Nikad ne šaljite novac, pogotovo bankovnom doznakom, čak i ako osoba tvrdi da je riječ o hitnom slučaju. Slanje novca bankovnom doznakom slično je slanju gotovine — gotovo je nemoguće poništiti transakciju ili pratiti kamo je novac otišao. Nikada ne dijelite podatke koji se mogu upotrijebiti za pristupanje Vašim financijskim računima. Ako drugi korisnik od Vas zatraži novac, to nam odmah prijavite.

Budite oprezni s vezama na daljinu i prekooceanskim vezama

Pazite na prevarante koji tvrde da su iz Vaše države, no da su zapeli negdje drugdje, pogotovo ako od Vas traže financijsku pomoć da se vrate kući. Budite oprezni bilo s kime tko ne pristaje na osobni susret ili razgovor preko telefona/videopoziva — možda nisu to što tvrde da jesu. Ako netko izbjegava Vaša pitanja ili ustraje na ozbiljnoj vezi, a da se niste prvo sastali ili upoznali — to je znak za uzbunu.