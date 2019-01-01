Рекомендації з безпеки при знайомствах
Знайомитися з новими людьми дуже цікаво, але завжди треба бути обережним при спілкуванні з незнайомцями. Будь розсудливим та став безпеку на перше місце як при першому спілкуванні у мережі, так і при особистій зустрічі. Дії інших контролювати неможливо, але ти можеш зробити дещо для власного безпечного спілкування в Tinder.
Безпека в Інтернеті
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Ніколи не надсилай грошей та не надавай фінансову інформацію
Ніколи не надсилай гроші, особливо банківським переказом, навіть якщо особа стверджує, що потрапила в надзвичайну ситуацію. Переказ грошей не відрізняється від надсилання готівки — майже неможливо повернути надіслані кошти чи побачити, куди вони пішли. Ніколи не надавай інформацію, яка надає доступ до твоїх фінансових рахунків. Якщо інший користувач просить у тебе грошей, негайно повідом нас.
Переглянь рекомендації Федеральної торгової комісії США на її сайті, щоб дізнатися про те, як уникнути «романтичного шахрайства».
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Захист особистої інформації
Ніколи не надавай особисту інформацію, наприклад номер соціального страхування, домашню або робочу адресу чи подробиці свого повсякденного життя (відвідування певного спортзалу кожного понеділка тощо) людям, яких ти не знаєш. Якщо у тебе є діти, не викладай зайву інформацію про них у своєму профілі та на початкових етапах спілкування. Намагайся не ділитися такою інформацією, як імена твоїх дітей, куди вони ходять до школи або їхній вік та стать.
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Залишайся на платформі
Коли ти ще погано когось знаєш, веди розмови на платформі Tinder. Користувачі з поганими намірами часто намагаються одразу ж перевести спілкування до SMS, додатків для обміну повідомленнями, електронної пошти або телефонних розмов.
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Остерігайся великих відстаней та відносин з мешканцями інших країн
Будь уважним щодо шахраїв, які стверджують, що мешкають у твоїй країні, але зараз перебувають в іншій, особливо якщо вони просять фінансової допомоги для повернення додому. Остерігайся тих, хто відмовляється зустрітися особисто або поспілкуватися телефоном чи через відеозв'язок, — вони можуть видавати себе за інших. Якщо хтось уникає твоїх запитань або наполягає на серйозних стосунках, не зустрівши тебе особисто та не дізнавшись про тебе більше, — це погана ознака.
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Повідомляй про будь-яку підозрілу або образливу поведінку
Коли хтось перетинає межі дозволеного, ми хочемо про це знати. Блокуй та повідомляй про всіх, хто порушує наші умови. Ось приклади порушень:
- Прохання грошей або пожертвувань
- Неповнолітні користувачі
- Прояви агресії, погрози та образливі повідомлення
- Неприйнятна або шкідлива поведінка під час особистої зустрічі
- Шахрайські профілі
- Спам або вимагання, в тому числі посилання на комерційні сайти або спроби продавати товари чи послуги
Ти можеш повідомляти про будь-яку підозрілу поведінку зі сторінки профілю або у вікні повідомлень тут. Щоб дізнатися більше, переглянь наші Правила спільноти.
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Захист свого облікового запису
Обирай надійний пароль та завжди будь уважним, коли входиш до облікового запису на загальнодоступному або спільному комп'ютері. Tinder ніколи не надішле тобі електронний лист із запитом імені користувача та пароля. Якщо ти отримав електронний лист із запитом облікових даних, повідом про це негайно.
Особиста зустріч
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Не поспішай
Дізнайся більше про особу, перш ніж погодитися зустрітися або спілкуватися за межами Tinder. Не бійся ставити запитання, щоб виявляти ознаки небезпеки або особисті несприятливі фактори. Телефонний або відеозв'язок може бути корисною перевіркою перед зустріччю.
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Зустріч та перебування у публічному місці
Перші кілька зустрічей варто проводити в публічному місці — ніколи не роби це у себе вдома або в іншому приватному місці. Якщо інша особа наполягає на тому, щоб перейти до приватного місця, закінчуй побачення.
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Розповідай друзям та родині про свої плани
Скажи другу або родичам про плани, в тому числі про те, коли і куди ти йдеш. Завжди май при собі заряджений мобільний телефон.
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Контролюй своє пересування
Радимо тобі завжди контролювати спосіб, у який ти плануєш добратися до місця побачення та назад, щоб мати можливість піти в будь-який час. Якщо ти їдеш своєю машиною, непогано було б мати запасний план, наприклад додаток, який показує твоє пересування, або друга, який тебе забере.
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Знай свої межі
Знай, як на тебе впливає алкоголь чи наркотики — вони можуть послабити твою розважливість і пильність. Якщо інша особа намагається тиснути на тебе, щоб ти вжив наркотики чи випив більше, ніж ти хотів би, не піддавайся та завершуй побачення.
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Не залишай напої або особисті речі без догляду
Знай походження своїх напоїв та завжди тримай їх у полі зору — вживай лише напої, які налив або подав бармен чи офіціант. Багато речовин, які додаються в напої для полегшення нападу із сексуальною метою, не мають запаху, кольору чи смаку. Крім того, завжди тримай свій телефон, сумочку, гаманець та все, що містить твою особисту інформацію, при собі.
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Якщо тобі незручно, йди
Нічого поганого немає в тому, щоб завершити побачення, якщо тобі незручно. Це навіть добре. А якщо твій інстинкт підказує тобі, що щось пішло не так, або ти не почуваєшся небезпечно, звернися за допомогою до бармена або офіціанта.
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Подорож LGBTQ+
Будь обережним під час подорожей
Ми визнаємо важливість інклюзивності та рівності всіх гендерних ідентичностей та сексуальних орієнтацій, але реальність полягає в тому, що будь-де в світі існує потенційний ризик, а в деяких країнах існують особливі закони, спрямовані проти спільнот ЛГБТ+.
Дізнавайся про відповідні закони, коли ти їдеш до нового місця, та вивчай види юридичного захисту, доступні для тебе, з огляду на твою сексуальну орієнтацію. Якщо ти перебуваєш на небезпечній території, ми рекомендуємо вимкнути налаштування «Показати мене в Tinder» на сторінці налаштувань.
Якщо ти вказав свою сексуальну орієнтацію в профілі та обрав відображати її в Tinder, ми приховаємо твою сексуальну орієнтацію в профілі, доки ти не залишиш цей регіон.
Важливо бути вкрай обережним, якщо ти вирішив спілкуватися з новими людьми в таких країнах, оскільки деякі правоохоронні органи використовують додатки для знайомств в якості потенційної пастки. В деяких країнах також нещодавно були запроваджені закони, що криміналізують спілкування між особами однієї статі на додатках або сайтах для знайомств і навіть передбачають покарання, якщо таке спілкування призводить до статевих контактів.
Завітайте до ILGA World, щоб дізнатися про останні закони стосовно сексуальної орієнтації у різних країнах. Також можна внести пожертвування для підтримки їхнього дослідження.
Джерело: ILGA World, оновлено: березень 2019 р.
Сексуальне здоров'я та згода
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Захищай себе
При правильному та регулярному використанні презерватив може значно зменшити ризик отримання та передачі захворювань, що передаються статевим шляхом, таких як ВІЛ. Але зважай і на такі захворювання, як герпес чи вірус папіломи людини, які можуть передаватися через контакт шкіри. Ризик отримання деяких захворювань, які передаються статевим шляхом, можна зменшити завдяки вакцинації.
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Знай свій стан
Не всі ЗПСШ мають видимі симптоми, і ти повинен знати стан свого здоров'я. Керуй своїм здоров'ям та запобігай розповсюдженню ЗПСШ, регулярно проходячи перевірку. Тут можна знайти найближчу клініку (лише США).
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Говори про це
Спілкування — це головне: перш ніж вступити у сексуальний контакт з партнером, поговори з ним про сексуальне здоров'я та перевірку на ЗПСШ. І знай — у деяких місцях свідома передача ЗПСШ розглядається як злочин. Потрібна допомога, щоб розпочати розмову? Ось кілька підказок.
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Згода
Будь-яка сексуальна активність має починатися зі згоди, яку час від часу треба перевіряти. Вербальне спілкування може допомогти тобі та твоєму партнеру бути впевненими, що ви поважаєте межі одне одного. Згоду можна відкликати в будь-який момент, ніхто нікому не повинен надавати секс. Не продовжуй, якщо твій партнер виглядає невпевненим або якщо твій партнер не може надати згоду через вплив наркотиків чи алкоголю. Почитай більше про це тут.
Ресурси для допомоги, підтримки та рекомендацій
Пам'ятай: навіть якщо ти дотримуватимешся цих рекомендацій, немає ідеальних способів зменшення ризику. Якщо у тебе є негативний досвід, знай, що це не твоя провина і можлива допомога. Повідомляй Tinder про всі інциденти; крім того, можна зв'язатися з одним з ресурсів нижче. Якщо ти відчуваєш безпосередню небезпеку чи потребуєш негайної допомоги, телефонуй за номером 911 (США або Канада) або до місцевих правоохоронних органів.
Національна гаряча лінія для повідомлень про сексуальні напади RAINN
1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org
Планування родини
1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org
Національна гаряча лінія для повідомлень про домашнє насильство
1-800-799-SAFE (7233) або 1-800-787-3224 | www.thehotline.org
Національна гаряча лінія для повідомлень про торгівлю людьми
1-888-373-7888 або повідомлення 233733 | www.humantraffickinghotline.org
Національний ресурсний центр протидії домашньому насильству
1-877-739-3895 | www.nsvrc.org
Національний центр для дітей, що зникли чи експлуатуються
1-800-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com
Cyber Civil Rights Initiative
1-844-878-2274 | www.cybercivilrights.org
VictimConnect — Ресурсний центр підтримки жертв злочинів
1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org
Центр ФБР для скарг на інтернет-злочини
www.ic3.gov
Національний центр допомоги ЛГБТ
1-888-843-4564 | www.glbtnationalhelpcenter.org
Trans Lifeline
1-877-565-8860 (US) or 1-877-330-6366 (CA) | www.translifeline.org
Якщо ти знаходишся за межами США:
- Натисни тут, щоб переглянути додаткові ресурси в багатьох країнах, де ми працюємо.
- Натисни тут, щоб дізнатися про міжнародні закони про сексуальну орієнтацію від Міжнародної асоціації лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ILGA).