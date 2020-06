Rencontrer de nouvelles personnes est passionnant, mais vous devez toujours être prudent lorsque vous interagissez avec des inconnus. Faites preuve de discernement et faites de votre sécurité une priorité, que vous échangiez les premiers messages ou que vous vous rencontriez en personne. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les actions des autres, vous pouvez prendre certaines mesures afin de rester en sécurité lors de votre expérience Tinder.

Vous savez quand quelqu'un dépasse les limites, et si tel était le cas, informez-en nous. Bloquez et signalez toute personne qui enfreint nos conditions d'utilisation. Voici quelques exemples de non-respect :

Ne partagez jamais de renseignements personnels, comme votre numéro de sécurité sociale, votre domicile ou votre adresse professionnelle ni aucune info sur votre routine quotidienne (par ex., que vous allez dans une certaine salle de sport tous les lundis) avec des personnes que vous ne connaissez pas. Si vous êtes un parent, limitez les informations que vous partagez au sujet de vos enfants sur votre profil et dans les premières communications. Évitez de partager des informations tels que le nom de vos enfants, l'endroit où ils vont à l'école, leur âge ou leur genre.

Ne soyez pas pressé Apprenez toujours à connaître une personne avant de la rencontrer ou de dialoguer en dehors de la plateforme Tinder. N'ayez pas peur de poser des questions dont les réponses pourraient faire retentir une sonnette d'alarme ou vous faire comprendre que mieux vaut ne pas poursuivre cette relation. Un appel téléphonique ou vidéo peut être un outil de dépistage utile avant une rencontre.

Rencontrez votre interlocuteur dans un lieu public et restez-y Organisez les premiers rendez-vous dans des lieux publics animés — jamais à votre domicile, à celui de votre interlocuteur ni dans tout autre endroit privé. Si votre rendez-vous vous met la pression pour que vous vous rendiez dans un lieu privé, mettez fin à la rencontre.

Dites à vos amis ou vos proches où vous vous rendez Dites à un ami ou un proche où vous vous rendez et à quelle heure. Assurez-vous d'avoir votre téléphone portable sur vous et qu'il est bien chargé.

Ne dépendez de personne pour vos déplacements Nous voulons que vous ayez le contrôle de tous vos déplacements afin que vous puissiez partir quand vous le souhaitez. Si vous conduisez, pensez à un plan B comme l'utilisation d'une application de covoiturage ou appelez un ami pour qu'il vienne vous chercher.

Sachez quelles sont vos propres limites Soyez conscient des effets des drogues ou de l'alcool sur votre personne en particulier — ils peuvent nuire à votre jugement et à votre vigilance. Si votre rendez-vous tente de faire pression sur vous pour que vous consommiez de la drogue ou buviez plus que raisonnablement selon vos critères, soyez ferme et mettez fin à la rencontre.

Ne laissez sans surveillance aucune boisson ni aucun objet personnel Sachez d'où vient votre boisson et où elle se trouve à tout moment — n'acceptez que les boissons versées ou servies directement par le barman ou le serveur. De nombreuses substances versées dans les boissons pour faciliter des agressions sexuelles sont inodores, incolores et insipides. Gardez également vos smartphone, sac à main, portefeuille, et tout ce qui contient des informations personnelles sur vous en tout temps.

Si vous ne vous sentez pas à l'aise, partez N'hésitez pas à couper court au rendez-vous si vous vous sentez mal à l'aise. D'ailleurs, nous vous recommandons de le faire. Et si votre instinct vous dit que quelque chose ne tourne pas rond ou si vous ne vous sentez pas en sécurité, demandez de l'aide au barman ou au serveur.