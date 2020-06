Nekad nesūtiet naudu, it īpaši ar pārskaitījumu, pat ja persona apgalvo, ka atrodas ārkārtas situācijā. Naudas pārskaitīšana ir tikpat nopietna kā skaidras naudas sūtīšana — darījumu gandrīz nav iespējams atsaukt, turklāt nevar izsekot, kur nauda ir nosūtīta. Nekad nedalieties informācijā, kuru var izmantot, lai piekļūtu jūsu finanšu kontiem. Ja cits lietotājs prasa no jums naudu, nekavējoties ziņojiet mums.

Uzmanieties no attāluma attiecībām

Uzmanieties no krāpniekiem, kuri apgalvo, ka ir no jūsu valsts, bet ir iestrēguši kaut kur citur, it īpaši, ja viņi lūdz finansiālu palīdzību, lai atgrieztos mājās. Uzmanieties no ikviena, kas nevēlas tikties klātienē vai runāt pa tālruni / veikt videozvanu —iespējams, ka viņi uzdodas par kādu citu. Ja kāds izvairās no jūsu jautājumiem vai mudina uz nopietnām attiecībām, vispirms nesatiekoties vai nepazīstot jūs, tas ir aizdomīgi.