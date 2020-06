Conèixer gent nova és emocionant, però sempre has de ser prudent quan interactues amb desconeguts. Actua amb sentit comú i prioritza la teva seguretat, tant si estàs començant a xatejar com si quedes amb algú en persona. Tot i que no pots controlar el que fan els altres usuaris, hi ha certes coses que pots fer per protegir-te durant la teva experiència a Tinder.

Seguretat en línia

Ves amb compte amb les persones que diuen ser del teu país i estar atrapades a l'estranger, sobretot si et demanen diners per tornar a casa. Sospita de qualsevol persona que no vulgui quedar en persona, parlar per telèfon o fer videotrucades. És possible que no sigui qui afirma ser. Si algú evita respondre les teves preguntes o insisteix a tenir una relació estable abans que us hàgiu vist en persona o conegut, això és una senyal d'alarma.

No comparteixis mai amb desconeguts informació personal, com ara el teu número de la seguretat social, l’adreça de casa o de la feina o detalls sobre la teva rutina diària (per exemple, que cada dilluns vas a un gimnàs determinat). Si tens fills, controla la informació que comparteixes sobre ells al perfil i a les primeres comunicacions. Evita donar informació com ara el seu nom i sexe, quina edat tenen o a quina escola van.

No enviïs mai diners a ningú, i menys per transferència bancària, ni tan sols si la persona afirma estar en una situació d’emergència. Quan envies diners electrònicament o en efectiu, és gairebé impossible revertir la transacció i detectar la destinació dels diners. No comparteixis mai informació que pugui servir per accedir als teus comptes financers. Si algun usuari et demana diners, notifica'ns-ho immediatament.

No tinguis pressa Pren-te el temps necessari per conèixer l’altra persona abans d’acceptar veure-us en persona o xatejar amb ell o ella fora de Tinder. No tinguis por de fer preguntes per mirar de detectar trets sospitosos o incompatibilitats personals. Abans de tenir cap cita, pot ser útil fer una trucada telefònica o una videoconferència.

Quedeu en públic i romaneu en públic Les primeres vegades quedeu en llocs públics i concorreguts, mai a casa teva o seva ni a cap altre lloc privat. Si l'altra persona insisteix a anar a un lloc privat, dona per acabada la cita.

Informa amics i familiars dels teus plans Informa algun amic o familiar dels teus plans, incloent informació sobre on aniràs i quan. Porta el mòbil carregat i sempre a sobre.

Tingues el transport controlat És important que tinguis controlat com tornaràs de la cita perquè puguis marxar quan vulguis. Si condueixes tu, és recomanable que tinguis un pla alternatiu, com ara utilitzar una aplicació de transport compartit o demanar a un amic que et vingui a buscar.

Coneix els teus límits Sigues conscient de com t'afecten les drogues i l’alcohol, ja que et poden fer minvar el judici i la consciència. Si l'altra persona et pressiona perquè consumeixis drogues o beguis més del que vols, mantén-te ferme i dona per acabada la cita.

No perdis mai de vista la teva beguda i els teus objectes personals No beguis res que no sàpigues d'on ha sortit i no perdis de vista la teva beguda. Accepta només begudes que servides pel bàrman o el cambrer. Moltes substàncies que es posen a les begudes per facilitar les agressions sexuals són inodores, incolores i insípides. A més, porta sempre a sobre el telèfon, la bossa, la cartera i qualsevol cosa que contingui informació personal.

Si et trobes incòmode/a, marxa Si et trobes incòmode/a durant una cita, sempre pots marxar abans d'hora. De fet, és recomanable. I si et sents insegur/a o perceps alguna cosa sospitosa, demana ajuda al bàrman o al cambrer.