Dê tempo ao tempo e conheça a outra pessoa antes de aceitar se encontrar ou conversar fora do Tinder. Não tenha medo de fazer perguntas para procurar sinais de alerta ou características que você procura evitar. Um telefonema ou videochamada pode ser uma ótima ferramenta de filtragem antes de se encontrar.

Conte a um amigo ou parente sobre seus planos, incluindo aonde vai e quando será o encontro. Deixe seu celular carregado e mantenha-o sempre com você.

Esteja no controle de seu transporte

Esteja ciente dos efeitos de drogas ou álcool em você especificamente. Essas substâncias podem prejudicar seu bom senso e sua atenção. Se a outra pessoa tentar pressionar você a usar drogas ou beber mais do que se sente confortável, resista e termine o encontro.

Saiba de onde vem sua bebida e saiba sempre onde ela está. Aceite apenas bebidas servidas diretamente pelo garçom ou atendente. Muitas substâncias que são colocadas em bebidas para facilitar o assédio sexual são inodoras, incolores e sem sabor. Além disso, mantenha sempre com você celular, bolsa, carteira e qualquer objeto que contenha informações pessoais.

Não tem problema terminar o encontro antes do esperado se você estiver se sentindo desconfortável. Na realidade, é melhor fazer isso. E se sua intuição lhe disser que há algo errado, ou se você não se sentir em segurança, peça ajuda ao atendente ou garçom.

Viagem LGBTQ+

Cuidado ao viajar

Reconhecemos e acreditamos na importância de incluir todas as identidades de gênero e orientações sexuais, mas a realidade é que todo lugar do mundo tem risco em potencial, e alguns países têm leis específicas contra pessoas LGBTQ+.

Ao viajar para um local novo, verifique as leis vigentes e informe-se sobre quais tipos de proteção jurídica estão disponíveis com base na sua orientação sexual. Caso esteja em um território onde não haja tal proteção, sugerimos que desative a opção "Mostre-me no Tinder", disponível na página de configurações.

Caso tenha adicionado a sua orientação sexual ao perfil e tenha optado por ser exibido no Tinder, ocultaremos a sua orientação sexual até que você deixe o local.

É importante tomar ainda mais cuidado se você optar por se conectar com pessoas novas nesses países, pois algumas forças policiais usam aplicativos de encontros como ferramentas para possíveis armadilhas. Alguns países também introduziram recentemente leis que criminalizam as comunicações entre indivíduos em aplicativos ou sites de encontros homossexuais, e até agravam as penalidades se essas comunicações levarem a encontros sexuais.

Visite ILGA World para ver as mais recentes leis de orientação sexual por país, e considere fazer doações para apoiar as pesquisas deles.

Fonte: ILGA World, atualizado em março de 2019