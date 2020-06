Tag dig god tid og lær den anden person at kende, før du accepterer at mødes eller chatte på et andet medie end Tinder. Vær ikke bange for at stille spørgsmål for at spotte advarselstegn, eller ting der er afgørende for dig. Et telefon- eller videoopkald kan være et nyttigt screeningsværktøj inden du mødes med en person.

Mød hinanden de første par gange på et befolket, offentligt sted - aldrig hjemme hos dig, hos din date eller ethvert andet privat sted. Hvis din date presser dig til at tage til et privat sted, skal du afslutte daten.

Fortæl en ven eller et familiemedlem om dine planer, herunder hvornår og hvor du skal hen. Sørg for, at din mobiltelefon er opladet og altid er med dig.

Vi vil gerne have, at du har kontrol over, hvordan du kommer til og fra din date, så du kan tage derfra når du vil. Hvis du selv kører, er det en god idé at have en plan B, såsom en samkørselsapp eller en ven der kan hente dig.

Vær opmærksom på, hvordan narkotika eller alkohol påvirker dig — de kan forringe din dømmekraft og din opmærksomhed. Hvis din date forsøger at presse dig til at tage stoffer eller drikke mere end du er tryg ved, skal du sige fra og afslutte daten.

Du skal altid vide, hvor din drink kom fra og hvor den er på ethvert givent tidspunkt — tag kun imod drinks der hældes op eller serveres direkte af bartenderen eller tjeneren. Mange stoffer der puttes i drinks for at muliggøre seksuelle overgreb, er lugtløse, farveløse og smagløse. Husk også at opbevare din telefon, håndtaske, tegnebog og alt, der indeholder personoplysninger om dig, på dig til enhver tid.

Det er okay at afslutte daten tidligt, hvis du føler dig utryg. Det anbefales rent faktisk. Og hvis din mavefornemmelse fortæller dig, at der foregår noget mystisk, eller du føler dig usikker, skal du bede bartenderen eller tjeneren om hjælp.

LGBTQ+-fællesskabet i udlandet

Vær forsigtig, når du rejser

Vi anerkender og tror på vigtigheden af at inkludere alle kønsidentiteter og seksuelle orienteringer, men virkeligheden er denne: der er intet sted i verden der er uden potentiel risiko, og nogle lande har specifikke love, der er rettet mod LGBTQ +-personer.

Tjek lovene omkring dig, når du rejser til et nyt sted og undersøg, hvilke typer af juridisk beskyttelse, hvis nogen, der er tilgængelige for dig baseret på seksuel orientering. I tilfælde af, at du befinder dig i et usikkert område, foreslår vi at slå "Vis mig på Tinder" fra, som du kan finde under indstillingssiden.

Hvis du har føjet en seksuel orientering til din profil og vælger at blive vist på Tinder, vil vi skjule din seksuelle orientering fra din profil, indtil du forlader det pågældende område.

Det er vigtigt at være ekstra påpasselig, hvis du vælger at kontakte nye mennesker i disse lande - da nogle retshåndhævende myndigheder bruger datingapps som værktøjer til potentiel tilfangetagen. Nogle lande har også for nylig indført love, der kriminaliserer kommunikation mellem enkeltpersoner på datingapps eller -websteder for homoseksuelle, og love der endda resulterer i værre straffe, hvis en sådan kommunikation fører til seksuel samkvem.

Gå til ILGA World for at se de seneste love om seksuel orientering efter land, og overvej at donere for at støtte deres research.

Kilde: ILGA World, opdateret marts 2019