НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ВАМИ

Для группы компаний Tinder защита вашей конфиденциальности является основным приоритетом. Обеспечение конфиденциальности лежит в основе разработки и реализации наших продуктов и услуг, которые вы знаете и любите, с тем, чтобы вы могли полностью доверять им и могли сосредоточиться на поиске серьезных знакомств.

Мы ценим, что вы нам доверяете, когда предоставляете нам свою информацию, и мы относимся к этому очень серьезно.

Мы не идем на уступки, когда речь заходит о конфиденциальности. Мы учитываем вашу конфиденциальность при разработке всех наших продуктов и услуг. Мы привлекаем экспертов из различных областей, включая юридическую, безопасность, проектирование, разработку продуктов и др. для того, чтобы убедиться, что ни одно из решений не принимается без учета вашей конфиденциальности.

Мы стремимся обеспечивать прозрачность того, как мы обрабатываем ваши данные. Поскольку мы используем многие из тех же онлайн-сервисов, что и вы, мы знаем, что недостаточность информации и слишком сложные формулировки являются наиболее распространенными проблемами положений о конфиденциальности. Мы используем полностью противоположный подход: текст нашей политики конфиденциальности и сопутствующих документов написан простым языком. На самом деле, мы хотим, чтобы вы прочитали наши правила и поняли, как мы их применяем.

Мы прилагаем много усилий для защиты вашей информации.У нас есть специализированные отделы, занимающиеся защитой ваших данных. Мы постоянно обновляем наши методы работы по обеспечению безопасности и прилагаем много усилий, чтобы повысить защиту вашей информации.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Добро пожаловать в политику конфиденциальности Tinder. Спасибо, что нашли время для того, чтобы ознакомиться с ней.

Мы ценим, что вы доверяете нам свою информацию и мы намерены всегда оправдывать ваше доверие. Для начала, вам нужно понять, какую информацию мы собираем, для чего мы ее собираем, как мы ее используем, и какой у вас есть выбор в отношении использования вашей информации. В данной политике простым языком описываются наши методы обеспечения конфиденциальности, и сводится к минимуму юридическая и техническая лексика.

Данная политика конфиденциальности действует с 25 мая 2018 г. До этого времени действовала предыдущая версия данной политики конфиденциальности, с которой можно ознакомиться здесь.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 25 мая 2018 г.

1. КТО МЫ ТАКИЕ

Если вы живете в Европейском союзе, компания, которая отвечает за вашу информацию, в соответствии с данной политикой конфиденциальности (контролер данных):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Если вы живете за пределами Европейского союза, компания которая отвечает за вашу информацию:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данная политика конфиденциальности распространяется на сайты, приложения, мероприятия и другие услуги, предоставляемые Tinder. Для упрощения, в данной политике конфиденциальности все они совместно именуются «сервисы». Для того, чтобы вам было понятнее, мы добавили ссылки на данную политику конфиденциальности на всех соответствующих сервисах.

Некоторые сервисы могут иметь собственную политику конфиденциальности. Если определенный сервис обладает собственной политикой конфиденциальности, тогда будет иметь силу политика сервиса, а не данная политика конфиденциальности.

3. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ

Само собой разумеется, что мы не сможем помочь вам искать знакомства, если не будем располагать некоторой информацией о вас, например, основные данные профиля и характеристики людей, с которыми вы хотите познакомиться. Мы также собираем информацию, которая генерируется при использовании вами наших сервисов, например, журналы регистрации доступа, а также информацию от третьих сторон, например, когда вы входите на наши сервисы через учетную запись социальной сети. Если вы хотите получить дополнительную информацию, то мы более подробно расскажем об этом ниже.

Информация, которую вы нам предоставляете

При использовании наших сервисов, вы предоставляете нам определенную информацию. К ней относится:

Когда вы создаете учетную запись, вы, как минимум предоставляете нам свои имя пользователя и пароль, а также некоторую основную информацию, необходимую для работы сервиса, например, ваш пол и дату рождения.

При заполнении своего профиля, вы можете предоставить нам дополнительную информацию, например о вашем характере, образе жизни, интересах и прочую информацию, а также фото и видео. Для добавления определенного контента, например, изображений или видео, вы можете предоставить нам доступ к вашей камере или фотоальбому. Некоторая информация, которую вы можете предоставить нам, считается особой или конфиденциальной в некоторых странах, например ваше расовое или этническое происхождение, сексуальная ориентация и религиозные верования. Предоставляя нам эту информацию, вы соглашаетесь на ее обработку с нашей стороны.

Когда вы подписываетесь на платные услуги или осуществляете покупку напрямую на нашем сайте (а не через такие платформы, как iOS или Android), вы предоставляете нам или платежной системе такую информацию, как номер вашей дебетовой или кредитной карты и прочую финансовую информацию.

Когда вы участвуете в опросах фокус-групп, вы делитесь с нами своим мнением о наших продуктах и услугах, ответами на наши вопросы и отзывами.

Когда вы участвуете в наших акциях, мероприятиях или конкурсах, мы собираем информацию, которую вы предоставляете при регистрации или входе в систему.

Когда вы связываетесь с нашим центром клиентской поддержки, мы собираем информацию, которую вы нам предоставляете во время разговора. Иногда мы отслеживаем или записываем разговоры в учебных целях и для того, чтобы обеспечить высокое качество оказываемых услуг.

Если вы попросите нас связаться с кем-либо или иным образом обработать информацию о других людях (например, если вы попросите нас отправить электронное письмо от вашего имени одному из ваших друзей), мы собираем информацию, которую вы нам предоставляете о других людях, для того, чтобы выполнить вашу просьбу.

Конечно, мы также обрабатываем ваше общение в чате с другими пользователями и контент, который вы публикуете, для обеспечения функционирования сервисов.

Информация, которую мы получаем от других лиц

В дополнение к информации, которую вы напрямую нам предоставляете, мы также получаем информацию о вас от других лиц, включая:

других пользователей

Другие пользователи могут предоставлять информацию о вас при использовании ими наших сервисов. Например, мы можем собирать информацию о вас от других пользователей, если они свяжутся с нами, чтобы предоставить ее.

Другие пользователи могут предоставлять информацию о вас при использовании ими наших сервисов. Например, мы можем собирать информацию о вас от других пользователей, если они свяжутся с нами, чтобы предоставить ее. социальные сети

Вы можете использовать данные вашей учетной записи в социальных сетях (например, имя пользователя и пароль Facebook) для создания вашей учетной записи Tinder и входа в нее. Тогда у вас не будет необходимости запоминать еще одно имя пользователя и пароль, и это позволит нам получить некоторую информацию вашей страницы в социальной сети.

Вы можете использовать данные вашей учетной записи в социальных сетях (например, имя пользователя и пароль Facebook) для создания вашей учетной записи Tinder и входа в нее. Тогда у вас не будет необходимости запоминать еще одно имя пользователя и пароль, и это позволит нам получить некоторую информацию вашей страницы в социальной сети. других партнеров

Мы можем получать информацию о вас от наших партнеров, например, публикуется на партнерских сайтах и платформах (в данном случае они могут передавать информацию об успешности рекламной кампании).

Информация, собираемая при использовании наших сервисов

Когда вы используете наши сервисы, мы собираем информацию о том, какие функции вы использовали, как вы использовали их, а также с помощью каких устройств вы получили доступ к нашим сервисам. Смотрите ниже для получения более подробной информации.

Информация об использовании

Мы собираем информацию об использовании вами наших сервисов, например, каким образом вы их используете (дата и время входа в систему, функции, которые вы используете, поиск, клики и страницы, которые отображаются для вас, адреса страниц, с которых вы были перенаправлены, реклама, на которую вы нажимаете), и как вы общаетесь с другими пользователями (например, пользователи, с которыми вы связываетесь и взаимодействуете, время и дата вашего контакта, количество сообщений, которые вы получаете и отправляете).

Мы собираем информацию об использовании вами наших сервисов, например, каким образом вы их используете (дата и время входа в систему, функции, которые вы используете, поиск, клики и страницы, которые отображаются для вас, адреса страниц, с которых вы были перенаправлены, реклама, на которую вы нажимаете), и как вы общаетесь с другими пользователями (например, пользователи, с которыми вы связываетесь и взаимодействуете, время и дата вашего контакта, количество сообщений, которые вы получаете и отправляете). Информация об устройстве

Мы собираем информацию с ваших устройств, с помощью которых вы используете наши сервисы, включая: информацию об аппаратном и программном обеспечении, например, IP-адрес, идентификатор устройства и его тип, специальные настройки устройства и приложений, а также характеристики, сбои в работе приложений, рекламные идентификаторы (например, AAID для Google и IDFA для Apple, оба из которых являются произвольно генерируемыми числами, которые вы можете сбросить в настройках вашего устройства), тип браузера, версия и язык, операционная система, часовые пояса, идентификаторы, связанные с cookies или другие технологии, которые могут идентифицировать ваше персональное устройство или браузер (например, IMEI/UDID и адрес MAC); информацию о вашем беспроводном или мобильном интернет-соединении, например о провайдере и мощности сигнала; информацию о датчиках вашего устройства, таких как акселерометры, гироскопы и компасы.

Другая информация, предоставляемая с вашего согласия.

Если вы даете нам разрешение, мы можем собирать информацию о вашем точном местонахождении (широта и долгота) с помощью различных средств, что зависит от того какие сервисы и устройство вы используете, включая GPS, соединения Bluetooth или Wi-Fi. Сбор данных о вашем местонахождении может происходить в фоновом режиме, даже, когда вы не пользуетесь нашими услугами, если вы дали нам разрешение на сбор этой информации. Если вы не дадите нам разрешения на получение информации о вашем местонахождении, то мы не будем ее собирать.

Подобным образом, при наличии вашего согласия, мы можем собирать ваши фото и видео (например, если вы захотите опубликовать фотографию, видео, или прямую трансляцию на одном из наших сервисов).

4. COOKIE И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ИМ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА ДАННЫХ

Мы используем и можем разрешать другим использовать cookie и подобные им технологии (например, веб-маяки, пиксели), чтобы распознавать вас и ваши устройства. Вы можете прочитать нашу политику Cookie для получения более подробной информации о том, почему мы используем их (например, для идентификации пользователя, запоминания его предпочтений и настроек, анализа трафика сайта и тенденций, реализации и оценки эффективности рекламных кампаний, поддержки функций социальных сетей) и как вы можете контролировать их использование с помощью настроек вашего браузера и других инструментов.

В некоторых веб-браузерах (включая Safari, Internet Explorer, Firefox и Chrome) есть функция "Не отслеживать" ("DNT"), которая сообщает веб-сайту, что пользователь не желает, чтобы его онлайн-активность отслеживалась. Если веб-сайт, который реагирует на сигнал DNT, получает сигнал DNT, браузер может заблокировать этот веб-сайт от сбора определенной информации о пользователе браузера. Не все браузеры предлагают опцию DNT, а сигналы DNT еще не унифицированы. По этой причине многие предприятия, в том числе Tinder, в настоящее время не реагируют на сигналы DNT.

5. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНФОРМАЦИЮ

Основная причина, по которой мы используем вашу информацию, - это предоставление и улучшение наших сервисов. Кроме того, мы используем вашу информацию в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать. Узнайте более подробную информацию, относительно причин, по которым мы используем вашу информацию, а также примеры из практики.

Чтобы управлять вашей учетной записью и предоставлять вам свои сервисы

Создавать вашу учетную запись и управлять ею

Оказывать вам клиентскую поддержку и отвечать на ваши запросы

Проводить ваши транзакции

Обсуждать с вами наши сервисы, включая управление заказами и выставление счетов

Помочь вам общаться с другими пользователями

Анализировать ваш профиль, активность в сервисе, а также ваши предпочтения, чтобы рекомендовать вам серьезные знакомства и отображать ваш профиль подходящим пользователям. Более подробно об используемых нами технологиях профайлинга и автоматизированного принятия решений можно познакомиться в разделе Часто задаваемые вопросы

Показывать профили пользователей друг другу

Обеспечивать бесперебойную работу на ваших устройствах

Связывать различные устройства, которые вы используете, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших сервисов на всех этих устройствах. Мы делаем это, связывая устройства и данные браузера, например, при входе в вашу учетную запись на разных устройствах или с использованием частичного или полного IP-адреса, версии браузера и аналогичных данных о ваших устройствах, чтобы помочь идентифицировать и связать их.

Для предоставления вам новых услуг Tinder

Регистрация и отображение вашего профиля в новых функциях и приложениях Tinder

Администрирование вашей учетной записи в этих новых функциях и приложениях

Предоставлять вам соответствующие предложения и рекламу

Организовывать розыгрыши, конкурсы, предоставлять скидки или другие предложения

Разрабатывать, отображать и отслеживать контент и рекламу, адаптированные к вашим интересам, на наших сервисах и других сайтах

Общаться с вами по электронной почте, телефону, социальным сетям или мобильному устройству о продуктах или услугах, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать

Улучшать наши сервисы и разрабатывать новые

Управлять фокус-группами и опросами

Проводить исследования и анализ поведения пользователей для улучшения наших сервисов и контента (например, мы вправе изменить внешний вид или даже существенно изменить определенную функцию на основании поведения пользователей)

Разрабатывать новые функции и сервисы (например, мы можем создать новую функцию, основанную на интересах, в результате запросов, полученных от пользователей).

Предотвращать, обнаруживать и бороться с мошенничеством или другими незаконными или несанкционированными действиями

Устранять текущие или предполагаемые нарушения на платформе и вне ее.

Выполнять анализ данных для лучшего понимания и разработки ответных мер в отношении этих действий

Сохранять данные, связанные с мошенническими действиями, чтобы предотвратить их повторение

Обеспечивать юридическое соответствие

Соблюдать требования законодательства

Помогать правоохранительным органам

Соблюдать или реализовывать наши права, например, наши Условия

Чтобы обработать вашу информацию, как описано выше, мы полагаемся на следующие правовые основы:

Предоставление вам нашего сервиса: В большинстве случаев причина, по которой мы обрабатываем вашу информацию - это выполнение условий договора, заключенного с вами. Например, по мере использования вами нашего сервиса для создания серьезных знакомств, мы используем вашу информацию для обслуживания вашей учетной записи и вашего профиля, чтобы сделать ее доступной для просмотра другим пользователям и рекомендовать других пользователей вам.

Законные интересы: Мы можем использовать вашу информацию, если у нас есть законные интересы. Например, мы анализируем поведение пользователей на наших сервисах с целью непрерывного улучшения и вносим предложения, которые, как мы думаем, могут вас заинтересовать, а также обрабатываем информацию для административных целей, обнаружения мошенничества и других юридических целей.

Согласие: Иногда мы, по определенным причинам, можем запрашивать ваше согласие на использование вашей информации. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, обратившись к нам по адресу, указанному в конце настоящей политики конфиденциальности.

6. КАК МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ

Поскольку наша цель состоит в том, чтобы помочь вам в создании серьезных знакомств, основной обмен информацией происходит с другими пользователями. Мы также предоставляем некоторую информацию о пользователях поставщикам услуг и партнерам, которые помогают нам в обслуживании сервиса, другим компаниям Match Group и, в некоторых случаях, судебным инстанциям. Читайте дальше, чтобы узнать больше о предоставлении вашей информации другим пользователям.

Предоставление вашей информации другим пользователям Вы делитесь информацией с другими пользователями, когда добровольно раскрываете информацию на сервисе (включая общедоступный профиль). Будьте осторожны с предоставлением вашей информации и убедитесь, что контент, которым вы делитесь, - это то, что вам удобно публиковать, поскольку ни вы, ни мы не можем контролировать то, что другие сделают с вашей информацией после того, как вы разместите ее. Если вы решите ограничить аудиторию для всего своего профиля или его части, для определенного контента или информации о вас, тогда он будет отображаться в соответствии с вашими настройками.

Предоставление вашей информации нашим поставщикам услуг и партнерам Прибегаем к услугам третьих сторон для поддержки наших операций и улучшения наших сервисов. Эти третьи стороны помогают нам в решении различных задач, включая размещение и обслуживание данных, аналитику, обслуживание клиентов, маркетинг, рекламу, обработку платежей и операций по обеспечению безопасности. Мы также можем предоставлять информацию партнерам, которые распространяют и помогают нам рекламировать наши сервисы. Например, мы можем предоставлять ограниченную информацию о вас рекламным партнерам в хешированном, нечитаемом формате. Мы проводим строгую проверку перед тем, как привлечь поставщика услуг или начать работать с партнером. Все наши поставщики услуг и партнеры должны согласиться с соблюдением строгих обязательств в отношении конфиденциальности.

C другими компаниями группы Match Tinder входит в семейство компаний Match, которое на дату вступления в силу настоящей Политики конфиденциальности включает в себя разные веб-сайты и приложения, в том числе: Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito и Twoo (подробнее см. здесь). Мы делимся вашей информацией с другими компаниями группы Match для обеспечения содействия с их стороны в обработке вашей информации как поставщиками услуг, согласно нашим инструкциям и от нашего имени. Содействие, оказываемое другими компаниями группы Match, может включать в себя технические операции по обработке данных, такие как хостинг и обслуживание данных, обслуживание клиентов, маркетинг и целевая реклама, финансовая и бухгалтерская поддержка, лучшее понимание использования наших услуг и поведения пользователей для улучшения нашего обслуживания, обеспечение безопасности наших данных и систем, борьба со спамом, злоупотреблениями, мошенничеством и другими правонарушениями. Мы также можем обмениваться информацией с другими компаниями группы Match в законных деловых целях, таких как корпоративный аудит, аналитика и сводная отчетность, а также в целях соблюдения действующего законодательства. Мы также можем делиться информацией о пользователях с другими компаниями группы Match, чтобы удалить пользователей, которые нарушают наши условия обслуживания, или которые были уличены в преступной деятельности и/или в плохом поведении. В некоторых случаях мы можем удалять таких пользователей со всех платформ.

Для корпоративных транзакций Мы можем передавать вашу информацию, если мы участвуем, полностью или частично, в слиянии, продаже, приобретении, разделении, реструктуризации, реорганизации, роспуске, банкротстве или других изменениях, связанных с правом собственности или управлением.

Когда это требуется по закону Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя.

Обеспечение законных прав Мы также можем предоставлять информацию: а) если раскрытие информации уменьшит нашу ответственность в действительном или предполагаемом иске; б) по мере необходимости защищать наши законные права и законные права наших пользователей, деловых партнеров или других заинтересованных сторон; в) чтобы обеспечить соблюдение наших соглашений с вами; и г) чтобы расследовать, предотвращать или принимать другие меры в отношении незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества или других нарушений.

С вашего согласия или по вашему запросу Мы можем запросить ваше согласие на предоставление вашей информации третьим лицам. В таком случае мы разъясним, почему мы хотим предоставить информацию. Мы можем использовать и передавать неперсональную информацию (то есть информацию, которая сама по себе не определяет, кем вы являетесь, например, информация об устройстве, общие демографические сведения, общие поведенческие данные, геолокация в обезличенной форме), а также персональную информацию в хешированной, нечитаемой форме, при любом из вышеуказанных обстоятельств. Мы также вправе предоставлять ее другим компаниям группы Match и третьим лицам (в частности рекламодателям), чтобы разрабатывать и размещать целевую рекламу на наших сервисах, веб-сайтах или в приложениях третьих лиц, а также анализировать рекламу и сообщать о недопустимом контенте. Мы вправе объединить эту информацию с дополнительной неперсональной информацией или персональной информацией в хешированной, нечитаемой форме, собранной из других источников. Более подробную информацию о нашем использовании файлов cookie и аналогичных технологий можно найти в нашей политике использования cookie

7. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Предоставление информации, изложенной в Разделе 6, иногда включает трансграничную передачу данных, например, в Соединенные Штаты Америки и другие юрисдикции. Например, если сервис используется пользователем, находящимся в Европейской экономической зоне (EЭЗ), его персональная информация передается в страны за пределами ЕЭЗ. Мы передаем данные из ЕЭЗ в другие страны в соответствии со стандартными договорными положениями, одобренными Европейской комиссией, или другими аналогичными обязательствами. Стандартными положениями регулируются обязательства между компаниями, передающими персональные данные, в отношении защиты конфиденциальной информации и безопасности данных.

8. ВАШИ ПРАВА

Мы хотим, чтобы вы контролировали вашу информацию, поэтому мы предоставили вам следующие инструменты:

Инструменты доступа/обновления в сервисе. Инструменты и настройки учетной записи внутри сервиса, которые помогают вам получать доступ, исправлять или удалять информацию, предоставленную нам и связанную с вашей учетной записью. Если у вас возникли вопросы относительно этих инструментов и настроек, обратитесь в наш центр клиентской поддержки.

Разрешения для устройств. Мобильные платформы имеют системы разрешений для определенных типов данных и уведомлений устройства, таких как сервисы телефонной книги, информация о местоположении и всплывающие уведомления. Вы можете изменить настройки на своем устройстве, чтобы разрешить или запретить сбор соответствующей информации или отображение соответствующих уведомлений. Запрет может привести к ограничению функциональности некоторых сервисов.

Удаление. Вы можете удалить свою учетную запись, используя соответствующую функцию сервиса.

Мы хотим, чтобы вы знали о своих правах на конфиденциальность. Вот несколько ключевых моментов, о которых вы должны помнить:

Проверка информации. Законы, регулирующие обработку персональных данных, могут давать вам право требовать предоставления информация, которую мы храним о вас (в зависимости от юрисдикции это можно назвать правом на доступ и проверку полноты и точности сведений). Вы можете запросить копию своей персональной информации здесь.

Обновление информации. Если вы считаете, что информация, которой мы располагаем о вас, является неточной или что мы больше не имеем права использовать ее и хотите запросить ее исправление, удаление или возразить относительно ее обработки, свяжитесь с нами здесь.

Для защиты и безопасности всех наших пользователей мы можем попросить вас предоставить подтверждение личности, прежде чем мы сможем ответить на вышеуказанные запросы.

Имейте в виду, что мы можем отклонить запросы по определенным причинам, в том числе, если запрос является незаконным или может нарушать коммерческую тайну, интеллектуальную собственность, или конфиденциальность другого пользователя. Если вы хотите получать информацию, касающуюся другого пользователя, такую как копии сообщений, полученных от него или через наш сервис, другой пользователь должен связаться с нашим сотрудником по вопросам конфиденциальности, чтобы предоставить свое письменное согласие до того, как информация будет опубликована.

Кроме того, мы не сможем удовлетворить определенные запросы, несущие возражения против обработки персональной информации, особенно в тех случаях, когда такие запросы не позволят нам предоставлять вам наши сервисы. Например, мы не можем предоставить вам наш сервис, если у нас нет вашей даты рождения.

Удаление приложения. Вы можете остановить весь сбор информации приложением, удалив его, используя стандартный для вашего устройства процесс удаления. Если вы удалите приложение со своего мобильного устройства, уникальный идентификатор, связанный с вашим устройством, будет сохранен. Если вы переустановите приложение на одном и том же мобильном устройстве, мы сможем повторно связать этот идентификатор с вашими предыдущими транзакциями и действиями.

Ответственность. В некоторых странах, в том числе в Европейском союзе, вы имеете право подать жалобу в соответствующий орган по защите данных, если у вас есть сомнения относительно того, как мы обрабатываем вашу персональную информацию. Орган по защите данных, в который вы можете подать жалобу, может находиться по месту вашего жительства, работы или по месту нашей регистрации.

9. РЕЗИДЕНТЫ КАЛИФОРНИИ

Резиденты Калифорнии могут запросить уведомление о раскрытии персональной информации или категорий информации, которые были переданы нами третьим лицам с целях маркетинга в течение предыдущего календарного года. Вы можете запросить это уведомление здесь. Срок ответа на запрос - 30 дней. Для вашей защиты и защиты всех наших пользователей мы вправе попросить вас предоставить документ, подтверждающий вашу личность, прежде чем мы сможем ответить на такой запрос.

10. КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ

Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить вас от несанкционированного доступа или изменения, раскрытия или уничтожения вашей персональной информации. Как и во всех технологических компаниях, хотя мы и предпринимаем шаги для обеспечения безопасности вашей информации, мы не обещаем, и вы не должны ожидать, что ваша персональная информация всегда будет оставаться в безопасности.

Мы регулярно проверяем наши системы по вопросам возможных уязвимостей и атак, и регулярно проверяем наши методы сбора, хранения и обработки информации, чтобы обновлять наши физические, технические и организационные меры безопасности.

Мы вправе приостановить использование вами всех или части сервисов без уведомления в случае подозрений или нарушений в отношении персональной информации. Если вы считаете, что ваша учетная запись или информация не защищены, немедленно сообщите нам здесь

Для защиты наших систем и данных от несанкционированного доступа, кражи и утраты мы внедрили программу bug bounty (премия за обнаруженные уязвимости в программном обеспечении). Для получения дополнительной информации о нашей программе bug bounty, нажмите здесь.

11. КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ

Мы храним ваши данные до тех пор, пока они необходимы нам для законных коммерческих целей (как указано в Разделе 5) и в соответствии с требованиями законодательства. Чтобы обеспечить защиту и безопасность наших пользователей внутри и вне нашего сервиса, мы храним данные в течение трех месяцев после удаления учетной записи. В течение этого периода информация учетной записи будет сохранена, хотя учетная запись, конечно, будет недоступна в сервисах.

На практике мы удаляем или анонимизируем вашу информацию при удалении вашей учетной записи (после окна обеспечения безопасности) или после двух лет непрерывного бездействия, за исключением случаев, когда:

мы должны хранить ее в соответствии с действующим законодательством (например, некоторые "данные о трафике" хранятся в течение одного года для соблюдения обязательств по сохранению данных в соответствии с законодательством); мы должны хранить ее в качестве подтверждения соблюдения нами действующего законодательства (например, записи о согласии с нашими условиями, политикой конфиденциальности и другими аналогичными соглашениями сохраняются в течение пяти лет); существует нерешенный вопрос, требование или спор, требующий от нас хранить соответствующую информацию до их разрешения; или информация должна храниться для наших законных деловых интересов, таких как предотвращение мошенничества и повышение защиты и безопасности пользователей. Например, может потребоваться информация, чтобы не допустить открытие новой учетной записи пользователем, который был лишен прав пользования из-за небезопасного поведения или инцидентов безопасности.

Имейте в виду, несмотря на то, что наши системы предназначены для выполнения процессов удаления данных в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, мы не можем обещать, что все данные будут удалены в течение определенного периода времени из-за технических ограничений.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕТЕЙ

Наши сервисы предоставляются только пользователям в возрасте 18 лет и старше. Мы не разрешаем лицам в возрасте до 18 лет пользоваться нашей платформой, и мы сознательно не собираем персональную информацию от лиц моложе 18 лет. Если вы подозреваете, что пользователь моложе 18 лет, используйте механизм отчетности, доступный на сервисе.

13. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Поскольку мы всегда ищем новые и инновационные способы поддержки в создании серьезных знакомств, эта политика со временем может меняться. Мы уведомим вас, прежде чем какие-либо существенные изменения вступят в силу, чтобы у вас было время просмотреть изменения.

14. НАША КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть вопросы о данной политике конфиденциальности, вы можете связаться с нами:

Если вы живете в Европейском союзе:

Онлайн: здесь

Почтовый адрес:

Сотрудник, ответственный за вопросы конфиденциальности / Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Если вы живете за пределами Европейского союза:

Онлайн: здесь

По почте:

Сотрудник, ответственный за вопросы конфиденциальности

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States