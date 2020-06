Ne zaman ve nereye gideceğiniz de dahil olmak üzere, bir arkadaşınıza veya aile üyenize planlarınızı söyleyin. Cep telefonunuzu her zaman yanınızda ve şarjı edilmiş olarak bulundurun.

İçecekleri veya Kişisel Eşyaları Başı Boş Bırakmayın

İçkinizin nereden geldiğini ve her zaman nerede olduğunu bilin — yalnızca doğrudan barmen veya garson tarafından servis edilen içecekleri kabul edin. Cinsel saldırıyı kolaylaştırmak için içeceklerin içine atılan birçok madde kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Ayrıca telefonunuzu, çantanızı, cüzdanınızı ve kişisel bilgilerinizi içeren her şeyi her zaman yanınızda bulundurun.