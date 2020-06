No todas las enfermedades de transmisión sexual muestran síntomas y no es nada bueno contraer este tipo de enfermedad sin ser consciente de ello. Mantente al tanto de tu salud y evita la propagación de las enfermedades de transmisión sexual llevando a cabo pruebas de forma periódica. Aquí puedes encontrar una clínica cercana (sólo en EE.UU.).

Consentimiento

Toda actividad sexual debe iniciarse de forma consentida y debería incluir comprobaciones continuas con la pareja. La comunicación verbal puede ayudarte a ti y a tu pareja a mantener el respeto por vuestros respectivos límites. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento; el sexo no es algo que se le deba a nadie. No sigas adelante si tu pareja parece inseguro/a o incómodo/a, o si no es capaz de mostrar consentimiento debido al consumo de alcohol o drogas. Lee más al respecto aquí.