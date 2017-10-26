我们对您的承诺

在 Tinder，保护您的隐私是我们的头等要务。您的隐私是我们设计和构建您所了解和喜爱的服务和产品的核心，因此您可以充分信任这些产品和服务，专注于建立有意义的联系。

我们非常感谢您在向我们提供您的信息时对我们的信任，且将予以特别重视。

我们在保护您的隐私方面，不会妥协。我们在设计所有的产品和服务时都考虑您的隐私。我们的团队涵盖来自各个领域的专家，包括法律、安全、工程、产品设计和其他领域，以确保不会在不尊重您的隐私的情况下做出任何决定。

我们努力在处理您的数据的过程中保持透明。由于我们使用着许多与您相同的在线服务，因此我们知道信息不足和语言过于复杂是隐私政策中的常见问题。我们采取完全相反的做法：我们用简明的语言编制了我们的隐私政策和相关文件。我们真的希望您阅读我们的政策并了解我们的隐私做法！

我们努力保证您的信息安全。我们的团队致力于保护您的数据安全。我们不断更新安全做法，增加安全投入，以提高您信息的安全性。

隐私政策

欢迎阅读 Tinder 隐私政策。感谢您花时间阅读本文件。

我们感谢您相信我们，向我们提供您的信息。我们将努力始终维持您的这一信任。首先，我们将确保您了解我们收集的信息、我们为什么收集信息、如何使用信息以及您对于您的信息可以作何选择。本政策以通俗的语言描述了我们的隐私做法，并尽可能少地使用了法律和技术术语。

本隐私政策自 2018 年 5 月 25 日起执行。本隐私政策之前的版本（点击此处可获取）在此之前执行。

生效日期：2018 年 5 月 25 日

1. 我们是谁

如果您在欧盟内，根据本隐私政策对您的信息负责的公司（“数据管理者”）是：

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

如果您在欧盟以外，对您的信息负责的公司是：

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States

2. 本隐私政策的适用范围

本隐私政策适用于由 Tinder 运营的网站、应用、活动和其他服务。为简单起见，我们在本隐私政策中将所有这些项目称为“服务”。为了更清楚地说明本政策，我们在所有适用的服务中都增加了本隐私政策的链接。

一些服务可能需要自己独特的隐私政策。如果某项服务有自己的隐私政策，那么该政策（而非本隐私政策）适用。

3. 我们收集的信息

毫无疑问，如果没有关于您的某些信息，例如基本的详细个人资料以及您希望遇到的人的类型，我们无法帮助您建立有意义的联系。我们还会收集您在使用我们的服务时生成的信息（例如访问日志），并在您通过社交媒体帐户访问我们的服务等情况下收集来自第三方的信息。如果您需要更多信息，我们会在下文详细介绍。

您提供给我们的信息

您在使用我们的服务时，选择了向我们提供某些信息。这包括：

当您创建帐户时，您至少向我们提供您的登录凭据以及我们提供服务所必需的一些基本详细信息，例如您的性别和出生日期。

当填写您的个人资料时，您可以与我们分享其他信息，例如关于您的个性、生活方式、兴趣和其他方面的详细信息以及照片和视频等内容。要添加某些内容，例如图片或视频，您可能需要允许我们访问您的相机或相册。您选择向我们提供的某些信息在某些司法管辖区内可能被视为“特殊”或“敏感”信息，例如您的种族或民族、性取向和宗教信仰。选择提供这些信息即表示您同意我们处理这些信息。

当您订阅付费服务或直接从我们（而不是通过 iOS 或 Android 等平台）购物时，您将向我们或我们的付款服务提供商提供某些信息，例如您的借记卡或信用卡号或其他财务信息。

当您参与调查或参加焦点小组时，您将向我们提供对我们产品和服务的意见，回答我们的问题，提供证言。

当您选择参加我们的促销、活动或竞赛时，我们会收集您用于注册或参赛的信息。

如果您联系我们的客户服务团队，我们会收集您在互动过程中提供给我们的信息。有时候，我们会监控或记录这些互动，以便进行培训和确保高质量的服务。

如果您请求我们与他人沟通或以其他方式处理其他人的信息（例如，您请求我们代您向您的某位朋友发送电子邮件），我们会收集您提供给我们的其他人的信息，以便完成您的请求。

当然，我们还会作为服务运营的一部分，处理您与其他用户的聊天以及您发布的内容。

我们从其他人处收到的信息

除了您直接向我们提供的信息外，我们还会从其他人处收到有关您的信息，其中包括：

其他用户

其他用户在使用我们的服务时可能会提供有关您的信息。例如，当其他用户因与您相关的事项与我们联系时，我们可能会从他们那里收集有关您的信息。

其他用户在使用我们的服务时可能会提供有关您的信息。例如，当其他用户因与您相关的事项与我们联系时，我们可能会从他们那里收集有关您的信息。 社交媒体

您可能可以使用您的社交媒体（如 Facebook）创建并登录您的 Tinder 帐户。这样做可使您无需另记一个用户名和密码，并且与我们分享来自您社交媒体帐户中的一些信息。

您可能可以使用您的社交媒体（如 Facebook）创建并登录您的 Tinder 帐户。这样做可使您无需另记一个用户名和密码，并且与我们分享来自您社交媒体帐户中的一些信息。 其他合作伙伴

我们可能会从我们的合作伙伴那里收到有关您的信息，例如， 在合作伙伴的网站和平台上发布 Tinder 的广告时（在这种情况下，他们可能会将活动成果的详细信息传给我们）。

您使用我们的服务时收集的信息

当您使用我们的服务时，我们会收集关于您使用过哪些功能、如何使用的这些功能以及访问我们的服务所使用的设备的信息。下文提供了更多详细信息：

使用信息

我们会收集与您通过我们的服务进行的活动相关的信息，例如您使用我们的服务的方式（包括您登录的日期和时间、您使用过的功能、搜索、点击和呈现给您的页面、访问的网址、您点击的广告）以及您与其他用户之间的互动方式（例如，您联系和互动的用户、交流的时间和日期以及您发送和收到的信息数量）。

我们会收集与您通过我们的服务进行的活动相关的信息，例如您使用我们的服务的方式（包括您登录的日期和时间、您使用过的功能、搜索、点击和呈现给您的页面、访问的网址、您点击的广告）以及您与其他用户之间的互动方式（例如，您联系和互动的用户、交流的时间和日期以及您发送和收到的信息数量）。 设备信息

我们会收集您访问我们的服务所使用的设备的信息，包括： 硬件和软件信息，例如 IP 地址、设备 ID 和类型、特定设备和应用程序设置和特征、应用程序崩溃、广告 ID（例如 Google 的 AAID 和 Apple 的 IDFA，它们都是随机生成的数字，您可以通过您设备的设置功能进行重置）、浏览器类型、版本和语言、操作系统、时区、与 cookie 或其他可以确定您的具体设备或浏览器的技术相关的标识符（例如，IMEI/UDID 和 MAC 地址）； 关于您的无线和移动网络连接的信息，例如您的服务提供商和信号强度； 关于设备传感器的信息，如加速度计、陀螺仪和指南针。

经您同意收集的其他信息

如果您允许，根据您使用的服务和设备（包括 GPS、蓝牙或 Wi-Fi 连接），我们会通过各种方式收集关于您的精确地理位置（经度和纬度）的信息。如果您明确同意我们这样做，即使在您未使用服务时，我们也可能在后台收集关于您的地理位置的信息。如果您拒绝我们收集关于您的地理位置的信息，我们将不会收集这一信息。

同样，如果您同意，我们可能会收集关于您的照片和视频的信息（例如当您希望通过服务发布照片、视频或流媒体时）。

4. COOKIE 和其他类似数据收集技术

我们将使用并可能允许他人使用 cookie 和类似技术（例如网络信标、像素）来识别您和/或您的设备。您可以阅读我们的 Cookie 政策，进一步了解我们为什么使用这些技术（例如为了验证您的身份、记住您的偏好和设置、分析网站流量和趋势、交付和评估宣传活动的效果、方便您使用社交功能）以及您如何可以通过浏览器设置和其他工具更好地控制这些技术的使用。

有些网络浏览器（包括 Safari、Internet Explorer、Firefox 和 Chrome）具有“禁止跟踪”（“DNT”）功能。该功能会告知网站，用户不希望其在线活动被跟踪。如果响应 DNT 信号的网站收到 DNT 信号，则浏览器可以阻止该网站收集有关浏览器用户的某些信息。并非所有浏览器都提供 DNT 功能，DNT 信号目前也尚未统一。因此，包括 Tinder 在内的许多企业目前都不响应 DNT 信号。

5. 我们如何使用信息

我们使用您的信息的主要原因是提供和改进我们的服务。此外，我们会使用您的信息来帮助您保持安全，并为您提供您可能感兴趣的广告。请阅读下文关于我们使用您信息的各种原因的进一步解释以及实例。

管理您的帐户并向您提供我们的服务

创建和管理您的帐户

为您提供客户支持并响应您的要求

完成您的交易

就我们的服务与您交流，包括订单管理和计费

帮助您与其他用户联系

分析您的个人资料、服务活动和偏好，以便向您推荐有关联的人士并向他人推荐您；有关我们的分析和自动化决策的更多信息，请参阅常见问题

向其他用户展示用户的个人资料

确保您的不同设备之间具有一致的体验

连接您使用的各种设备，以便您可以在所有设备上享受一致的服务体验。我们实现这一点的方式是当您在不同设备登录帐户时连接设备和浏览器数据，或使用部分或全部 IP 地址、浏览器版本或关于您的设备的类似数据，以识别和连接不同设备。

为您提供新的 Tinder 服务

将您注册到新的 Tinder 功能和应用，并在新的 Tinder 功能和应用上显示您的个人资料

在这些新功能和应用上管理您的帐户

为您提供相关的活动和广告

管理抽奖、竞赛、折扣或其他活动

根据您对我们的服务和其他网站的兴趣，开发、展示和跟踪内容和广告

通过电子邮件、电话、社交媒体或移动设备，就我们认为您可能感兴趣的产品或服务与您沟通

改善我们的服务并开发新服务

管理焦点小组和调查

对用户行为进行研究和分析，以改善我们的服务和内容（例如，我们可能决定根据用户的行为改变外观和感觉，甚至大幅度修改特定功能）

开发新的功能和服务（例如，我们可能决定针对用户提出的请求创建新的基于兴趣的功能）。

防止、检测和打击欺诈或其他非法或未经授权的活动

处理平台上下正在进行或涉嫌的违规行为

进行数据分析以更好地理解和设计针对这些活动的对策

保留与欺诈活动相关的数据以防止再次发生欺诈

确保符合法律

遵守法律要求

协助执法

执行或行使我们的权利，例如我们的条款

处理您的上述信息时，我们依靠以下法律依据：

向您提供我们的服务：在大多数情况下，我们处理您的信息的原因是执行您与我们签订的合同。例如，在您使用我们的服务建立有意义的联系时，我们会使用您的信息来维护您的帐户和个人资料，以便其他用户可以看到您的信息和向您推荐其他用户。

合法权益：我们可以在我们有相应合法利益的情况下使用您的信息。例如，我们为不断改进我们的服务而分析用户使用我们的服务的行为，我们建议我们认为您可能会感兴趣的活动，以及我们出于管理、欺诈检测和其他合法目的处理信息。

同意：我们可能会不时要求您同意出于特定原因使用您的信息。您可以随时通过本隐私政策最后部分提供的地址与我们联系，撤销您的同意。

6. 我们如何分享信息

由于我们的目标是帮您建立有意义的联系，所以最主要的自然是与其他用户分享用户信息。我们还与协助我们运营服务的服务提供商和合作伙伴、Match Group 其他公司以及（在某些情况下）合法当局分享一些用户信息。请阅读下文，了解关于我们如何与他人分享您的信息的更多信息。

与其他用户分享 当您自愿披露关于服务的信息（包括您的公开个人资料）时，您将与其他用户分享信息。请注意您分享的信息，并确保您分享的内容是您可以接受被公开浏览的内容，因为一旦您分享了信息，您或我们都无法控制其他人如何处理您的信息。 如果您选择限制您全部或部分个人资料或关于您的特定内容或个人信息的受众，则可以看到这些信息的人员将根据您的设置而定。

与我们的服务提供商和合作伙伴分享 我们使用第三方来帮助我们运营和改善我们的服务。这些第三方协助我们完成各种任务，包括数据托管和维护、分析、客户服务、营销、广告、支付处理和安全操作。 我们也可能会与推广和协助我们宣传我们服务的合作伙伴分享信息。例如，我们可能会以散列和非人类可读格式向广告合作伙伴分享您的有限信息。 在聘请任何服务提供商或与任何合作伙伴合作之前，我们会执行严格的审核流程。我们所有的服务提供商和合作伙伴都必须同意严格保密义务。

与其他 Match Group 业务分享 Tinder 是 Match Group 业务群的成员，截至本隐私政策日期，该业务群的成员还包括 Tinder、OkCupid、Plenty of Fish、Match、Meetic、BlackPeopleMeet、LoveScout24、OurTime、Pairs、ParPerfeito 和 Twoo 等网站与应用（要获取更多信息，请点击此处）。 我们会与 Match Group 的其他公司分享您的信息，以便他们作为服务提供商根据我们的指示并以我们的名义，协助我们处理您的信息。Match Group 其他公司提供的协助可能包括数据托管和维护等技术处理操作、客户服务、营销和精准广告投放、财务和会计协助、更好地了解我们的服务使用方式以及用户的行为以改善我们的服务、确保我们的数据和系统的安全以及打击垃圾邮件、滥用、欺诈、侵权和其他不当行为。 我们也可能会出于合法业务目的与 Match Group 其他公司分享信息，例如公司审计、分析和综合报告以及遵守适用法律。我们也可能会与 Match Group 其他公司分享用户信息，以删除违反我们的服务条款或因犯罪活动和/或不良行为而被举报的用户。在某些情况下，我们会将用户从所有平台中删除。

因公司交易分享 如果我们全部或部分发生合并、出售、收购、剥离、重组、改组、解散、破产或所有权或控制权的其他变更，我们可能会转移您的信息。

在法律要求时分享 在以下情况下，我们可能会在合理必要时披露您的信息：(i) 遵守法律程序，例如法院命令、传票或搜查令、政府/执法调查或其他法律要求；(ii) 协助防范或发现犯罪行为（在每种情况下均受适用法律约束）；或 (iii) 保护任何人的安全。

为执行合法权利而分享 我们还会在以下情况下分享信息：(i) 披露信息会减轻我们在实际或可能提起的诉讼中的责任；(ii) 保护我们的合法权利以及我们用户、业务合作伙伴或其他相关方的合法权利需要；(iii) 执行我们与您的协议；(iv) 调查、防范非法活动、涉嫌欺诈或其他不法行为或针对其采取其他行动。

征得您的同意或根据您的要求 我们可能会请求您同意与第三方分享您的信息。在这种情况下，我们都会明确说明我们为什么想要分享这些信息。 在任何上述情况下，我们可能会使用和分享非个人信息（指通过其本身不能确定您的身份的信息，例如设备信息、一般人口统计信息、一般行为数据和去识别格式的地理位置）以及散列和非人类可读格式的个人信息。我们还可能与其他 Match Group 公司以及第三方（特别是广告商）共享此类信息，以便制作并在我们的服务以及第三方的网站或应用上投放定向广告，并且分析并报告您浏览的广告。我们可以将此信息与我们从其他来源收集的其他非个人信息或散列、非人类可读格式的个人信息结合。有关我们使用 Cookie 和类似技术的更多信息，请参阅我们的 Cookie 政策。

7. 跨境数据传输

分享第 6 部分中所述的信息有时涉及跨境数据传输，比如向美国和其他司法管辖区传输。例如，在当向位于欧洲经济区（“EEA”）内的客户提供服务时，可能将他们的个人信息传输移到欧洲经济区以外的国家/地区。在允许将数据从欧洲经济区向其他国家/地区传输时，我们采用欧盟委员会批准的标准合同条款或采取其他适当的保护措施。标准合同条款是传输个人数据的公司之间的承诺，为他们设置了保护您的数据的隐私和安全的义务。

8. 您的权利

我们希望您能掌控您的信息，所以为您提供了以下工具：

我们希望您了解您的隐私权。请特别记住以下几点：

为了保护您和我们所有用户，我们可能会要求您提供身份证明，才能响应上述请求。

请记住，我们可能会因某些原因拒绝请求，包括请求不合法、可能侵犯商业秘密或知识产权或其他用户的隐私。如果您希望收到与其他用户相关的信息，例如通过我们的服务收到他或她发送的任何信息，则其他用户必须联系我们的隐私官并书面同意如此，我们才能提供此信息。

此外，我们可能无法满足某些反对处理个人信息的请求，特别是在这些请求会导致我们无法继续向您提供服务的情况下。例如，如果我们没有您的出生日期，就无法向您提供我们的服务。

卸载。您可以使用您设备的标准卸载程序，卸载某一应用程序，停止其所有收集活动。如果您从移动设备上卸载该应用程序，则与您的设备关联的唯一标识符将继续存储。如果您在同一移动设备上重新安装该应用程序，我们能够将此标识符与您之前的交易和活动重新关联。

追责。在某些国家/地区（包括欧盟），如果对我们如何处理您的个人信息的方式存在疑虑，您有权向相应的数据保护机构投诉。您可以向其投诉的数据保护机构最可能是您的常住地、您的工作地或我们所在地的数据保护机构。

9. 加利福尼亚居民

如果您是加利福尼亚州居民，您可以请求我们向您提供一份说明，披露在上一个日历年中我们出于第三方的直接营销目的与之分享的您的个人信息的种类。如果您请求提供此说明，请点击此处提交您的请求。请给我们留出 30 天的响应期。为了保护您和我们所有用户，我们可能会要求您提供身份证明，才能响应此请求。

10. 我们如何保护您的信息

我们努力保护您的个人信息免遭未经授权的访问或更改、泄露或破坏。和所有技术公司一样，虽然我们采取措施保护您的信息，但我们不能保证、您也不能期望您的个人信息始终是安全的。

我们会定期监控我们的系统以发现可能存在的漏洞和攻击，并定期审核我们的信息收集、存储和处理做法，以更新我们的物理、技术和组织安全措施。

如果我们怀疑或发现任何破坏安全的行为，我们可能会不经通知暂停您使用全部或部分服务的权利。如果您认为您的帐户或信息不再安全，请立即点击此处通知我们。

为了确保我们的系统和您的信息免受未经授权的访问、盗窃和损失，我们实施了一个漏洞奖励计划。要获得关于我们的漏洞奖励计划的更多信息，请点击此处。

11. 我们保留您的信息多长时间

我们只会在合法业务目的（见第 5 部分）需要以及在适用法律允许的时间内保留您的个人信息。为了保护我们用户在服务中和服务外的安全，我们在帐户删除后执行了三个月的安全保留窗口期。在此期间，帐户信息将被保留，但当然帐户不会再显示在服务中。

在实践中，除以下情况外，我们会在您的帐户删除后（安全保留窗口期后）或您的帐户持续两年不活动后，删除您的信息或对其进行匿名处理：

根据适用法律，我们必须保留信息（例如，为符合法定数据保留义务，某些“流量数据”应保留一年）； 为证明我们遵守适用法律，必须保留信息（例如，关于您同意我们的条款或隐私政策的记录和其他类似同意的记录保留五年）； 存在未决问题、索赔或争议，要求我们保留相关信息直至其解决；或 为保护我们的合法商业利益，例如防止欺诈和增强用户的安全和保障，必须保留信息。例如，可能需要保留信息以防止因不安全行为或安全事件而被禁止使用服务的用户创建新帐户。

请记住，虽然我们系统被设计根据上述准则执行数据删除流程，但由于技术限制，我们无法保证所有数据都将在特定时间范围内删除。

12. 儿童隐私

我们的服务仅面向年满 18 岁的用户。我们不允许 18 岁以下的用户使用我们的平台，也不会故意收集 18 岁以下任何人的个人信息。如果您怀疑某用户未满 18 岁，请使用服务中提供的报告机制报告。

13. 隐私政策变更

因为我们一直在寻求新的创新方式来帮助您建立有意义的联系，所以本政策可能会随着时间而变更。我们会在任何重大变更生效之前通知您，以便您有时间查看变更。

14. 如何联系我们

如果您对本隐私政策有疑问，请通过以下方式联系我们：

如果您在欧盟内：

在线联系：点击此处

信函联系：

Privacy Officer

MTCH Technology Services Limited

Tinder

WeWork Charlemont Exchange

42 Charlemont Street

Dublin 2, D02 R593

Ireland

如果您在欧盟外：

在线联系：点击此处

信函联系：

隐私专员 / Privacy Officer

Match Group, LLC

8750 North Central Expressway

Suite 1400

Dallas, TX 75231

United States