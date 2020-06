Spoznavanje novih ljudi je zabavno, vendar morate pri srečanju z nekom, ki ga ne poznate, biti vedno previdni. Zanesite se na svojo presojo in postavite svojo varnost na prvo mesto, ne glede na to, ali gre za izmenjavo začetnih sporočil ali za osebno srečanje. Medtem ko ne morete nadzorovati dejanj drugih, lahko poskrbite, da boste med svojo uporabo Tinderja varni.

Nikoli ne pošiljajte denarja in ne delite finančnih podatkov Nikoli ne pošiljajte denarja, zlasti prek bančnega nakazila, četudi oseba trdi, da gre za nujni primer. Nakazovanje denarja je kot pošiljanje gotovine – transakcijo je skoraj nemogoče razveljaviti ali izslediti, kam je denar odšel. Nikoli ne delite informacij, ki bi jih lahko uporabili za dostop do vaših finančnih računov. Če vas drug uporabnik prosi za denar, nam to takoj sporočite. Kako se izogniti romantičnim prevaram – oglejte si nekaj nasvetov Zvezne komisije za trgovino ZDA (U.S. Federal Trade Commission) na spletnem mestu FTC.

Zaščitite svoje osebne podatke Z ljudmi, ki jih ne poznate, nikoli ne delite osebnih podatkov, kot so številka zdravstvenega zavarovanja, domači ali službeni naslov ali podrobnosti o vaši dnevni rutini (npr. da obiskujete določeno telovadnico vsak ponedeljek). Starši na svojem profilu omejite podatke o svojih otrocih, še posebej v začetni fazi spoznavanja sogovornika. Podrobnosti o otrocih, kot so imena, šola, ki jo obiskujejo, starost in spol, raje ne posredujte.

Ostanite na platformi Med spoznavanjem osebe se raje pogovarjajte prek Tinderjeve platforme. Uporabniki s slabimi nameni pogosto poskušajo pogovor takoj preusmeriti v besedilna sporočila, klepetalnike, e-pošto ali telefon.

Bodite pozorni pri medkrajevnih in čezmorskih razmerjih Pazite na prevarante, ki trdijo, da so iz vaše države, vendar so obtičali nekje drugje, še posebej, če prosijo za finančno pomoč za vrnitev domov. Pazite se vseh, ki se ne želijo srečati osebno ali se pogovarjati po telefonu/videoklicu – morda niso to, kar trdijo, da so. Če se nekdo izogiba vašim vprašanjem ali sili v resno zvezo, ne da bi vas prej želel srečati ali vas spoznati – je to opozorilni znak, da je nekaj narobe.

Prijavite vsa sumljiva in žaljiva vedenja Ko čutite, da je nekdo prestopil črto in to dejansko stori, nas o tem obvestite. Blokirajte in prijavite vsakogar, ki krši naše pogoje. Tu je nekaj primerov kršitev: Prošnje za denar ali donacije

Mladoletni uporabniki

Nadlegovanje, grožnje in žaljiva sporočila

Neprimerno ali škodljivo vedenje med osebnim srečanjem ali po njem

Lažni profili

Neželena pošta ali nagovarjanje, vključno s povezavami do komercialnih spletnih strani ali poskusi prodaje izdelkov ali storitev Vse pomisleke glede sumljivega vedenja lahko prijavite s katere koli strani profila ali okna za sporočila tukaj. Za več informacij si oglejte naše Skupnostne smernice.