Знайомитися з новими людьми дуже цікаво, але завжди треба бути обережним при спілкуванні з незнайомцями. Будь розсудливим та став безпеку на перше місце як при першому спілкуванні у мережі, так і при особистій зустрічі. Дії інших контролювати неможливо, але ти можеш зробити дещо для власного безпечного спілкування в Tinder.

Обирай надійний пароль та завжди будь уважним, коли входиш до облікового запису на загальнодоступному або спільному комп'ютері. Tinder ніколи не надішле тобі електронний лист із запитом імені користувача та пароля. Якщо ти отримав електронний лист із запитом облікових даних, повідом про це негайно.

Ти можеш повідомляти про будь-яку підозрілу поведінку зі сторінки профілю або у вікні повідомлень тут . Щоб дізнатися більше, переглянь наші Правила спільноти .

Коли хтось перетинає межі дозволеного, ми хочемо про це знати. Блокуй та повідомляй про всіх, хто порушує наші умови. Ось приклади порушень:

Будь уважним щодо шахраїв, які стверджують, що мешкають у твоїй країні, але зараз перебувають в іншій, особливо якщо вони просять фінансової допомоги для повернення додому. Остерігайся тих, хто відмовляється зустрітися особисто або поспілкуватися телефоном чи через відеозв'язок, — вони можуть видавати себе за інших. Якщо хтось уникає твоїх запитань або наполягає на серйозних стосунках, не зустрівши тебе особисто та не дізнавшись про тебе більше, — це погана ознака.

Коли ти ще погано когось знаєш, веди розмови на платформі Tinder. Користувачі з поганими намірами часто намагаються одразу ж перевести спілкування до SMS, додатків для обміну повідомленнями, електронної пошти або телефонних розмов.

Ніколи не надавай особисту інформацію, наприклад номер соціального страхування, домашню або робочу адресу чи подробиці свого повсякденного життя (відвідування певного спортзалу кожного понеділка тощо) людям, яких ти не знаєш. Якщо у тебе є діти, не викладай зайву інформацію про них у своєму профілі та на початкових етапах спілкування. Намагайся не ділитися такою інформацією, як імена твоїх дітей, куди вони ходять до школи або їхній вік та стать.

Переглянь рекомендації Федеральної торгової комісії США на її сайті , щоб дізнатися про те, як уникнути «романтичного шахрайства».

Ніколи не надсилай гроші, особливо банківським переказом, навіть якщо особа стверджує, що потрапила в надзвичайну ситуацію. Переказ грошей не відрізняється від надсилання готівки — майже неможливо повернути надіслані кошти чи побачити, куди вони пішли. Ніколи не надавай інформацію, яка надає доступ до твоїх фінансових рахунків. Якщо інший користувач просить у тебе грошей, негайно повідом нас.

Не поспішай Дізнайся більше про особу, перш ніж погодитися зустрітися або спілкуватися за межами Tinder. Не бійся ставити запитання, щоб виявляти ознаки небезпеки або особисті несприятливі фактори. Телефонний або відеозв'язок може бути корисною перевіркою перед зустріччю.

Зустріч та перебування у публічному місці Перші кілька зустрічей варто проводити в публічному місці — ніколи не роби це у себе вдома або в іншому приватному місці. Якщо інша особа наполягає на тому, щоб перейти до приватного місця, закінчуй побачення.

Розповідай друзям та родині про свої плани Скажи другу або родичам про плани, в тому числі про те, коли і куди ти йдеш. Завжди май при собі заряджений мобільний телефон.

Контролюй своє пересування Радимо тобі завжди контролювати спосіб, у який ти плануєш добратися до місця побачення та назад, щоб мати можливість піти в будь-який час. Якщо ти їдеш своєю машиною, непогано було б мати запасний план, наприклад додаток, який показує твоє пересування, або друга, який тебе забере.

Знай свої межі Знай, як на тебе впливає алкоголь чи наркотики — вони можуть послабити твою розважливість і пильність. Якщо інша особа намагається тиснути на тебе, щоб ти вжив наркотики чи випив більше, ніж ти хотів би, не піддавайся та завершуй побачення.

Не залишай напої або особисті речі без догляду Знай походження своїх напоїв та завжди тримай їх у полі зору — вживай лише напої, які налив або подав бармен чи офіціант. Багато речовин, які додаються в напої для полегшення нападу із сексуальною метою, не мають запаху, кольору чи смаку. Крім того, завжди тримай свій телефон, сумочку, гаманець та все, що містить твою особисту інформацію, при собі.

Якщо тобі незручно, йди Нічого поганого немає в тому, щоб завершити побачення, якщо тобі незручно. Це навіть добре. А якщо твій інстинкт підказує тобі, що щось пішло не так, або ти не почуваєшся небезпечно, звернися за допомогою до бармена або офіціанта.