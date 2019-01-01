Buluşmayı veya Tinder dışında sohbet etmeyi kabul etmeden önce zaman ayırın ve diğer kişiyi tanımaya çalışın. Herhangi bir tehlike işareti veya anlaşmayı bozucu kişisel neden için soru sormaktan korkmayın. Bir telefon veya görüntülü arama, buluşmadan önce yararlı bir tarama aracı olabilir.

İlk birkaç seferde kalabalık, halka açık bir yerde görüşün — asla evinizde, flört edilen kişinin evinde veya başka bir özel yerde görüşmeyin. Kişi sizi özel bir yere gitmeye zorlarsa randevuyu sona erdirin.

Ne zaman ve nereye gideceğiniz de dahil olmak üzere, bir arkadaşınıza veya aile üyenize planlarınızı söyleyin. Cep telefonunuzu her zaman yanınızda ve şarjı edilmiş olarak bulundurun.

İstediğiniz zaman ayrılabilmeniz için buluşmanıza nasıl gidip döneceğinizi kontrol etmenizi istiyoruz. Kendinizi araç kullanıyorsanız, sürüş paylaşım uygulaması veya sizi almak için bir arkadaş gibi bir yedek planınızın olması iyi bir fikirdir.

Uyuşturucu veya alkolün sizin üzerinizdeki etkilerinin özellikle farkında olun— kararınızı ve uyanıklığınızı bozabilirler. Buluştuğunuz kişi uyuşturucu kullanmanız veya içinize sinenden daha fazla içmeniz için size baskı yapmaya çalışırsa, geri adım atmayın ve randevuyu bitirin.

İçkinizin nereden geldiğini ve her zaman nerede olduğunu bilin — yalnızca doğrudan barmen veya garson tarafından servis edilen içecekleri kabul edin. Cinsel saldırıyı kolaylaştırmak için içeceklerin içine atılan birçok madde kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Ayrıca telefonunuzu, çantanızı, cüzdanınızı ve kişisel bilgilerinizi içeren her şeyi her zaman yanınızda bulundurun.

Rahatsız ediyorsanız, randevuyu erken bitirmenizde sorun yoktur. Aslında teşvik edilir. İçgüdüleriniz size bir şeylerin ters gittiğini veya güvensiz hissettiğinizi söylüyorsa, barmen veya garsondan yardım isteyin.

LGBTQ + Seyahat

Seyahat ederken dikkatli olun

Tüm cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimleri kapsamanın öneminin farkındayız ve buna inanıyoruz, ancak gerçek şu: dünyanın hiçbir yerinde potansiyel bir risk olmayan bir yer yok ve bazı ülkelerde LGBTQ + insanları hedef alan belirli yasalar var.

Yeni bir yere seyahat ettiğinizde oradaki yasalara göz at ve cinsel yönelimin nedeniyle, mümkün ise, ne tür yasal koruma edinebileceğinizi araştırın. Güvenli olmayan bir bölgede olman durumunda, ayarlar sayfasının altında bulunan "Beni Tinder'da Göster" seçeneğini kapatmanızı öneririz.

Profilinize bir cinsel yönelim eklediyseniz ve Tinder'da gösterilmeyi tercih ederseniz, cinsel yöneliminizi siz o bölgeyi terk edene kadar gizleyeceğiz.

Bu ülkelerdeki yeni insanlarla bağlantı kurmayı seçtiyseniz, bazı yasa uygulayıcıların olası tuzakları kullandığı bilinmektedir. Bazı ülkeler son zamanlarda aynı cinsiyet ile tanışma uygulamaları veya web sitelerinde bulunan bireyler arasındaki iletişimi suçlaştırmak hatta bu iletişim cinsel ilişkilere yol açarsa, cezaları ağırlaştırmak için yasalar getirmiştir.

Ülkeye göre en son cinsel yönelim yasalarını görmek için ILGA World sayfasını ziyaret edin ve araştırmalarını desteklemek için bağış yapmayı düşünün.

Kaynak: ILGA World, Mart 2019 Tarihinde Güncellendi