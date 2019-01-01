安全約會小秘訣
結交新朋友很開心，但與不認識的人互動時一定要保持謹慎。無論是剛開始聊天還是見面，都請嚴加判斷並將安全放在第一位。雖然您無法控制他人的行為，但是您可以採取一些措施，讓自己在體驗 Tinder 時保持安全。
線上安全
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千萬不要給錢，或透露財務資訊
就算對方自稱遇到緊急狀況，也千萬不要給錢，尤其是海外轉帳或匯款。匯款就跟給現金一樣— 幾乎不可能取消交易，或追蹤金錢的流向。切勿分享可進入自身財務帳戶的資訊。若其他使用者向您索取金錢，請立即向我們舉報。
有關避免愛情詐騙的秘訣，請查看美國聯邦貿易委員會（U.S Federal Trade Commission）在 FTC 網站上的一些建議。
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保護您的個人資訊
切勿與不認識的人分享個人資訊，例如您的社會安全號碼、家庭或工作地址，或有關您日常生活的詳細資訊（例如，您每週一會去某間健身房）。如果您是父母，請勿在您的個人資料和早期通訊中透露關於孩子的資訊。避免分享孩子的姓名、上學地點、年齡或性別等詳細資訊。
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僅在 Tinder 平台上對話
當您在了解某人的階段時，請僅在 Tinder 平台上對話。意圖不軌的使用者通常會立即嘗試改以簡訊、通訊軟體、電子郵件或電話進行對話。
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請小心遠距和海外關係
請注意那些自稱來自您所在國家但卻被困在其他地方的詐騙者，特別是如果他們要求財務支援以利回家。請當心任何不親自見面，或以電話／視訊通話的人，他們可能不是自己口中所說的那個人。如果對方在未見面或先認識您的情況下迴避問題或要求交往， 這就是一個警訊。
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舉報所有可疑和攻擊性的行為
如果有人行為越矩，我們會想了解。請封鎖並舉報任何違反使用條款的人。以下為幾個違規範例：
- 要求給錢或捐款
- 未成年使用者
- 傳送騷擾、威脅或令人反感的訊息
- 在見面期間或之後表現出不當或傷害性的行為
- 具詐騙性質的個人檔案
- 垃圾郵件或招攬訊息，包括傳送商業網站連結或企圖銷售產品或服務
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保護您的帳號
請確保選擇安全性高的密碼，而且從公共或共享的電腦登入您的帳號時，請務必小心。Tinder 絕對不會傳送電子郵件要求您提供使用者名稱和密碼資訊。若您收到任何要求您提供帳號資訊的電子郵件，請立即舉報。
相約見面
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不要著急
在同意見面或在 Tinder 以外的地方聊天之前，請先花時間 好好認識對方。不要害怕提出問題，來過濾任何危險警訊或任何破局的因素。見面之前，可透過電話或視訊通話過濾。
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約在公共場所，並待在公共場所
頭幾次見面時，請約在人多的公共場所—千萬不要約在自己家裡、對方的家裡，或任何其他私人場所。如果對方強迫您前往私人場所，請立即結束約會。
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告知親友您的計畫
將您的計畫告知親友，包括約會時間和地點。務必將手機充飽電，並且隨身攜帶手機。
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掌控您的交通方式
我們希望您能自己掌控前去約會的交通方式，以便能隨時離開。如果您是自行開車，最好有備用計畫，例如共乘應用程式，或是請朋友接送。
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了解自己的限制
請了解藥物或酒精對您的影響，它們會損害您的判斷力和警覺性。如果對方試圖強迫您使用超量的藥物或飲料，請堅持自身立場並結束約會。
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務必時時刻刻注意自己的飲料或個人物品
了解飲料的來源，並隨時注意飲料的位置，只接受現倒的飲料，或直接由調酒師和服務生供應的飲料。許多放入飲料中以利性侵的物質都是無色無味的。此外，請隨身攜帶手機、錢包以及含有個人資訊的任何物品。
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若您感到不自在，請離開
若您感到不自在，可以提早結束約會。事實上，我們鼓勵您這麼做。如果您直覺事有蹊蹺或不安全，請尋求調酒師或服務生的協助。
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LGBTQ+ 人士旅行
旅行時請小心
我們了解並相信包容所有性別認同和性取向是很重要的，但現實是：這個世界沒有一個地方是絕對安全的，甚至有些國家針對 LGBTQ+ 人士立有專法。
前往新地點旅行時請務必確認當地法律，並研究當地法律針對您的性取向提供哪種法律保護（若有）。若您處於不安全的區域，我們建議您前往設定頁面關閉「在 Tinder 上顯示我」選項。
若您在個人檔案上添加了性取向並選擇在 Tinder 上顯示自己，我們將會在您離開該區域之前隱藏您個人檔案上的性取向。
如果您選擇與這些國家／地區的新朋友聯繫，請務必格外小心，因為有些執法人士會使用約會應用程式作為潛在的誘捕工具。最近有些國家還立法將同性約會應用程式的通訊視為犯罪，而且若該通訊導致性接觸，甚至會加重罰則。
請造訪 ILGA World，了解各國最新的 性取向法律，並考慮捐款以支持他們的研究。
資料來源：ILGA World，2019 年 3 月更新
性健康與徵得同意
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保護自己
若始終且正確使用保險套，這可大幅減少性病傳播的風險，例如人類免疫缺乏病毒（HIV）。但要注意藉由皮膚接觸傳播的性病，例如皰疹或菜花（HPV）。接種疫苗可降低感染某些性病的風險。
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掌握自身狀態
並非所有性病都會出現症狀，請清楚了解自身狀況。定期檢查，保持健康，避免性病的傳播。在這裡尋找附近的診所（僅限美國）。
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誠實以告
溝通最重要：在與伴侶親密接觸之前，先談談性健康和性病檢驗結果。而且請注意— 在某些地方，在知情的狀況下傳播性病屬犯罪行為。您需要協助，以展開對話嗎？以下是一些小秘訣。
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徵得同意
進行所有性行為之前，都必須先徵得同意，並持續與您的伴侶確認。口頭溝通有助於您和伴侶確保尊重彼此的界限。您可隨時撤回同意，不進行性行為不會虧欠任何人。如果您的伴侶看起來不舒服或不確定，或者您的伴侶由於藥物或酒精的影響而無法同意，請勿繼續。請在這裡了解更多。
協助、支援或建議資源
切記—即使您採取這些秘訣，也沒有任何方法可以完全降低風險。若您歷經負面體驗，請了解這並非您的錯，您可以尋求協助。請向 Tinder 舉報任何事件，並考慮聯絡以下資源。如果您覺得自己處於立即的危險之中，或需要緊急援助，請致電 911（適用美國或加拿大）或當地執法機構。
RAINN’s National Sexual Assault Hotline
1-800-656-HOPE (4673) | online.rainn.org | www.rainn.org
Planned Parenthood
1-800-230-7526 | www.plannedparenthood.org
National Domestic Violence Hotline
1-800-799-SAFE (7233) 或 1-800-787-3224 | www.thehotline.org
National Human Trafficking Hotline
1-888-373-7888 或傳送簡訊 233733 | www.humantraffickinghotline.org
National Sexual Violence Resource Center
1-877-739-3895 | www.nsvrc.org
National Center for Missing & Exploited Children
1-800-THE-LOST (843-5678) | www.cybertipline.com
Cyber Civil Rights Initiative
1-844-878-2274 | www.cybercivilrights.org
VictimConnect - Crime Victim Resource Center
1-855-4VICTIM (855-484-2846) | www.victimconnect.org
FBI Internet Crime Complaint Center
www.ic3.gov
LGBT National Help Center
1-888-843-4564 | www.glbtnationalhelpcenter.org
Trans Lifeline
1-877-565-8860 (US) 或 1-877-330-6366 (CA) | www.translifeline.org
若您位在美國以外地區：