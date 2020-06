Nigdy nie wysyłaj pieniędzy ani nie udostępniaj informacji finansowych

Nigdy nie wysyłaj pieniędzy, zwłaszcza przelewem bankowym, nawet jeśli dana osoba twierdzi, że jest to nagły wypadek. Przelewanie pieniędzy to jak wysyłanie gotówki — cofnięcie transakcji lub ustalenie, gdzie przekazano pieniądze jest prawie niemożliwe. Nigdy nie udostępniaj informacji, które mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do rachunków finansowych. Jeśli inny użytkownik poprosi o pieniądze, zgłoś nam natychmiast takie zachowanie.

Aby uzyskać porady dotyczące oszustw związanych z romansami, zapoznaj się z poradami amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu w serwisie internetowym tej komisji.