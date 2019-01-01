约会安全提示
结交新朋友是令人兴奋的，但在与陌生人打交道时，您务必始终保持谨慎。无论是最初的线上交流，还是线下会面，您都应审慎判断，将个人安全放在首位。您无法控制他人的行为，但您可以采取一些措施来确保自己在 Tinder 体验中的安全。
在线安全
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切勿汇款或分享财务信息
即使有人声称事态紧急，您也绝不能汇款给他们，特别是不能电汇转账。电汇就像发送现金一样 — 几乎无法撤销交易或跟踪钱的踪迹。绝不要分享可用于访问您财务账户的信息。如果其他用户向您要钱，请立即向我们报告。
有关避免婚恋诈骗的提示，请查看美国联邦贸易委员会在 FTC 网站上给予的一些建议。
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保护您的个人信息
绝不要向您不认识的人透露个人信息，例如您的社会安全号码、家庭或工作地址、或有关您日常生活的详细信息（如您每周一都会去某家健身房）。如果您是一位家长，请尽量不要在个人资料上以及与不熟悉的人聊天时分享有关子女的信息。避免分享子女姓名、上学地点、年龄或性别等详细信息。
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坚持使用平台
坚持在 Tinder 平台上与新朋友聊天，逐渐加深了解。有歹意的用户通常会试图用短信、消息应用、电子邮件或电话与您交谈。
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警惕异地和海外关系
注意那些声称与您来自同一个国家/地区，却被困在其他地方的诈骗者，特别是他们要求您给些钱好帮助他们回家时。警惕那些不愿意亲自见面或打电话/视频通话的人— 他们可能在掩饰自己的身份。如果有人回避您的问题，或没有与您见面或深入了解就希望发展真挚的关系，这都是危险信号。
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举报所有可疑的和冒犯的行为
如果您知道有人越过了底线，请立即告诉我们。阻止并举报任何违反我们条款的人。违规行为包括：
- 索取金钱或捐助
- 未成年用户
- 骚扰、威胁和冒犯性的消息
- 线下见面期间或之后的不当或恶意行为
- 欺诈性的个人资料
- 垃圾消息或兜售，包括商业网站的链接或尝试出售产品或服务
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保护您的帐户
务必选择一个强密码，在公共或共享计算机上登录帐户时要格外小心。Tinder 绝不会发送电子邮件来向您索要用户名和密码信息。如果您收到索要帐户信息的电子邮件，请立即报告。
线下见面
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不要急于见面
在同意线下见面或不使用 Tinder 聊天之前，请先花些时间了解对方。要敢于提出问题来筛查出危险分子或破坏分子。在会面之前，打个电话或视频通话，可以让您更好地了解对方。
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在公共场所见面，不要去私人场所
前几次见面要选择人口密集的公共场所，不要在自己家里、对方家里或任何其他私人场所。如果您的约会对象逼迫您前往私人场所，立即结束约会。
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将您的计划告诉朋友和家人
将您的计划告诉朋友或家人，包括要去哪里、什么时候去。将手机充满电，并随时携带。
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控制自己的交通方式
我们希望您能掌控自己去约会和回来时的交通方式，以便随时离开。如果您自己开车，最好有一个备用计划，如拼车应用或让朋友来接您。
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了解自己的极限
要特别注意药物或酒精对自己的影响，它们会降低您的判断力和警觉性。如果您的约会对象逼迫您服用超过个人承受度的药物或饮品，请坚持自己的立场并结束约会。
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不要将饮料或个人物品放在无人看管的地方
要知道自己饮品的来源，并随时留意饮品的位置，只接受直接由酒保或服务员提供的饮品。许多放入饮品中的迷奸物质是无色和无味的。此外，随时贴身携带自己的手机、钱包以及包含个人信息的物品。
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感觉不适时要立即离开
如果感觉不舒服，您可以提早结束约会，而且我们鼓励您这样做。如果直觉告诉您不对劲或是您感觉不安全，请向酒保或服务员求助。
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LGBTQ+ 人士的旅行
旅行时要小心
我们认识到并相信包容所有性别认同和性取向的重要性，但事实是：世界上没有百分百安全的地方，而且某些国家/地区拥有特别针对 LGBTQ+ 人士的法律。
当您前往新地方时，一定要查看当地的法律，并研究根据自己的性取向可以获得哪些类型的法律保护（如有）。如果您处于不安全的地区，我们建议您关闭位于设置页面下的“在 Tinder 上显示我”。
如果您在自己的个人资料中添加了性取向信息并选择在 Tinder 上显示，我们会在您离开该地区之前在您的个人资料中隐藏此信息。
如果您选择与这些国家/地区的新朋友建立联系，请务必格外小心 - 因为我们知道有些执法部门使用约会应用钓鱼执法。一些国家/地区最近还出台了将个人在同性约会应用或网站上的沟通定性为犯罪的法律，甚至会加重处罚由此产生的性接触。
访问 ILGA World，了解各国/地区针对性取向的最新法律，您还可以为他们捐款以支持他们的研究。
信息来源：ILGA World，2019 年 3 月更新
性健康和同意
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保护自我
坚持使用且正确使用安全套，可有效减少感染和传播性病的风险，如艾滋病毒。还要注意可以通过皮肤接触传播的性病，如疱疹或 HPV。接种疫苗可以减少感染性病的风险。
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了解自己的状况
并非所有性病都会表现出症状，您肯定也不希望对自己的状况一无所知。请定期体检，保证身体健康，防止性病传播。您可以在这里找到您附近的诊所（仅限美国）。
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说出自己的想法
沟通是感情的基础：在与伴侣亲密接触之前，先谈谈性健康和性病检测。您应该知道 — 在某些地方，有意传播性病是犯罪行为。不知道如何开始对话？这里有一些提示。
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同意
两情相悦之后才能开始性行为，而且您需要不断征求伴侣的同意。口头交流可以帮助您和伴侣了解并尊重彼此的界限。可以随时撤回同意，性从来没有谁欠谁一说。如果您的伴侣看起来不舒服或不确定，或者您的伴侣由于药物或酒精的影响而无法同意，请不要继续。在这里了解更多相关信息。
获取帮助、支持或建议的资源
即使您遵循这些提示，但也要记住 — 任何降低风险的方法都不是完美的。如果您有不好的体验，请知道这不是您的错，而且您可以寻求帮助。将任何事故报告给 Tinder，并可考虑联系以下资源之一。如果您感觉自己处于危险之中或需要紧急援助，请致电 911（美国或加拿大）或当地的执法机构。
RAINN 美国国家性侵犯热线
1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org
美国计划生育协会
1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org
美国国家家庭暴力热线
1-800-799-SAFE (7233) 或 1-800-787-3224 | www.thehotline.org
美国国家人口贩卖热线
1-888-373-7888 or text 233733 | www.humantraffickinghotline.org
美国国家性暴力资源中心
1-877-739-3895 | www.nsvrc.org
美国国家失踪与受虐儿童中心
1-800-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com
网络公民权利倡议
1-844-878-2274 | www.cybercivilrights.org
VictimConnect - 犯罪受害人资源中心
1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org
FBI 互联网犯罪投诉中心
www.ic3.gov
LGBT 国家帮助中心
1-888-843-4564 | www.glbtnationalhelpcenter.org
Trans Lifeline
1-877-565-8860（美国）或 1-877-330-6366（加拿大）| www.translifeline.org
如果您在美国境外：