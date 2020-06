Nikdy neposielajte peniaze, najmä bezhotovostným prevodom, aj keď osoba tvrdí, že je v núdzi. Prevod peňazí je ako posielanie hotovosti – je takmer nemožné zvrátiť transakciu alebo sledovať, kam peniaze šli. Nikdy nezdieľajte informácie, ktoré by sa mohli použiť na prístup k vašim finančným účtom. Ak vás iný používateľ požiada o peniaze, okamžite nám to nahláste.

Nikdy nezdieľajte osobné údaje, ako je vaše rodné číslo, adresa bydliska alebo práce, alebo podrobnosti o vašej každodennej rutine (napr. že každý pondelok chodíte do určitej posilňovne) s ľuďmi, ktorých nepoznáte. Ak ste rodič, obmedzte informácie, ktoré zdieľate o svojich deťoch, vo svojom profile a úvodnej komunikácii. Vyhnite sa zdieľaniu detailov, ako sú mená vašich detí, kam chodia do školy alebo ich vek, či pohlavie.

Udržujte konverzácie na platforme Tinder, kým sa s niekým zoznamujete. Používatelia so zlými úmyslami sa často snažia okamžite presunúť konverzáciu na SMS, aplikácie na posielanie správ, e-mail alebo telefón.

Dajte si pozor na podvodníkov, ktorí tvrdia, že sú z vašej krajiny, ale uviazli niekde inde, najmä ak požiadajú o finančnú pomoc na návrat domov. Dávajte si pozor na každého, kto sa nechce stretnúť osobne alebo nebude chcieť komunikovať cez hovor/videohovor – nemusí byť tým, kým tvrdí. Ak sa niekto vyhýba vašim otázkam alebo sa snaží o seriózny vzťah bez toho, aby sa s vami stretol alebo sa s vami najskôr zoznámil – je to varovanie.

Viete, keď niekto prekročil hranicu a keď to urobí, chceme o tom vedieť. Zablokujte a nahláste kohokoľvek, kto porušuje naše podmienky. Tu je niekoľko príkladov porušení:

Chráňte svoj účet

Nezabudnite zvoliť silné heslo a pri prihlásení do svojho účtu z verejného alebo zdieľaného počítača buďte vždy opatrní. Tinder vám nikdy neodošle e-mail so žiadosťou o vaše používateľské meno a heslo – ak dostanete e-mail s požiadavkou na informácie o účte, okamžite to nahláste.