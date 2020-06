Puhu asiasta

Viestintä on kaikki kaikessa: ennen kuin ryhdyt seksuaaliseen kanssakäymiseen kumppanin kanssa, keskustele seksuaaliterveydestä ja sukupuolitautitesteistä. Muista, että joissakin paikoissa on rikos levittää sukupuolitautia, jos se on tiedossa. Tarvitsetko apua keskustelun aloittamisessa? Tässä on joitakin vinkkejä.