结交新朋友是令人兴奋的，但在与陌生人打交道时，您务必始终保持谨慎。无论是最初的线上交流，还是线下会面，您都应审慎判断，将个人安全放在首位。您无法控制他人的行为，但您可以采取一些措施来确保自己在 Tinder 体验中的安全。

务必选择一个强密码，在公共或共享计算机上登录帐户时要格外小心。Tinder 绝不会发送电子邮件来向您索要用户名和密码信息。如果您收到索要帐户信息的电子邮件，请立即报告。

您可以在任何个人资料页面或 此处 的消息窗口中举报任何可疑的行为。如需更多信息，请参阅我们的 社区准则 。

如果您知道有人越过了底线，请立即告诉我们。阻止并举报任何违反我们条款的人。违规行为包括：

举报所有可疑的和冒犯的行为

注意那些声称与您来自同一个国家/地区，却被困在其他地方的诈骗者，特别是他们要求您给些钱好帮助他们回家时。警惕那些不愿意亲自见面或打电话/视频通话的人— 他们可能在掩饰自己的身份。如果有人回避您的问题，或没有与您见面或深入了解就希望发展真挚的关系，这都是危险信号。

坚持在 Tinder 平台上与新朋友聊天，逐渐加深了解。有歹意的用户通常会试图用短信、消息应用、电子邮件或电话与您交谈。

绝不要向您不认识的人透露个人信息，例如您的社会安全号码、家庭或工作地址、或有关您日常生活的详细信息（如您每周一都会去某家健身房）。如果您是一位家长，请尽量不要在个人资料上以及与不熟悉的人聊天时分享有关子女的信息。避免分享子女姓名、上学地点、年龄或性别等详细信息。

即使有人声称事态紧急，您也绝不能汇款给他们，特别是不能电汇转账。电汇就像发送现金一样 — 几乎无法撤销交易或跟踪钱的踪迹。绝不要分享可用于访问您财务账户的信息。如果其他用户向您要钱，请立即向我们报告。

不要急于见面 在同意线下见面或不使用 Tinder 聊天之前，请先花些时间了解对方。要敢于提出问题来筛查出危险分子或破坏分子。在会面之前，打个电话或视频通话，可以让您更好地了解对方。

在公共场所见面，不要去私人场所 前几次见面要选择人口密集的公共场所，不要在自己家里、对方家里或任何其他私人场所。如果您的约会对象逼迫您前往私人场所，立即结束约会。

将您的计划告诉朋友和家人 将您的计划告诉朋友或家人，包括要去哪里、什么时候去。将手机充满电，并随时携带。

控制自己的交通方式 我们希望您能掌控自己去约会和回来时的交通方式，以便随时离开。如果您自己开车，最好有一个备用计划，如拼车应用或让朋友来接您。

了解自己的极限 要特别注意药物或酒精对自己的影响，它们会降低您的判断力和警觉性。如果您的约会对象逼迫您服用超过个人承受度的药物或饮品，请坚持自己的立场并结束约会。

不要将饮料或个人物品放在无人看管的地方 要知道自己饮品的来源，并随时留意饮品的位置，只接受直接由酒保或服务员提供的饮品。许多放入饮品中的迷奸物质是无色和无味的。此外，随时贴身携带自己的手机、钱包以及包含个人信息的物品。

感觉不适时要立即离开 如果感觉不舒服，您可以提早结束约会，而且我们鼓励您这样做。如果直觉告诉您不对劲或是您感觉不安全，请向酒保或服务员求助。