包括 Safari、Internet Explorer、Firefox 和 Chrome）具有一個「不要追蹤」（Do Not Track，縮寫「DNT」）功能，告訴網站該使用者不希望自己的線上活動受到追蹤。如果可回應 DNT 訊號的網站收到 DNT 訊號，瀏覽器可阻止該網站收集有關瀏覽器使用者的某些資訊。並非所有瀏覽器都提供 DNT 選項，而且所有 DNT 訊號並非一致。因此，包括 Tinder 在內的許多企業目前尚不回應 DNT 訊號。

5. 我們如何使用資訊

我們使用您資訊的主要原因是為了提供和改善我們的服務。此外，我們使用您的資訊來維護您的安全，並提供您可能感興趣的廣告。請繼續閱讀有關我們使用您資訊的各項原因詳細說明，以及實際範例。

管理您的帳號，並提供我們的服務給您

建立和管理您的帳號

為您提供客戶支援，和回應您的要求

完成您的交易

就我們的服務（包括訂單管理和計費）與您溝通

協助您與其他使用者聯繫

分析您的個人資料、在服務上的活動和偏好，以推薦您有意義的配對並向他人推薦您；有關我們的分析和自動決定機制之更多訊息，請參閱我們的常見問題集

向他人顯示使用者的個人資料

確保跨裝置的一致性體驗

將您使用的各種裝置連結起來，以便讓您在所有裝置上享受我們的服務，並獲得一致性體驗。我們透過連結裝置和瀏覽器資料來提供一致性體驗（例如當您在不同裝置上登入帳號時），或使用部分或完整的 IP 位址、瀏覽器版本和有關您裝置的類似資料，來辨識和連結裝置。

為您提供新的 Tinder 服務

讓您註冊新的 Tinder 功能和 App，並顯示您的個人資料

在這些新功能和 App 中管理您的帳號

提供您相關優惠和廣告

管理抽獎、競賽、折扣或其他優惠

在我們的服務和其他網站上開發、顯示並追蹤專為您興趣量身打造的內容和廣告

針對我們認為您可能會感興趣的產品或服務，我們使用電子郵件、電話、社群網站或行動裝置聯繫您

改善我們的服務和開發新服務

管理焦點團體和問卷調查

針對使用者行為進行研究和分析，以改善我們的服務和內容（例如，我們可能會決定變更外觀和感覺，或甚至根據使用者行為，大幅修改特定功能）

開發新功能和服務（例如，我們可能會決定根據使用者的要求，進一步建立一個以興趣為依據的新功能）

防止、發現和打擊詐欺、其他非法或未經授權的活動

處理正在發生，或被指控的不當行為（無論是否發生在平台上）

分析資料，以更加瞭解這類活動並制定對策

保留詐欺活動相關資料，以防止這類活動再次發生

確保法律遵從性

遵守法律要求

協助執法

執行或行使我們的權利，例如根據條款規定的權利

我們以下列法律基礎為依據，如上所述處理您的資訊：

為您提供我們的服務：多數時候，我們為了履行您與我們的合約而處理您的資訊。例如，當您使用我們的服務建立有意義的人際關係時，我們使用您的資訊來維護您的帳號和個人資料，讓其他使用者可以查看您的資訊，並向您推薦其他使用者。

合法利益：我們會依據合法利益使用您的資訊。例如，我們會分析使用者在我們服務中採取的動作，以不斷改善我們的產品；我們會向您建議我們認為您可能會感興趣的產品；我們會為了行政、發現詐欺情事和其他法律目的處理您的資訊。

同意：有時出於某些特定原因，我們可能會請求您同意我們使用您的資訊。透過本隱私政策結尾提供的地址聯繫我們，您可隨時撤銷您的同意。

6. 我們如何分享資訊

由於我們的目標是協助您建立有意義的人際關係，所以毫無疑問地，使用者資訊主要會與其他使用者分享。我們也與服務供應商和協助我們執行服務的合作夥伴、其他 Match Group 公司，甚至在某些情況下，與法律主管機關分享部分資訊。請繼續閱讀我們如何與他人分享資訊的更多詳情。

與其他使用者 當您自願在服務中披露資訊（包括您的公開個人資料）時，您即與其他使用者分享資訊。請小心您的資訊，並確保您分享的內容是您願意公開的內容，因為資訊一旦分享，您和我們都無法控制別人會如何處理您的資訊。 如果您選擇限制其他人只能看到所有或部分您的個人資料、關於您的特定內容或資訊，則資訊將根據您的設置顯示。

與我們的服務供應商和合作夥伴 我們與第三方廠商合作來協助我們操作和改善我們的服務。這些第三方廠商協助我們完成各項工作，包括資料裝載和維護、分析、客戶服務、行銷、廣告、付款處理和資安營運。 我們還會與分發服務和協助我們宣傳服務的合作夥伴分享資訊。例如，我們會以雜湊、非人類可讀的形式向廣告合作夥伴分享關於您的有限資訊。 與任何服務供應商或任何合作夥伴合作之前，我們會進行嚴格的審查程序。我們所有的服務供應商和合作夥伴必須同意履行嚴格保密義務。

與其他 Match Group 業務 Tinder 隸屬 Match Group 業務的一部分；自本隱私權政策生效日起，該業務包括網站和 App 如 Tinder、OkCupid、Plenty of Fish、Match、Meetic、BlackPeopleMeet、LoveScout24、OurTime、Pairs、ParPerfeito 和 Twoo（更多詳情，請按一下這裡） 我們會與其他 Match Group 公司分享您的資訊，以利他們以服務供應商的身份，根據我們的指示代表我們協助處理您的資訊。其他 Match Group 公司提供的協助可能包括技術處理營運（例如資料裝載和維護）、客戶服務、行銷和目標廣告、財務和會計協助、更加瞭解我們的服務如何受到使用和使用者的行為以改善我們的服務、確保我們的資料和系統安全、打擊垃圾郵件、濫用、詐欺、侵權和其他不法行為。 基於合法商業目的（例如公司稽核、分析和合併報告），我們也會與其他 Match Group 公司分享資訊，以及遵守適用法律。我們也會與其他 Match Group 公司分享使用者資訊，以刪除違反我們服務條款，或已被舉報從事犯罪活動和/或不良行為的使用者。某些情況下，我們可將該使用者從所有平台上移除。

公司交易 如果涉及（無論整體或部分）合併、銷售、收購、撤資、重組、改組、解散、破產或公司所有權或控制權的其他變更，我們可以移轉您的資訊。

依據法律要求 在合理必要的情況下，我們可以披露您的資訊：(i) 為了遵守法律程序，例如法院命令、傳票或搜索票、配合政府/執法調查或其他法律要求；(ii) 為了協助預防或偵查犯罪（每一個案依據適用法律）；或 (iii) 為了保障任何人的安全。

為了執行合法權利 我們也會分享資訊：(i) 如果披露資訊可以減輕我們在實際訴訟中或被威脅訴訟時所承擔的責任；(ii) 必要時保護我們自己和我們使用者、商業夥伴或其他利害關係人的合法權利；(iii) 執行我們與您的合約；以及 (iv) 就非法活動、涉嫌詐騙或其他不法行為進行調查、採取預防措施或其他行動。

徵得您的同意或依據您的要求 我們可能會請求您同意我們與第三方廠商分享您的資訊。這種情況下，我們會清楚說明要分享這些資訊的原因。 在上述任何情況下，我們會使用和分享非個人資訊（即資訊本身無法識別您的身份，例如裝置資訊、一般人口統計資料、一般行為資料、去識別資訊表單中的地理位置）以及以雜湊、非人類可讀的形式顯示之個人資訊。我們也會與其他 Match Group 公司和第三方廠商（特別是廣告商）分享這類資訊，以利在我們的服務和第三方廠商網站或應用程式上開發和提供目標廣告，並分析和報告您看到的廣告。我們會將這些資訊與其他非個人資訊，或從其他來源收集並以雜湊、非人類可讀的形式顯示之個人資訊結合起來。有關我們使用 Cookie 和類似技術的更多資訊，請參閱我們的 Cookie 政策。

7. 跨境資料移轉

在第 6 條所列之資訊分享有時會涉及跨境資料移轉，例如移轉到美國和其他司法管轄區。例如，若使用者位於歐洲經濟區（「EEA」），服務會將他們的個人資訊移轉至 EEA 以外國家。我們使用歐盟委員會批准的標準合約條款，或其他適當的保障措施，以允許將資料從歐洲經濟區移轉至其他國家。標準合約條款是公司之間就移轉個人資料的承諾，以約束他們維護您的資料隱私和安全。

8. 您的權利

我們希望您可以控制自己的資訊，因此我們提供您以下工具：

我們希望您瞭解自己的隱私權利。以下是幾項須記住的重點：

為了保護您和我們所有的使用者，我們會請您提供身份證明，才能回覆上述要求。

請記住，我們可能會出於某些原因拒絕您的要求，原因包括要求是非法的，或者可能侵犯營業秘密、智慧財產權或其他使用者的隱私。如果您希望收到關於其他使用者的資訊，例如您透過我們的服務收到來自對方的任何訊息副本，其他使用者將必須與我們的隱私長（Privacy Officer）聯繫，在資訊發布之前提供他們的書面同意。

此外，我們可能無法滿足某些反對處理個人資訊的要求，尤其是會導致我們無法為您提供服務的要求。例如，如果我們沒有您的出生日期，我們就無法為您提供我們的服務。

解除安裝。您可依據裝置的標準解除安裝程序來解除安裝 App，以停止 App 收集所有資訊。如果您從行動裝置解除安裝 App，與您裝置相關的特殊識別碼將會繼續受到儲存。如果您在同一行動裝置上重新安裝該應用程式，我們將使用此識別碼重新連結您之前的交易和活動。

可歸責性。在某些國家（包括歐盟），如果您對我們如何處理您的個人資訊有所疑慮，您有權向適當的資料保護機構投訴。您投訴的資料保護機構可以是位於您的經常居住地、工作地點或我們成立的地點之機構。

9. 美國加利福尼亞州的居民

如果您是加利福尼亞州居民，您可就我們為了讓第三方廠商在前一個日曆年進行直接行銷而分享有關您的個人資訊，要求我們提供一份通知，揭露已與該廠商分享有關您的個人資訊類別。如需此通知，請在這裡提出您的要求。請允許我們在 30 天內回覆您。為了保護您和我們所有的使用者，我們會請您提供身份證明，才能回覆此要求。

10. 我們如何保護您的資訊

我們致力防止您的個人資訊遭未經授權的存取或變更、披露或銷毀。與所有科技公司一樣，儘管我們採取措施保護您的資訊，但是我們無法承諾，而且您亦不應期望，您的個人資訊會始終安全無虞。

針對可能存在的漏洞和攻擊，我們定期監視我們的系統，並定期審查我們的資訊收集、儲存和處理做法，以更新我們的實體、技術和組織安全措施。

如果我們懷疑或發現任何違反安全的行為，我們可以暫停您使用所有或部分服務，恕不另行通知。如果您認為您的帳號或資訊不再安全，請在這裡立即通知我們。

為了防止我們的系統與您的資訊不會未經授權造訪、盜竊和遺失，我們實施一個錯誤（bug）賞金計畫。更多關於我們錯誤（bug）賞金計畫的資訊，請按一下這裡。

11. 資訊保存期間

我們只會在需要為了合法商業目的（根據第 5 條規定），及適用法律允許的情況下保留您的個人資訊。為了保護我們的使用者在使用我們服務期間或之後的安全，我們實施一項在帳號刪除後為期 3 個月的安全保留視窗措施。在此期間，雖然帳號已不再顯示於服務中，但是帳號資訊將會保留下來。

實務上，我們刪除您的帳號時，或您的帳號連續兩年不活動之後，我們會刪除或將您的帳號資訊匿名處理（安全保留視窗之後），除非：

我們必須遵守適用法律規定（例如保留一些「流量資料」長達一年，以遵守法定資料保留義務）： 我們保留資訊以證明我們遵守適用法律（例如保留您同意我們條款、隱私政策和其他類似同意的記錄長達五年）； 針對懸而未決的問題、索賠或爭議，我們必須保留相關資訊，直到問題解決為止；或 我們必須為我們的合法商業利益（例如防止詐欺和提高使用者的安全）保留資訊。例如，為了防止因不安全行為或安全事件而被禁止的使用者開立新帳號，因此可能必須保留資訊。

請記住，即使我們的系統可依據上述準則刪除資料，但是由於技術限制，我們無法保證所有資料會在特定時間內刪除。

12. 兒童的隱私

我們的服務僅限 18 歲（含）以上的使用者使用。我們不允許 18 歲以下的使用者使用我們的平台，而且我們不會在知情的情況下收集 18 歲以下人士的個人資訊。如果您懷疑任何使用者的年齡低於 18 歲，請透過服務提供的通報機制，向我們通報此疑慮。

13. 隱私政策變更

由於我們一直尋找新的創新方法來協助您建立有意義的人際關係，本政策可能隨時變更。我們將在任何內容變更生效之前通知您，讓您有時間檢視變更。

14. 如何與我們聯繫

如果您對本隱私政策有任何疑問，請透過以下方式聯繫我們：

如果您住在歐盟：

線上：這裡

郵寄：

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

如果您住在歐盟以外地區：

線上：這裡

郵寄：

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States