التزامنا تجاهك

في Tinder، خصوصيتك على رأس أولوياتنا. إن خصوصيتك تأتي في قلب طريقة تصميمنا وبنائنا للخدمات والمنتجات التي تعرفها وتحبها، وبالتالي يُمكنك الثقة بها بشكل كامل والتركيز على بناء علاقات قوية.

إننا نقدر أنك تضع ثقتك بنا عندما تزودنا بمعلوماتك، والصور الذكية نأخذ التعامل مع تلك المعلومات على محمل الجد.

نحن لا نتهاون في خصوصيتك،فنحن نقوم بتصميم كل المنتجات والخدمات الخاصة بنا مع وضع خصوصيتك في الاعتبار، كما نشرك الخبراء من المجالات المختلفة، بما في ذلك من مجالات الشؤون القانونية والأمان والهندسة وتصميم المنتجات وغير ذلك، من أجل التحقق من عدم اتخاذ أي قرار بدون احترام خصوصيتك.

إننا نسعى جاهدين لكي نتحلى بالشفافية فيما يتعلق بالطريقة التي نتعامل بها مع البيانات الخاصة بك.ونظرًا لأننا نستخدم نفس الخدمات المتعددة المتاحة عبر الإنترنت التي تستخدمها أنت، فإننا ندرك أن المعلومات غير الكافية واللغة المعقدة للغاية هما من ضمن المشكلات الشائعة في سياسات الخصوصية. فنحن نستخدم المنهجية المعاكسة لذلك تمامًا: فقد كتبنا سياسة الخصوصية الخاصة بنا وكذلك الوثائق المرتبطة بها بلغة بسيطة، فنحن نريد منك في الواقع أن تقوم بقراءة كل السياسات الخاصة بنا وأن تتعرف على ممارسات الخصوصية التي نتبعها!

إننا نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على أمان المعلومات الخاصة بك ولدينا فرق مكرسة للحفاظ على أمن وأمان البيانات الخاصة بك. كما أننا نقوم بصفة دائمة بتحديث ممارسات الأمان الخاصة بنا والاستثمار في جهودنا الأمنية بهدف تعزيز سلامة المعلومات الخاصة بك.

سياسة الخصوصية

مرحبًا بكم في سياسة الخصوصية الخاصة بـTinder. نشكرك على قراءة سياسة الخصوصية هذه.

إننا نقدر أنك تأتمنا على المعلومات الخاصة بك، كما أننا ننوي أن نحافظ على تلك الثقة بصفة دائمة. ويبدأ ذلك بالتحقق من أنك تدرك المعلومات التي نقوم بتجميعها والسبب وراء تجميعنا لها، والكيفية التي نقوم باستخدامها بها، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة لك فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بك. تصف هذه السياسة ممارسات الخصوصية التي نتبعها بلغة واضحة وبسيطة، مع الحد من المصطلحات القانونية والفنية إلى أقصى الحدود الممكنة.

تطبق سياسة الخصوصية هذه ابتداءً من 25 مايو 2018. وسيتم تطبيق الإصدار السابق من سياسة الخصوصية هذه، والمتوفر هنا، حتى ذلك الحين.

تاريخ السريان: 25 مايو 2018

1. من نحن

إذا كنت تعيش في الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة المسؤولة عن المعلومات الخاصة بك بموجب سياسة الخصوصية هذه ("أي الشركة المسؤولة عن التحكم في البيانات") هي:

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

إذا كنت تعيش خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة المسؤولة عن المعلومات الخاصة بك هي:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. أين تسري سياسة الخصوصية هذه

تسري سياسة الخصوصية هذه على مواقع الويب والتطبيقات والفعاليات وغيرها من الخدمات التي تقوم شركة Tinder بإدارتها. وللتيسير، نشير إلى كل هذه الأمور باسم "الخدمات" في سياسة الخصوصية هذه. ولتوضيح الأمور بشكل أكبر، فقد قمنا بإضافة روابط إلى سياسة الخصوصية هذه بشأن كل الخدمات السارية.

قد تتطلب بعض الخدمات سياسة خصوصية فريدة خاصة بها. إذا كانت هناك خدمة معينة لها سياسة خصوصية خاصة بها، فإن سياسة الخصوصية تلك الخاصة بها هي التي تسري، وليس سياسة الخصوصية هذه.

3. المعلومات التي نجمعها

وغني عن القول إننا لا يمكننا مساعدتك في إجراء اتصالات مفيدة دون الحصول على بعض المعلومات عنك، مثل تفاصيل حسابك الشخصي الأساسية وأنواع الأشخاص الذين ترغب في التعرف عليهم. كما أننا نقوم أيضًا بتجميع المعلومات التي تم إنشاؤها أثناء استخدامك لخدماتنا، مثل سجلات الوصول، وكذلك المعلومات التي نحصل عليها من الجهات الخارجية، كما يحدث عند الوصول إلى خدماتنا من خلال حساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تحتاج إلى المزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل أدناه.

المعلومات التي توفرها لنا

لقد قررت أن تعطينا معلومات معينة عند استخدام الخدمات الخاصة بنا. وتشتمل تلك المعلومات على ما يلي:

عندما تقوم بإنشاء حساب، فإنك تزودنا ببيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك على الأقل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأساسية اللازمة لتشغيل الخدمة، مثل نوعك وتاريخ ميلادك.

وعندما تكمل الحساب الشخصي الخاص بك، يمكنك مشاركة معلومات إضافية معنا، مثل التفاصيل المتعلقة بشخصيتك وأسلوب حياتك واهتماماتك وغيرها من التفاصيل الخاصة بك، وكذلك محتويات مثل الصور ومقاطع الفيديو. ولإضافة محتويات معينة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، يمكن أن تسمح لنا بالوصول إلى الكاميرا الخاصة بك أو إلى ألبوم الصور لديك. ويمكن أن تعتبر بعض المعلومات التي تقرر أن تقوم بتوفيرها لنا "خاصة" أو "حساسة" في بعض نطاقات الاختصاص، مثل أصلك العرقي أو الإثني وتوجهك الجنسي ومعتقداتك الدينية. ومن خلال اختيار توفير هذه المعلومات، فإنك توافق على معالجتنا لتلك المعلومات.

عندما تشترك في خدمة مدفوعة الأجر أو الشراء منّا بشكل مباشر (وليس من خلال منصات مثل أنظمة التشغيل iOS أو Android)، فإنك تقوم بتزويدنا نحن أو موفر خدمات الدفع الذي نتعامل معه بمعلومات، مثل رقم بطاقة المدين أو الائتمان الخاصة بك أو غير ذلك من المعلومات المالية.

عندما تشارك في استطلاعات الرأي أو في مجموعات التركيز، فإنك توفر لنا آرائك حول منتجاتنا وخدماتنا، كما أنك ترد على أسئلتنا وتقدم التوصيات أيضًا.

عندما تختار المشاركة في العروض الترويجية أو الفعاليات أو المسابقات التي نقوم بعقدها، فإننا نجمع المعلومات التي تستخدمها للتسجيل أو لتسجيل الدخول إليها.

إذا اتصلت بفريق خدمة العملاء لدينا، فإننا نقوم بتجميع المعلومات التي تقدمها لنا أثناء تلك التفاعلات. وفي بعض الأحيان، نقوم بمراقبة أو تسجيل هذه التفاعلات لأغراض التدريب ولضمان توفير خدمة عالية الجودة.

إذا طلبت منا التواصل مع أشخاص آخرين أو معالجة المعلومات الخاصة بهم بطريقة أخرى (على سبيل المثال، إذا طلبت منا إرسال رسالة بريد إلكتروني نيابة عنك إلى أحد أصدقائك)، فإننا نقوم بتجميع المعلومات عن الآخرين التي تزودنا بها لإكمال طلبك.

وبالطبع، فإننا نقوم كذلك بمعالجة دردشتك مع المستخدمين الآخرين بالإضافة إلى المحتوى الذي تنشره، كجزء من عملية تشغيل الخدمات.

المعلومات التي نتلقاها من الآخرين

بالإضافة إلى المعلومات التي تزودنا بها مباشرة، نتلقى معلومات عنك من الآخرين، بما في ذلك:

المستخدمون الآخرون

يمكن أن يقوم المستخدمون الآخرون بتوفير معلومات عنك أثناء استخدامهم لخدماتنا. على سبيل المثال، قد نقوم بتجميع معلومات عنك من المستخدمين الآخرين إذا اتصلوا بنا بشأنك.

يمكن أن يقوم المستخدمون الآخرون بتوفير معلومات عنك أثناء استخدامهم لخدماتنا. على سبيل المثال، قد نقوم بتجميع معلومات عنك من المستخدمين الآخرين إذا اتصلوا بنا بشأنك. وسائل التواصل الاجتماعي

يمكنك استخدام بيانات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي (مثل بيانات تسجيل الدخول إلى Facebook) لإنشاء حساب لك في Tinder وتسجيل الدخول إليه. ويوفر ذلك عليك عناء الاضطرار إلى تذكر اسم مستخدم آخر وكلمة مرور أخرى، كما يسمح لك بمشاركة بعض المعلومات من حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك معنا.

يمكنك استخدام بيانات تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي (مثل بيانات تسجيل الدخول إلى Facebook) لإنشاء حساب لك في Tinder وتسجيل الدخول إليه. ويوفر ذلك عليك عناء الاضطرار إلى تذكر اسم مستخدم آخر وكلمة مرور أخرى، كما يسمح لك بمشاركة بعض المعلومات من حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك معنا. الشركاء الآخرون

يمكن أن نتلقى معلومات عنك من شركائنا؛ على سبيل المثال، حيث يتم نشر إعلانات Tinder على مواقع الويب والأنظمة الأساسية لأحد الشركاء (وفي هذه الحالة، قد يقوم ذلك الشريك بتمرير التفاصيل الخاصة بنجاح حملة ما لنا).

المعلومات التي يتم جمعها عند استخدام خدماتنا

عندما تستخدم الخدمات الخاصة بنا، نقوم بجمع معلومات حول الميزات التي استخدمتها، وكيفية استخدامك لها، والأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى الخدمات الخاصة بنا. انظر أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل:

معلومات الاستخدام

نقوم بتجميع معلومات حول الأنشطة التي تقوم بها على الخدمات الخاصة بنا، على سبيل المثال كيفية استخدامك لها (مثلاً، التاريخ والوقت الذي قمت فيه بتسجيل الدخول والميزات التي تستخدمها وعمليات البحث التي قمت بها والنقرات التي نقرتها والصفحات التي تم عرضها لك، مع عنوان صفحة الويب التي تحيلك والإعلانات التي تنقر عليها) وكيفية تفاعلك مع المستخدمين الآخرين (على سبيل المثال، المستخدمين الذين تتصل بهم وتتفاعل معهم، ووقت وتاريخ المراسلات المتبادلة بينكما، وعدد الرسائل التي ترسلها وتتلقاها).

نقوم بتجميع معلومات حول الأنشطة التي تقوم بها على الخدمات الخاصة بنا، على سبيل المثال كيفية استخدامك لها (مثلاً، التاريخ والوقت الذي قمت فيه بتسجيل الدخول والميزات التي تستخدمها وعمليات البحث التي قمت بها والنقرات التي نقرتها والصفحات التي تم عرضها لك، مع عنوان صفحة الويب التي تحيلك والإعلانات التي تنقر عليها) وكيفية تفاعلك مع المستخدمين الآخرين (على سبيل المثال، المستخدمين الذين تتصل بهم وتتفاعل معهم، ووقت وتاريخ المراسلات المتبادلة بينكما، وعدد الرسائل التي ترسلها وتتلقاها). معلومات الجهاز

نقوم بتجميع معلومات من الجهاز (الأجهزة) الذي تستخدمه للوصول إلى خدماتنا وحول ذلك الجهاز، بما في ذلك: معلومات الأجهزة والبرامج مثل عنوان IP، ومعرف الجهاز ونوعه، وخصائص الجهاز وإعدادات التطبيقات وسماتها، وحالات تعطل التطبيقات عن العمل، ومعرفات الإعلانات (مثل معرفات AAID من Google وIDFA من Apple، وهي عبارة عن أرقام يتم إنشاؤها عشوائيًا ويمكنك إعادة تعيينها من خلال الانتقال إلى إعدادات الجهاز)، ونوع المستعرض وإصداره واللغة المستخدمة به، ونظام التشغيل، والمناطق الزمنية، والمعرفات المرتبطة بملفات تعريف الارتباط أو التقنيات الأخرى التي قد تحدد هوية جهازك أو متصفحك بشكل فريد (على سبيل المثال، معرفات IMEI / UDID وعنوان MAC)؛ معلومات حول اتصال الشبكة اللاسلكية وشبكة بيانات الهاتف المحمول، مثل موفر الخدمة وقوة الإشارة؛ معلومات عن أجهزة الاستشعار للجهاز، مثل مقاييس التسارع والجيروسكوب والبوصلة.

معلومات أخرى يتم الحصول عليها بموافقتك

إذا منحتنا الإذن، يمكن أن نقوم بتجميع معلومات حول موقعك الجغرافي الدقيق (خطوط الطول والعرض) من خلال وسائل مختلفة، اعتمادًا على الخدمة المستخدمة والجهاز الذي تستخدمه، بما في ذلك نظام محدد المواقع الجغرافية (GPS) أو Bluetooth أو اتصالات Wi-Fi. قد يتم إجراء تجميع موقعك الجغرافي في الخلفية حتى إذا لم تكن تستخدم الخدمات إذا كان الإذن الذي منحتنا إياه يسمح بذلك صراحةً. إذا رفضت منحنا الإذن بتجميع موقعك الجغرافي، فلن نقوم بتجميع تلك المعلومات.

وبالمثل، إذا وافقت على ذلك، فقد نقوم بتجميع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك (على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في نشر صورة أو مقطع فيديو أو بث عبر الخدمات).

4. ملفات تعريف الارتباط وغيرها من التقنيات المشابهة لتجميع المعلومات

نحن نستخدم، وقد نسمح للآخرين، باستخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة (مثل إشارات الويب، ووحدات البكسل) للتعرف عليك و/أو على جهازك (أجهزتك). يمكن أن تطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا للحصول على المزيد من المعلومات بشان السبب وراء استخدامها (مثل المصادقة عليك، وتذكر التفضيلات والإعدادات الخاصة بك، وتحليل حركة المرور والاتجاهات على الموقع، وتوفير وقياس فعالية الحملات الإعلانية، والسماح لك باستخدام ميزات التواصل الاجتماعي) وكيف يمكنك التحكم بشكل أفضل في استخدامها، من خلال إعدادات المستعرض والأدوات الأخرى.

تحتوي بعض مستعرضات الويب (بما في ذلك Safari وInternet Explorer وFirefox وChrome) على ميزة "عدم التعقب" (والتي يشار إليها بالاختصار "DNT") والتي تخبر موقع الويب أن المستخدم لا يريد أن يتم تتبع نشاطه عبر الإنترنت. إذا تلقى موقع ويب يستجيب لإشارة عدم التعقب إشارة عدم تعقب، يمكن للمستعرض منع هذا الموقع من تجميع معلومات معينة حول مستخدم المستعرض. لا توفر جميع المستعرضات خيار عدم تعقب، كما أن إشارات عدم التعقب غير موحدة بعد. ولهذا السبب، لا تستجيب العديد من الشركات، بما في ذلك Tinder، حاليًا لإشارات عدم التعقب.

5. كيف نستخدم المعلومات

والسبب الرئيسي وراء استخدامنا لمعلوماتك هو تقديم خدماتنا وتحسينها. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نستخدم معلوماتك للمساعدة على الحفاظ على سلامتك وتزويدك بالإعلانات التي قد تكون مهمة لك. تابع القراءة للحصول على شرح أكثر تفصيلاً للأسباب المختلفة التي نستخدم بها معلوماتك، مع الاطلاع على أمثلة عملية على ذلك.

لإدارة حسابك وتقديم خدماتنا لك

لإنشاء حسابك وإدارته

لتزويدك بدعم العملاء والرد على طلباتك

لإكمال المعاملات الخاصة بك

للتواصل معك بشأن خدماتنا، بما في ذلك إدارة الطلبات والفوترة

لمساعدتك على التواصل مع المستخدمين الآخرين

تحليل ملف التعريف الخاص بك، والنشاط على الخدمات، والتفضيلات للتوصية بالتواصل المفيد لك والتوصية بك للآخرين؛ لمزيد من المعلومات حول التنميط واتخاذ القرارات بشكل تلقائي لدينا، يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة

لعرض الحسابات الشخصية للمستخدمين لبعضهم البعض

لضمان اتساق التجربة عبر الأجهزة التي تستخدمها

لربط مختلف الأجهزة التي تستخدمها حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة متسقة للخدمات الخاصة بنا على كل تلك الأجهزة. ونقوم بذلك عن طريق ربط الأجهزة وبيانات المستعرض، كما هو الحال عند تسجيل الدخول إلى حسابك عبر أجهزة مختلفة أو باستخدام عنوان IP جزئي أو كامل، وعبر إصدار المستعرض والبيانات المماثلة لذلك حول أجهزتك للمساعدة في تحديدها وربطها.

لتوفير خدمات Tinder الجديدة لك

لتسجيلك وعرض حسابك الشخصي على ميزات وتطبيقات Tinder الجديدة

لإدارة الحساب الخاص بك على هذه الميزات والتطبيقات الجديدة

لتقديم العروض والإعلانات ذات الصلة إليك

لإدارة اليانصيب أو المسابقات أو الخصومات أو العروض الأخرى

لتطوير وعرض وتعقب المحتوى والإعلانات المصممة حسب اهتماماتك على الخدمات الخاصة بنا والمواقع الأخرى

للتواصل معك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول بشأن المنتجات أو الخدمات التي نعتقد أنها قد تهمك

لتحسين الخدمات الخاصة بنا وتطوير خدمات جديدة

لإدارة مجموعات التركيز واستطلاعات الرأي

لإجراء الأبحاث وتحليل سلوكيات المستخدمين لتحسين خدماتنا ومحتوانا (على سبيل المثال، قد نقرر تغيير الشكل والمظهر أو حتى تعديل ميزة معينة تعديلًا جوهريًا استنادًا إلى سلوك المستخدمين)

لتطوير الميزات والخدمات الجديدة (على سبيل المثال، قد نقرر إنشاء ميزة جديدة قائمة على الاهتمامات بناءً على الطلبات الواردة من المستخدمين).

لمنع الاحتيال أو غيره من الأنشطة غير المشروعة أو غير المصرح بها وكشفها ومكافحتها

للتعامل مع سوء السلوك المستمر أو المزعوم داخل المنصة وخارجها

لإجراء تحليل البيانات لفهم التدابير المضادة لهذه الأنشطة ووضعها بشكل أفضل

للاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية لمنع تكرارها

لضمان الامتثال القانوني

للامتثال للمتطلبات القانونية

لمساعدة الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون

لفرض حقوقنا أو ممارستها، على سبيل المثال الشروط الخاصة بنا

لمعالجة المعلومات الخاصة بك كما هو موضح أعلاه، نحن نعتمد على الأسس القانونية التالية:

توفير خدماتنا لك:في أغلب الأحوال، يكون السبب وراء قيامنا بمعالجة معلوماتك هو تنفيذ العقد المبرم بيننا وبينك. على سبيل المثال، أثناء استخدامك خدماتنا لبناء اتصالات مفيدة، نستخدم معلوماتك للحفاظ على حسابك وحسابك الشخصي، مع جعله قابلاً للعرض للمستخدمين الآخرين، مع التوصية بالمستخدمين الآخرين لك.

المصالح المشروعة: قد نستخدم معلوماتك عندما تكون لدينا مصالح مشروعة فيما يتعلق بالقيام بذلك. على سبيل المثال، نقوم بتحليل سلوك المستخدمين على الخدمات الخاصة بنا من أجل تحسين عروضنا باستمرار، كما نقترح عليك العروض التي نعتقد أنها قد تهمك، ونقوم بمعالجة المعلومات لأغراض إدارية ولأغراض اكتشاف الاحتيال وغير ذلك من الأغراض القانونية.

الموافقة:من وقت لآخر، قد نطلب موافقتك على استخدام المعلومات الخاصة بك لأسباب محددة ومعينة. ويمكنك سحب موافقتك في أي وقت عن طريق الاتصال بنا على العنوان المذكور في نهاية سياسة الخصوصية هذه.

6. كيف نشارك المعلومات

نظرًا لأن هدفنا هو مساعدتك في التواصل بشكل مفيد، فإن المشاركة الرئيسية لمعلومات المستخدمين ، بالطبع ، هو مع مستخدمين آخرين. كما نشارك معلومات بعض المستخدمين مع موفري الخدمات والشركاء الذين يساعدوننا في تشغيل الخدمات، ومع شركات Match Group الأخرى، وفي بعض الحالات، مع السلطات القانونية. تابع القراءة للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية مشاركة معلوماتك مع الآخرين.

مع المستخدمين الآخرين تقوم بمشاركة المعلومات مع مستخدمين آخرين عندما تكشف طوعًا عن معلومات بشأن الخدمة (بما في ذلك الحساب الشخصي العام الخاص بك). يرجى توخي الحذر بشأن المعلومات الخاصة بك والتأكد من أن المحتوى الذي تشاركه هو أشياء تشعر بالارتياح لكونها قابلة للعرض بشكل عام، لأنه لا يمكنك أنت ولا يمكننا نحن التحكم فيما يفعله الآخرون بمعلوماتك بمجرد مشاركتها. إذا اخترت تقييد من يمكنهم الاطلاع على حسابك الشخصي كله أو جزء منه أو على محتويات أو معلومات معينة بشأنك، يتم عرض تلك المعلومات الخاصة بك وفقًا لإعداداتك.

مع موفري الخدمات والشركاء التابعين لنا نحن نستخدم جهات خارجية لمساعدتنا على تشغيل الخدمات الخاصة بنا وتحسينها. وتساعدنا هذه الجهات الخارجية في العديد من المهام، بما في ذلك استضافة البيانات وصيانتها، وعمل التحليلات، وخدمة العملاء، والتسويق، والإعلانات، ومعالجة المدفوعات، بالإضافة إلى العمليات الأمنية. يجوز لنا أيضًا مشاركة المعلومات مع الشركاء الذين يضطلعون بنشر الخدمات الخاصة بنا ومساعدتنا في الإعلان عنها. على سبيل المثال، قد نشارك معلومات محدودة عنك مع شركاء الإعلان الذين نتعامل معهم بحيث يكون في شكل مشفر ولا يمكن للبشر قراءته. نحن نلتزم بتنفيذ عملية فحص صارمة قبل إشراك أي موفر خدمات أو قبل العمل مع أي شريك. ويجب على جميع موفري الخدمات والشركاء الموافقة على التزامات صارمة فيما يتعلق بالسرية.

مع شركات Match Group الأخرى تعد شركة Tinder جزءًا من مجموعة شركات Match Group، والتي تشتمل، في تاريخ سياسة الخصوصية هذه، مواقع ويب وتطبيقات مثل Tinder وOkCupid وPlenty of Fish وMatch وMeetic وBlackPeopleMeet وLoveScout24 وOurTime وPairs وParPerfeito وTwoo (للحصول على المزيد من التفاصيل، انقر هنا). نقوم بمشاركة معلوماتك مع شركات Match Group الأخرى من أجل مساعدتنا في معالجة معلوماتك، كموفري خدمات، بناءً على تعليماتنا وبالنيابة عنا. قد تشمل المساعدة المقدمة من شركات Match Group الأخرى عمليات المعالجة الفنية، مثل استضافة البيانات وصيانتها، وخدمة العملاء، والتسويق والإعلان المستهدف، والمساعدة في الشؤون المالية والمحاسبة، وفهم كيفية استخدام الخدمات الخاصة بنا وسلوكيات المستخدمين بشكل أفضل من أجل تحسين خدماتنا، وتأمين البيانات والأنظمة الخاصة بنا، ومكافحة البريد العشوائي وسوء الاستخدام والاحتيال والانتهاك وغيرها من المخالفات. يجوز لنا أيضًا مشاركة المعلومات مع شركات Match Group الأخرى لأغراض تجارية مشروعة مثل التدقيق في الشركات وعمل التحليلات وإعداد التقارير الموحدة بالإضافة إلى الامتثال للقوانين المعمول بها. يجوز لنا أيضًا مشاركة معلومات المستخدم مع شركات Match Group الأخرى لحذف المستخدمين الذين ينتهكون شروط الخدمة الخاصة بنا أو الذين تم الإبلاغ عن ممارستهم لنشاط إجرامي و/أو لسوء السلوك. وفي بعض الحالات، قد نقوم بحذف هذا المستخدم من جميع المنصات.

من أجل معاملات الشركات قد نقوم بنقل معلوماتك إذا شاركت الشركة، سواءً كليًا أو جزئيًا، في عملية دمج أو بيع أو استحواذ أو تصفية أو إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو حل أو إفلاس أو أي تغيير آخر في شكل الملكية أو السيطرة.

عندما يفرض القانون ذلك يجوز لنا الكشف عن معلوماتك إذا كان ذلك ضروريًا بشكل معقول: (1) للامتثال لإجراءات قانونية، مثل أمر قضائي أو أمر استدعاء أو أمر تفتيش أو تحقيق تجريه الحكومة / جهات إنفاذ القانون أو غير ذلك من المتطلبات القانونية؛ أو (2) للمساعدة في منع الجريمة أو اكتشافها (وفقًا للقانون واجب التطبيق في كل حالة) ؛ أو (3) لحماية سلامة أي شخص.

لفرض الحقوق القانونية يجوز لنا أيضًا مشاركة المعلومات: (1) إذا كان الكشف سيخفف من مسؤوليتنا في دعوى فعلية أو مهدد برفعها؛ (2) حسب الضرورة لحماية حقوقنا القانونية والحقوق القانونية لمستخدمينا أو شركاء العمل أو الأطراف المعنية الأخرى؛ (3) لتطبيق الاتفاقية المبرمة بيننا وبينك؛ و(4) للتحقيق في أي إجراء آخر أو منع ذلك الإجراء أو اتخاذه فيما يتعلق بالنشاط غير القانوني أو الاحتيال المشتبه فيه أو غير ذلك من المخالفات.

بموافقتك أو بناءً على طلبك قد نطلب موافقتك على مشاركة معلوماتك مع جهات خارجية. وفي أي من تلك الحالات، سنوضح لماذا نريد مشاركة المعلومات. يجوز لنا استخدام ومشاركة المعلومات غير الشخصية (بمعنى المعلومات التي لا تحدد في حد ذاتها هويتك، مثل معلومات الجهاز، والمعلومات الديموغرافية العامة، وبيانات السلوكيات العامة، وتحديد الموقع الجغرافي بشكل لا يحدد الهوية)، وكذلك المعلومات الشخصية بشكل مشفر ولا يمكن للبشر قراءته، في ظل أي من الظروف المذكورة أعلاه. ويجوز لنا أيضًا مشاركة هذه المعلومات مع شركات Match Group الأخرى والجهات الخارجية الأخرى (على وجه الخصوص المعلنين) لتطوير وتقديم إعلانات مستهدفة على الخدمات الخاصة بنا وعلى مواقع ويب أو تطبيقات الجهات الخارجية، ولتحليل الإعلانات التي تشاهدها وتقديم التقارير بشأنها. يجوز لنا دمج هذه المعلومات مع معلومات غير شخصية أو معلومات شخصية إضافية في شكل مشفر ولا يمكن للبشر قراءته يتم تجميعه من مصادر أخرى. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة في سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا

7. عمليات نقل البيانات عبر الحدود

تنطوي مشاركة المعلومات الواردة في القسم 6 في بعض الأحيان على نقل البيانات عبر الحدود، على سبيل المثال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الولايات القضائية الأخرى. كمثال على ذلك، حيث تتيح الخدمة للمستخدمين أن يكونوا موجودين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA")، يتم نقل معلوماتهم الشخصية إلى بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. نحن نستخدم فقرات العقود القياسية المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية أو غيرها من الإجراءات الوقائية المناسبة للسماح بنقل البيانات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى دول أخرى. وتعد الفقرات التعاقدية القياسية التزامات بين الشركات التي تنقل البيانات الشخصية، حيث تُلزمها بحماية خصوصية وأمن بياناتك

8. حقوقك

نريد منك أن تكون مسيطرًا على معلوماتك، لذلك قدمنا لك الأدوات التالية:

أدوات الوصول/التحديث في الخدمة. الأدوات وإعدادات الحساب التي تساعدك في الوصول إلى المعلومات التي قدمتها إلينا والتي ترتبط بحسابك مباشرة داخل الخدمة أو تصحيحها أو حذفها. إذا كان لديك أي سؤال حول هذه الأدوات والإعدادات، يرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء للحصول على المساعدة من هنا.

أذونات الجهاز.تحتوي منصات الأجهزة المحمولة على أنظمة أذونات لأنواع محددة من بيانات وإشعارات الأجهزة، مثل دفتر الهاتف وخدمات الموقع بالإضافة إلى الإشعارات التي تعمل بالدفع. يمكنك تغيير إعداداتك على جهازك إما للموافقة أو معارضة تجميع المعلومات المطابقة أو عرض الإشعارات المقابلة. وبالطبع، إذا قمت بذلك، فقد تفقد بعض الخدمات وظائفها الكاملة.

الحذف. يمكنك حذف حسابك باستخدام الوظيفة المقابلة لذلك مباشرةً في الخدمات.

نريد منك أن تكون على دراية بحقوق الخصوصية الخاصة بك. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب عليك تذكرها:

مراجعة معلوماتك. قد تمنحك قوانين الخصوصية المعمول بها الحق في مراجعة المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك (وفقًا للولاية القضائية، قد يُطلق على ذلك "الحق في الوصول" أو "حق النقل" أو أي شكل آخر من الأشكال المختلفة لهذه المصطلحات). يمكنك طلب نسخة من معلوماتك الشخصية عن طريق تقديم هذا الطلب هنا.

تحديث المعلومات الخاصة بك.إذا كنت تعتقد أن المعلومات التي نحتفظ بها عنك غير دقيقة أو أنه لم يعد يحق لنا استخدامها وتريد أن تطلب تصحيحها أو حذفها أو الاعتراض على معالجتها، يرجى الاتصال بنا هنا.

لحمايتك وحماية جميع مستخدمينا، قد نطلب منك تقديم إثبات هوية قبل أن نتمكن من الرد على الطلبات المذكورة أعلاه.

وضع في اعتبارك أننا قد نرفض الطلبات لأسباب معينة، بما في ذلك إذا كان الطلب غير قانوني أو إذا كان قد ينتهك الأسرار التجارية أو الملكية الفكرية أو خصوصية مستخدم آخر. إذا كنت ترغب في تلقي المعلومات المتعلقة بمستخدم آخر، مثل نسخة من أي رسائل تلقيتها منه أو من خلال خدمتنا ، فسيتعين على المستخدم الآخر الاتصال بمسؤول الخصوصية لدينا لتقديم موافقته الخطية قبل إصدار المعلومات.

كذلك، قد لا نتمكن من الوفاء بطلبات معينة للاعتراض على معالجة المعلومات الشخصية، خاصةً عندما لا تسمح لنا هذه الطلبات بتقديم خدماتنا لك بعد ذلك. على سبيل المثال، لا يمكننا تقديم خدماتنا إذا لم يكن لدينا تاريخ ميلادك.

إلغاء التثبيت. يمكنك إيقاف كل عمليات تجميع المعلومات عن طريق تطبيق ما من خلال إلغاء تثبيته باستخدام عملية إلغاء التثبيت القياسية في جهازك. إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق من جهازك المحمول، فسيستمر تخزين المعرّف الفريد المرتبط بجهازك. وإذا قمت بإعادة تثبيت التطبيق على نفس الجهاز المحمول، فسنكون قادرين على إعادة ربط هذا المعرف بمعاملاتك وأنشطتك السابقة.

المحاسبة. في بعض البلدان المعينة، بما في ذلك داخل نطاق الاتحاد الأوروبي، يحق لك تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات المناسبة إذا كانت لديك مخاوف بشأن كيفية معالجتنا لمعلوماتك الشخصية. قد تكون سلطة حماية البيانات التي يمكنك تقديم شكوى إليها على وجه الخصوص هي تلك المتعلقة بمكان إقامتك المعتاد أو مكان عملك أو حيث تستقر.

9. سكان ولاية كاليفورنيا

إذا كنت مقيمًا في كاليفورنيا، يمكنك طلب إشعار بالكشف عن فئات المعلومات الشخصية عنك والتي شاركناها مع جهات خارجية لأغراض التسويق المباشر خلال السنة التقويمية السابقة. لطلب هذا الإشعار، يرجى تقديم طلبك هنا . يرجى الانتظار لمدة 30 يومًا لتلقي الرد. لحمايتك وحماية جميع مستخدمينا، قد نطلب منك تقديم إثبات هوية قبل أن نتمكن من الرد على مثل هذا الطلب.

10. كيف نحمي معلوماتك

نحن نعمل بكل جدية لحمايتك من الوصول غير المصرح به إلى معلوماتك الشخصية أو تغييرها أو الكشف عنها أو إتلافها بدون الحصول على تصريح بذلك. كما هو الحال مع جميع شركات التقنيات، على الرغم من أننا نتخذ خطوات لتأمين معلوماتك، إلا أننا لا نعد أن تظل معلوماتك الشخصية آمنة دائمًا، كما يجب ألا تتوقع ذلك.

نحن نراقب أنظمتنا بانتظام بحثًا عن الثغرات والهجمات المحتملة ونراجع بانتظام ممارسات الشركة فيما يتعلق بتجميع المعلومات وتخزينها ومعالجتها لتحديث إجراءاتنا الأمنية المادية والتقنية والتنظيمية.

يمكن أن نقوم بتعليق استخدامك لكل الخدمات أو جزء منها دون سابق إنذار إذا اشتبهنا في حدوث أي انتهاك أمني أو إذا اكتشفنا ذلك. إذا كنت تعتقد أن حسابك أو معلوماتك لم يعد آمنًا/لم تعد آمنة، يرجى إخطارنا على الفور هنا

من أجل ضمان حماية أنظمتنا ومعلوماتك من الوصول غير المصرح به والسرقة والخسارة، قمنا بتنفيذ برنامج مكافآت الأخطاء. للحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج مكافآت الأخطاء، يرجى النقر هنا.

11. إلى متى نحتفظ بالمعلومات الخاصة بك

نحن نحتفظ بمعلوماتك الشخصية فقط طالما كنا نحتاج إليها لأغراض تجارية مشروعة (كما هو منصوص عليه في القسم 5) وحسب ما يسمح به القانون المعمول به. لحماية سلامة وأمن مستخدمينا داخل وخارج الخدمات الخاصة بنا، ننفذ فترة احتفاظ مقدارها ثلاثة أشهر بعد حذف الحساب لأغراض السلامة. وخلال هذه الفترة، سيتم الاحتفاظ بمعلومات الحساب على الرغم من أن الحساب بالطبع لن يكون مرئيًا على الخدمات حينها.

وفي واقع الممارسة العملية، نقوم بحذف أو إخفاء معلوماتك عند حذف حسابك (بعد فترة الاحتفاظ الأمنية) أو بعد عامين من عدم النشاط المستمر، ما لم:

يلزم علينا أن نبقيها من أجل الامتثال للقانون المعمول به (على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ ببعض "بيانات حركة المرور" لمدة عام واحد للامتثال للالتزامات القانونية للاحتفاظ بالبيانات)؛ أو يلزم علينا أن نحتفظ بها لإثبات امتثالنا للقانون المعمول به (على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بسجلات للموافقات على الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بنا وكذلك الموافقات المماثلة الأخرى لمدة خمسة أعوام)؛ أو تكن هناك مشكلة أو مطالبة معلقة أو نزاع معلق يتطلب منا الاحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة حتى يتم حل تلك المشكلة أو المطالبة أو ذلك النزاع؛ أو كان يجب الاحتفاظ بالمعلومات من أجل مصالحنا التجارية المشروعة، مثل منع الاحتيال وتعزيز سلامة وأمن المستخدمين. على سبيل المثال، قد يلزم الاحتفاظ بالمعلومات لمنع المستخدم الذي تم حظره بسبب سلوك غير آمن أو حوادث أمنية من فتح حساب جديد.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن أنظمتنا مصممة لتنفيذ عمليات حذف البيانات وفقًا للإرشادات المذكورة أعلاه، فلا يمكننا أن نعد بأنه سيتم حذف جميع البيانات في إطار زمني محدد بسبب القيود التقنية.

12. خصوصية الأطفال

تقتصر خدماتنا على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. ونحن لا نسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالتواجد على منصتنا، كما أننا لا نقوم بتجميع معلومات شخصية عن قصد من أي شخص دون سن 18 عامًا. إذا كنت تشك في أن المستخدم أقل من 18 عامًا، يرجى استخدام آلية الإبلاغ المتاحة من خلال الخدمة.

13. التغييرات التي تطرأ على سياسة الخصوصية

نظرًا لأننا نبحث دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة لمساعدتك في التواصل بشكل مفيد، فقد تتغير هذه السياسة بمرور الوقت. سنقوم بإخطارك قبل سريان أي تغييرات جوهرية حتى يتوفر لديك الوقت لمراجعة التغييرات.

14. كيفية الاتصال بنا

إذا كانت لديك أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيما يلي الطرق التي يمكنك الاتصال بنا عبرها:

إذا كنت تعيش في الاتحاد الأوروبي:

عبر الإنترنت: من هنا

عن طريق البريد:

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

إذا كنت تعيش في الاتحاد الأوروبي:

عبر الإنترنت: من هنا

عبر البريد:

Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States