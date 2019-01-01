結交新朋友很開心，但與不認識的人互動時一定要保持謹慎。無論是剛開始聊天還是見面，都請嚴加判斷並將安全放在第一位。雖然您無法控制他人的行為，但是您可以採取一些措施，讓自己在體驗 Tinder 時保持安全。

千萬不要給錢，或透露財務資訊 就算對方自稱遇到緊急狀況，也千萬不要給錢，尤其是海外轉帳或匯款。匯款就跟給現金一樣— 幾乎不可能取消交易，或追蹤金錢的流向。切勿分享可進入自身財務帳戶的資訊。若其他使用者向您索取金錢，請立即向我們舉報。 有關避免愛情詐騙的秘訣，請查看美國聯邦貿易委員會（U.S Federal Trade Commission）在 FTC 網站上的一些建議。

保護您的個人資訊 切勿與不認識的人分享個人資訊，例如您的社會安全號碼、家庭或工作地址，或有關您日常生活的詳細資訊（例如，您每週一會去某間健身房）。如果您是父母，請勿在您的個人資料和早期通訊中透露關於孩子的資訊。避免分享孩子的姓名、上學地點、年齡或性別等詳細資訊。

僅在 Tinder 平台上對話 當您在了解某人的階段時，請僅在 Tinder 平台上對話。意圖不軌的使用者通常會立即嘗試改以簡訊、通訊軟體、電子郵件或電話進行對話。

請小心遠距和海外關係 請注意那些自稱來自您所在國家但卻被困在其他地方的詐騙者，特別是如果他們要求財務支援以利回家。請當心任何不親自見面，或以電話／視訊通話的人，他們可能不是自己口中所說的那個人。如果對方在未見面或先認識您的情況下迴避問題或要求交往， 這就是一個警訊。

舉報所有可疑和攻擊性的行為 如果有人行為越矩，我們會想了解。請封鎖並舉報任何違反使用條款的人。以下為幾個違規範例： 要求給錢或捐款

未成年使用者

傳送騷擾、威脅或令人反感的訊息

在見面期間或之後表現出不當或傷害性的行為

具詐騙性質的個人檔案

垃圾郵件或招攬訊息，包括傳送商業網站連結或企圖銷售產品或服務 您可從任何個人資料頁面或訊息視窗（這裡）舉報任何可疑行為。請瀏覽我們的社群指南，了解更多資訊。