Consejos de seguridad para citas

Conocer gente nueva es alucinante, pero siempre debe tener cuidado al relacionarse con alguien que no conoce. Use el buen juicio y priorice su seguridad, ya sea que estén intercambiando mensajes iniciales o reuniéndose en persona. No podrá controlar las acciones de los demás, pero hay cosas que puede hacer para mantener su seguridad durante su experiencia en Tinder.

Seguridad en linea

Nunca envíe dinero ni comparta información financiera Nunca envíe dinero (especialmente, no lo haga por transferencia bancaria), incluso si la persona dice estar en una emergencia. Transferir dinero es como enviar dinero efectivo: es casi imposible revertir la transacción o rastrear a dónde se fue el dinero. Nunca comparta información que pueda usarse para acceder a sus cuentas financieras. Si otro usuario le pide dinero, infórmenos de inmediato. Para obtener consejos sobre cómo evitar estafas románticas, consulte algunos consejos de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. en el sitio web de la FTC.

Protege tu información personal Nunca comparta información personal, como su número de seguridad social, la dirección de su casa o trabajo, o detalles sobre su rutina diaria (por ejemplo, que usted va todos los lunes a determinado gimnasio) con personas que no conozca. Si usted es padre, limite la información que comparte sobre sus hijos en su perfil y en las primeras conversaciones. Evite compartir detalles como los nombres de sus hijos, la escuela a la que van, o sus edades o géneros.

Permanezca en la plataforma Mientras conoce a alguien, mantenga las conversaciones en la plataforma de Tinder. Los usuarios con malas intenciones a menudo intentan mudar de inmediato la conversación a mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, correo electrónico o teléfono.

Tenga cuidado con las relaciones de larga distancia y en el extranjero Tenga cuidado con los estafadores que dicen ser de su país pero que están atrapados en otro lugar, especialmente si solicitan ayuda financiera para regresar a casa. Tenga cuidado con quienes no se reúnan en persona o con quienes no hablen por teléfono o videollamada; es posible que no sean quienes dicen ser. Si alguien está evitando sus preguntas o presionando por una relación seria sin reunirse con usted o conocerle primero, considere eso una señal de alerta.

Informe todo comportamiento sospechoso y ofensivo Usted sabe cuando alguien cruzó la línea, y cuándo lo hacen, en Tinder queremos saberlo. Bloquee e informe sobre cualquier persona que viole nuestros términos. A continuación le mostramos algunos ejemplos de violaciones: Solicitudes de dinero o donaciones Usuarios menores de edad Acoso, amenazas y mensajes ofensivos Comportamiento inapropiado o perjudicial durante o después de reunirse en persona Perfiles fraudulentos Spam o solicitudes, como enlaces a sitios web comerciales o intentos de vender productos o servicios Puede informar cualquier inquietud sobre algún comportamiento sospechoso desde cualquier página de perfil o ventana de mensajes aquí . Para obtener más información, consulte nuestros Principios de la comunidad .

Proteja su cuenta Asegúrese de elegir una contraseña segura y tenga siempre cuidado al iniciar sesión en su cuenta desde una computadora pública o compartida. Tinder nunca le enviará un correo electrónico en el que le pida su nombre de usuario y contraseña. Si recibe un correo electrónico en el que se le solicita información sobre su cuenta, repórtelo de inmediato.

Conocerse en persona

No precipite las cosas Tómese su tiempo y conozca a la otra persona antes de aceptar reunirse o conversar fuera de Tinder. No tenga miedo de hacer preguntas para detectar señales de alerta o actitudes personales sospechosas. Una llamada telefónica o una videollamada pueden constituir una herramienta de detección útil antes de reunirse.

Reúnase en público y permanezca en público Reúnanse las primeras veces en un lugar público y poblado, nunca en su casa, en la casa de la otra persona o cualquier otro lugar privado. Si la persona con la que tiene la cita le presiona para ir a un lugar privado, dé por concluida la cita.

Cuénteles a sus amigos y familiares sobre sus planes Cuéntele sus planes a un amigo o familiar, así como cuándo se va y a dónde va. Conserve su teléfono celular cargado y con usted en todo momento.

Disponga de su medio de transporte Necesitamos que disponga de cómo llegar y salir de su cita para que pueda irse cuando lo desee. Si conduce usted, le recomendamos tener un plan de emergencia, como una aplicación de viajes compartidos o un amigo para que le recoja.

Conozca sus límites Tenga en cuenta los efectos específicos de las drogas o el alcohol en su persona; pueden afectar su juicio y su estado de alerta. Si la otra persona intenta presionarle para que use drogas o para que beba más de lo que pueda tolerar, manténgase firme y dé por concluida la cita.

No deje bebidas o artículos personales sin atender Esté consciente de dónde proviene su bebida y de su ubicación en todo momento: solo acepte bebidas que haya vertido o servido directamente el camarero o mozo. Muchas de las sustancias que se introducen en las bebidas para facilitar la agresión sexual son inodoras, incoloras e insípidas. Igualmente, conserve su teléfono, cartera, billetera y todo lo que contenga información personal con usted en todo momento.

Si no se siente cómodo o cómoda, abandone el lugar No importa finalizar la cita antes de tiempo si se siente incómodo o incómoda. De hecho, esto es lo aconsejable. Y si sus instintos le dicen que algo no está bien o siente inseguridad, pida ayuda al camarero o al mozo.

Viajes de las personas LGBTQ + Tenga cuidado al viajar Reconocemos y creemos en la importancia de incluir todas las identidades de género y orientaciones sexuales, pero la realidad es muy diferente: no hay ninguna parte del mundo que esté libre de riesgos potenciales, y algunos países tienen leyes específicas que se dirigen a las personas LGBTQ +. Cuando viaje a un nuevo lugar, revise las leyes locales e investigue qué tipos de protección legal están disponibles para usted en función de la orientación sexual. En el caso de que se encuentre en un territorio inseguro, le sugerimos desactivar la opción "Mostrarme en Tinder", que puede encontrar en la página de configuración. Si ha añadido una orientación sexual a su perfil y elige mostrarla en Tinder, haremos que su orientación sexual no sea visible en su perfil hasta que deje esa área. Por ello, usted necesita tomar especial precaución si elige conectarse con nuevas personas en dichos países, ya que se sabe que algunas fuerzas del orden público usan aplicaciones de citas como herramientas para un posible aprisionamiento. Algunos países también han introducido recientemente leyes que penalizan las comunicaciones entre individuos en aplicaciones o sitios web de citas del mismo sexo, e incluso agravan las sanciones si dicha comunicación conduce a encuentros sexuales. Visite ILGA World para ver las últimas leyes de orientación sexual por país y considere hacer una donación para apoyar sus investigaciones. Fuente: ILGA World, actualizado en marzo de 2019

Salud sexual y consentimiento

Protéjase Cuando se usan de manera correcta y regular, los condones pueden reducir significativamente el riesgo de contraer y transmitir ETS como el VIH. Pero tenga cuidado con las ETS como el herpes o el VPH, que pueden transmitirse a través del contacto con la piel. El riesgo de contraer algunas ETS puede reducirse mediante la vacunación.

Conoce tu condición No todas las ETS muestran síntomas y no querrá permanecer ignorante sobre su estado de salud. Sea consciente de su salud y evite la propagación de las ETS con pruebas periódicas. En este sitio puede encontrar una clínica cercana (solo en EE. UU.).

Hable al respecto La comunicación lo es todo: antes de intimar físicamente con una pareja, hable sobre la salud sexual y las pruebas de ETS. Y tenga en cuenta que, en algunos lugares, es un delito transmitir una ETS a sabiendas. ¿Necesita ayuda para comenzar la conversación? Aquí le brindamos algunos consejos.

Consentimiento Toda actividad sexual debe comenzar con el consentimiento y debe incluir controles continuos con su pareja. La comunicación verbal puede ayudarle a usted y a su pareja a garantizar el respeto por los límites de la otra persona. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento; el sexo no es ninguna deuda con nadie. No proceda si su pareja luce incómoda o insegura, o si no puede dar su consentimiento debido a los efectos de las drogas o el alcohol. Lea más al respecto aquí.

Recursos de ayuda, asistencia o asesoramiento

Recuerde: incluso si sigue estos consejos, ningún método de reducción de riesgos es perfecto. Si tiene una experiencia negativa, sepa que no es su culpa, y que existe ayuda disponible. Reporte cualquier incidente a Tinder y considere comunicarse con alguno de los recursos de asistencia a continuación. Si siente que está en peligro inmediato o que necesita asistencia de emergencia, llama al 911 (EE. UU. O Canadá) o a su cuerpo policial local.

Línea directa nacional de agresión sexual de adultos de RAINN

1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org

Planned Parenthood

1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org

Línea directa nacional para la violencia doméstica

1-800-799-SAFE (7233) o 1-800-787-3224 | www.thehotline.org

Línea directa nacional para la trata de personas

1-888-373-7888 o mensaje de texto al 233733 | www.humantraffickinghotline.org

Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual

1-877-739-3895 | www.nsvrc.org

Centro Nacional para Desaparecidos y Niños Explotados

1-800-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com

Cyber Civil Rights Initiative

1-844-878-2274 | www.cybercivilrights.org

VictimConnect - Centro de recursos para víctimas de delitos

1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org

Centro de Denuncias por Delitos en Internet del FBI

www.ic3.gov

Centro Nacional de Ayuda para personas LGBT

1-888-843-4564 | www.glbtnationalhelpcenter.org

Trans Lifeline

1-877-565-8860 (EE. UU.) O 1-877-330-6366 (CA) | www.translifeline.org

Si está fuera de EE. UU.: