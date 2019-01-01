Buluşma için Güvenlik İpuçları
Yeni insanlarla tanışmak heyecan verici, ama tanımadığınız biriyle iletişim kurarken her zaman dikkatli olmalısınız. En iyi takdirinizi kullanın ve, ilk mesajlaşmaları yaparken veya bizzat buluştuğunuzda güvenliğinize öncelik verin. Başkalarının eylemlerini kontrol edemeseniz de, Tinder deneyiminiz sırasında güvende olmanıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler vardır.
Çevrimiçi Güvenlik
-
Asla Para Göndermeyin veya Finansal Bilgileri Paylaşmayın
Kişi acil durumda olduğunu iddia etse bile, özellikle banka havalesi yoluyla asla para göndermeyin. Banka havalesi yapmak nakit göndermek gibidir — işlemi geriye almak veya paranın nereye gittiğini takip etmek neredeyse imkansızdır. Finansal hesaplarınıza erişmek için kullanılabilecek bilgileri asla paylaşmayın. Başka bir kullanıcı sizden para isterse, derhal bize bildirin.
Romantizm dolandırcılıklarından kaçınmaya ilişkin ipuçları için, FTC web sitesindeki ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan bazı tavsiyelere göz atın.
-
Kişisel Bilgilerinizi Koruyun
Sosyal güvenlik numaranız, ev veya iş adresiniz veya günlük rutininizle ilgili ayrıntılar (örneğin, her Pazartesi belirli bir spor salonuna gittiğiniz gibi) gibi kişisel bilgilerinizi tanımadığınız insanlarla asla paylaşmayın. Ebeveyn iseniz, çocuklarınızla ilgili paylaştığınız bilgileri profilinizde ve erken iletişimde sınırlayın. Çocuğunuzun isimleri, okula gittikleri yerler, yaşları veya cinsiyetleri gibi ayrıntıları paylaşmaktan kaçının.
-
Platformda Kalın
Birini tanımaya çalışırken konuşmaları Tinder platformunda tutun. Kötü niyetli kullanıcılar genellikle sohbeti hemen SMS'e, mesajlaşma uygulamalarına, e-postaya veya telefona taşımaya çalışır.
-
Uzun Mesafe ve Yurtdışı İlişkilerine Dikkat Edin
Ülkenizden olduğunu iddia eden ancak başka bir yere sıkışmış dolandırıcılara dikkat edin, özellikle de eve geri dönmek için maddi yardım isterlerse. Şahsen buluşmayacak veya bir telefon/video görüşmesiyle konuşmayacak kimselere karşı dikkatli olun—söyledikleri kişi olmayabilirler. Birisi sorularınızı cevaplamaktan kaçınıyorsa veya buluşmadan ya da önce sizi tanımadan ciddi bir ilişki için zorluyorsa — bu bir tehlike işaretidir.
-
Tüm Şüpheli ve Rahatsız Edici Davranışları Bildirin
Birisi çizgiyi aştığında farkına varırsınız ve bunu yaptıklarında bilmek istiyoruz. Şartlarımızı ihlal eden herkesi engelleyin ve ihbar edin. İşte bazı ihlal örnekleri:
- Para veya bağış talepleri
- Reşit olmayan kullanıcılar
- Taciz, tehdit ve hakaret içeren mesajlar
- Şahsen buluşma sırasında veya sonrasında uygunsuz veya zararlı davranış
- Sahte profiller
- Ticari web sitelerine bağlantılar veya ürün veya hizmet satma girişimleri dahil olmak üzere spam veya talep
Şüpheli davranışlarla ilgili endişelerinizi herhangi bir profil sayfasından veya buradaki mesaj penceresinden ihbar edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Topluluk Kurallarımıza göz atın.
-
Hesabınızı Koruyun
Güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun ve genel ya da ortak bir bilgisayardan hesabınıza giriş yaparken daima dikkatli olun. Tinder size asla kullanıcı adınızı ve şifrenizle ilgili bilgileri soran bir e-posta göndermez — hesap bilgilerini isteyen bir e-posta alırsanız derhal bildirin.
Yüz Yüze Buluşma
-
Acele Etmeyin
Buluşmayı veya Tinder dışında sohbet etmeyi kabul etmeden önce zaman ayırın ve diğer kişiyi tanımaya çalışın. Herhangi bir tehlike işareti veya anlaşmayı bozucu kişisel neden için soru sormaktan korkmayın. Bir telefon veya görüntülü arama, buluşmadan önce yararlı bir tarama aracı olabilir.
-
Halkla Açık Yerlerde Buluşun ve Orada Kalın
İlk birkaç seferde kalabalık, halka açık bir yerde görüşün — asla evinizde, flört edilen kişinin evinde veya başka bir özel yerde görüşmeyin. Kişi sizi özel bir yere gitmeye zorlarsa randevuyu sona erdirin.
-
Arkadaşlarınıza ve Ailenize Planlarınızdan Bahsedin
Ne zaman ve nereye gideceğiniz de dahil olmak üzere, bir arkadaşınıza veya aile üyenize planlarınızı söyleyin. Cep telefonunuzu her zaman yanınızda ve şarjı edilmiş olarak bulundurun.
-
Ulaşımınızın Kontrolü Sizde Olsun
İstediğiniz zaman ayrılabilmeniz için buluşmanıza nasıl gidip döneceğinizi kontrol etmenizi istiyoruz. Kendinizi araç kullanıyorsanız, sürüş paylaşım uygulaması veya sizi almak için bir arkadaş gibi bir yedek planınızın olması iyi bir fikirdir.
-
Sınırlarınızı Bilin
Uyuşturucu veya alkolün sizin üzerinizdeki etkilerinin özellikle farkında olun— kararınızı ve uyanıklığınızı bozabilirler. Buluştuğunuz kişi uyuşturucu kullanmanız veya içinize sinenden daha fazla içmeniz için size baskı yapmaya çalışırsa, geri adım atmayın ve randevuyu bitirin.
-
İçecekleri veya Kişisel Eşyaları Başı Boş Bırakmayın
İçkinizin nereden geldiğini ve her zaman nerede olduğunu bilin — yalnızca doğrudan barmen veya garson tarafından servis edilen içecekleri kabul edin. Cinsel saldırıyı kolaylaştırmak için içeceklerin içine atılan birçok madde kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Ayrıca telefonunuzu, çantanızı, cüzdanınızı ve kişisel bilgilerinizi içeren her şeyi her zaman yanınızda bulundurun.
-
Kendinizi Rahatsız Hissederseniz, Oradan Ayrılın
Rahatsız ediyorsanız, randevuyu erken bitirmenizde sorun yoktur. Aslında teşvik edilir. İçgüdüleriniz size bir şeylerin ters gittiğini veya güvensiz hissettiğinizi söylüyorsa, barmen veya garsondan yardım isteyin.
-
LGBTQ + Seyahat
Seyahat ederken dikkatli olun
Tüm cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimleri kapsamanın öneminin farkındayız ve buna inanıyoruz, ancak gerçek şu: dünyanın hiçbir yerinde potansiyel bir risk olmayan bir yer yok ve bazı ülkelerde LGBTQ + insanları hedef alan belirli yasalar var.
Yeni bir yere seyahat ettiğinizde oradaki yasalara göz at ve cinsel yönelimin nedeniyle, mümkün ise, ne tür yasal koruma edinebileceğinizi araştırın. Güvenli olmayan bir bölgede olman durumunda, ayarlar sayfasının altında bulunan "Beni Tinder'da Göster" seçeneğini kapatmanızı öneririz.
Profilinize bir cinsel yönelim eklediyseniz ve Tinder'da gösterilmeyi tercih ederseniz, cinsel yöneliminizi siz o bölgeyi terk edene kadar gizleyeceğiz.
Bu ülkelerdeki yeni insanlarla bağlantı kurmayı seçtiyseniz, bazı yasa uygulayıcıların olası tuzakları kullandığı bilinmektedir. Bazı ülkeler son zamanlarda aynı cinsiyet ile tanışma uygulamaları veya web sitelerinde bulunan bireyler arasındaki iletişimi suçlaştırmak hatta bu iletişim cinsel ilişkilere yol açarsa, cezaları ağırlaştırmak için yasalar getirmiştir.
Ülkeye göre en son cinsel yönelim yasalarını görmek için ILGA World sayfasını ziyaret edin ve araştırmalarını desteklemek için bağış yapmayı düşünün.
Kaynak: ILGA World, Mart 2019 Tarihinde Güncellendi
Cinsel Sağlık & Onay
-
Kendinizi Koruyun
Doğru ve tutarlı bir şekilde kullanıldığında, prezervatifler, HIV gibi cinsel zührevi hastalıkların bulaşmasını ve bulaştırmayı önemli ölçüde azaltabilir. Ancak, ciltten cilde temas yoluyla geçebilecek uçuk veya HPV gibi cinsel zührevi hastalıkların farkında olun. Bazı zührevi hastalıklara maruz kalma riski, aşı yöntemiyle düşürülebilir.
-
Durumunuzu Bilin
Tüm zührevi hastalıklar belirti göstermez ve durumunuzdan bihaber olmak istemezsiniz. Sağlığınızın zirvesinde kalın ve düzenli olarak test edilerek zührevi hastalıkların yayılmasını önleyin. Buradan size yakın bir klinik bulabilirsiniz (yalnızca ABD).
-
Bununla İlgili Konuşun
İletişim en önemli şeydir: Bir eşle fiziksel olarak yakınlaşmadan önce cinsel sağlık ve zührevi hastalık testi hakkında konuşun. Ve unutmayın — bazı yerlerde, gerçekten bilerek bir zührevi hastalık bulaştırmak suçtur. Sohbeti başlatmak için yardıma mı ihtiyacınız var? İşte size bazı ipuçları.
-
Rıza
Tüm cinsel faaliyetler rıza ile başlamalı ve eşinizle sürekli onay içermelidir. Sözlü iletişim size ve eşinize birbirinizin sınırlarına saygı göstermenizi sağlamada yardımcı olabilir. Rıza herhangi bir zamanda geri çekilebilir ve hiçkimseye hiçbir zaman seks borçlu olunmaz. Eşiniz rahatsız olmuş veya emin görünmüyorsa veya eşiniz uyuşturucu ya da alkolün etkileri nedeniyle onay veremiyorsa devam etmeyin. Burada daha fazlasını okuyun.
Yardım, Destek veya Tavsiye Kaynakları
Unutmayın — bu ipuçlarını izleseniz bile, hiçbir risk azaltma yöntemi mükemmel değildir. Olumsuz bir deneyiminiz varsa, lütfen bunun sizin suçunuz olmadığını ve yardım alabileceğinizi unutmayın. Tinder'daki herhangi bir olayı bildirin ve aşağıdaki kaynaklardan birine ulaşmayı düşünün. Acil bir tehlike altında olduğunuzu düşünüyorsanız veya acil yardıma ihtiyacınız varsa, 911'i (ABD veya Kanada) veya yerel yasa uygulayıcıları arayın.
RAINN'in Ulusal Cinsel Saldırı Yardım Hattı
1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org
Planlı Ebeveynlik
1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org
Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı
1-800-799-SAFE (7233) veya 1-800-787-3224 | www.thehotline.org
Ulusal İnsan Ticareti Yardım Hattı
1-888-373-7888 veya 233733'e mesaj | www.humantraffickinghotline.org
Ulusal Cinsel Şiddet Kaynak Merkezi
1-877-739-3895 | www.nsvrc.org
Ulusal Kayıp Merkezi ve İstismara Uğrayan Çocuklar
1-800-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com
Siber İnsan Hakları Girişimi
1-844-878-2274 | www.cybercivilrights.org
VictimConnect - Suç Mağduru Kaynak Merkezi
1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org
FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi
www.ic3.gov
LGBT Ulusal Yardım Merkezi
1-888-843-4564 | www.glbtnationalhelpcenter.org
Trans Cankurtaran Hattı
1-877-565-8860 (ABD) veya 1-877-330-6366 (CA) | www.translifeline.org
ABD dışındaysanız:
- Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin çoğundaki ek kaynaklar için buraya tıklayın.
- Uluslararası Lezbiyen ve Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Birliği'nden (ILGA) uluslararası cinsel yönelim yasaları ile ilgili bilgi için buraya tıklayın.