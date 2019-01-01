Новые встречи — это всегда увлекательно, но общаясь с малознакомыми людьми, важно соблюдать осторожность. Начиная переписку или договариваясь о встрече, сохраняйте бдительность и помните о безопасности. Конечно, вы не можете контролировать действия других, однако вы можете обезопасить себя при использовании Tinder.

Выбирайте надежный пароль и всегда действуйте с осторожностью, если заходите в свой аккаунт на компьютерах, установленных в общественных местах или используемых несколькими людьми. Tinder никогда не запрашивает имя пользователя и пароль по электронной почте. Незамедлительно сообщите нам, если вы получили письмо с запросом ваших учетных данных.

Здесь вы можете сообщить о любой подозрительной активности в профиле или во время переписки. Подробнее об этом читайте в наших Правилах сообщества .

Сообщите нам, если вы считаете, что кто-то вышел за рамки дозволенного. Жалуйтесь и блокируйте людей, нарушающих правила пользования нашим сервисом. Вот только некоторые примеры нарушений:

Остерегайтесь скаммеров: они могут выдавать себя за ваших соотечественников, которые по какой-то причине оказались где-то далеко и им нужна финансовая помощь, чтобы вернуться домой. Будьте осторожны с людьми, которые не хотят встречаться в реальной жизни или общаться по телефону/веб-камере: возможно, они не являются теми, за кого себя выдают. Для вас должно быть тревожным звонком, если человек уклоняется от ответов на вопросы или настаивает на серьезных отношениях еще до того, как вы встретились или получше узнали друг друга.

Будьте внимательны в отношениях с пользователями, которые живут далеко от вас, например с пользователями из других стран

Пока вы только узнаете человека, пусть все общение происходит только на платформе Tinder. Злоумышленники, как правило, пытаются сразу перейти на СМС, мессенджеры, электронную почту или телефонные звонки.

Никогда не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, например, номер страхового свидетельства, домашний или рабочий адрес, сведения о распорядке дня (например, что каждый понедельник вы ходите в конкретный фитнес-центр). Если у вас есть дети, старайтесь не распространяться о них в своем профиле и в самом начале общения. Не сообщайте имена ваших детей, в какую школу они ходят, а также их возраст и пол.

Хотите узнать, как избежать мошенников на сайтах знакомств? Федеральная комиссия по торговле США опубликовала на своем сайте рекомендации, которые помогут вам обезопасить себя.

Никогда не отправляйте деньги, особенно переводом, даже если человек пишет, что он оказался в чрезвычайной ситуации. Денежный перевод не слишком отличается от пересылки наличных — только в редких случаях удается отменить операцию или отследить, куда ушли деньги. Никогда и никому не сообщайте сведения, при помощи которых можно получить доступ к вашим денежных счетам. Если другие пользователи просят у вас деньги, немедленно сообщите нам.

Не спешите Потратьте время на то, чтобы лучше узнать нового знакомого перед тем, как встретиться и начать общаться за пределами Tinder. Не бойтесь задавать вопросы: таким образом вы сможете как можно быстрее выявить подозрительные признаки или понять, что этот человек вам не подходит. Один из способов отсеять нежелательные знакомства — перед встречей созвониться по телефону или веб-камере.

Встречайтесь и оставайтесь в общественных местах Первые несколько раз встречайтесь в людных общественных местах. Никогда не встречайтесь у себя или у нового знакомого дома, а также в других малолюдных местах. Если человек настаивает на том, чтобы где-нибудь уединиться, покиньте свидание.

Расскажите о своих планах друзьям и членам семьи Расскажите о своих планах другу или члену семьи, в частности скажите, когда и куда вы идете. Зарядите телефон и всегда держите его при себе.

Решите, как вы будете добираться Наш совет: спланируйте свой путь до места встречи и с места встречи домой так, чтобы вы могли в любой момент покинуть свидание. Если вы сами за рулем, все равно хорошо иметь запасной план. Как вариант, можно скачать приложение для поиска попутчиков или договориться с кем-нибудь из друзей, чтобы они забрали вас.

Знайте свою меру Обязательно учитывайте то, как наркотические вещества и алкоголь влияют лично на вас. Их употребление может усыпить бдительность и лишить вас способности ясно мыслить. Если на свидании вас заставляют принимать наркотики или пить больше, чем вам хочется, не идите на уступки и покиньте встречу.

Не оставляйте без присмотра напитки и личные вещи Следите за тем, откуда вам наливают напитки, и никогда не оставляйте свой бокал без присмотра. Соглашайтесь пить, только если напиток налит и подается непосредственно барменом или официантом. Многие вещества, которые добавляются в напитки будущей жертве изнасилования, не имеют запаха, цвета или вкуса. Все время держите при себе телефон, сумку, кошелек и другие вещи, которые могут содержать вашу личную информацию.

Если вам что-то не нравится — уходите Если вас что-то смущает, вы имеете полное право прервать свидание. Более того, вы просто обязаны сделать это. Обратитесь за помощью к бармену или официанту, если вам кажется, что что-то идет не так или вам что-то угрожает.