إرشادات السلامة عند المواعدة
إن مقابلة أشخاص جدد أمر مثير للاهتمام، إلا أنه يجب أن تكون دائمًا حذرًا عند التفاعل مع شخص لا تعرفه. استخدم حكمك السديد وحافظ على سلامتك في المقام الأول، سواءً كنت تقوم بتبادل الرسائل المبدئية أو تتقابل مع هذا الشخص وجهًا لوجه. في حين أنك لا يمكنك التحكم في تصرفات الآخرين، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك في الحفاظ على أمانك أثناء الاستمتاع بتجربة Tinder.
السلامة على الإنترنت
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لا تقم على الإطلاق بإرسال الأموال أو مشاركة المعلومات المالية
لا تقم على الإطلاق بإرسال النقود، خاصة عبر التحويلات البنكية، حتى إذا ادعى الشخص أنه يعاني من حالة طوارئ. إن تحويل الأموال عبر البنوك يشبه إرسال الأموال النقدية إلى شخص ما — حيث يكاد يكون من المستحيل عكس المعاملة أو تتبع إلى أين ذهبت الأموال. لا تقم مطلقًا بمشاركة المعلومات التي يمكن استخدامها للوصول إلى حساباتك المالية. وإذا طلب منك أي مستخدم آخر الأموال، فأبلغنا بذلك على الفور.
للحصول على نصائح حول تجنب عمليات الاحتيال عبر الرومانسية، يمكنك الاطلاع على بعض النصائح الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على موقع لجنة التجارة الفيدرالية.
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حماية المعلومات الشخصية الخاصة بك
لا تقم مطلقًا بمشاركة المعلومات الشخصية، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو عنوان منزلك أو عملك أو أي تفاصيل حول روتينك اليومي (على سبيل المثال، أنك تذهب إلى صالة ألعاب رياضية معينة كل يوم اثنين) مع أشخاص لا تعرفهم. إذا كنت ولي أمر، فحد من المعلومات التي تشاركها عن أطفالك في حسابك الشخصي وفي الاتصالات المبكرة مع الأشخاص الآخرين. تجنب مشاركة التفاصيل مثل أسماء أطفالك أو المدرسة التي يذهبون إليها أو أعمارهم أو جنسهم.
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ابق على المنصة
استمر في المحادثات على منصة Tinder أثناء محاولة التعرف على الأشخاص الآخرين. غالبًا ما يحاول المستخدمون ذوو النوايا السيئة نقل المحادثة إلى الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف في أسرع وقت ممكن.
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كن حذرًا من العلاقات مع أشخاص موجودين في أماكن بعيدة للغاية أو في دول أخرى
احترس من المحتالين الذين يزعمون أنهم من بلدك ولكن عالقون في مكان آخر، خاصةً إذا طلبوا مساعدة مالية للعودة إلى الوطن. كن حذرًا من أي شخص لا يقبل المقابلة بشكل شخصي أو لا يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية/مكالمات الفيديو معك - فقد يكون منتحلاً لشخصية غير شخصيته. إذا كان الشخص يتجنب أسئلتك أو يضغط عليك من أجل إقامة علاقة جدية معه دون مقابلتك أو التعرف عليك أولاً — فهذا مؤشر خطر.
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الإبلاغ عن جميع السلوكيات المشبوهة والمسيئة
أنت تعلم متى يتخطى الشخص الحدود؛ وعندما يفعل ذلك، فإننا نريد أن نعرف ذلك. قم بحظر أي شخص ينتهك شروطنا، وقم بإبلاغنا به. فيما يلي بعض أمثلة الانتهاكات:
- طلب الحصول على المال أو التبرعات
- المستخدمون القُصر
- التحرش والتهديد والرسائل المسيئة
- السلوك غير المناسب أو الضار أثناء أو بعد المقابلة الشخصية
- الحسابات الشخصية المخادعة
- البريد المزعج أو الإغراء، بما في ذلك إرسال روابط لمواقع تجارية أو محاولات لبيع المنتجات أو الخدمات
يمكنك الإبلاغ عن أي مخاوف بشأن السلوكيات المثيرة للشكوك من أي صفحة حساب شخصي أو من أي نافذة رسائل من هنا. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع توجيهات المجتمع الخاصة بنا.
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حماية حسابك
تأكد من اختيار كلمة مرور قوية، وتوخ الحذر دائمًا عند تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز كمبيوتر عام أو مشترك. لن يرسل Tinder إليك مطلقًا رسالة بريد إلكتروني يطلب فيها معلومات اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك — إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تطلب معلومات الحساب، فأبلغ عنها على الفور.
المقابلات الشخصية
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لا تتعجل
خذ وقتك وتعرف على الشخص الآخر قبل الموافقة على مقابلته أو الدردشة معه خارج تطبيق Tinder. لا تخش طرح الأسئلة التي تساعدك على الكشف عن أي مؤشرات خطر أو أي عوامل رئيسية مهمة بالنسبة لك. يمكن أن تكون المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو وسيلة مفيدة للتحقق قبل المقابلة.
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اجعل المقابلة في أماكن عامة، ولا تخرج عن نطاق الأماكن العامة
في المرات الأولى للمقابلات، قابل الشخص في مكان عام مزدحم — ولا تجعل تلك المقابلة على الإطلاق في منزلك أو منزل الشخص الذي تقابله أو في أي موقع خاص آخر. إذا كان الشخص الذي تقابله يضغط عليك لمقابلته في موقع خاص، فقم بإنهاء الموعد.
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أخبر الأصدقاء والعائلة بشأن الخطط التي ترتب لها
أخبر صديقًا أو أحد أفراد أسرتك بخططك، بما في ذلك متى ستذهب وإلى أين. اشحن هاتفك الخلوي، واجعله معك في جميع الأوقات.
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تحكم في كيفية الوصول إلى مكان المقابلة والعودة منه
نريد منك أن تكون مسيطرًا على كيفية الوصول إلى مكان المواعدة والمغادرة منه، بحيث يمكنك المغادرة وقتما تشاء. إذا كنت تقود سيارتك بنفسك، فمن الجيد أن يكون لديك خطة احتياطية مثل استخدام تطبيقات المشاركة في ركوب السيارات أو قدوم صديق لاصطحابك.
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اعرف حدودك
كن على دراية بآثار المخدرات أو الكحول عليك على وجه التحديد — حيث يمكن أن تضعف من قدرتك على اتخاذ القرارات ومن يقظتك. إذا كان الشخص الذي تقابله يحاول الضغط عليك لتعاطي المخدرات أو لشرب كحوليات أكثر مما يمكنك تقبله، فتمسك برأيك وقم بإنهاء المقابلة.
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لا تترك المشروبات أو الأشياء الشخصية الخاصة بك بدون رقابة
تحقق من مصدر المشروب الخاص بك وتحقق من أنك تراقبه طوال الوقت — ولا تقبل إلا المشروبات التي يتم تقديمها مباشرةً من خلال النادل أو العامل في المطعم. فالعديد من المواد التي يتم وضعها في المشروبات لتسهيل الاعتداء الجنسي تكون عديمة الرائحة وعديمة اللون وعديمة الطعم. أيضًا، احتفظ بهاتفك وحقيبتك ومحفظة نقودك وأي شيء يحتوي على معلومات شخصية خاصة بك معك طوال الوقت.
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إذا شعرت بعدم الارتياح في أي وقت، فغادر المكان
لا بأس في إنهاء الموعد مبكرًا إذا كنت تشعر بعدم الارتياح. في الواقع، نحن نشجعك على فعل ذلك. وإذا كانت غرائزك تخبرك بوجود شيء ما أو إذا كنت تشعر بعدم الأمان، فاطلب المساعدة من النادل أو العامل في المطعم.
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المثليون والسفر
كن حذرًا أثناء السفر
نحن ندرك ونؤمن بأهمية التعامل بشمولية فيما يتعلق بجميع الهويات الجنسية والتوجهات الجنسية، إلا أن الواقع يقول أنه لا يوجد مكان في العالم بدون خطر محتمل، وبعض الدول لديها قوانين محددة تستهدف الأشخاص المثليين.
راجع القوانين السارية حولك عندما تسافر إلى مكان جديد وابحث عن أنواع الحماية القانونية المتاحة لك، إن وجدت، بناءً على ميولك الجنسية. في حالة وجودك في منطقة غير آمنة، نقترح أن تقوم بإيقاف تشغيل الخيار "إظهاري على Tinder" والذي يمكنك العثور عليه في صفحة الإعدادات.
فإذا كنت قد أضفت ميولك الجنسية إلى حسابك الشخصي واخترت عرضه في تطبيق Tinder، فسنخفي ميولك الجنسية من حسابك الشخصي حتى تغادر تلك المنطقة.
من المهم توخي الحذر الشديد إذا اخترت الاتصال بأشخاص جدد في هذه البلدان - حيث من المعروف أن بعض أجهزة إنفاذ القانون تستخدم تطبيقات المواعدة كأدوات للاستدراج. كما قامت بعض الدول مؤخرًا بسن قوانين تجرم الاتصالات بين الأفراد من نفس النوع في التطبيقات أو مواقع الويب الخاصة بالمواعدة، بل قامت كذلك بتشديد العقوبات إذا أدى ذلك الاتصال إلى مقابلات جنسية.
تفضل بزيارة عالم رابطة المثليين للاطلاع على أحدث قوانين الميول الجنسية حسب البلد، وفكر في التبرع لدعم أبحاثهم.
المصدر: عالم رابطة المثليين، تاريخ التحديث مارس 2019
الصحة الجنسية والموافقة
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احم نفسك
عند استخدام الواقيات الجنسية بشكل صحيح وبصفة دائمة، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ونقل عدواها، مثل فيروس نقص المناعة البشرية. لكن يجب أن تكون على دراية بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل الهربس أو فيروس الورم الحليمي البشري والتي يمكن أن تنتقل عن طريق ملامسة الجلد للجلد. يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي من خلال التطعيم.
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تعرّف على حالتك
لا تُظهر جميع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الأعراض، ويجب أن تكون على دراية بحالتك. تعرف دائمًا على حالتك الصحية وامنع انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي عن طريق الخضوع للاختبارات بشكل منتظم. يمكنك العثور على عيادة بالقرب منك من هنا (في الولايات المتحدة فقط).
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تحدّث عن الأمر
إن التواصل هو كل شيء: قبل أن تدخل في علاقة جنسية مع شخص آخر، تحدث عن الصحة الجنسية واختبارات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وكن على دراية — بأن بعض الأماكن تعتبر أن نقل الأمراض المنقولة جنسيًا عن عمد يمثل جريمة فعلية. هل تحتاج إلى مساعدة من أجل بدء المحادثة مع الطرف الآخر؟ إليك بعض الإرشادات.
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الموافقة
يجب أن يبدأ كل نشاط جنسي مع طرف آخر بالموافقة من الطرفين، ويجب أن يشمل التحقق من رضى الطرف الآخر بشكل مستمر. ويمكن أن يساعدك التواصل اللفظي أنت والطرف الآخر على ضمان احترام كل منكما لحدود الآخر. ويمكن سحب الموافقة في أي وقت، فلا يدين أي شخص للآخر بممارسة الجنس. لا تتابع العلاقة إذا لاحظت أن الطرف الآخر يبدو غير مستريح أو غير متأكد من رغبته في متابعة العلاقة معك، أو إذا كان الطرف الآخر غير قادر على الموافقة على استمرار العلاقة بسبب تأثيرات المخدرات أو الكحول. يمكنك قراءة المزيد في هذا الشأن من هنا.
موارد للمساعدة أو الدعم أو المشورة
تذكر ما يلي — حتى لو اتبعت هذه الإرشادات، لا توجد طريقة مثالية للحد من المخاطر. إذا كنت قد تعرضت لتجربة سلبية، يجب أن تعلم أن هذه التجربة ليست خطأك أنت، كما أن المساعدة متاحة. قم بإبلاغ Tinder بأي حوادث، وفكر في التواصل مع أحد الموارد الواردة أدناه. إذا كنت تشعر بأنك في خطر محدق أو تحتاج إلى مساعدة طارئة، فاتصل على الرقم 911 (الولايات المتحدة أو كندا) أو على وكالة إنفاذ القانون المحلية.
الخط الوطني الساخن للشبكة القومية للاغتصاب وسوء المعاملة وسفاح المحارم (RAINN)
1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org
Planned Parenthood
1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org
الخط الوطني الساخن للعنف المنزلي
1-800-799-SAFE (7233) أو 3224-787-800-1 | www.thehotline.org
الخط الساخن الوطني للاتجار في البشر
7888-373-888-1 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 233733 | www.humantraffickinghotline.org
المركز الوطني لموارد العنف الجنسي
3895-739-877-1 | www.nsvrc.org
المركز الوطني للأطفال المفقودين والمُستغلين
1-800-THE-LOST (843-5678)-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com
مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية
2274-878-844-1 | www.cybercivilrights.org
VictimConnect - مركز موارد ضحايا الجرائم
1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org
مركز شكاوى مكتب التحقيقات الفيدرالي لجرائم الإنترنت
www.ic3.gov
المركز الوطني لمساعدة المثليين
4564-843-888-1 | www.glbtnationalhelpcenter.org
Trans Lifeline
1-877-565-8860 (US) or 1-877-330-6366 (CA) | www.translifeline.org
إذا كنت خارج الولايات المتحدة: