إن مقابلة أشخاص جدد أمر مثير للاهتمام، إلا أنه يجب أن تكون دائمًا حذرًا عند التفاعل مع شخص لا تعرفه. استخدم حكمك السديد وحافظ على سلامتك في المقام الأول، سواءً كنت تقوم بتبادل الرسائل المبدئية أو تتقابل مع هذا الشخص وجهًا لوجه. في حين أنك لا يمكنك التحكم في تصرفات الآخرين، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك في الحفاظ على أمانك أثناء الاستمتاع بتجربة Tinder.

لا تقم على الإطلاق بإرسال الأموال أو مشاركة المعلومات المالية لا تقم على الإطلاق بإرسال النقود، خاصة عبر التحويلات البنكية، حتى إذا ادعى الشخص أنه يعاني من حالة طوارئ. إن تحويل الأموال عبر البنوك يشبه إرسال الأموال النقدية إلى شخص ما — حيث يكاد يكون من المستحيل عكس المعاملة أو تتبع إلى أين ذهبت الأموال. لا تقم مطلقًا بمشاركة المعلومات التي يمكن استخدامها للوصول إلى حساباتك المالية. وإذا طلب منك أي مستخدم آخر الأموال، فأبلغنا بذلك على الفور. للحصول على نصائح حول تجنب عمليات الاحتيال عبر الرومانسية، يمكنك الاطلاع على بعض النصائح الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على موقع لجنة التجارة الفيدرالية.

حماية المعلومات الشخصية الخاصة بك لا تقم مطلقًا بمشاركة المعلومات الشخصية، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو عنوان منزلك أو عملك أو أي تفاصيل حول روتينك اليومي (على سبيل المثال، أنك تذهب إلى صالة ألعاب رياضية معينة كل يوم اثنين) مع أشخاص لا تعرفهم. إذا كنت ولي أمر، فحد من المعلومات التي تشاركها عن أطفالك في حسابك الشخصي وفي الاتصالات المبكرة مع الأشخاص الآخرين. تجنب مشاركة التفاصيل مثل أسماء أطفالك أو المدرسة التي يذهبون إليها أو أعمارهم أو جنسهم.

ابق على المنصة استمر في المحادثات على منصة Tinder أثناء محاولة التعرف على الأشخاص الآخرين. غالبًا ما يحاول المستخدمون ذوو النوايا السيئة نقل المحادثة إلى الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف في أسرع وقت ممكن.

كن حذرًا من العلاقات مع أشخاص موجودين في أماكن بعيدة للغاية أو في دول أخرى احترس من المحتالين الذين يزعمون أنهم من بلدك ولكن عالقون في مكان آخر، خاصةً إذا طلبوا مساعدة مالية للعودة إلى الوطن. كن حذرًا من أي شخص لا يقبل المقابلة بشكل شخصي أو لا يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية/مكالمات الفيديو معك - فقد يكون منتحلاً لشخصية غير شخصيته. إذا كان الشخص يتجنب أسئلتك أو يضغط عليك من أجل إقامة علاقة جدية معه دون مقابلتك أو التعرف عليك أولاً — فهذا مؤشر خطر.

الإبلاغ عن جميع السلوكيات المشبوهة والمسيئة أنت تعلم متى يتخطى الشخص الحدود؛ وعندما يفعل ذلك، فإننا نريد أن نعرف ذلك. قم بحظر أي شخص ينتهك شروطنا، وقم بإبلاغنا به. فيما يلي بعض أمثلة الانتهاكات: طلب الحصول على المال أو التبرعات

المستخدمون القُصر

التحرش والتهديد والرسائل المسيئة

السلوك غير المناسب أو الضار أثناء أو بعد المقابلة الشخصية

الحسابات الشخصية المخادعة

البريد المزعج أو الإغراء، بما في ذلك إرسال روابط لمواقع تجارية أو محاولات لبيع المنتجات أو الخدمات يمكنك الإبلاغ عن أي مخاوف بشأن السلوكيات المثيرة للشكوك من أي صفحة حساب شخصي أو من أي نافذة رسائل من هنا. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع توجيهات المجتمع الخاصة بنا.