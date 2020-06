Nikdy neposílej peníze, zvlášť ne bankovním převodem, i když daná osoba tvrdí, že je v nouzi. Posílání peněz bankovním převodem je skoro stejné jako posílání hotovosti v obálce – transakci je téměř nemožné zvrátit nebo sledovat, kam vlastně peníze odešly. Nikdy nesdílej informace, které by někdo mohl použít pro přístup k tvým finančním účtům. Pokud tě nějaký uživatel žádá o peníze, okamžitě nám to nahlas.

S lidmi, které neznáš, nikdy nesdílej své osobní údaje, například rodné číslo, adresu bydliště nebo pracoviště nebo podrobnosti o své každodenní rutině (např. že každé pondělí chodíš do téhle posilovny). Pokud jsi rodič, omez informace, které na profilu a v komunikaci sdílíš o svých dětech. Vyhni se sdílení podrobností, například jména dětí, kam chodí do školy, jejich věk nebo pohlaví.

Když začneš poznávat někoho nového, udržuj konverzaci na platformě. Uživatelé se zlými úmysly se často snaží konverzaci okamžitě přesunout do SMS zpráv, aplikací pro zasílání zpráv, e-mailu nebo telefonu.

Dávej si pozor na vztahy na dálku

Měj se na pozoru před podvodníky, kteří budou tvrdit, že jsou z tvé země, ale někde uvázli, zejména, pokud prosí o finanční pomoc, aby se mohli vrátit domů. Dávej si pozor na kohokoli, s kým ses nesetkal(a) osobně nebo ses s ním nespojil(a) po telefonu nebo pomocí videohovoru – nemusí být tím, za koho se vydává. Pokud se někdo vyhýbá tvým otázkám nebo tě tlačí do vážného vztahu, aniž byste se potkali nebo se blíže poznali, mělo by to pro tebe být velkou výstrahou.