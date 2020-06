TÉRMINOS DE USO

Revisado por última vez el 11 de junio de 2019

Bienvenido a Tinder, operado por Match Group, LLC (“nosotros”, la “Empresa” o “Tinder”).

Aviso a los suscriptores radicados en California: usted puede cancelar su suscripción, sin sanción ni obligación alguna, en cualquier momento antes de la medianoche del tercer día hábil siguiente a la fecha en que se suscribió. Si se suscribió con su Apple ID, los reembolsos los administrará Apple, no Tinder. Si desea solicitar un reembolso, por favor, visite https://getsupport.apple.com. Si se suscribió con su cuenta de Google Play Store o mediante Tinder Online: contacte a servicio al cliente

1. Aceptación del Acuerdo de los Términos de uso.

Al crear una cuenta en Tinder o al utilizar cualquier servicio de Tinder, ya sea a través de un dispositivo móvil, aplicación móvil o computadora (colectivamente, el “Servicio”), usted acepta estar sujeto a (i) los presentes Términos de uso, (ii) nuestra Política de privacidad y los Consejos de seguridad, cada uno de los cuales queda incorporado por referencia en este Acuerdo, y (iii) cualquiera de los términos que le hayan sido comunicados y que haya aceptado si compra o compró las características, productos o servicios adicionales que ofrecemos en el Servicio (colectivamente, este “Acuerdo”). Si no acepta y acuerda regirse por todos los términos de este Acuerdo (aparte del derecho limitado por única vez a excluirse para determinados usuarios, especificado en la Sección 15), no utilice el Servicio.

Podremos hacer cambios en este Acuerdo y en el Servicio de vez en cuando. Podremos hacerlo por una variedad de razones, entre las que se incluye reflejar los cambios en o los requisitos de la legislación, nuevas características, o cambios en las prácticas comerciales. La versión más reciente de este Acuerdo será publicada en el Servicio bajo Configuración y también en gotinder.com, y debe comprobar periódicamente la versión más reciente. La versión más reciente es la versión que se aplica. Si los cambios incluyen cambios sustanciales que afecten a sus derechos u obligaciones, le notificaremos los cambios con antelación utilizando medios razonables, que pueden incluir la notificación a través del Servicio o por correo electrónico. Si continúa utilizando el Servicio después de que los cambios entren en vigor, se entiende que usted acepta el Acuerdo revisado. Usted acepta que el presente Acuerdo reemplazará a cualquier acuerdo anterior (excepto como se indica en el presente documento) y que regirá toda su relación con Tinder, que incluye pero no se limita a eventos, acuerdos y conducta que hayan precedido a la aceptación de este Acuerdo por su parte.

2. Elegibilidad.

Debe tener al menos 18 años de edad para crear una cuenta en Tinder y utilizar el Servicio. Al crear una cuenta y utilizar el Servicio, declara y garantiza que:

puedes contraer un acuerdo vinculante con Tinder,

no es usted una persona que tenga prohibido usar el Servicio de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción aplicable —lo que significa que no aparece usted en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni está usted sujeto a cualquier otra prohibición similar,

cumplirá con este Acuerdo y todas las leyes, normas y reglamentos locales, estatales, nacionales e internacionales aplicables, y

nunca ha sido condenado o condenada por un delito grave, un delito sexual o cualquier otro delito en el que se haya usado la violencia, usted no está obligado a registrarse como delincuente sexual en ningún registro estatal, federal o local de delincuentes sexuales.

3. Su cuenta.

Para utilizar Tinder, puede iniciar sesión con sus datos de usuario de Facebook. Si lo hace, nos autoriza a tener acceso y utilizar determinada información de su cuenta de Facebook, incluyendo, sin limitación, su perfil público de Facebook e información sobre los amigos de Facebook que tiene en común con otros usuarios de Tinder. Para obtener más información con respecto a la información que obtenemos sobre usted y cómo la utilizamos, por favor consulte nuestra Política de privacidad.

Usted es responsable de mantener la confidencialidad de las credenciales de acceso que utiliza para registrarse en Tinder y es el único responsable de todas las actividades que ocurran bajo esas credenciales. Si cree que alguien ha obtenido acceso a su cuenta, póngase en contacto con nosotros de inmediato.

4. Modificación del Servicio y cancelación.

Tinder se esfuerza siempre en mejorar el Servicio y aportarle funciones adicionales que le sean atractivas y útiles. Esto significa que podemos añadir nuevas características o mejoras de productos de vez en cuando, así como eliminar algunas características, y si estas acciones no afectan sustancialmente a sus derechos u obligaciones, es posible que no le informemos de ello antes de adoptarlas. Podemos incluso suspender la totalidad del Servicio, en cuyo caso, le notificaremos por adelantado a menos que existan circunstancias atenuantes, tales como problemas de seguridad, que nos impidan hacerlo.

Puede cancelar su cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo, siguiendo las instrucciones que aparecen en la sección “Configuración” del Servicio. Sin embargo, si usa una cuenta de pagos externa, tendrá que gestionar las compras que haya realizado dentro de la aplicación a través de dicha plataforma (p.ej.: iTunes, Google Play) para evitar cualquier facturación adicional.

Tinder puede cancelar su cuenta en cualquier momento y sin previo aviso si considera que ha infringido el presente Acuerdo. En caso de producirse dicha cancelación, usted no tendrá derecho a recibir ningún reembolso por las compras realizadas. Tras la cancelación de su cuenta, finalizará el presente Acuerdo, excepto por las siguientes disposiciones que seguirán vigentes para usted y para Tinder: sección 4, sección 5, y las secciones 12 a 19.

5. Seguridad; sus interacciones con otros usuarios.

Aunque Tinder se esfuerza por fomentar una experiencia de usuario respetuosa a través de características como el doble consentimiento (que solo permite a los usuarios comunicarse entre sí cuando ambos han indicado que tienen interés el uno en el otro), Tinder no es responsable de la conducta de ningún usuario dentro o fuera del Servicio. Usted se compromete a actuar con precaución en todas las interacciones con otros usuarios, sobre todo si decide comunicarse con ellos fuera del Servicio o conocerlos en persona. Además, usted se compromete a revisar y seguir los Consejos de seguridad de Tinder, antes de utilizar el Servicio. Usted se compromete a no proporcionar su información financiera (por ejemplo, su tarjeta de crédito o cuenta bancaria), o transferir electrónicamente o enviar dinero de otra forma, a otros usuarios.

USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE SUS INTERACCIONES CON OTROS USUARIOS. USTED ENTIENDE QUE TINDER NO LLEVA A CABO VERIFICACIONES DE LOS ANTECEDENTES PENALES DE LOS USUARIOS NI INVESTIGA DE NINGÚN OTRO MODO LOS ANTECEDENTES DE LOS USUARIOS. TINDER NO HACE DECLARACIONES NI OFRECE GARANTÍAS EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS. TINDER SE RESERVA EL DERECHO DE LLEVAR A CABO CUALQUIER VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES U OTRAS INDAGACIONES (TALES COMO BÚSQUEDAS EN REGISTROS DE DELINCUENTES SEXUALES) EN CUALQUIER MOMENTO UTILIZANDO LOS REGISTROS PÚBLICOS DISPONIBLES.

6. Derechos que Tinder le concede.

Tinder le concede una licencia personal, mundial, libre de regalías, no asignable y no exclusiva, revocable y no sublicenciable para acceder a y utilizar el Servicio. Esta licencia se otorga con el único propósito de permitirle usar y disfrutar de los beneficios del Servicio según lo previsto por Tinder y permitido por el presente Acuerdo. Por lo tanto, usted se compromete a no:

utilizar el Servicio o cualquier contenido incluido en el Servicio para fines comerciales sin nuestro consentimiento por escrito.

copiar, modificar, transmitir, crear trabajos derivados de, hacer uso de, o reproducir de ninguna manera ningún material o imágenes con derechos de autor, marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de servicio, u otra propiedad intelectual, contenidos o información reservada accesible a través del servicio sin el consentimiento previo por escrito de Tinder.

indicar expresa o implícitamente que ninguna de las declaraciones que haga están respaldadas por Tinder.

utilizar ningún robot, bot, araña, rastreador, raspador, aplicación de búsqueda/recuperación de sitios, proxy u otro dispositivo, método o proceso manual o automático para acceder a, recuperar, indexar, “minar datos”, o de cualquier forma reproducir o evitar la estructura de navegación o presentación del Servicio o su contenido.

utilizar el Servicio de algún modo que pudiera interferir con, interrumpir o afectar negativamente el Servicio o los servidores o redes conectadas al Servicio.

cargar virus u otro código malicioso o poner en peligro de otro modo la seguridad del Servicio.

falsificar encabezados o manipular de otro modo los identificadores para disfrazar el origen de cualquier información transmitida hacia o a través del Servicio.

“enmarcar” o “reproducir” cualquier parte del Servicio, sin la autorización previa por escrito de Tinder.

utilizar etiquetas meta o código u otros dispositivos que contengan cualquier referencia a Tinder o al Servicio (o cualquier marca registrada, nombre comercial, marca de servicio, logotipo o eslogan de Tinder) para dirigir a cualquier persona a cualquier otro sitio web para cualquier propósito.

modificar, adaptar, sublicenciar, traducir, vender, realizar ingeniería inversa, descifrar, descompilar o desensamblar de otro modo cualquier parte del Servicio, o hacer que otros lo hagan.

utilizar o desarrollar cualquier aplicación de terceros que interactúe con el Servicio o el Contenido o información de otros usuarios sin nuestro consentimiento por escrito.

utilizar, acceder a, o publicar la interfaz de programación de aplicaciones de Tinder sin nuestro consentimiento por escrito.

investigar, escanear o probar la vulnerabilidad de nuestro Servicio o cualquier sistema o red.

fomentar o promover cualquier actividad que viole el presente Acuerdo.

La Empresa puede investigar y adoptar las acciones legales que estén a su disposición en respuesta a los usos ilegales y/o no autorizados del Servicio, incluyendo la cancelación de su cuenta.

Cualquier software que le proporcionemos puede descargar e instalar actualizaciones, mejoras u otras nuevas características de forma automática. Es posible que pueda ajustar estas descargas automáticas a través de la configuración de su dispositivo.

7. Derechos que usted concede a Tinder.

Al crear una cuenta, usted otorga a Tinder un derecho y licencia mundiales, transferibles, sublicenciables, libres de regalías para organizar, almacenar, utilizar, copiar, mostrar, reproducir, adaptar, editar, publicar, modificar y distribuir información a la que usted nos autoriza a acceder desde Facebook, así como cualquier información que publique, cargue, muestre o de alguna otra manera ponga a disposición (colectivamente, "post") en el Servicio o transmisión a otros usuarios (colectivamente, "Contenido"). La licencia de Tinder para con su contenido será no exclusiva, excepto que la licencia de Tinder sea exclusiva respecto a obras derivadas creadas a través del uso del Servicio. Por ejemplo, Tinder tendría una licencia exclusiva a imágenes del servicio que incluyan su Contenido. Además, para que Tinda pueda evitar el uso de su Contenido fuera del Servicio, usted autoriza a Tinder para que actúe en su nombre con respecto a usos que infrinjan el mismo con su Contenido conseguido a través del Servicio por parte parte de otros usuarios o de terceros. Esto incluye expresamente la potestad, pero no la obligación, para enviar avisos de acuerdo con 17 U.S.C. § 512(c)(3) (es decir, los Avisos de Retiro de la DMCA o Takedown Notices en inglés) en su nombre si su contenido es tomado y utilizado por terceros fuera del servicio. Nuestra licencia para su Contenido está sujeta a sus derechos bajo la ley correspondiente (por ejemplo, leyes en materia de protección de datos personales en la medida en que cualquier Contenido contenga información personal tal y como se define en dichas leyes) y es para el fin limitado de funcionamiento, desarrollo, proporcionamiento y mejora del Servicio, así como para la investigación y desarrollo de nuevos. Usted acepta que cualquier Contenido que coloque o que usted nos autorice a colocar en el Servicio puede ser visto por otros usuarios y puede ser visto por cualquier persona que visite o participe en el Servicio (tales como personas que puedan recibir Contenido compartido de otros usuarios de Tinder).

Usted acepta que toda la información que proporcione al crear su cuenta, incluida la información proporcionada desde su cuenta de Facebook, es exacta y veraz y que tiene derecho a publicar el Contenido en el Servicio y a conceder a Tinder la licencia indicada anteriormente.

Usted entiende y acepta que podemos controlar o revisar cualquier Contenido que publique como parte de un Servicio. Podemos borrar cualquier contenido, en su totalidad o en parte, que a nuestro juicio viole este Acuerdo o pueda dañar la reputación del Servicio.

Cuando se comunique con nuestros representantes de atención al cliente, se compromete a ser respetuoso y amable. Si creemos que su comportamiento hacia cualquiera de nuestros representantes de atención al cliente u otros empleados es, en cualquier momento, amenazante u ofensivo, nos reservamos el derecho a cancelar su cuenta inmediatamente.

Como contraprestación por la autorización que le concede Tinder para utilizar el Servicio, usted acepta que tanto nosotros, como nuestros afiliados y socios externos, podemos colocar publicidad en el Servicio. Al enviar sugerencias o comentarios a Tinder con respecto a nuestros Servicio, usted acepta que Tinder puede utilizar y compartir dicha información para cualquier propósito sin compensarle por ello.

Usted acepta que Tinder puede acceder a, conservar y divulgar la información de su cuenta y el Contenido si así lo requiere la ley o si de buena fe considera que dicho acceso, conservación o divulgación es razonablemente necesaria, como por ejemplo para: (i) cumplir con procesos legales; (ii) hacer cumplir este Acuerdo; (iii) responder a reclamaciones de que algún Contenido viola los derechos de terceros; (iv) responder a sus solicitudes al departamento de atención al cliente; o (v) proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de la Empresa o de cualquier otra persona.

8. Reglas de la comunidad.

Al utilizar el Servicio, usted se compromete a no:

utilizar el Servicio para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por el presente Acuerdo.

utilizar el Servicio para cualquier fin perjudicial o infame.

utilizar el Servicio con el fin de ocasionar daños a Tinder.

infringir los Principios de la comunidad, que se actualizan periódicamente.

enviar correo no deseado, solicitar dinero de o defraudar a cualquier usuario.

hacerse pasar por otra persona o entidad o publicar cualquier imagen de otra persona sin su permiso.

amedrentar, “acechar”, intimidar, agredir, acosar, maltratar o difamar a cualquier persona.

publicar cualquier Contenido que viole o infrinja los derechos de cualquier persona, incluidos los derechos de publicidad, privacidad, derechos de autor, marca registrada u otra propiedad intelectual o derecho contractual.

publicar cualquier Contenido que sea un discurso de odio, amenazante, sexualmente explícito o pornográfico; incite a la violencia; o que contenga desnudos o violencia gráfica o gratuita.

publicar cualquier contenido que fomente el racismo, la intolerancia, el odio o el daño físico de cualquier tipo contra cualquier grupo o individuo.

solicitar contraseñas para cualquier propósito, o información de identificación personal de otros usuarios para fines comerciales o ilegales o difundir la información personal de otra persona sin su permiso.

usar la cuenta de otro usuario, compartir una cuenta con otro usuario o tener más de una cuenta.

crear otra cuenta si ya hemos cancelado su cuenta, a menos que tenga nuestro permiso.

Tinder se reserva el derecho a investigar y/o cancelar su cuenta sin reembolso de las compras realizadas si ha violentando este acuerdo, hecho un mal uso del Servicio o se ha comportado de una manera que Tinder considere inadecuada o ilegal, incluyendo acciones o comunicaciones que se produzcan fuera o dentro del Servicio.

9. Contenido de otros usuarios.

Aunque Tinder se reserva el derecho a revisar y eliminar el Contenido que viole el presente Acuerdo, dicho Contenido es responsabilidad exclusiva del usuario que lo publique, y Tinder no puede garantizar que todo el Contenido cumplirá con este Acuerdo. Si ve Contenido en los Servicios que viola este Acuerdo, notifíquelo dentro de los Servicios o a través de nuestro formulario de contacto.

10. Compras

De manera general. De vez en cuando, Tinder puede ofrecer productos y servicios para comprar ("compras dentro de la aplicación") a través de iTunes, Google Play, pago móvil, facturación directa en Tinder y otras plataformas de pago autorizadas por Tinder. Si usted decide hacer una compra en la aplicación, se le pedirá que confirme su compra con el proveedor de pago correspondiente y se hará un cargo a su forma de pago (ya sea su tarjeta o una cuenta de terceros como Google Play o iTunes) (su "Método de pago") según los precios mostrados por los servicios que ha seleccionado, así como cualquier impuesto de venta o similar al que pueda verse sujeto el pago, y usted autoriza a Tinder o a la cuenta de terceros, según sea el caso, a aplicar el cobro.

Renovación automática. Si usted compra una suscripción periódica que se paga automáticamente, la suscripción continuará facturándose a su método de pago hasta que la cancele. Después del período de suscripción inicial y después de cualquier período subsiguiente de suscripción, esta continuará automáticamente por un período equivalente adicional, al precio que se acordó al suscribirse.Si usted no desea que su suscripción se renueve automáticamente, o si desea cambiar o cancelar su suscripción, deberá iniciar sesión en su cuenta de terceros (o en la configuración de la cuenta de Tinder) y seguir las instrucciones para cancelar su suscripción, incluso si ha borrado su cuenta en Tinder o si ha borrado la aplicación de Tinder en su dispositivo. Su suscripción no se cancelará al borrar su cuenta en Tinder o eliminar la aplicación de Tinder de su dispositivo; Tinder retendrá todos los fondos cargados a su método de pago hasta que usted cancele su suscripción en Tinder o la cuenta de terceros, según fuere el caso. Si usted cancela su suscripción, podrá utilizar su suscripción hasta el final del periodo de suscripción de vigente, y su suscripción no se renovará después de que su período actual expire.

Condiciones adicionales que se aplican si usted paga a Tinder directamente con su método de pago. Si usted paga directamente a Tinder, Tinder podrá corregir cualquier error o imprecisión de facturación que se pudiera cometer, incluso si ya ha solicitado o se ha recibido el pago. Si usted inicia un contracargo o reversión por otro medio de un pago efectuado con su método de pago, Tinder puede cancelar su cuenta inmediatamente a su entera discreción.

Para editar la información de su método de pago, visite Tinder Online y vaya a la opción "Mi perfil". Si un pago no se concluye correctamente, debido a vencimiento, fondos insuficientes o cualquier otro motivo, y usted no edita la información de su método de pago ni cancela su suscripción, seguirá siendo responsable de cualquier monto no cobrado, y nos autoriza a seguir facturando a su método de pago, según pueda ser actualizado. Esto podría resultar en un cambio en sus fechas de facturación. Además, nos autoriza para obtener fechas de vencimiento y números de tarjeta actualizados o de reemplazo para su tarjeta de crédito o débito según lo proporcione el emisor de su tarjeta de crédito o débito. Los términos de pago estarán basados en su método de pago y pueden estar determinados por acuerdos entre usted y la institución financiera, el emisor de la tarjeta de crédito u otro proveedor del método de pago que haya elegido. Si reside fuera del continente americano, usted acepta que su pago a Tinder será a través de MTCH Technology Services Limited.

Super Likes y otros artículos virtuales. De forma ocasional, usted podría comprar una licencia limitada, personal, intransferible, no sublicenciable y revocable para usar "artículos virtuales", incluyendo, sin limitación, Superlikes (colectivamente, "Artículos virtuales"). El saldo de Artículos virtuales en su cuenta no constituye un saldo real ni refleja ningún valor almacenado, pero sí constituye una medida de la extensión de su licencia. Los Artículos virtuales no incurrirán en cargos por falta de uso. Sin embargo, se cesará la licencia que se le ha otorgada en Artículos virtuales según los términos de este Acuerdo, cuando Tinder deje de prestar el Servicio, o cuando su cuenta se cierre o se cancele. Tinder se reserva el derecho, a su entera discreción, a cobrar tarifas por el derecho a acceder o utilizar Artículos virtuales o puede distribuir Artículos virtuales cobrándolos o sin cobrar. Tinder puede administrar, regular, controlar, modificar o eliminar Artículos virtuales en cualquier momento. Tinder no tendrá ninguna responsabilidad hacia usted ni hacia un tercero en caso de que Tinder ejerza tales derechos. Sólo se pueden canjear Artículos virtuales a través del Servicio. TODAS LAS COMPRAS Y CANJES DE ARTÍCULOS VIRTUALES HECHOS A TRAVÉS DEL SERVICIO SON DEFINITIVAS Y NO REEMBOLSABLES. La provisión de Artículos virtuales para uso del Servicio es un servicio que comienza inmediatamente tras la aceptación de la compra de dichos Artículos virtuales. USTED RECONOCE QUE TINDER NO ESTÁ OBLIGADO A OFRECER UN REEMBOLSO POR NINGUNA RAZÓN, Y QUE USTED NO RECIBIRÁ DINERO U OTRA COMPENSACIÓN POR ARTÍCULOS VIRTUALES NO UTILIZADOS CUANDO UNA CUENTA SE CIERRE, YA SEA ESTE ESTADO CONSECUENCIA DE UNA ACCIÓN VOLUNTARIA O INVOLUNTARIA.

Reembolsos. Por lo general, los cargos por compras no son reembolsables y no se hacen reembolsos ni se otorgan créditos por los períodos usados parcialmente. Podríamos hacer una excepción si se solicita un reembolso por una oferta de suscripción en el plazo de catorce días siguientes a la fecha de la transacción, o si las leyes aplicables en su jurisdicción estipulan los reembolsos.

Para los suscriptores que residen en Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin, se aplican los términos siguientes:

Puede cancelar su suscripción, sin penalización ni obligación, en cualquier momento antes de la medianoche del tercer día hábil siguiente a la fecha de su suscripción. En el caso de fallecimiento antes de que finalice el período de su suscripción, sus herederos tendrán derecho a la devolución de la porción de cualquier pago que haya realizado por su suscripción que sea asignable al período posterior a su fallecimiento. En el caso de que quede incapacitado (de tal manera que no pueda utilizar los servicios de Tinder) antes del final del periodo de suscripción, tendrá derecho al reembolso de la porción de cualquier pago que haya hecho para su suscripción que sea asignable al período posterior al inicio de su incapacidad, para lo cual debe enviar una notificación a la empresa utilizando el mismo método para solicitar reembolso que se describe a continuación.

Para solicitar un reembolso:

Si se suscribió con su identificación de Apple, los reembolsos los administra Apple, no Tinder. Para solicitar un reembolso, vaya a iTunes, haga clic en su identificación de Apple, seleccione “Historial de compras”, encuentre la operación y haga clic en “Comunicar un problema”. También puede presentar una solicitud en https://getsupport.apple.com.

Si se suscribió usando su cuenta de Google Play Store o directamente mediante Tinder, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente con su número de pedido en Google Play Store (el número se localiza en el correo electrónico de confirmación de pedido o en el sitio de Google Wallet) o Tinder (puede encontrarlo en el correo electrónico de confirmación). También puede enviar por correo postal o mensajería una notificación firmada y fechada donde indique que usted, el comprador, está cancelando este contrato o expresarlo esta cancelación en términos similares. Por favor, incluya también la dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado con su cuenta además de su número de pedido. Esta notificación deberá enviarse a: Tinder, Atención: Cancelaciones, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, EE. UU. (los usuarios radicados en Ohio también pueden enviar un fax al 214-853-4309).

11. Notificación y procedimiento para reclamaciones por infracción de derechos de autor.

Si cree que su trabajo ha sido copiado y publicado en el Servicio de una manera que constituya una infracción de los derechos de autor, por favor, proporcione la siguiente información a nuestro Agente de derechos de autor:

una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos de autor;

una descripción de la obra con derechos de autor que afirma han sido infringidos;

una descripción de la ubicación dentro del Servicio del material que considera infringe sus derechos de autor (y dicha descripción debe ser lo suficientemente razonable como para permitirnos encontrar el presunto material infractor);

su información de contacto, incluyendo dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;

una declaración escrita por usted indicando que cree de buena fe que el uso en cuestión no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; y

una declaración suya, hecha bajo pena de perjurio, indicando que la información indicada anteriormente y mencionada en su notificación es exacta y que usted es el propietario de los derechos de autor o que está autorizado para actuar en nombre del propietario de los derechos de autor.

Las notificaciones de reclamaciones por infracción de derechos de autor deben entregarse al Agente de derechos de autor de la Empresa por correo electrónico copyright@match.com, por teléfono al 214-576-3272 o por correo postal a la siguiente dirección:

Departamento de cumplimiento de derechos de autor c/o grupo partido Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder cancelará las cuentas de los infractores reincidentes.

12. Descargos.

TINDER PROPORCIONA EL SERVICIO “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” Y HASTA DONDE PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O DE OTRO TIPO CON RESPECTO AL SERVICIO (INCLUYENDO TODO EL CONTENIDO DEL MISMO), INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD SATISFACTORIA, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO INFRACCIÓN. TINDER NO DECLARA NI GARANTIZA QUE (A) EL SERVICIO SERÁ PROPORCIONADO DE FORMA ININTERRUMPIDA, SEGURA O LIBRE DE ERRORES, (B) CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN EL SERVICIO SERÁ CORREGIDO, O (C) QUE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONTENIDO QUE OBTENGA EN O A TRAVÉS DEL SERVICIO SERÁ VERAZ.

TINDER NO SE HACE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO QUE USTED U OTRO USUARIO O TERCERO PUBLIQUE, ENVÍE O RECIBA A TRAVÉS DEL SERVICIO. USTED ACCEDE A CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO U OBTENIDO DE OTRA FORMA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO BAJO SU CUENTA Y RIESGO.

TINDER RECHAZA Y NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER CONDUCTA DE USTED O CUALQUIER OTRO USUARIO, FUERA DEL SERVICIO O FUERA DE ESTE.

13. Servicios de terceros.

El Servicio puede contener anuncios y promociones ofrecidas por terceros y enlaces a otros sitios web o recursos. Tinder no es responsable de la disponibilidad (o falta de disponibilidad) de dichos sitios web o recursos externos. Si decide interactuar con los terceros que se ponen a su disposición a través de nuestro Servicio, los términos de dichos terceros regirán su relación con usted. Tinder no es responsable de los términos o acciones de dichos terceros.

14. Limitación de responsabilidad.

HASTA DONDE PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NI TINDER NI SUS AFILIADOS, EMPLEADOS, LICENCIANTES O PROVEEDORES DE SERVICIOS SERÁN EN NINGÚN CASO RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, CONSECUENTES, EJEMPLARIZANTES, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O MEJORADOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, YA SEA INCURRIDA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, UTILIZACIÓN, FONDO DE COMERCIO, U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES, QUE SEAN RESULTADO DE: (I) SU ACCESO A O UTILIZACIÓN DE O IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A O UTILIZACIÓN DEL SERVICIO; (II) LA CONDUCTA O CONTENIDO DE OTROS USUARIOS O TERCEROS EN, A TRAVÉS DE, O TRAS LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO; O (III) ACCESO, USO O ALTERACIÓN NO AUTORIZADOS DE SU CONTENIDO, AUNQUE TINDER HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TINDER HACIA USTED POR CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SURJA DE O QUE ESTÉ RELACIONADA CON EL SERVICIO O EL PRESENTE ACUERDO SUPERARÁ LA CANTIDAD ABONADA, DE HABERLA, POR USTED A TINDER DURANTE EL PERÍODO DE LOS VEINTICUATRO (24) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA FECHA EN QUE USTED PRIMERO PRESENTA UNA DEMANDA, ARBITRAJE O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO LEGAL CONTRA TINDER, YA SEA EN DERECHO O EN DERECHO DE PARTICIPACIÓN, EN CUALQUIER TRIBUNAL. LA LIMITACIÓN DE DAÑOS ESTABLECIDA EN LA ORACIÓN INMEDIATAMENTE PRECEDENTE APLICARÁ (i) SIN IMPORTAR EL MOTIVO SOBRE EL CUAL SE BASE LA RESPONSABILIDAD (SEA NORMA DISPOSITIVA, CONTRATO, DERECHO DELICTIVO, ESTATUTO O CUALQUIER OTRO), (ii) INDEPENDIENTE DEL TIPO DE VIOLACIÓN DE LAS OBLIGACIONES, Y (iii) CON RESPECTO A TODOS LOS HECHOS, EL SERVICIO Y ESTE ACUERDO.

LAS DISPOSICIONES DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO 14 SE APLICARÁN INCLUSO SI LAS REPARACIONES AL AMPARO DE ESTE ACUERDO NO TUVIERAN ÉXITO CON RESPECTO A SU PROPÓSITO ESENCIAL.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE ESTA SECCIÓN NO SEAN APLICABLES PARA USTED.

15. Arbitraje retroactivo y prospectivo, renuncia a demanda colectiva y renuncia a jurado.

Salvo en los casos donde estuviere prohibido por la ley correspondiente: