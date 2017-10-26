SİZE OLAN TAAHHÜDÜMÜZ

Tinder bünyesinde, mahremiyetiniz önde gelen bir önceliktir. Mahremiyetiniz, bildiğiniz ve sevdiğiniz hizmet ve ürünleri tasarlama ve oluşturma şeklimizin temelinde yer almakta ve böylelikle bunlara tamamen güvenebilmeniz ve anlamlı bağlantılar kurmaya odaklanabilmeniz sağlanmaktadır.

Bize güvenerek bilgilerinizi verdiğiniz için minnettarız ve bunu hafife almıyoruz.

Mahremiyetinizden ödün vermiyoruz. Tüm ürün ve hizmetlerimizi mahremiyeti akılda tutarak tasarlıyoruz. Mahremiyetinize dikkat edilmeksizin herhangi bir karar alınmamasını sağlamak adına hukuk, güvenlik, mühendislik, ürün tasarımı ve başka çeşitli alanlardan uzmanları sürece dâhil ediyoruz.

Verilerinizi işletme şeklimiz açısından şeffaf olmaya çalışıyoruz. Sizin de kullandığınız çevrimiçi hizmetlerin çoğunu kullandığımız için, yetersiz bilgiler ve aşırı karmaşık dilin mahremiyet politikalarındaki yaygın sorunlar olduğunu biliyoruz. Tam tersi bir yaklaşım izliyoruz: Mahremiyet Politikamızı ve ilgili belgeleri sade bir dille yazdık. Gerçekten politikalarımızı okumanızı ve mahremiyet uygulamalarımızı anlamanızı istiyoruz!

Bilgilerinizi güvende tutmak için çok çalışıyoruz. Verilerinizi güvende ve emniyette tutmak için kendini adamış ekiplere sahibiz. Bilgilerinizin güvenliğini artırmak için güvenlik uygulamalarımızı sürekli olarak güncelliyor ve güvenlik çalışmalarına yatırım yapıyoruz.

MAHREMİYET POLİTİKASI

Tinder Mahremiyet Politikasına hoş geldiniz. Politikayı okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Bilgileriniz konusunda bize güvendiğiniz için minnettarız ve bu güvene her zaman layık olmak istiyoruz. Bu, topladığımız bilgileri, bunları neden topladığımızı, nasıl kullanıldığını ve bilgileriniz konusundaki seçimlerinizi anlamanızı sağlamakla başlar. İşbu Politika, mahremiyet uygulamalarımızı sade bir dille açıklamakta, yasal ve teknik jargonu asgari düzeyde tutmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Gizlilik Politikası'nın bir önceki versiyonu buradan görüntülenebilir ve o tarihe kadar geçerli olacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 25 Mayıs 2018

1. KİMİZ

Avrupa Birliği'nde yaşıyorsanız, işbu Mahremiyet Politikası uyarınca bilgilerinizden sorumlu olan şirket (“veri denetçisi”):

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Avrupa Birliği dışında yaşıyorsanız, bilgilerinizden sorumlu şirket:

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. İŞBU MAHREMİYET POLİTİKASININ GEÇERLİ OLDUĞU ALANLAR

İşbu Mahremiyet Politikası, Tinder tarafından yürütülen web siteleri, uygulamalar, etkinlikler ve diğer hizmetler için geçerlidir. Basitlik adına, işbu Mahremiyet Politikasında tüm bunlara “hizmetler” adını veriyoruz. Daha da netlik sağlama adına, tüm geçerli hizmetlerde işbu Mahremiyet Politikasına bağlantılar ekledik.

Bazı hizmetler kendilerine özgü mahremiyet politikaları gerektirebilir. Belirli bir hizmetin kendi mahremiyet politikası varsa, bu durumda işbu Mahremiyet Politikası yerine o politika geçerli olur.

3. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Hakkınızda temel profil bilgileri ve tanışmak istediğiniz insan türleri gibi bazı bilgilere sahip olmadan anlamlı bağlantılar geliştirmenizi sağlayamayacağımızı söylemeye gerek yoktur. Ayrıca günlüklere erişim gibi hizmetlerimizi kullandığınızda oluşturulan bilgileri ve bir sosyal medya hesabı aracılığıyla hizmetlerimize erişim durumundaki gibi üçüncü taraflardan gelen bilgileri de topluyoruz. Ek bilgi isterseniz, aşağıda daha fazla ayrıntıya giriyoruz.

Sizin bize verdiğiniz bilgiler

Hizmetlerimizi kullandığınızda bize belirli bilgiler vermeyi seçiyorsunuz. Bu aşağıda belirtilenleri içerir:

Bir hesap oluşturduğunuzda, bize en azından oturum bilgilerinizi ve hizmetin işlemesi için gerekli olan cinsiyet ve doğum tarihiniz gibi bazı temel bilgilerinizi verirsiniz.

Profilinizi tamamladığınızda, bizimle kişiliğiniz, yaşam tarzınız, ilgi alanlarınız ve sizinle ilgili diğer bilgiler gibi hakkınızdaki ek bilgiler ile fotoğraf ve video gibi içerikleri bizimle paylaşabilirsiniz. Resim ve video gibi belli içerikleri eklemek için, kameranıza veya fotoğraf albümünüze erişmemize izin verebilirsiniz. Bize vermeyi seçtiğiniz bilgilerden bazıları belirli bölgelerde “özel” veya “hassas” olarak görülebilir. Buna örnek olarak ırk veya etnik kökeniniz, cinsel yöneliminiz ve dini inançlarınız verilebilir. Bu bilgileri vermeyi seçerek, bu bilgileri işlememize izin verirsiniz.

Ücretli bir hizmete abone olduğunuzda ya da (iOS veya Android gibi bir platform aracılığıyla yapmak yerine) doğrudan bizden bir alım gerçekleştirdiğinizde, bize veya ödeme hizmeti sağlayıcımıza banka veya kredi kartı numaranız ve diğer finansal bilgileriniz gibi bilgiler verirsiniz.

Anketlere veya odak gruplarına katıldığınızda, bize ürün ve hizmetlerimiz konusunda içgörüler, sorularımıza yanıtlar ve müşteri görüşleri sunarsınız.

Tanıtım, etkinlik ve yarışmalarımıza katılmayı seçtiğinizde, kaydolmak veya girmek için kullandığınız bilgileri toplarız.

Müşteri hizmetleri ekibimizle irtibata geçerseniz, etkileşim sırasında bize verdiğiniz bilgileri toplarız. Bazen eğitim amacıyla ve yüksek kalitede bir hizmet sunmak için bu etkileşimleri takip ederek kaydederiz.

Bizden başka insanlarla iletişim kurmamızı ya da bu kişilerin bilgilerini işlememizi isterseniz (örneğin sizin adınıza arkadaşlarınızdan birine bir e-posta göndermemizi isterseniz), isteğinizi tamamlama amacıyla başkaları hakkındaki bize vermiş olduğunuz bilgileri toplarız.

Elbette diğer kullanıcılarla sohbetlerinizi ve yayımladığınız içerikleri de hizmet faaliyetlerinin parçası olarak işleriz.

Başkalarından aldığımız bilgiler

Bize doğrudan verdiğiniz bilgilere ek olarak, başkalarından da sizin hakkınızda aşağıdaki gibi bilgiler alırız:

Diğer Kullanıcılar

Diğer kullanıcılar, hizmetlerimizi kullanırken sizin hakkınızda bilgiler verebilir. Örneğin, diğer kullanıcılar bizimle sizinle ilgili olarak irtibat kurarsa, onlardan sizinle ilgili bilgiler toplayabiliriz.

Diğer kullanıcılar, hizmetlerimizi kullanırken sizin hakkınızda bilgiler verebilir. Örneğin, diğer kullanıcılar bizimle sizinle ilgili olarak irtibat kurarsa, onlardan sizinle ilgili bilgiler toplayabiliriz. Sosyal Medya

Tinder hesabınızı oluşturup oturum açmak için (Facebook Oturum Bilgileri gibi) sosyal medya oturum bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Bu, sizi başka bir kullanıcı adı ve parolayı daha hatırlamaktan kurtarır ve sosyal medya hesabınızdaki bazı bilgileri bizimle paylaşmanıza olanak sağlar.

Tinder hesabınızı oluşturup oturum açmak için (Facebook Oturum Bilgileri gibi) sosyal medya oturum bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Bu, sizi başka bir kullanıcı adı ve parolayı daha hatırlamaktan kurtarır ve sosyal medya hesabınızdaki bazı bilgileri bizimle paylaşmanıza olanak sağlar. Diğer Ortaklar

Örneğin reklamlarının bir ortağın web siteleri ve platformları üzerinde yayımlandığı durumlarda (bu durumda bir kampanyasının başarısına ilişkin bilgileri aktarabilirler), ortaklarımızdan sizin hakkınızda bilgiler alabiliriz.

Hizmetlerimizi kullanımınızda toplanan bilgiler

Hizmetlerimizi kullandığınızda, hangi özellikleri kullandığınız, bunları nasıl kullandığınız ve hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihazlar gibi bilgiler toplarız. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın:

Kullanım Bilgileri

Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız (örn: Oturum açtığınız tarih ve saat, kullandığınız özellikler, aramalar, tıklamalar ve size gösterilen sayfalar, yönlendiren web sayfasının adresi, tıkladığınız reklamlar) ve diğer kullanıcılarla nasıl etkileşim kurduğunuz (örn: Bağlantı ve etkileşim kurduğunuz kullanıcılar, iletişiminizin saat ve tarihi, gönderip aldığınız mesaj sayısı) gibi konularda hizmetlerimizdeki etkinliklerinize ilişkin bilgiler toplarız.

Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız (örn: Oturum açtığınız tarih ve saat, kullandığınız özellikler, aramalar, tıklamalar ve size gösterilen sayfalar, yönlendiren web sayfasının adresi, tıkladığınız reklamlar) ve diğer kullanıcılarla nasıl etkileşim kurduğunuz (örn: Bağlantı ve etkileşim kurduğunuz kullanıcılar, iletişiminizin saat ve tarihi, gönderip aldığınız mesaj sayısı) gibi konularda hizmetlerimizdeki etkinliklerinize ilişkin bilgiler toplarız. Cihaz Bilgileri Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihaz(lar) hakkında aşağıdakiler gibi bilgiler toplarız: IP adresi, cihaz kimliği ve türü, cihaza özgü ve uygulama ayarları ve özellikleri, uygulama çökmeleri, reklam kimlikleri (Google'ın AAID ve Apple'ın IDFA kimlikleri gibi cihaz ayarlarınıza giderek sıfırlayabileceğiniz rastgele üretilmiş numaralar), tarayıcı türü, sürümü ve dili, işletim sistemi, zaman dilimleri, tanımlama bilgileriyle ilişkilendirilen tanıcılar, cihazınız veya tarayıcınızı benzersiz şekilde tanımlayabilecek diğer teknolojiler (örn: IMEI/UDID ve MAC adresi) gibi yazılım ve donanım bilgileri; Hizmet sağlayıcınız ve sinyal kuvvetiniz gibi kablosuz ve mobil ağ bağlantınıza ilişkin bilgiler Hızölçer, jiroskop ve pusula gibi cihaz sensörü bilgileri

İzninizle alınan diğer bilgiler

Bize izin verirseniz, kullandığınız hizmete bağlı olarak GPS, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantıları gibi çeşitli yollarla kesin coğrafi konumunuzu (enlem ve boylam) toplayabiliriz. Coğrafi konumunuzun toplanması, bize verdiğiniz izin buna açıkça izin veriyorsa, hizmetleri kullanmadığınız zamanlarda bile arka planda gerçekleşebilir. Coğrafi konumunuzu toplamamıza izin vermezseniz, bunu toplamayız.

Benzer şekilde, eğer izin verirseniz, fotoğraf ve videonuzu toplayabiliriz (örneğin hizmetlerde bir fotoğraf, video veya akış yayımlamak istiyorsanız).

4. TANIMLAMA BİLGİLERİ VE DİĞER BENZER VERİ KORUMA TEKNOLOJİLERİ

Sizi ve /veya cihaz(lar)ınızı tanımak için çerezler ve benzer teknolojileri (örneğin web işaretçisi, pikseller) kullanabilir ve diğerlerinin kullanmasına izin verebiliriz. Onları neden kullandığımız (örneğin kimliğinizi doğrulamak, tercihlerinizi ve ayarlarınızı hatırlamak, site trafiğini ve trendlerni analiz etmek, reklam kampanyalarını ulaştırmak ve onların tesirlerini ölçmek, sosyal medya özelliklerini kullanmanızı sağlamak gibi) ve onların kullanımlarını tarayıcı ayarlarınızdan ve diğer araçlardan nasıl daha iyi kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Tanımlama Bilgisi Politikamızı okuyabilirsiniz.

Bazı web tarayıcılarının (Safari, Internet Explorer, Firefox ve Chrome gibi), bir web sitesine kullanıcının çevrimiçi etkinliğinin takip edilmesini istemediğini söyleyen bir “İzleme” (“DNT”) özelliği bulunur. DNT sinyallerine yanıt veren bir web sitesi DNT sinyali alırsa, tarayıcının web sitesinin tarayıcı kullanıcısı hakkında belli bilgiler toplamasını engellemesi mümkündür. Tüm tarayıcılar DNT seçeneği sunmaz ve DNT sinyalleri henüz tek bir tipte değildir. Bu nedenle, Tinder de dâhil olmak üzere birçok işletme şu anda DNT sinyallerine yanıt vermemektedir.

5. BİLGİLERİ KULLANMA ŞEKLİMİZ

Bilgilerinizi kullanmamızın ana nedeni, hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmektir. Ek olarak, bilgilerinizi sizi güvende tutmak ve size ilgi çekici gelebilecek reklamlar sunmak için kullanırız. Bilgilerinizi kullanmamızın çeşitli nedenlerine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama ve pratik örnekler için okumaya devam edin.

Hesabınızı yönetmek ve size hizmetler sunmak için

Hesabınızı oluşturmak ve yönetmek

Size müşteri desteği sağlamak ve isteklerinize yanıt vermek

İşlemlerinizi tamamlamak

Sipariş yönetimi ve faturalandırma da dâhil olmak üzere, sizinle hizmetlerimiz hakkında iletişim kurmak

Başka kullanıcılarla bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için

Profilinizi, hizmet üzerindeki aktivitenizi ve sizin için anlamlı bağlantılar önermek ve sizi başkalarına önermek için tercihlerinizi analiz edin; profil oluşturma ve otomatik karar alma hakkında daha fazla bilgi için lütfen SSS'ye göz atın.

Kullanıcıların profillerini birbirlerine göstermek

Cihazlarınız arasında tutarlı bir deneyim sağlamak için

Kullandığınız tüm cihazlarınız üzerinde hizmetlerimiz konusunda tutarlı bir deneyimden yararlanabilmeniz için bu cihazlar arasında bağlantı kurmak. Bunu, farklı cihazlardan hesabınızda oturum açtığınızda cihazlarınız ve tarayıcı verileri arasında bağlantı kurarak ya da cihazlarınızı belirleyerek aralarında bağlantı kurmak için kısmi veya tam IP adresi, tarayıcı sürümü ve benzer verileri kullanarak yaparız.

Size yeni Tinder hizmetleri sunmak için

Sizi kaydetmek ve profilinizi yeni Tinder özellikleri ve uygulamalarında görüntülemek

Bu yeni özellikler ve uygulamalarda hesabınızı yönetmek

Size geçerli teklifler ve reklamlar sunmak için

Çekiliş, yarışma, indirim ve diğer teklifler uygulama

Hizmetlerimiz ve diğer siteler üzerinde ilgi alanlarınıza özel içerik ve reklamlar geliştirmek, görüntülemek ve takip etmek

Sizinle e-posta, telefon, sosyal medya veya mobil cihaz yoluyla ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetler hakkında iletişim kurmak

Hizmetlerimizi iyileştirmek ve yenilerini geliştirmek için

Odak grubu ve anketler uygulamak

Hizmetlerimizi ve içeriği iyileştirmek için kullanıcı davranışlarına yönelik araştırma ve analiz yürütmek (örneğin, kullanıcıların davranışına göre belirli bir özelliğin görünümünü veya verdiği hissi değiştirme ve önemli ölçüde değişiklik yapma kararı alabiliriz)

Yeni özellik ve hizmetler geliştirmek (örneğin, kullanıcılardan alınan istekler için yeni bir ilgi tabanlı özellik oluşturma kararı alabiliriz)

Dolandırıcılık ya da diğer yasa dışı veya izinsiz etkinlikleri önlemek, saptamak ve savaşmak için

Platform üzerinde ve dışında gerçekleşen devam eden veya iddia edilen uygunsuz davranışları ele almak

Bu etkinliklere daha iyi anlayarak karşı tedbirler tasarlamak için veri analizi gerçekleştirmek

Yinelemeleri önlemek için dolandırıcılık etkinlikleriyle ilgili verileri saklamak

Yasal uyumu sağlamak için

Yasal gerekliliklere uymak

Kolluk kuvvetlerine destek olmak

Şartlarımız gibi haklarımızı uygulatmak veya kullanmak

Yukarıda da açıklandığı üzere, bilgilerinizi işlemek için aşağıdaki yasal temellere dayanmaktayız:

Size hizmetimizi sağlamak: Çoğu zaman, bilgilerinizi işlememizin nedeni bizimle olan kontratınızın gereğini yerine getirmektir. Örneğin, anlamlı bağlantılar kurmak için hizmetimizi kullandığınızda, başkaları açısından daha görünür hâle getirme ve size başka kullanıcılar önerme amacıyla hesabınızı ve profilinizi tutmak için bilgilerinizi kullanırız.

Meşru çıkarlar: Bilgilerinizi kullanmak için meşru bir çıkarımız olduğu durumlarda bunu yapabiliriz. Örneğin, sunumlarımızı sürekli olarak iyileştirmek için hizmetlerimiz üzerindeki kullanıcı davranışlarını analiz eder, sizi ilgilendirebilecek teklifler önerir ve idare, dolandırıcılık saptama ve diğer yasal amaçlar için bilgilerinizi işleriz.

İzin: Zaman zaman belli spesifik nedenlerden ötürü bilgilerinizi kullanmak için sizden izin isteyebiliriz. İşbu Mahremiyet Politikasının sonunda yer alan adresten bizimle irtibata geçerek, izninizi herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz.

6. BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMA ŞEKLİMİZ

Hedefimiz anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olmak olduğu için, kullanıcıların bilgilerinin ana paylaşımı da elbette diğer kullanıcılar ile olmaktadır. Ayrıca bize hizmetlerin yürütülmesi konusunda destek veren hizmet sağlayıcıları ve ortaklarla ve diğer Match Group şirketleri ve bazı durumlarda da yasal makamlarla bazı kullanıcıların bilgilerini de paylaşırız. Bilgilerinizin başkalarıyla nasıl paylaşıldığına ilişkin daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Başka kullanıcılar ile Gönüllü olarak hizmet üzerinde bilgilerinizi açıkladığınızda (herkese açık profiliniz dâhil), başka kullanıcılarla bilgi paylaşırsınız. Lütfen bilgileriniz konusunda dikkatli olun ve paylaştığınız içeriğin herkesin görebilecek olması konusunda rahat olduğunuz şeyler olduğundan emin olun, zira bir kez paylaşmanız sonrasında başkalarının bilgilerinizle ne yapabileceğini ne siz ne de biz kontrol edebiliriz. Profilinizin tamamı veya bir bölümü ya da hakkınızdaki belli içerik veya bilgiler için hedef kitleyi sınırlamayı seçerseniz, bu durumda ayarlarınıza göre görünür olacaktır.

Hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız ile Hizmetlerimizi yürütmemizi ve iyileştirmemizi sağlamak için üçüncü taraflardan yararlanırız. Bu üçüncü taraflar, veri barındırma ve bakım, analitik, müşteri hizmetleri, pazarlama, reklam, ödeme işleme ve güvenlik faaliyetleri gibi çeşitli görevlerde bize destek olur. Ayrıca hizmetlerimizin reklamının yapılması konusunda bize dağıtım ve destek sağlayan ortaklarla da bilgi paylaşabiliriz. Örneğin, reklam ortaklarımızla sizin hakkınızda şifrelenmiş, makine tarafından okunabilir biçime sahip sınırlı bilgiler paylaşabiliriz. Herhangi bir hizmet sağlayıcı ile ilişki kurmadan ya da herhangi bir ortakla çalışmadan önce, katı bir güvenlik incelemesi süreci izliyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız, katı gizlilik yükümlülüklerini kabul etmek zorundadır.

Match Group'a ait diğer işletmeler ile Tinder, işbu Gizlilik Politikasının tarihi itibarıyla Tinder, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, ve Twoo gibi web siteleri ve uygulamaları içeren Match Group işletme ailesinin bir parçasıdır (daha fazla ayrıntı için buraya tıklayın. Talimatlarınız sonrasında ve sizin adınıza hizmet sağlayıcıları olarak bilgilerinizi işleme konusunda bize destek olmaları için bilgilerinizi Match Group'a ait diğer şirketlerle paylaşıyoruz. Match Group'a ait diğer şirketler tarafından sağlanan destek, veri barındırma ve bakımı gibi teknik işleme faaliyetleri, müşteri hizmetleri, pazarlama ve hedeflenmiş reklamcılık, finans ve muhasebe desteği, hizmetlerimizi iyileştirmek için hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını ve kullanıcıların davranışlarını daha iyi anlama, verilerimizi ve sistemlerimizi güvence altına alma ve istenmeyen posta, istismar, dolandırıcılık, ihlal ve diğer uygunsuz hareketlerle mücadeleyi içerebilir. Ayrıca kurumsal denetim, analiz ve birleştirilmiş raporlama ile geçerli yasalara uyum gibi meşru iş amaçları için de bilgileri Match Group'a ait diğer şirketlerle paylaşabiliriz. Ayrıca hizmet şartlarımızı ihlal eden ya da suç etkinliği ve/veya kötü davranış nedeniyle rapor edilmiş olan kullanıcıları çıkarmak için de kullanıcı bilgilerini Match Group'a ait diğer şirketlerle paylaşabiliriz. Bazı durumlarda, bu kullanıcıyı tüm platformlardan çıkarabiliriz.

Kurumsal işlemler için Tamamen veya kısmen bir birleşme, alım, edinim, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden düzenleme, tasfiye, iflas veya diğer yönetim veya kontrol değişikliğinde yer almamız durumunda bilgilerinizi aktarabiliriz.

Yasanın gerektirdiği durumlarda Aşağıdakiler için makul şekilde gerekli olması durumunda bilgilerinizi açıklayabiliriz: (i) Mahkeme kararı, celp veya arama emri, kamu / kolluk kuvveti soruşturması gibi yasal bir sürece veya diğer yasal gerekliliklere uymak, (ii) suçun önlemesi veya saptanmasına (her iki durumda da geçerli yasaya tabi olacak şekilde) destek vermek veya (iii) herhangi bir kişinin güvenliğini korumak.

Yasal hakları uygulatmak için Ayrıca aşağıdaki durumlarda da bilgi paylaşabiliriz: (i) Açıklamanın fiili veya tehdit aşamasındaki bir davada mesuliyetimizi azaltacak olması, (ii) bizim yasal haklarımızı ya da kullanıcılarımız, iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi, (iii) sizinle olan sözleşmelerimizi uygulatmak için ve (iv) yasa dışı etkinlik, şüphelenilen dolandırıcılık veya diğer uygunsuz hareketi soruşturmak, önlemek veya başka bir adım atmak için.

Sizin izniniz veya bizim isteğimiz ile Üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşmak için sizden izin isteyebiliriz. Bu tür bir durumda, bilgileri neden paylaşmak istediğimizi net olarak açıklayacağız. Kişisel olmayan bilgileri (yani kendi başına kim olduğunuzu belirtmeyen kimlik bilgisi çıkarılmış cihaz bilgileri, genel demografi bilgileri, genel davranış verileri ve coğrafi konum gibi bilgiler) ve kişisel bilgileri yukarıdaki koşullar altında şifrelenmiş ve makine tarafından okunabilir bir biçimde kullanabilir ve paylaşabiliriz. Hizmetlerimiz üzerinde veya üçüncü tarafların web siteleri ve uygulamaları üzerinde hedef odaklı reklamlar geliştirerek sunmak ve gördüğünüz reklamları analiz ve rapor etmek için diğer Match Group şirketleri ve (başta reklamcılar olmak üzere) üçüncü taraflar ile de bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu bilgileri, başka kaynaklardan toplanan, şifrelenmiş, makine tarafından okunabilir biçimdeki kişisel olmayan veya kişisel ek bilgilerle birleştirebiliriz. Çerezleri ve benzer teknolojileri kullanımımıza ilişkin daha fazla bilgi Tanımlama Bilgisi Politikamızda bulunabilir

7. SINIR ÖTESİ VERİ AKTARIMLARI

Bölüm 6'da belirtilen şekilde bilgilerin paylaşılması, bazen Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yargı alanlarına sınır ötesi veri aktarımları içerebilir. Örnek olarak, hizmetin kullanıcıların Avrupa Ekonomik Alanı'nda (“AEA”) bulunmasına izin verdiği durumlarda, bu kullanıcıların kişisel bilgileri AEA dışındaki ülkelere aktarılır. AEA'dan diğer ülkelere veri aktarımlarına izin vermek için Avrupa Komisyonu'nun onayladığı standart sözleşme maddelerini ve diğer uygun korumaları kullanırız. Standart sözleşme maddeleri, kişisel veri aktarımı yapan şirketler arasındaki taahhütlerdir ve bu şirketleri verilerinizin gizlilik ve güvenliğini koruma konusunda bağlayıcı niteliktedir.

8. HAKLARINIZ

Bilgilerinizi kontrolünün sizde olmasını istiyoruz, bu nedenle size aşağıdaki araçları sunduk:

Hizmetteki Erişim / Güncelleme araçları. Bize verdiğiniz ve hesabınızla ilişkili ilgilere doğrudan hizmet içerisinden erişmeniz, düzeltmeniz veya silmenize yardımcı olacak araçlar ve hesap ayarları. Bu araçlar ve ayarlar konusunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yardım için buradan müşteri hizmetleri ekibimizle irtibata geçin.

Cihaz izinleri. Mobil platformlar, telefon defteri ve konum hizmetleri ve anında iletme bildirimleri gibi spesifik cihaz verisi ve bildirim türleri için izin sistemlerine sahiptir. Bununla ilgili bilgilerin toplanması ve ilgili bildirimlerin görüntülenmesine izin vermek veya karşı çıkmak için cihazınız üzerindeki ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Elbette bunu yapmanız durumunda belli hizmetler tam işlevselliğini yitirebilir.

Silme. İlgili işlevselliği doğrudan hizmet üzerinde kullanarak hesabınızı silebilirsiniz.

Mahremiyet haklarınızın bilincinde olmanızı istiyoruz. Hatırlanması gereken bazı önemli hususlar şöyledir:

Bilgilerinizi gözden geçirme. Geçerli gizlilik yasaları, size sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri gözden geçirme hakkı verebilir (bölgeye bağlı olarak buna erişim hakkı, taşınabilirlik hakkı veya bu terimlerin varyasyonları denebilir). Buradan istekte bulunarak kişisel bilgilerinizin bir kopyasını talep edebilirsiniz.

Bilgilerinizi güncelleme. Hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanıyor, düzeltilmelerini veya silinmelerini talep ediyor ya da işlenmelerine itiraz ediyorsanız, lütfen buradan bizimle irtibata geçin.

Sizin ve tüm kullanıcılarımızın korunması için, yukarıdaki istekleri yanıtlamadan önce kimlik kanıtı sunmanızı isteyebiliriz.

İsteğin yasa dışı olması ya da başka bir kullanıcının ticari sırları veya fikri mülkiyetini ya da mahremiyetini ihlal edebilecek olması gibi belli nedenlerden ötürü istekleri reddedebileceğimizi unutmayın. Başka bir kullanıcıyla ilgili olarak ondan hizmetimiz üzerinden aldığınız mesajların kopyası gibi bilgiler almak istiyorsanız, bilgilerin serbest bırakılması öncesinde diğer kullanıcının yazılı izin vermek üzere Mahremiyet Yetkilimiz ile irtibata geçmesi gerekecektir.

Ayrıca, kişisel bilgilerin işlenmesine yönelik itiraz isteklerinin size artık hizmet sağlama olanağımızı ortadan kaldıracak olması gibi durumlarda bu istekleri yerine getiremeyebiliriz. Örneğin, doğum tarihinize sahip değilsek hizmetimizi sağlayamayız.

Kaldırma. Cihazınızın standart kaldırma sürecini kullanarak uygulamayı kaldırmak suretiyle her türlü bilgi toplamayı sonlandırabilirsiniz. Uygulamayı mobil cihazınızdan kaldırırsanız, cihazınızla ilişkili benzersiz tanıtıcı saklanmaya devam edecektir. Uygulamayı aynı mobil cihaza yeniden yüklemeniz durumunda, bu tanıtıcıyı önceki işlem ve etkinliklerinizle yeniden ilişkilendirebileceğiz.

Hesap verebilirlik. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, bazı ülkelerde kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda endişeleriniz olması halinde uygun veri koruma makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Şikayette bulunabileceğiniz veri koruma makamı, ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya bizim merkezimizin bulunduğu yerde olabilir.

9. CALIFORNIA SAKİNLERİ

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, önceki takvim yılı süresince doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmış olduğumuz, sizin hakkınızdaki kişisel bilgilerin kategorilerini açıklayan bir bildirim talebinde bulunabilirsiniz. Bu bildirim talebinde bulunmak için, lütfen isteğinizi buraya gönderin. Lütfen yanıt için 30 gün süre tanıyın. Sizin ve tüm kullanıcılarımızın korunması için, bu tür bir isteği yanıtlamadan önce kimlik kanıtı sunmanızı isteyebiliriz.

10. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KORUMAMIZ

Sizi kişisel bilgileriniz konusunda yetkisiz erişim veya değişiklik, açıklama veya imhadan korumak için çok çalışıyoruz. Tüm teknoloji şirketlerinde olduğu gibi, her ne kadar bilgilerinizi güvence altına almak için adımlar atsak da, kişisel bilgilerinizin her zaman güvende kalacağına dair bir söz vermiyoruz ve siz de bunu beklememelisiniz.

Olası güvenlik açıkları ve saldırılara karşı sistemlerimizi düzenli olarak takip ediyor ve fiziksel, teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerimizi güncellemek için bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı düzenli olarak inceliyoruz.

Herhangi bir güvenlik ihlalinden şüphe eder veya saptarsak, bildirimde bulunmaksızın hizmetlerin tamamını veya bir kısmını kullanımınızı askıya alabiliriz. Hesap veya bilgilerinizin artık güvende olmadığını düşünüyorsanız, lütfen bizi ivedilikle buradan bilgilendirin

Sistemlerimiz ve bilgilerinizin yetkisiz erişim, hırsızlık ve kayıptan korunmasını sağlamak için, bir hata ödül programı uygulamaya koyduk. Hata ödül programımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayın.

11. BİLGİLERİNİZİ ELİMİZDE TUTMA SÜREMİZ

Bilgilerinizi Bölüm 5'de belirtildiği ve geçerli yasanın izin verdiği ölçüde) ancak meşru iş amaçları için ihtiyaç duyduğumuz sürece saklarız. Hizmetler bünyesinde de haricinde kullanıcılarımızın güvenlik ve emniyetini korumak için, hesap silme sonrasında üç aylık bir güvenlik saklama penceresi uygulamaya koyarız. Bu süre boyunca, hizmetlerde hesap elbette görünmeyecek olmasına rağmen hesap bilgileri saklanır.

Uygulamada, hesabınızı sildikten sonra (güvenlik saklama penceresini takiben) ya da iki yıl süreyle sürekli etkin olmama sonrasında bilgilerinizi aşağıdaki istisnai durumlar haricinde siler veya anonimleştiririz:

Geçerli yasaya uymak için bunları tutmamızın gerekmesi (örneğin bazı “trafik verileri”, hukuki veri saklama yükümlülüklerine uymak için bir yıl süreyle saklanır) Geçerli yasaya uyumumuza kanıt olması için tutmamızın gerekmesi (örneğin, Şartlarımız ve Mahremiyet Politikamıza yönelik izinler ve diğer benzeri izinlerin kayıtları beş yıl süreyle saklanır) Çözülene dek ilgili bilgileri elimizde tutmamızı gerektiren çözülmemiş bir sorun, hak talebi veya anlaşmazlık olması Dolandırıcılık önleme ve kullanıcıların güvenlik ve emniyetini artırma gibi meşru iş amaçlarımıza yönelik olarak bilgilerin tutulmasının gerekmesi Örneğin güvenli olmayan davranışlar veya güvenlik olayları nedeniyle yasaklanmış olan bir kullanıcının yeni bir hesap açmasını önlemek için bilgilerin tutulması gerekebilir.

Sistemlerimiz yukarıdaki yönergeler uyarınca veri silme işlemlerini yürütmek üzere tasarlanmış olsa da, teknik kısıtlamalar nedeniyle spesifik bir zaman dilimi içerisinde tüm verilerin silineceğinin sözünü veremeyiz.

12. ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ

Hizmetlerimiz, 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla kısıtlıdır. Platformumuza 18 yaşın altındaki kullanıcıları almıyor ve 18 yaşın altındaki herhangi birinin kişisel bilgilerini bilerek toplamıyoruz. Bir kullanıcının 18 yaşın altında olduğundan şüpheleniyorsanız, lütfen hizmet içerisinde bulunan bildirim mekanizmasını kullanın.

13. MAHREMİYET POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Her zaman anlamlı bağlantılar kurmanızı sağlamanın yeni ve yenilikçi yollarını aradığımız için, işbu politika zaman içinde değişebilir. Değişiklikleri gözden geçirecek zamanınızın olabilmesi için, her türlü önemli değişiklik yürürlüğe girmeden önce sizi bilgilendireceğiz.

14. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇME

İşbu Mahremiyet Politikası hakkında sorularınız varsa, bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

Avrupa Birliği'nde yaşıyorsanız:

Çevrimiçi: buradan

Postayla:

Gizlilik Görevlisi

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

Avrupa Birliği dışında yaşıyorsanız:

Çevrimiçi: buradan

Posta yoluyla:

Mahremiyet Yetkilisi / Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States