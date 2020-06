Leve o tempo que for preciso e conheça a outra pessoa antes de aceitar encontrar-se ou conversar fora do Tinder. Não receie fazer perguntas para detetar quaisquer sinais de alerta ou fatores decisivos pessoais. Uma chamada telefónica ou de vídeo pode ser uma ferramenta de deteção útil antes de um encontro em pessoa.

LGBTQ+ viagens

Tenha cuidado ao viajar

Reconhecemos e acreditamos na importância da inclusão de todas as identidades de género e orientações sexuais, mas a realidade é esta: não há lugar no mundo onde não existam riscos potenciais e alguns países possuem leis específicas que visam as pessoas LGBTQ+.

Ao viajar para um novo lugar, verifique as suas leis e pesquise quais os tipos de proteção legal que estão disponíveis para si (caso existam), com base na sua orientação sexual. No caso de se encontrar em território inseguro, sugerimos-lhe que desligue a opção "Mostrar-me no Tinder", que pode encontrar na página das definições.

Se tiver adicionado uma orientação sexual ao seu perfil e decidir mostrá-la no Tinder, vamos escondê-la do seu perfil até que abandone essa área.

É importante redobrar a cautela, caso decida ligar-se a pessoas novas nestes países - pois sabe-se que certas autoridades utilizam aplicações de encontros como ferramentas para potenciais armadilhas. Recentemente, alguns países também decretaram leis que criminalizam as comunicações entre indivíduos em aplicações de encontros ou sites para pessoas do mesmo sexo e até agravam as sanções caso essa comunicação leve a encontros de cariz sexual.

Visite ILGA World para consultar as mais recentes leis sobre a orientação sexual por país e considere fazer um donativo para apoiar a sua investigação.

Fonte: ILGA World, atualizado em março de 2019