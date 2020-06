Nieuwe mensen ontmoeten is spannend, maar u moet altijd voorzichtig zijn als u omgaat met iemand die u niet kent. Gebruik uw gezond verstand en stel uw veiligheid voorop, of u nu uw eerste berichten uitwisselt, of iemand persoonlijk ontmoet. Hoewel u het gedrag van anderen niet kunt controleren, zijn er toch een aantal dingen die u kunt doen om uw Tinder-ervaring veilig te laten verlopen.

U kunt alle zorgen over verdacht gedrag afkomstig van een profielpagina of berichtenvenster hier melden. Bekijk onze Community-richtlijnen voor meer informatie.

Kijk uit voor oplichters die beweren uit uw land te komen, maar ergens anders vastzitten, vooral als ze vragen om financiële hulp om naar huis terug te keren. Pas op met iemand die u niet persoonlijk wil ontmoeten en niet via de telefoon of een videogesprek met u wil spreken — het kan goed zijn dat deze persoon niet is wie hij of zij zegt te zijn. Als iemand uw vragen ontwijkt of een serieuze relatie pusht zonder u te ontmoeten of zonder u eerst te leren kennen — dan is dat een rode vlag.

Blijf voor uw gesprekken het Tinder-platform gebruiken wanneer u iemand net leert kennen. Gebruikers met kwade bedoelingen proberen vaak het gesprek gelijk over te hevelen naar SMS, berichtenapps, e-mail of telefoon.

Deel nooit persoonlijke informatie, zoals uw burgerservicenummer, uw thuis- of werkadres, of gegevens over uw dagelijkse routine (bijvoorbeeld dat u elke maandag naar een bepaalde sportschool gaat) met mensen die u niet kent. Beperk, als u kinderen heeft, de informatie die u deelt over uw kinderen op uw profiel en tijdens de eerste communicaties. Vermijd het delen van gegevens zoals de namen van uw kinderen, waar ze naar school gaan, hun leeftijd of hun geslacht.

Voor tips over het vermijden van oplichting op romantisch gebied kunt u het advies van de U.S. Federal Trade Commission op de website van de FTC raadplegen.

Stuur nooit geld, vooral niet via een bankoverschrijving, zelfs niet als de persoon in kwestie beweert dat het een noodgeval is. Geld overschrijven is hetzelfde als contant geld sturen, het is bijna onmogelijk een transactie ongedaan te maken of het geld te traceren. Deel nooit informatie die kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw financiële rekeningen. Meld het ons onmiddellijk als een andere gebruiker u om geld vraagt.

Heb geen haast Neem uw tijd en leer de ander kennen voor u ermee instemt iemand te ontmoeten of buiten Tinder om mee te chatten. Wees niet bang om vragen te stellen om eventuele rode vlaggen of persoonlijke dealbreakers op het spoor te komen. Een telefoon- of videogesprek kan een nuttig screeningsinstrument zijn voorafgaande aan een ontmoeting.

Ontmoet iemand in het openbaar en blijf in het openbaar Ontmoet elkaar de eerste paar keer op drukke, openbare plaatsen — nooit bij u thuis, bij degenen met wie u hebt afgesproken thuis, of op een andere privélocatie. Beëindig het afspraakje als degene met wie u afgesproken hebt u onder druk zet om naar een privélocatie te gaan.

Laat vrienden en familieleden weten wat u van plan bent Laat een vriend of familielid weten wat u van plan bent, waar u heen gaat en wanneer. Zorg ervoor dat u uw telefoon altijd bij u hebt en dat deze opgeladen is.

Houd controle over uw vervoer We willen dat u de controle hebt over hoe u van en naar uw afspraakje komt, zodat u kunt vertrekken wanneer u maar wilt. Als u zelf rijdt is het een goed idee om een back-upplan te hebben, zoals een app om mee te rijden met iemand anders of een vriend om u op te komen pikken.

Ken uw beperkingen Wees u bewust welke effecten drugs of alcohol specifiek op u hebben — ze kunnen uw oordeel en uw alertheid aantasten. Als degene met wie u een afspraakje heeft probeert u onder druk te zetten om drugs te gebruiken of meer te drinken dan u wilt, moet u voet bij stuk houden en het afspraakje beëindigen.

Laat drankjes of persoonlijke voorwerpen niet onbeheerd achter Weet waar uw drankje vandaan komt en weet te allen tijde waar het is — accepteer alleen drankjes die direct door de barman of ober worden ingeschonken of geserveerd. Veel stoffen die in drankjes worden gedaan om seksueel geweld te vergemakkelijken zijn geurloos, kleurloos en smakeloos. Houd ook altijd uw telefoon, handtas, portemonnee en alles wat persoonlijke informatie bevat bij u.

Ga weg wanneer u zich ongemakkelijk voelt Het is oké om uw afspraakje te beëindigen als u zich ongemakkelijk voelt. Sterker nog, het is aan te bevelen. En als uw intuïtie u vertelt dat er iets niet in de haak is of u zich onveilig voelt, vraag dan de barman of de ober om hulp.